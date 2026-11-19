बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान को बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में वॉन्टेड आरोपी जीशान अख्तर से धमकी मिली है. मुंबई पुलिस मामले की जांच कर रही है

Saif Ali Khan Death Threat: बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान को बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में वॉन्टेड आरोपी जीशान अख्तर से धमकी मिली है. मुंबई पुलिस इस धमकी की जांच कर रही है और यह वेरिफाई कर रही है कि यह धमकी असल में जीशान अख्तर ने दी थी या कोई और उसके नाम का इस्तेमाल कर रहा है. सोशल मीडिया पर ऑडियो के जरिए एक्टर को धमकी दी गई है. आरोपी के रोहित गोदारा गैंग से जुड़े होने की बात सामने आ रही है.

'कहीं करीना की गलती की सजा तुम्हें न भुगतनी पड़े'

वायरल हो रहे ऑडियो में शख्स ने कहा- 'मैं जीशान अख्तर बात कर रहा हूं. देख तेरी बीवी ने गलती की है न, करीना कपूर ने... कहीं ऐसा न हो कि उसकी गलती की सजा तुझे भुगतनी पड़े. पहले चाकू लगा था न, तब बच गया ऊपर वाले ने बचा लिया था. जब हमारी गोली लगेगी न तो कहीं ऐसा न हो जाए कि बाबा सिद्दीकी जैसा हाल हो जाए, तो सुधरो.' हालांकि इस ऑडियो की पुष्टि नहीं हो पाई है.

Bollywood actor Saif Ali Khan has reportedly received a threat from Zeeshan Akhtar, a wanted accused in the Baba Siddique murder case. Mumbai Police is investigating the threat and verifying whether it was actually issued by Akhtar or someone impersonating him. An official said that actors Tushar Kapoor and Ayushmann Khurrana had also received threats earlier. In that case, police arrested 30-year-old Vaibhav Mishra, an IIT graduate from Bengaluru, who allegedly used artificial intelligence (AI) to issue threats. The official said Mishra had no links to any gang: Mumbai Police sources — IANS (@ians_india) November 19, 2026

न्यूज एजेंसी आईएनएस के मुताबिक, पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि एक्टर तुषार कपूर और आयुष्मान खुराना को भी पहले धमकियां मिल चुकी हैं. उस मामले में पुलिस ने बेंगलुरु से एक आईआईटी ग्रेजुएट वैभव मिश्रा को गिरफ्तार किया था जिसकी उम्र 30 साल थी. उस पर आरोप है कि उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेकर धमकियां दी थीं. पुलिस की जांच में सामने आया था कि किसी भी आपराधिक गैंग से उसका कोई लिंक नहीं था.

क्या था करीना कपूर का शाही पेंडेंट विवाद?

करीना कपूर खान ने दिवाली के मौके पर एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें उन्होंने 30 कैरेट के पन्ने वाला एक पुराना पेंडेंट पहना हुआ था. इस पेंडेंट पर कुरान की आयत 'आयत-उल-कुर्सी' खुदी हुई थी. इसके बाद बवाल मचना शुरू हो गया था. पेंडेंट को फैशन एक्सेसरी के तौर पर दिखाने के आरोप में कांग्रेस नेता अब्बास हफीज ने करीना कपूर और उनकी स्टाइलिस्ट रिया कपूर को कानूनी नोटिस भेजा था. अब पटौती परिवार को गैंगस्टर्स से भी धमकी मिलनी शुरू हो गई है.