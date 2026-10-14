FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
IND vs WI: शाई होप का शतक, चौथे टी20 में टीम इंडिया को मिली करारी शिकस्त; भारत-वेस्टइंडीज मैच में बने 13 रिकॉर्ड्स

IND vs WI: शाई होप का शतक, चौथे टी20 में टीम इंडिया को मिली करारी शिकस्त; भारत-वेस्टइंडीज मैच में बने 13 रिकॉर्ड्स

'जब मैं 16 साल का था तब...', सलमान खान ने बताई शादी न करने की असली वजह

'जब मैं 16 साल का था तब...', सलमान खान ने बताई शादी न करने की असली वजह

भारत में अब तक कितनी महिलाओं को मिली सजा-ए-मौत? क्या सभी को लटकाया गया फांसी पर

भारत में अब तक कितनी महिलाओं को मिली सजा-ए-मौत? क्या सभी को लटकाया गया फांसी पर

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
प्राइवेट जिम से लेकर लग्जरी बेडरूम तक, शुभमन गिल ने 3.2 करोड़ में खरीदा था चंडीगढ़ वाला विला; देखें तस्वीरें

प्राइवेट जिम से लेकर लग्जरी बेडरूम तक, शुभमन गिल ने 3.2 करोड़ में खरीदा था चंडीगढ़ वाला विला; देखें तस्वीरें

PHOTOS: 'हो गया इंसाफ...', सजा का ऐलान होते ही रो पड़ीं सौरभ की मां, कोर्ट में लगे 'भारत माता की जय' के नारे

PHOTOS: 'हो गया इंसाफ...', सजा का ऐलान होते ही रो पड़ीं सौरभ की मां, कोर्ट में लगे 'भारत माता की जय' के नारे

T20I में अभिषेक शर्मा ने बना डाला ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड, दूर-दूर तक कोई बल्लेबाज नहीं!

T20I में अभिषेक शर्मा ने बना डाला ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड, दूर-दूर तक कोई बल्लेबाज नहीं!

हिंदी न्यूज़एंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

'जब मैं 16 साल का था तब...', सलमान खान ने बताई शादी न करने की असली वजह

सलमान खान ने करण जौहर के साथ बातचीत में शादी, बच्चों और निजी जिंदगी को लेकर खुलकर बात की.

Latest News

Gaurav Barar

Updated : Oct 14, 2026, 11:57 PM IST

'जब मैं 16 साल का था तब...', सलमान खान ने बताई शादी न करने की असली वजह

सलमान खान ने करण जौहर के शो में कहा कि मुझे शादी करने से किसी ने रोका नहीं. (Image- IANS)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान अपनी फिल्मों के साथ-साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी हमेशा चर्चा में रहते हैं. उनकी शादी कब होगी, वह अब तक सिंगल क्यों हैं और क्या वह कभी पिता बनना चाहते हैं, ऐसे सवाल अक्सर उनसे पूछे जाते हैं. अब एक बार फिर सलमान ने इन मुद्दों पर खुलकर बात की है. 

डायरेक्टर-प्रोड्यूसर करण जौहर के चैट शो 'कॉफी विद करण' के नौवें सीजन के पहले एपिसोड में मेहमान बनकर आए सलमान खान ने अपनी शादी न करने की वजह, अपने चर्चित बयान 'मैं वर्जिन हूं' और पिता बनने की इच्छा को लेकर कई बातें बताईं. 

सलमान खान ने निजी जिंदगी पर क्या कहा?

सलमान खान का 'मैं वर्जिन हूं' वाला बयान काफी चर्चा में रहा था. इसपर एक्टर ने कहा कि उनका ये कहने का तरीका था कि वह निजी जिंदगी के बारे में बात नहीं करना चाहते. वह अपने रिश्तों को लोगों के सामने लाने के बजाय उन्हें निजी रखना पसंद करते हैं.

सलमान ने कहा कि जब भी वह किसी के साथ नजर आते हैं, तो लोग तरह-तरह के कयास लगाने लगते हैं. कई बार लोग उस शख्स को उनका पार्टनर तक मान लेते हैं. इससे बेवजह की बातें शुरू हो जाती हैं और दूसरे शख्स के रिश्ते भी उलझ सकते हैं. इसी वजह से सलमान अपनी पर्सनल लाइफ को लोगों की नजरों से दूर रखना चाहते हैं.

पिता सलीम खान से सीखी प्राइवेसी की अहमियत

सलमान ने निजी जिंदगी को इतना प्राइवेट रखने का क्रेडिट अपने पिता और दिग्गज स्क्रीनराइटर सलीम खान को दिया. उन्होंने बताया कि जब वह करीब 15-16 साल के थे, तभी से उन्होंने पिता से ये सीख ली थी कि हर बात लोगों के साथ साझा करना जरूरी नहीं होता.

निजी और प्रोफेशनल लाइफ के बीच फर्क समझाते हुए सलमान ने एक दिलचस्प बात कही. उन्होंने कहा, "बेडरूम बेडरूम होता है, जबकि लिविंग रूम पूरा देश होता है." उनका मतलब था कि इंसान की जिंदगी के कुछ हिस्से सिर्फ उसके होने चाहिए. हर बात को सार्वजनिक करना और निजी जिंदगी पर लोगों को चर्चा करने का मौका देना जरूरी नहीं है.

शादी नहीं की, लेकिन पिता बनना चाहते हैं सलमान!

बातचीत के दौरान करण जौहर ने सलमान से पूछा कि क्या उन्हें कभी ऐसा लगता है कि बच्चे न होने की वजह से वह जिंदगी की किसी बड़ी खुशी से दूर रह गए हैं? इस पर सलमान ने साफ कहा कि वह भविष्य में बच्चे चाहते हैं और पिता बनने का अनुभव उनके लिए बेहद खास होगा.

सलमान ने करण के दो बच्चों का जिक्र करते हुए उन्हें बधाई भी दी. उन्होंने कहा कि बच्चे होना जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीजों में से एक है. बच्चों के आने के बाद इंसान के लिए खुद को अकेला कहना भी मुश्किल हो जाता है.

शादी को लेकर सलमान ने ये भी साफ कर दिया कि उन्हें किसी ने शादी करने से नहीं रोका. उन्होंने कहा, "मुझे शादी करने से किसी ने नहीं रोका, मैंने खुद को रोका. शादी न करने का फैसला मेरा है और इसके लिए मैं किसी दूसरे को जिम्मेदार नहीं मानता." हालांकि, सलमान ने ये भी कहा कि उनकी जिंदगी में आगे चलकर बच्चे जरूर आ सकते हैं. 

'मातृभूमि' को लेकर चर्चा में हैं सलमान

वर्कफ्रंट की बात करें तो सलमान खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' को लेकर चर्चा में हैं. इस फिल्म का निर्देशन अपूर्व लाखिया कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें- 4,000 करोड़ का दांव, 40 भाषाओं में रिलीज... क्या पहले दिन ‘पुष्पा 2’, ‘बाहुबली 2’, ‘एवेंजर्स: एंडगेम’ का रिकॉर्ड तोड़ेगी ‘रामायण’?

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
प्राइवेट जिम से लेकर लग्जरी बेडरूम तक, शुभमन गिल ने 3.2 करोड़ में खरीदा था चंडीगढ़ वाला विला; देखें तस्वीरें
प्राइवेट जिम से लेकर लग्जरी बेडरूम तक, शुभमन गिल ने 3.2 करोड़ में खरीदा था चंडीगढ़ वाला विला; देखें तस्वीरें
PHOTOS: 'हो गया इंसाफ...', सजा का ऐलान होते ही रो पड़ीं सौरभ की मां, कोर्ट में लगे 'भारत माता की जय' के नारे
PHOTOS: 'हो गया इंसाफ...', सजा का ऐलान होते ही रो पड़ीं सौरभ की मां, कोर्ट में लगे 'भारत माता की जय' के नारे
T20I में अभिषेक शर्मा ने बना डाला ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड, दूर-दूर तक कोई बल्लेबाज नहीं!
T20I में अभिषेक शर्मा ने बना डाला ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड, दूर-दूर तक कोई बल्लेबाज नहीं!
मिस्टर फैजू के सिर सजा सेहरा, हाथ थामे नजर आईं बेगम, मदीना से सामने आईं निकाह की तस्वीरें
मिस्टर फैजू के सिर सजा सेहरा, हाथ थामे नजर आईं बेगम, मदीना से सामने आईं निकाह की तस्वीरें
स्वीडन की बजाय नॉर्वे में क्यों दिया जाता है शांति का नोबेल? 130 साल पहले अल्फ्रेड नोबेल ने वसीयत में क्या लिखा था?
स्वीडन की बजाय नॉर्वे में क्यों दिया जाता है शांति का नोबेल? 130 साल पहले अल्फ्रेड नोबेल ने वसीयत में क्या लिखा था?
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement