'बजट नहीं, भगवान राम की बात करो', सलमान खान ने की रामायण की तारीफ, अल्लू अर्जुन समेत कई स्टार ने किया सपोर्ट

सलमान खान ने कहा कि फिल्म के VFX की चर्चा करने के बजाय लोगों को भगवान राम के बारे में बात करनी चाहिए. सलमान के अलावा अल्लू अर्जुन, अनुपम खेर, करण जौहर, राजामौली ने भी फिल्म की तारीफ की है.

बॉलीवुड से लेकर साउथ फिल्म इंडस्ट्री तक फिल्म 'रामायण' की चर्चा हो रही है. फिल्म रिलीज होने के बाद इसके बजट, VFX और स्टारकास्ट को लेकर हर कोई बात कर रहा है. इसी पर अब सुपरस्टार सलमान खान का बयान भी आया है. फिल्म को सपोर्ट करते हुए सलमान ने शुक्रवार (6 नवंबर 2026) को कहा कि रामायण जैसी फिल्म पर बात करते समय उसके बजट और तकनीक से ज्यादा भगवान राम के जीवन और उनके गुणों की चर्चा होनी चाहिए.

सलमान खान ने अपनी आने वाली फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' के ट्रेलर लॉन्च के दौरान रामायण पर बयान दिया. उनसे फिल्म के बड़े बजट और VFX को लेकर सवाल हुआ. इस पर उन्होंने साफ कहा कि लोगों को फिल्म बनाने में खर्च हुए पैसों और उसमें इस्तेमाल की गई तकनीक के बजाय भगवान के बारे में बात करनी चाहिए.

'भगवान राम के गुणों पर बात करें VFX पर नहीं'

सलमान ने कहा कि अगर रामायण की चर्चा करनी है, तो रामायण और भगवान राम के गुणों पर बात होनी चाहिए. यह नहीं देखना चाहिए कि फिल्म बनाने में कितने पैसे खर्च हुए या उसमें किस तरह के VFX इस्तेमाल किए गए हैं. उन्होंने अपनी फिल्म 'मातृभूमि' के हीरो की तुलना भी भगवान राम से की.

#SalmanKhan showing his support on #Ramayana movie 😭 Main chahta hon ke log bas Ramayana ki charcha kare, woh deserves karte hai #MaatrubhumiTrailer https://t.co/PgTFEQYg9k November 6, 2026

सलमान के मुताबिक, उनकी फिल्म का मुख्य किरदार भी राम जैसे गुणों वाला है. इससे पहले अल्लू अर्जुन, अनुपम खेर, करण जौहर, एसएस राजामौली और ऋषभ शेट्टी जैसे बड़े नाम भी फिल्म के समर्थन में आ चुके हैं.

अल्लू अर्जुन ने दी शुभकामनाएं

साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने फिल्म की टीम को शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि रामायण सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति और विरासत को दुनिया के सामने रखने की कोशिश है.

My best wishes to the entire #Ramayana team. It’s not just a movie. It’s a representation of our culture and an attempt to raise the bar of Indian films. I wholeheartedly send my pure, positive wishes to the entire team for their divine attempt. Let’s all unite and come forward to support a pure attempt that carries our stories, our culture and our glory. Jai Sri Ram 🙏🏽 #RanbirKapoor @TheNameIsYash @Sai_Pallavi92 @iamsunnydeol @niteshtiwari22 @malhotra_namit @arrahman @HansZimmer @raviedubey @LaraDutta @Rakulpreet @vivekoberoi @AnupamPKher @MsKajalAggarwal — Allu Arjun (@alluarjun) November 4, 2026

अल्लू अर्जुन ने फिल्म से जुड़े सभी कलाकारों और टैक्नीशियन्स की मेहनत की तारीफ करते हुए लोगों से इसका समर्थन करने की अपील की. उन्होंने इसे भारतीय सिनेमा का स्तर आगे बढ़ाने वाली एक खास कोशिश बताया और अपनी पोस्ट के आखिर में 'जय श्री राम' लिखा.

अनुपम खेर की आंखों में आ गए आंसू

अभिनेता अनुपम खेर ने भी फिल्म देखने के बाद अपना अनुभव साझा किया. उन्होंने बताया कि स्टॉकहोम में करीब 500 लोगों के साथ फिल्म देखने का मौका मिला और इसे देखकर वह भावुक हो गए. उनके मुताबिक, फिल्म खत्म होने के बाद पूरे सिनेमाघर में तालियां बज रही थीं और लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे.

अभी-अभी स्टॉकहोम के एक खचाखच भरे हॉल में करीब पाँच सौ लोगों के साथ रामायण देखकर लौटा हूँ। मन प्रफुल्लित है। खुश हूँ। और गर्व से भरा हुआ हूँ कि हमारे भारत में ऐसी अद्भुत फिल्म बनी है! इस बात का भी सौभाग्य और गर्व है कि जटायु की भूमिका में और इस फ़िल्म के शुरू के नैरेशन के ज़रिए मैं इस फिल्म का एक हिस्सा हूँ। 🙏🏻 मेरे लिए यह भारतीय सिनेमा के इतिहास की बेहतरीन फिल्मों में से एक है। और दृश्यात्मक रूप से इतनी शानदार फिल्म मैंने आज तक नहीं देखी। सच में नहीं देखी!❤️ फिल्म खत्म हुई तो हॉल तालियों से गूँज उठा। लोग “जय श्री राम” के जयकारे लगा रहे थे। स्टॉकहोम में बैठकर उस उत्साह और उस भाव को महसूस करना अपने आप में एक अविस्मरणीय अनुभव था।इस साढ़े सात मिनट के वीडियो में उसी अनुभव को आपसे बाँट रहा हूँ। इसे मेरा रिव्यू कहने की जगह दिल से निकली प्रशंसा कहिए! जो महसूस किया, वही कहा है। बाकी आप सुन लीजिए। ❤️ इस फिल्म से जुड़े हर कलाकार, हर तकनीशियन और पूरी टीम को हृदय से बधाई! आपने गर्व करने का एक अद्भुत अवसर दिया है। जय श्री राम! जय हिंद! 🚩🇮🇳❤️ @malhotra_namit @WorldOfRamayana — Anupam Kher (@AnupamPKher) November 5, 2026

अनुपम ने रणबीर कपूर के भगवान राम वाले किरदार की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि रणबीर ने इस भूमिका को बेहद शांति और गहराई के साथ निभाया है. वहीं, यश के रावण वाले अंदाज को भी उन्होंने शानदार बताया. साई पल्लवी के सीता वाले किरदार को लेकर अनुपम ने कहा कि उन्होंने इस भूमिका में त्याग, प्रेम और शक्ति को खूबसूरती से दिखाया है.

अनुपम के लिए यह अनुभव इसलिए भी खास रहा, क्योंकि वह खुद इस फिल्म का हिस्सा हैं. उन्होंने फिल्म में जटायु को अपनी आवाज दी है. उन्होंने इसे भारतीय सिनेमा की यादगार फिल्मों में से एक बताया.

#Ramayana… the sheer scale of the film and the visuals on the big screen are spectacular to watch. Ranbir as Rama, especially from the Vanavasam onwards, is serene yet magnificent. Yash brings a menacing presence as Ravana, while Sai Pallavi is graceful as Sita. The pre-climax and climax… loved every bit of it. Congratulations @malhotra_namit, @niteshtiwari22 and the entire team on bringing such an ambitious vision so beautifully to the screen. 🙏 — rajamouli ss (@ssrajamouli) November 5, 2026

करण जौहर से राजामौली तक ने की तारीफ

फिल्म को लेकर करण जौहर ने भी एक लंबा पोस्ट शेयर किया. उन्होंने पूरी टीम की मेहनत और हिम्मत को सलाम किया. करण ने निर्माता नमित मल्होत्रा के भरोसे और निर्देशक नितेश तिवारी के बड़े विजन की तारीफ की. रणबीर कपूर के अभिनय को उन्होंने गहराई से भरा हुआ बताया, जबकि साई पल्लवी, यश और रवि दुबे के काम की भी तारीफ की.

फिल्ममेकर एसएस राजामौली ने बड़े पर्दे पर फिल्म के शानदार विजुअल्स और भव्यता की तारीफ की. वहीं एक्टर ऋषभ शेट्टी ने कहा कि नितेश तिवारी और नमित मल्होत्रा ने इस महाकाव्य के साथ पूरा न्याय किया है. निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा ने भी दर्शकों से फिल्म को सिनेमाघरों में देखने की अपील की. उन्होंने रणबीर और यश के अभिनय को बेहद प्रभावशाली बताया.

@niteshtiwari22 and @malhotra_namit, you have done total justice to this timeless epic . Loved watching every bit of it. #RanbirKapoor as Lord Rama brings a sense of calm, grace and dignity to the character. A challenging responsibility, carried with remarkable sincerity. @TheNameIsYash take on the mighty Ravana is a particularly proud moment. Extraordinary screen presence and intensity to the character keeps us glued to it throughout . A role that demands both grandeur and complexity, and what a journey to witness! @Sai_Pallavi92 as Sita is beautiful to watch. Her grace, strength and emotional depth bring immense warmth to the character. @raviedubey as Lakshmana is a wonderful casting choice. His energy, innocence and intensity make the character memorable. @iamsunnydeol , @arrahman , @HansZimmer , @Rakulpreet , @AnupamPKher , @vivekoberoi , @MsKajalAggarwal loads of love and respect for this talent ensemble. #Ramayana — Rishab Shetty (@shetty_rishab) November 5, 2026

दो पार्ट में बनी है रामायण

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी 'रामायण' फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण की भूमिका में हैं. इसके अलावा सनी देओल हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण के किरदार में हैं. फिल्म का निर्माण नमित मल्होत्रा और यश ने किया है, जबकि इसके संगीत की जिम्मेदारी एआर रहमान और हंस जिमर ने संभाली है. फिल्म को दो भागों में रिलीज किया जाएगा. पहला पार्ट बीती 5 नवंबर को रिलीज हो चुका है जबकि दूसरा पार्ट 2028 में आएगा.

Want to experience the MAGNITUDE of RAM & RAAVANA ? PLEASE go watch R A M A Y A N A. RANBIR & YASH — both nailed it bone-deep. 👌 Made their presence absolutely commanding 👏 I LOVED IT. ❤️ I have never known a producer to be this committed 🙏 @malhotra_namit — Sandeep Reddy Vanga (@imvangasandeep) November 5, 2026

रामायण ने पार किया 100 करोड़ का आंकड़ा

फिल्म रिलीज के दो दिनों में ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है. फिल्म्स डिस्कोर्स पोर्टल के मुताबिक, शुक्रवार रात तक फिल्म ने भारत में 112 करोड़ की कमाई कर ली.

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