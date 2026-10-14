'जब मैं 16 साल का था तब...', सलमान खान ने बताई शादी न करने की असली वजह

सलमान खान ने करण जौहर के साथ बातचीत में शादी, बच्चों और निजी जिंदगी को लेकर खुलकर बात की.

सलमान खान ने करण जौहर के शो में कहा कि मुझे शादी करने से किसी ने रोका नहीं. (Image- IANS)

बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान अपनी फिल्मों के साथ-साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी हमेशा चर्चा में रहते हैं. उनकी शादी कब होगी, वह अब तक सिंगल क्यों हैं और क्या वह कभी पिता बनना चाहते हैं, ऐसे सवाल अक्सर उनसे पूछे जाते हैं. अब एक बार फिर सलमान ने इन मुद्दों पर खुलकर बात की है.

डायरेक्टर-प्रोड्यूसर करण जौहर के चैट शो 'कॉफी विद करण' के नौवें सीजन के पहले एपिसोड में मेहमान बनकर आए सलमान खान ने अपनी शादी न करने की वजह, अपने चर्चित बयान 'मैं वर्जिन हूं' और पिता बनने की इच्छा को लेकर कई बातें बताईं.

सलमान खान ने निजी जिंदगी पर क्या कहा?

सलमान खान का 'मैं वर्जिन हूं' वाला बयान काफी चर्चा में रहा था. इसपर एक्टर ने कहा कि उनका ये कहने का तरीका था कि वह निजी जिंदगी के बारे में बात नहीं करना चाहते. वह अपने रिश्तों को लोगों के सामने लाने के बजाय उन्हें निजी रखना पसंद करते हैं.

सलमान ने कहा कि जब भी वह किसी के साथ नजर आते हैं, तो लोग तरह-तरह के कयास लगाने लगते हैं. कई बार लोग उस शख्स को उनका पार्टनर तक मान लेते हैं. इससे बेवजह की बातें शुरू हो जाती हैं और दूसरे शख्स के रिश्ते भी उलझ सकते हैं. इसी वजह से सलमान अपनी पर्सनल लाइफ को लोगों की नजरों से दूर रखना चाहते हैं.

पिता सलीम खान से सीखी प्राइवेसी की अहमियत

सलमान ने निजी जिंदगी को इतना प्राइवेट रखने का क्रेडिट अपने पिता और दिग्गज स्क्रीनराइटर सलीम खान को दिया. उन्होंने बताया कि जब वह करीब 15-16 साल के थे, तभी से उन्होंने पिता से ये सीख ली थी कि हर बात लोगों के साथ साझा करना जरूरी नहीं होता.

निजी और प्रोफेशनल लाइफ के बीच फर्क समझाते हुए सलमान ने एक दिलचस्प बात कही. उन्होंने कहा, "बेडरूम बेडरूम होता है, जबकि लिविंग रूम पूरा देश होता है." उनका मतलब था कि इंसान की जिंदगी के कुछ हिस्से सिर्फ उसके होने चाहिए. हर बात को सार्वजनिक करना और निजी जिंदगी पर लोगों को चर्चा करने का मौका देना जरूरी नहीं है.

शादी नहीं की, लेकिन पिता बनना चाहते हैं सलमान!

बातचीत के दौरान करण जौहर ने सलमान से पूछा कि क्या उन्हें कभी ऐसा लगता है कि बच्चे न होने की वजह से वह जिंदगी की किसी बड़ी खुशी से दूर रह गए हैं? इस पर सलमान ने साफ कहा कि वह भविष्य में बच्चे चाहते हैं और पिता बनने का अनुभव उनके लिए बेहद खास होगा.

सलमान ने करण के दो बच्चों का जिक्र करते हुए उन्हें बधाई भी दी. उन्होंने कहा कि बच्चे होना जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीजों में से एक है. बच्चों के आने के बाद इंसान के लिए खुद को अकेला कहना भी मुश्किल हो जाता है.

शादी को लेकर सलमान ने ये भी साफ कर दिया कि उन्हें किसी ने शादी करने से नहीं रोका. उन्होंने कहा, "मुझे शादी करने से किसी ने नहीं रोका, मैंने खुद को रोका. शादी न करने का फैसला मेरा है और इसके लिए मैं किसी दूसरे को जिम्मेदार नहीं मानता." हालांकि, सलमान ने ये भी कहा कि उनकी जिंदगी में आगे चलकर बच्चे जरूर आ सकते हैं.

'मातृभूमि' को लेकर चर्चा में हैं सलमान

वर्कफ्रंट की बात करें तो सलमान खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' को लेकर चर्चा में हैं. इस फिल्म का निर्देशन अपूर्व लाखिया कर रहे हैं.

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