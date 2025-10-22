FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

ना ट्रंप, ना पुतिन और ना मोदी… ये हैं वो 3 सुपर VIP नेता जिन्हें दुनियाभर में घूमने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं!

Bihar Election 2025: बिहार के सभी संविदाकर्मियों और जीविका CM के लिए तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, जानें प्रेस कॉन्फ्रेंस की खास बातें

Chardham yatra 2025: आज गंगोत्री तो कल बंद हो जाएंगे यमुनोत्री धाम के कपाट, जानें फिर कैसे कर सकेंगे इनके दर्शन

कौन हैं डॉ. मुर्चना खुसरो जिन्हें मिली ISRO के आदित्य L1 मिशन के रिसर्च की जिम्मेदारी? जानें इनके पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां

बिहार चुनाव से पहले रिलीज हुआ मैथिली ठाकुर का गीत, 'छठ की महिमा' में सुनें महापर्व की खासियत

Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग बनते हैं अफसर, दिमाग और मेहनत के बल से खुद लिखते हैं अपनी किस्मत

'फकीर' फेम Rishabh Tandon का अचानक निधन, दोस्त ने बताई सिंगर के मौत की वजह

दुनिया के इन 5 देशों में हैं सबसे ज्यादा नदियां, जानें भारत की रैंकिंग

'आधे इधर जाओ,आधे उधर..', असरानी की याद में पुरी बीच पर बनी सैंड आर्ट, श्रद्धांजलि देते हुए आर्टिस्ट ने लिखा उनका डायलॉग

पांच साल के लिए कहां करें सुरक्षित निवेश? ये 3 स्कीमें दे रही हैं शानदार रिटर्न

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Bihar Election 2025: बिहार के सभी संविदाकर्मियों और जीविका CM के लिए तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, जानें प्रेस कॉन्फ्रेंस की खास बातें

बिहार के सभी संविदाकर्मियों और जीविका CM के लिए तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, जानें प्रेस कॉन्फ्रेंस की खास बातें

Chardham yatra 2025: आज गंगोत्री तो कल बंद हो जाएंगे यमुनोत्री धाम के कपाट, जानें फिर कैसे कर सकेंगे इनके दर्शन

आज गंगोत्री तो कल बंद हो जाएंगे यमुनोत्री धाम के कपाट, जानें फिर कैसे कर सकेंगे इनके दर्शन

कौन हैं डॉ. मुर्चना खुसरो जिन्हें मिली ISRO के आदित्य L1 मिशन के रिसर्च की जिम्मेदारी? जानें इनके पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां

कौन हैं डॉ. मुर्चना खुसरो जिन्हें मिली ISRO के आदित्य L1 मिशन के रिसर्च की जिम्मेदारी? जानें इनके पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
ना ट्रंप, ना पुतिन और ना मोदी… ये हैं वो 3 सुपर VIP नेता जिन्हें दुनियाभर में घूमने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं!

ना ट्रंप, ना पुतिन और ना मोदी… ये हैं वो 3 सुपर VIP नेता जिन्हें दुनियाभर में घूमने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं!

Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग बनते हैं अफसर, दिमाग और मेहनत के बल से खुद लिखते हैं अपनी किस्मत

इन तारीखों में जन्मे लोग बनते हैं अफसर, दिमाग और मेहनत के बल से खुद लिखते हैं अपनी किस्मत

दुनिया के इन 5 देशों में हैं सबसे ज्यादा नदियां, जानें भारत की रैंकिंग

दुनिया के इन 5 देशों में हैं सबसे ज्यादा नदियां, जानें भारत की रैंकिंग

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

'फकीर' फेम Rishabh Tandon का अचानक निधन, दोस्त ने बताई सिंगर के मौत की वजह

Rishabh Tandon Death: मशहूर 'फकीर' सिंगर ऋषभ टंडन का दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने से देर रात निधन हो गया है. उनके करीबी दोस्त ने उनकी मौत की पुष्टि की. शिव भक्त, सिंगर और म्यूजिक कंपोजर ऋषभ की अचानक मौत से इंडस्ट्री और फैंस शोक में हैं.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Oct 22, 2025, 10:01 AM IST

'फकीर' फेम Rishabh Tandon का अचानक निधन, दोस्त ने बताई सिंगर के मौत की वजह
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Rishabh Tandon Death: भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री से एक बहुत ही दुखद खबर सामने आई है. मशहूर सिंगर और म्यूजिक कंपोजर ऋषभ टंडन का अचानक निधन हो गया है. जानकारी के अनुसार, ऋषभ टंडन ने बीते दिन देर रात दिल्ली में अंतिम सांस ली. उनकी आकस्मिक मौत की खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है, और सोशल मीडिया पर उनके फैंस उन्हें लगातार श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

दोस्त ने किया निधन की वजह का खुलासा

'फकीर' फेम सिंगर ऋषभ टंडन के इस तरह अचानक चले जाने से हर कोई सदमे में है. ऋषभ के एक करीबी दोस्त ने उनके निधन की जानकारी देते हुए यह खुलासा किया कि उनकी मौत कैसे हुई. दोस्त के अनुसार, सिंगर की मौत दिल का दौरा (Heart Attack) पड़ने की वजह से हुई है. उन्हें बीते दिन देर रात दिल्ली में हार्ट अटैक आया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऋषभ अपने परिवार से मिलने दिल्ली गए हुए थे, तभी यह दुखद हादसा हो गया.

कौन थे ऋषभ टंडन?

ऋषभ टंडन म्यूजिक इंडस्ट्री में एक जाना-माना नाम थे. वह सिर्फ सिंगर ही नहीं, बल्कि म्यूजिक कंपोजर और एक्टर भी थे. वह इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहते थे और उनके फॉलोअर्स की संख्या 4 लाख 49 हजार थी. उनके बायो के अनुसार, वह भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे. उनका गाना 'इश्क फकीराना' काफी हिट हुआ था, जिसने उन्हें 'फकीर' फेम दिलाया. उनके निधन से ठीक एक हफ्ते पहले ही, उन्होंने अपनी पत्नी ओलेस्या के साथ अपना जन्मदिन धूमधाम से सेलिब्रेट किया था.

पत्नी संग लास्ट पोस्ट हुआ था वायरल

सोशल मीडिया पर ऋषभ की आखिरी पोस्ट उनके जन्मदिन का ही एक वीडियो है. इस वीडियो को मूल रूप से ऋषभ की पत्नी ओलेस्या ने अपलोड किया था, जिसे ऋषभ ने अपने इंस्टाग्राम पर रीशेयर किया था. इस पोस्ट में ऋषभ और उनकी पत्नी काफी प्यारे पोज़ देते नजर आ रहे हैं. यह वीडियो बताता है कि दोनों के बीच कितना गहरा प्यार और अटूट संबंध था. उनकी यह भावुक पोस्ट अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ना ट्रंप, ना पुतिन और ना मोदी… ये हैं वो 3 सुपर VIP नेता जिन्हें दुनियाभर में घूमने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं!
ना ट्रंप, ना पुतिन और ना मोदी… ये हैं वो 3 सुपर VIP नेता जिन्हें दुनियाभर में घूमने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं!
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग बनते हैं अफसर, दिमाग और मेहनत के बल से खुद लिखते हैं अपनी किस्मत
इन तारीखों में जन्मे लोग बनते हैं अफसर, दिमाग और मेहनत के बल से खुद लिखते हैं अपनी किस्मत
दुनिया के इन 5 देशों में हैं सबसे ज्यादा नदियां, जानें भारत की रैंकिंग
दुनिया के इन 5 देशों में हैं सबसे ज्यादा नदियां, जानें भारत की रैंकिंग
पांच साल के लिए कहां करें सुरक्षित निवेश? ये 3 स्कीमें दे रही हैं शानदार रिटर्न
पांच साल के लिए कहां करें सुरक्षित निवेश? ये 3 स्कीमें दे रही हैं शानदार रिटर्न
74 साल की दादी बनीं बिजनेस टाइकून, इतनी उम्र में भी नहीं मानी हार; आज कंपनी का टर्नओवर 1 करोड़
74 साल की दादी बनीं बिजनेस टाइकून, इतनी उम्र में भी नहीं मानी हार; आज कंपनी का टर्नओवर 1 करोड़
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE