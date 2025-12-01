Samantha Ruth Prabhu Wedding Confirmed: राज निदिमोरु संग शादी के बंधन में बंधी समांथा, देखें तस्वीरें

सीबीआई ने साल 1989 के रुबिया सईद किडनैपिंग केस में श्रीनगर से शफत अहमद शुंगलू को गिरफ्तार किया, यासीन मलिक है मामले में मुख्य आरोपी | कोलकाता- BLO'S ने EC दफ्तर का घेराव किया | SIR के मुद्दे पर कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों का राज्यसभा से वॉक आउट | कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी कुत्ते को लेकर संसद पहुंचीं, BJP ने जताया विरोध
एंटरटेनमेंट
Samantha Ruth Prabhu Wedding: अभिनेत्री समांथा रुथ प्रभु ने राज निदिमोरु संग शादी रचा ली है. यह दोनों की दूसरी शादी है. समांथा ने इंस्टाग्राम पर फोटो पोस्ट करके शादी की खबर को कंफर्म किया है.
Samantha Ruth Prabhu और Raj Nidimoru की शादी हो गई है. 1 दिसंबर को दोनों ने सात फेरे लिए. समांथा ने शादी की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट की हैं. तस्वीरें पोस्ट करते हुए समांथा ने सफेद रंग के दो हार्ट इमोजी के बीच 1.12.2025 की तारीख लिखी है. समांथा और राज दोनों की ये दूसरी शादी है. समांथा तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस हैं, The Family Man 2 में उन्होंने रज्जी का किरदार निभाया था. वहीं राज निदिमोरु The Family Man के को-डायरेक्टर हैं.
समांथा और राज ने अपनी शादी को प्राइवेट रखा था. इस खास दिन पर समांथा ने लाल रंग की सिल्क साड़ी पहनी थी. वहीं, राज ने नेहरू जैकेट के साथ सफेद कुर्ता-पजामा पहना था. अपने लुक को समांथा ने मिनिमल मेहंदी डिज़ाइन और गोल्डन जूलरी से कॉम्प्लिमेंट किया था. दोनों ने एक मंदिर में सादे कार्यक्रम में शादी रचाई.
बता दें कि यह राज निदिमोरू और समांथा रुथ प्रभु, दोनों की ही दूसरी शादी है. समांथा की पहली शादी अभिनेता नागार्जुन के बेटे नागा चैतन्य से हुई थी. हालांकि, शादी की चार साल बाद ही दोनों अलग हो गए थे. नागा चैतन्या ने Made in Heaven फेम शोभिता धुलीपड़ा से पिछले साल दिसंबर में शादी रचाई थी. राज निदिमोरू की पहली शादी श्यामली डे से हुई थी. राज और समांथा की शादी की खबरों के बीच श्यामली ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी पोस्ट की थी, जिसमें लिखा था- उतावले लोग उतावले कदम ही उठाते हैं.
करियर फ्रंट की बात करें तो समांथा रुथ प्रभु की आखिरी रिलीज़ 'सीटाडेलः हनी बनी' थी. इस वेब सीरीज़ में उनके अपोजिट वरुण धवन थे. इस सीरीज़ को राज एंड डीके ने ही डायरेक्ट किया था. उनकी अपकमिंग सीरीज़ रक्त ब्रह्मांड है, जिसकी शूटिंग अभी चल रही है. यह सीरीज़ नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होगी. वहीं राज की बात करें तो राज एंड डीके की लेटेस्ट रिलीज़ The Family Man 3 है. राज एंड डीके एक सक्सेसफुल डायरेक्टर जोड़ी है जिसने द फैमिली मैन सीरीज़ के अलावा Farzi, Guns and Gulab जैसी चर्चित सीरीज़ डायरेक्ट की है. इस जोड़ी ने गन्स एंड गुलाब, गो गोआ गॉन, शोर इन द सिटी जैसी चर्चित फिल्में भी बनाई हैं. इन दोनों ने श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की फिल्म स्त्री को लिखा और प्रोड्यूस भी किया था.
