Jawan Prevue में Ridhi Dogra के दिखाई ना देने वाले फैंस के सवालों पर एक्ट्रेस ने तोड़ी चुप्पी, शाहरूख ने कहा Thank You!

हाल ही में शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) अपनी आने वाली फिल्म जवान (Jawan) को लेकर काफी सुर्खियों में है. इन दिनों वे अपनी फिल्म जवान को नए-नए तरीकों से प्रमोट कर रहे हैं. उनकी फिल्म बीते दिनों उनकी फिल्म जवान का प्रीव्यू भी लॉन्च हुआ था. जिसको लेकर सोशल मीडिया पर कई फैंस थ्योरी ने भी अपनी जगह बनाई. जहां एक और इस प्रीव्यू के बाद से लोगों में फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ गई हैं वहीं कुछ फैंस नाराज भी हैं. जवान के प्रीव्यू को लेकर फैंस ने एक्ट्रेस रिधि डोगरा से सवाल किए कि बार-बार प्रीव्यू देखा आप दिकाई नहीं दिए. फैंस के इस सवाल पर रिद्धि डोगरा ने ने क्या जवाब दिया चलिए जानते हैं.

रिद्धि डोगरा ने कही ये बात

आपको बता दें कि जवान के प्रीव्यू में कई लोग रिद्धि डोगरा को पहचानने में काफी मुश्किलें महसूस कर रहे थे. इसके बाद उनके फैंस ने डायरेक्ट रिद्धि से ट्विटर में इसके बारे में पूछा. ट्विटर पर रिद्धि को टैग करते हुए एक यूजर ने लिखा कि 'मैंने लगभग 30 बार देखा लेकिन आप मुझे ट्रेलर में नहीं दिखाई दीं. वहीं अपने फैन के इस सवाल का जवाब देते हुए रिद्धि ने लिखा कि 'आपने एसआरके को तो 30 बार देख लिया ना तो बस और क्या चाहिए'. आपको बता दें कि कई फैंस ने अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस से यही सवाल पूछा था. इसलिए उन सबके लिए एक्ट्रेस ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए SRK के फैंस का दिल जीत लिया. आपको बता दें कि हाल ही में एक्ट्रेस ने असुर वेब सीरीज में काफी शानदार एक्टिंग करते हुए नजर आईं थी.



You saw SRK 30 times. Bas what else is needed 😎😃🤩 https://t.co/Asx40z48XO



शाहरुख खान ने रिद्धि को कहा Thank You!

आपको बता दें कि रिद्धि डोगरा ने अपने टि्वटर हैंडल से जवान के ट्रेलर को अपने फैंस के साथ शेयर किया था. जवान के प्रीव्यू के साथ ही रिलीज डेट को लेकर भी अपने फैंस के बीच खुलासा किया था. इस तरह से फिल्म को सपोर्ट करता देख शाहरुख खान ने उनको थैंक्यू कहा. शाहरुख ने आगे कहा कि 'बिजी शूटिंग के दौरान काफी ज्यादा सपोर्टिव बने रहने के लिए धन्यवाद. सुखी रहो, भगवान आपको भला करें'



Thank u for being so sporting through out the hectic shoot. Bless u https://t.co/GJKMQv5xDj