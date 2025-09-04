लव, ड्रामा और सस्पेंस... 'दूरियां' में छाए Samarth Jurel, ईशा सिहं ने भी जीता फैंस का दिल

Dooriyan: समर्थ जुरेल का किरदार सूरज एक ऐसा व्यक्ति है, जो मन में कई भावनाएं और विचार समेटे हुए है. वह प्यार और हकीकत के बीच फंसा एक शख्य है.

'बिग बॉस 17' के कंटेस्टेंट समर्थ जुरेल उर्फ चिंटू (Samarth Jurel) की अपकमिंग वेब सीरीज 'दूरियां' (dooriyan) का प्रोमो रिलीज हो गया है. इस सीरीज में समर्थ, सूरज के किरदार में नजर आएंगे, तो ईशा भी वर्षा का किरदार निभाएंगी. प्रोमो में प्यार, तड़प और जिंदगी के कठिन फैसलों की झलक दिखाई गई है, जिसमें दर्शकों को एक भावनात्मक कहानी देखने को मिलेगी.

वहीं, इसमें समर्थ का किरदार सूरज एक ऐसा व्यक्ति है, जो मन में कई भावनाएं और विचार समेटे हुए है. वह प्यार और हकीकत के बीच फंसा एक शख्य है. अपने किरदार के बारे में बात करते हुए समर्थ ने कहा, "इस सीरीज की शूटिंग का समय मेरे शेड्यूल के साथ एकदम सही बैठा. सूरज का किरदार बिल्कुल मेरे जैसा ही है. मजेदार, जोशीला और जिंदादिल. यही वजह थी कि मैंने इसको लेकर तुरंत हामी भर दी."

वर्षा का किरदार में नजर आंगी ईशा

ईशा सिंह, जो वर्षा का किरदार निभा रही हैं, उन्होंने भी अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, "इसकी कहानी और वर्षा के किरदार ने मुझे काफी आकर्षित किया. प्यार, इंतजार और तड़प ने मुझे इसकी ओर काफी आकर्षित किया था. जब मुझे कहानी सुनाई गई, तब मैं थोड़ी उलझन में थी, लेकिन वर्षा की कहानी सुनते ही मुझे तुरंत जुड़ाव महसूस हुआ था. इस किरदार को करने का मौका मिलना ही मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है. प्रोमो रिलीज के साथ यह सफर और भी यादगार हो गया है."

के. मोहित द्वारा निर्देशित यह सीरीज जार पिक्चर्स की एक वर्टिकल जार सीरीज की पहली बड़ी पेशकश है, जो डिजिटल दर्शकों के लिए एपिसोडिक कहानियां लेकर आएगी. सीरीज के प्रोमो ने दर्शकों के मन में उत्सुकता बढ़ा दी है और यह सीरीज प्यार और रिश्तों की गहराइयों को छूने का वादा करती है.

इस रोमांटिक ड्रामा में समर्थ और ईशा सिंह के अलावा, रणदीप राय और कावेरी भी मुख्य भूमिकाओं में हैं. यह सीरीज 5 सितंबर से जार सीरीज के यूट्यूब चैनल पर स्ट्रीम होगी.

