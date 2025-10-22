'फकीर' फेम Rishabh Tandon का अचानक निधन, दोस्त ने बताई सिंगर के मौत की वजह

ना ट्रंप, ना पुतिन और ना मोदी… ये हैं वो 3 सुपर VIP नेता जिन्हें दुनियाभर में घूमने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं!
Rishabh Tandon Death: मशहूर 'फकीर' सिंगर ऋषभ टंडन का दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने से देर रात निधन हो गया है. उनके करीबी दोस्त ने उनकी मौत की पुष्टि की. शिव भक्त, सिंगर और म्यूजिक कंपोजर ऋषभ की अचानक मौत से इंडस्ट्री और फैंस शोक में हैं.
Rishabh Tandon Death: भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री से एक बहुत ही दुखद खबर सामने आई है. मशहूर सिंगर और म्यूजिक कंपोजर ऋषभ टंडन का अचानक निधन हो गया है. जानकारी के अनुसार, ऋषभ टंडन ने बीते दिन देर रात दिल्ली में अंतिम सांस ली. उनकी आकस्मिक मौत की खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है, और सोशल मीडिया पर उनके फैंस उन्हें लगातार श्रद्धांजलि दे रहे हैं.
'फकीर' फेम सिंगर ऋषभ टंडन के इस तरह अचानक चले जाने से हर कोई सदमे में है. ऋषभ के एक करीबी दोस्त ने उनके निधन की जानकारी देते हुए यह खुलासा किया कि उनकी मौत कैसे हुई. दोस्त के अनुसार, सिंगर की मौत दिल का दौरा (Heart Attack) पड़ने की वजह से हुई है. उन्हें बीते दिन देर रात दिल्ली में हार्ट अटैक आया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऋषभ अपने परिवार से मिलने दिल्ली गए हुए थे, तभी यह दुखद हादसा हो गया.
ऋषभ टंडन म्यूजिक इंडस्ट्री में एक जाना-माना नाम थे. वह सिर्फ सिंगर ही नहीं, बल्कि म्यूजिक कंपोजर और एक्टर भी थे. वह इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहते थे और उनके फॉलोअर्स की संख्या 4 लाख 49 हजार थी. उनके बायो के अनुसार, वह भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे. उनका गाना 'इश्क फकीराना' काफी हिट हुआ था, जिसने उन्हें 'फकीर' फेम दिलाया. उनके निधन से ठीक एक हफ्ते पहले ही, उन्होंने अपनी पत्नी ओलेस्या के साथ अपना जन्मदिन धूमधाम से सेलिब्रेट किया था.
सोशल मीडिया पर ऋषभ की आखिरी पोस्ट उनके जन्मदिन का ही एक वीडियो है. इस वीडियो को मूल रूप से ऋषभ की पत्नी ओलेस्या ने अपलोड किया था, जिसे ऋषभ ने अपने इंस्टाग्राम पर रीशेयर किया था. इस पोस्ट में ऋषभ और उनकी पत्नी काफी प्यारे पोज़ देते नजर आ रहे हैं. यह वीडियो बताता है कि दोनों के बीच कितना गहरा प्यार और अटूट संबंध था. उनकी यह भावुक पोस्ट अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.
