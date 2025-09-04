भारत के वो 4 गेंदबाज जो एशिया कप 2025 में मचा सकते हैं धमाल, यहां देखें पूरी लिस्ट
लव, ड्रामा और सस्पेंस... 'दूरियां' में छाए Samarth Jurel, ईशा सिहं ने भी जीता फैंस का दिल
Rashifal 5 September 2025: कन्या वालों की आय में होगी बढ़ोतरी, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
जिन मुगलों ने हिंदुस्तान में 300 साल तक राज किया, आज उनके देश में कितने भारतीय रहते हैं?
दुनिया का वो देश जहां केवल एक ही रेलवे स्टेशन है, रोज़ हजारों लोग पकड़ते हैं ट्रेन, लेकिन जाते कहां हैं?
शांति की ओर बढ़ा मणिपुर, कुकी समुदाय और सरकार के बीच समझौता, NH 2 खोलने पर बनी सहमति
GST on Gold Explained: सोना महंगा हुआ या सस्ता? यहां जान लें गोल्ड खरीदने का सबसे बेस्ट तरीका, नहीं देने होंगे एक्स्ट्रा पैसे
ऑपरेशन सिंदूर में तबाह इस एयरबेस को फिर बना रहा पाकिस्तान, सैटलाइट तस्वीरों से खुलासा
मुंबई में नया हाउसिंग प्रोजेक्ट आया विवादों में, ‘हलाल लाइफस्टाइल’ को लेकर मचा घमासान, समझें पूरा मामला
Teachers Day 2025 Wishes: शिक्षक दिवस पर इन खूबसूरत संदेशों को भेज गुरुजनों को दें शुभकामनाएं
एंटरटेनमेंट
Dooriyan: समर्थ जुरेल का किरदार सूरज एक ऐसा व्यक्ति है, जो मन में कई भावनाएं और विचार समेटे हुए है. वह प्यार और हकीकत के बीच फंसा एक शख्य है.
'बिग बॉस 17' के कंटेस्टेंट समर्थ जुरेल उर्फ चिंटू (Samarth Jurel) की अपकमिंग वेब सीरीज 'दूरियां' (dooriyan) का प्रोमो रिलीज हो गया है. इस सीरीज में समर्थ, सूरज के किरदार में नजर आएंगे, तो ईशा भी वर्षा का किरदार निभाएंगी. प्रोमो में प्यार, तड़प और जिंदगी के कठिन फैसलों की झलक दिखाई गई है, जिसमें दर्शकों को एक भावनात्मक कहानी देखने को मिलेगी.
वहीं, इसमें समर्थ का किरदार सूरज एक ऐसा व्यक्ति है, जो मन में कई भावनाएं और विचार समेटे हुए है. वह प्यार और हकीकत के बीच फंसा एक शख्य है. अपने किरदार के बारे में बात करते हुए समर्थ ने कहा, "इस सीरीज की शूटिंग का समय मेरे शेड्यूल के साथ एकदम सही बैठा. सूरज का किरदार बिल्कुल मेरे जैसा ही है. मजेदार, जोशीला और जिंदादिल. यही वजह थी कि मैंने इसको लेकर तुरंत हामी भर दी."
यह भी पढ़ें: पश्चिम बंगाल विधानसभा में भिड़े BJP-TMC के विधायक, जमकर हुई हाथापाई, मार्शलों ने बाहर निकाला, चीफ व्हिप सस्पेंड, Video
वर्षा का किरदार में नजर आंगी ईशा
ईशा सिंह, जो वर्षा का किरदार निभा रही हैं, उन्होंने भी अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, "इसकी कहानी और वर्षा के किरदार ने मुझे काफी आकर्षित किया. प्यार, इंतजार और तड़प ने मुझे इसकी ओर काफी आकर्षित किया था. जब मुझे कहानी सुनाई गई, तब मैं थोड़ी उलझन में थी, लेकिन वर्षा की कहानी सुनते ही मुझे तुरंत जुड़ाव महसूस हुआ था. इस किरदार को करने का मौका मिलना ही मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है. प्रोमो रिलीज के साथ यह सफर और भी यादगार हो गया है."
के. मोहित द्वारा निर्देशित यह सीरीज जार पिक्चर्स की एक वर्टिकल जार सीरीज की पहली बड़ी पेशकश है, जो डिजिटल दर्शकों के लिए एपिसोडिक कहानियां लेकर आएगी. सीरीज के प्रोमो ने दर्शकों के मन में उत्सुकता बढ़ा दी है और यह सीरीज प्यार और रिश्तों की गहराइयों को छूने का वादा करती है.
इस रोमांटिक ड्रामा में समर्थ और ईशा सिंह के अलावा, रणदीप राय और कावेरी भी मुख्य भूमिकाओं में हैं. यह सीरीज 5 सितंबर से जार सीरीज के यूट्यूब चैनल पर स्ट्रीम होगी.
(With IANS input)
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.