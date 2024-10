Salman Khan Death Threats: बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान का नाम इन दिनों एक बड़े विवाद में सामने आ रहा है. उन्हें कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी दी है, जिससे वह खासे परेशान नजर आ रहे हैं. यह टेंशन बिग बॉस के सेट पर भी झलक रही है, जहां सलमान खान ने अपनी मुश्किलों का जिक्र करते हुए कहा, "यार कसम खुदा की, इन दिनों मैं जिन हालातों से गुजर रहा हूं, उसे जल्द ही खत्म करना होगा.

पुलिस आ गई है एक्शन में

साथ ही गैंग की ओर से सलमान से 5 करोड़ रुपये की मांग की गई है, जिसमें कहा गया है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो सलमान खान का हाल बाबा सिद्दीकी से भी बुरा होगा. महाराष्ट्र पुलिस इस धमकी को गंभीरता से लेते हुए तुरंत एक्शन में आ गई है. पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नेटवर्क के खिलाफ सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. हाल ही में एक आरोपी की गिरफ्तारी की गई है, जिसके पास से पाकिस्तान से आई बंदूक बरामद हुई है. पुलिस का दावा है कि इस शख्स ने सलमान खान पर हमला करने की योजना बनाई थी.

" Yaar, Qasam khuda ki what all I am going through in my life and I have to come and handle this " #Salmankhan on Weekend ka Vaar



Professionalism on It's Peak 🙌@BeingSalmanKhan #Biggboss18 pic.twitter.com/xbwJoieo41