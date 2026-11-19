सलमान खान फिल्म्स की फिल्म 'मातृभूमि' का नया गाना 'मदिरापान' सामने आया है, जिसमें सलमान खान फौजियों के साथ जश्न मनाते दिख रहे.

पुरुषों को लोंजिंस और टैग ह्यूअर की घड़ियां मिलीं, जबकि महिलाओं को राडो ब्रांड की घड़ियां गिफ्ट की गईं (Kind courtesy Vipin Bhardwaj/Instagram)

बॉलीवुड के सुपर स्टार सलमान खान जब भी किसी के काम से खुश होते हैं तो दिल खोलकर प्यार और तोहफे बरसाते हैं. इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही काम किया है, जिसकी चर्चा पूरे बॉलीवुड और सोशल मीडिया पर हो रही है.

सलमान खान ने 12 नवंबर को पनवेल वाले फार्महाउस पर एक खास पार्टी रखी. यह पार्टी उनकी आने वाली नई फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' के कलाकारों और क्रू मेंबर्स के लिए थी. फिल्म का ट्रेलर सामने आने के ठीक दो दिन बाद यह पूरी टीम फार्महाउस पर पहुंची थी.

शुरुआत में टीम के लोगों को लगा कि वहां फिल्म के प्रचार और प्रमोशन की रणनीति पर चर्चा होगी. लेकिन जैसे ही सलमान खान ने सबको सरप्राइज दिया, पूरा माहौल एक शानदार जश्न में बदल गया. सलमान खान ने फिल्म से जुड़े लोगों की मेहनत को सराहने के लिए 20 से 25 लग्जरी घड़ियां गिफ्ट कीं, जिनकी कीमत लाखों में है.

पूरी टीम को पनवेल फार्महाउस बुलाया

अक्सर जब कोई बड़ी फिल्म रिलीज के करीब होती है तो मेकर्स और एक्टर्स मिलकर इस बात पर मीटिंग करते हैं कि फिल्म का प्रचार कैसे किया जा. 12 नवंबर को सलमान खान ने फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' के डायरेक्टर, एक्टर्स और बाकी क्रू मेंबर्स को एक अर्जेंट प्रोमोशनल मीटिंग के लिए मैसेज भेजा था.

टीम के सभी सदस्य यही सोचकर पनवेल फार्महाउस पहुंचे थे कि वहां बैठकर आगे के काम और इंटरव्यू का शेड्यूल तय किया जाएगा. लेकिन सलमान खान के मन में कुछ और ही प्लानिंग चल रही थी.

ट्रेलर लॉन्च के दो दिन बाद सलमान खान पूरी टीम के साथ सफलता की खुशी मनाना चाहते थे. जैसे ही सब लोग वहां पहुंचे, काम की गंभीर बातें पीछे छूट गईं और सलमान खान ने माहौल को खुशनुमा बनाते हुए इस मीटिंग को एक प्राइवेट पार्टी का रूप दे दिया.

गिफ्ट घड़ियों की कीमत क्या है?

सलमान खान ने इस मीट-अप में लगभग 20 से 25 लग्जरी घड़ियां बांटीं. इनमें से हर एक घड़ी की कीमत 2 लाख रुपये से लेकर 6 लाख रुपये के बीच बताई जा रही है. ये सभी महंगी टाइमपीस मशहूर कपूर वॉच कंपनी से खास तौर पर मंगवाई गई थीं.

सलमान खान ने उपहार चुनते समय इस बात का पूरा ख्याल रखा कि पुरुषों और महिलाओं की पसंद के हिसाब से सही ब्रांड चुना जाए.

पुरुषों के लिए ब्रांड: फिल्म में काम करने वाले पुरुष एक्टर्स और टेक्नीशियंस को लोंजिंस और टैग ह्यूअर जैसी मशहूर स्विस लग्जरी घड़ियां दी गईं.

फिल्म में काम करने वाले पुरुष एक्टर्स और टेक्नीशियंस को लोंजिंस और टैग ह्यूअर जैसी मशहूर स्विस लग्जरी घड़ियां दी गईं. महिलाओं के लिए ब्रांड: टीम की महिला सदस्यों के लिए सलमान खान ने राडो ब्रांड की बेहद खूबसूरत और कीमती घड़ियां चुनीं.

पार्टी में कौन-कौन से सितारे शामिल हुए थे?

पनवेल फार्महाउस पर हुई इस शानदार पार्टी में फिल्म 'मातृभूमि' से जुड़े कई प्रमुख लोग शामिल थे. इस गेट-टुगेदर में फिल्म के डायरेक्टर अपूर्व लाखिया, लीड एक्ट्रेस चित्रंगदा सिंह, एक्टर अंकुर भाटिया, एक्टर विपिन भारद्वाज, एक्ट्रेस तान्या देसाई और डायलॉग राइटर चिंतन शाह मौजूद थे.

पार्टी के दौरान सभी कलाकारों ने सलमान खान के साथ ढेर सारा वक्त बिताया, खाना खाया और तस्वीरें खिंचवाईं. माहौल इतना अच्छा था कि वहां मौजूद हर शख्स इस सरप्राइज को देखकर बेहद खुश और भावुक नजर आया.

फिल्म 'मातृभूमि' का नया गाना 'मदिरापान' रिलीज

सलमान खान और चित्रंगदा सिंह की फिल्म 'मातृभूमि' का नया गाना 'मदिरापान' रिलीज हो चुका है. इस गाने में सलमान खान फौजियों की पूरी टोली के साथ मिलकर जश्न मनाते दिख रहे हैं.

इस गाने में सेना की जिंदगी के हल्के-फुल्के और खुशियों भरे पलों को दिखाया गया है, जहां फौजी भाई एक साथ मिलकर आराम करते हैं और खुशी मनाते हैं. गाने में सलमान खान के साथ चित्रंगदा सिंह भी नजर आ रही हैं और सलमान खान खास डांस मूव्स दिखा रहे हैं.

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