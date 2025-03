बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान 14 मार्च को अपना 60वां जन्मदिन मनाने वाले हैं. जन्मदिन से एक दिन पहले ही सुपरस्टार्स की मौजूदगी से ये एहसास हो गया है कि बर्थडे पर कुछ खास होने वाला है. तीनों खान की एक साथ मजूदगी ने ये एहसास दिला दिया है कि बर्थडे सेलिब्रेशन कितना ग्रैंड होने वाला है. हाल ही में मुंबई में उनके घर का एक वीडियो ऑनलाइन वायरल हो रहा है, जिसमें शाहरुख खान और सलमान खान, आमिर खान के बड़े दिन से पहले उनसे मिलने पहुंचे. सोशल मीडिया यूजर्स का अनुमान है कि सलमान और शाहरुख आमिर के इस खास मौके का जश्न मनाने के लिए एक साथ आए हैं.

एक वीडियो में सलमान खान आमिर के घर से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं. सलमान ने काले और सफेद रंग की शर्ट पहनी थी और उनके साथ भारी सुरक्षा थी. आमिर भी कैजुअल पोशाक में दिखे. वीडियो में आमिर खान सलमान खान से बात करते हुए नजर आ रहे हैं. कई फैंस ने अनुमान लगाया कि ये अभिनेता की जन्मदिन की पार्टी थी, जबकि अन्य ने टिप्पणी करते हुए कहा, "मुझे लगता है कि आमिर उनके साथ एक फिल्म निर्देशित करने जा रहे हैं, और यह टाइगर बनाम पठान हो सकती है."

ऑनलाइन वायरल हो रहे वीडियो में शाहरुख खान को सीढ़ियों से नीचे उतर देखा गया. नीचे उतरते समय वो हुडी के नीचे अपना चेहरा छिपाते हुए दिखाई दे रहे थे. अभिनेता को हथियारबंद अंगरक्षकों ने घेर रखा था, जिन्होंने उन्हें सीढ़ियों से नीचे उतरते समय सुरक्षा प्रदान की, जबकि आमिर उनके आगे चल रहे थे. अभिनेता को सार्वजनिक रूप से अपना चेहरा छिपाने के लिए जाना जाता है. कई लोगों का मानना ​​है कि यह उनकी आगामी फिल्म किंग के लिए उनके लुक को छिपाने के लिए है.

Aamir and Shah Rukh Khan together 🤯🔥

Just imagine them in a movie 😉💥💯#ShahRukhKhan #AamirKhan pic.twitter.com/cvmm5P5JvW