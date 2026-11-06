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'बजट नहीं, भगवान राम की बात करो', सलमान खान ने की रामायण की तारीफ, अल्लू अर्जुन समेत कई स्टार ने किया सपोर्ट

सलमान खान ने कहा कि फिल्म के VFX की चर्चा करने के बजाय लोगों को भगवान राम के बारे में बात करनी चाहिए. सलमान के अलावा अल्लू अर्जुन, अनुपम खेर, करण जौहर, राजामौली ने भी फिल्म की तारीफ की है.

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Gaurav Barar

Updated : Nov 06, 2026, 10:55 PM IST

'बजट नहीं, भगवान राम की बात करो', सलमान खान ने की रामायण की तारीफ, अल्लू अर्जुन समेत कई स्टार ने किया सपोर्ट

फिल्म 'रामायण' 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है (Image- X/@WorldOfRamayana)

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बॉलीवुड से लेकर साउथ फिल्म इंडस्ट्री तक फिल्म 'रामायण' की चर्चा हो रही है. फिल्म रिलीज होने के बाद इसके बजट, VFX और स्टारकास्ट को लेकर हर कोई बात कर रहा है. इसी पर अब सुपरस्टार सलमान खान का बयान भी आया है. फिल्म को सपोर्ट करते हुए सलमान ने शुक्रवार (6 नवंबर 2026) को कहा कि रामायण जैसी फिल्म पर बात करते समय उसके बजट और तकनीक से ज्यादा भगवान राम के जीवन और उनके गुणों की चर्चा होनी चाहिए.

सलमान खान ने अपनी आने वाली फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' के ट्रेलर लॉन्च के दौरान रामायण पर बयान दिया. उनसे फिल्म के बड़े बजट और VFX को लेकर सवाल हुआ. इस पर उन्होंने साफ कहा कि लोगों को फिल्म बनाने में खर्च हुए पैसों और उसमें इस्तेमाल की गई तकनीक के बजाय भगवान के बारे में बात करनी चाहिए. 

'भगवान राम के गुणों पर बात करें VFX पर नहीं'

सलमान ने कहा कि अगर रामायण की चर्चा करनी है, तो रामायण और भगवान राम के गुणों पर बात होनी चाहिए. यह नहीं देखना चाहिए कि फिल्म बनाने में कितने पैसे खर्च हुए या उसमें किस तरह के VFX इस्तेमाल किए गए हैं. उन्होंने अपनी फिल्म 'मातृभूमि' के हीरो की तुलना भी भगवान राम से की. 

 

सलमान के मुताबिक, उनकी फिल्म का मुख्य किरदार भी राम जैसे गुणों वाला है. इससे पहले अल्लू अर्जुन, अनुपम खेर, करण जौहर, एसएस राजामौली और ऋषभ शेट्टी जैसे बड़े नाम भी फिल्म के समर्थन में आ चुके हैं. 

अल्लू अर्जुन ने दी शुभकामनाएं

साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने फिल्म की टीम को शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि रामायण सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति और विरासत को दुनिया के सामने रखने की कोशिश है.  

 

अल्लू अर्जुन ने फिल्म से जुड़े सभी कलाकारों और टैक्नीशियन्स की मेहनत की तारीफ करते हुए लोगों से इसका समर्थन करने की अपील की. उन्होंने इसे भारतीय सिनेमा का स्तर आगे बढ़ाने वाली एक खास कोशिश बताया और अपनी पोस्ट के आखिर में 'जय श्री राम' लिखा.

अनुपम खेर की आंखों में आ गए आंसू

अभिनेता अनुपम खेर ने भी फिल्म देखने के बाद अपना अनुभव साझा किया. उन्होंने बताया कि स्टॉकहोम में करीब 500 लोगों के साथ फिल्म देखने का मौका मिला और इसे देखकर वह भावुक हो गए. उनके मुताबिक, फिल्म खत्म होने के बाद पूरे सिनेमाघर में तालियां बज रही थीं और लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे. 

 

अनुपम ने रणबीर कपूर के भगवान राम वाले किरदार की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि रणबीर ने इस भूमिका को बेहद शांति और गहराई के साथ निभाया है. वहीं, यश के रावण वाले अंदाज को भी उन्होंने शानदार बताया. साई पल्लवी के सीता वाले किरदार को लेकर अनुपम ने कहा कि उन्होंने इस भूमिका में त्याग, प्रेम और शक्ति को खूबसूरती से दिखाया है.

अनुपम के लिए यह अनुभव इसलिए भी खास रहा, क्योंकि वह खुद इस फिल्म का हिस्सा हैं. उन्होंने फिल्म में जटायु को अपनी आवाज दी है. उन्होंने इसे भारतीय सिनेमा की यादगार फिल्मों में से एक बताया. 

 

करण जौहर से राजामौली तक ने की तारीफ

फिल्म को लेकर करण जौहर ने भी एक लंबा पोस्ट शेयर किया. उन्होंने पूरी टीम की मेहनत और हिम्मत को सलाम किया. करण ने निर्माता नमित मल्होत्रा के भरोसे और निर्देशक नितेश तिवारी के बड़े विजन की तारीफ की. रणबीर कपूर के अभिनय को उन्होंने गहराई से भरा हुआ बताया, जबकि साई पल्लवी, यश और रवि दुबे के काम की भी तारीफ की.

फिल्ममेकर एसएस राजामौली ने बड़े पर्दे पर फिल्म के शानदार विजुअल्स और भव्यता की तारीफ की. वहीं एक्टर ऋषभ शेट्टी ने कहा कि नितेश तिवारी और नमित मल्होत्रा ने इस महाकाव्य के साथ पूरा न्याय किया है. निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा ने भी दर्शकों से फिल्म को सिनेमाघरों में देखने की अपील की. उन्होंने रणबीर और यश के अभिनय को बेहद प्रभावशाली बताया. 

 

दो पार्ट में बनी है रामायण

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी 'रामायण' फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण की भूमिका में हैं. इसके अलावा सनी देओल हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण के किरदार में हैं. फिल्म का निर्माण नमित मल्होत्रा और यश ने किया है, जबकि इसके संगीत की जिम्मेदारी एआर रहमान और हंस जिमर ने संभाली है. फिल्म को दो भागों में रिलीज किया जाएगा. पहला पार्ट बीती 5 नवंबर को रिलीज हो चुका है जबकि दूसरा पार्ट 2028 में आएगा.

 

रामायण ने पार किया 100 करोड़ का आंकड़ा

फिल्म रिलीज के दो दिनों में ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है. फिल्म्स डिस्कोर्स पोर्टल के मुताबिक, शुक्रवार रात तक फिल्म ने भारत में 112 करोड़ की कमाई कर ली. 

ये भी पढ़ें- 'रोंगटे खड़े हो गए...', हनुमान बने सनी देओल की एंट्री पर मचा सबसे ज्यादा शोर! लगे जय श्रीराम, जय बजरंगबली के नारे

 

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