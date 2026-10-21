Ravana Tandav Ramayana Song Review: ऑडियो एवरेज, यश का एटीट्यूड सुपरहिट... 'रामायण' में ऐसे हुआ दशानन का महा-इंट्रोडक्शन

दशहरे के मौके पर 'रामायण' से भगवान राम की भक्ति से जुड़ा कोई गाना आने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन मेकर्स ने रावण के शिवभक्त रूप को सामने रखकर दर्शकों को हैरान कर दिया है...

Tandav Song Review: दशहरे के मौके पर टी-सीरीज ने रणबीर कपूर स्टारर फिल्म 'रामायण' का नया गाना 'रावण तांडव' रिलीज किया है. करीब 1 मिनट 55 सेकेंड के इस वीडियो में रॉकिंग स्टार यश रावण के रूप में तांडव करते नजर आ रहे हैं. गाने में यश का अंदाज, चेहरे के हाव-भाव और तांडव करने का तरीका इतना दमदार है कि उनसे नजरें हटाना मुश्किल हो जाता है. इस गाने को विशाल ददलानी ने अपनी आवाज दी है, जबकि इसके लिरिक्स डॉ. कुमार विश्वास ने लिखे हैं. फिल्म के म्यूजिक का जिम्मा एआर रहमान और हांस जिमर के पास है. गाने के क्रेडिट में एआर अमीन और हिरल विराडिया का नाम भी म्यूजिक सुपरविजन के लिए दिया गया है.

दशहरे के मौके पर फिल्म से भगवान राम की भक्ति से जुड़ा कोई गाना आने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन मेकर्स ने रावण के शिवभक्त रूप को सामने रखकर दर्शकों को एक अलग झलक दिखाई है. इसमें रावण की शक्ति, भगवान शिव के प्रति भक्ति और व्यक्तित्व के अलग-अलग पहलुओं को दिखाने की कोशिश की गई है. इस वजह से गाने में यश की परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है.



यहां देखिए रामायण का तांडव सॉन्ग

शिव तांडव नहीं, रावण तांडव लेकर आए यश

केजीएफ में यश ने अपने दमदार अंदाज से खूब सुर्खियां बटोरी थीं. अब रामायण में रावण बनकर वह एक बार फिर अपने अलग अंदाज से दर्शकों को प्रभावित करते दिख रहे हैं. गाने में उनका रौद्र रूप, भारी-भरकम शरीर और आंखों से दिखने वाला गुस्सा किरदार को अलग ऑरा दे रहा है. वह सिर्फ हाथ-पैर हिलाकर डांस नहीं करते, बल्कि अपने चेहरे के हाव-भाव से भी रावण के मन में चल रही उथल-पुथल को दिखाने की कोशिश करते हैं.

वीडियो देखते समय कई बार ऐसा लगता है कि कैमरे का पूरा ध्यान यश पर ही टिका हुआ है. उनकी बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के बदलते भाव इतने असरदार हैं कि बैकग्राउंड में चल रहे म्यूजिक और लिरिक्स पर ध्यान देना मुश्किल हो जाता है. तांडव के दौरान उनके हाथों, पैरों और आंखों की हरकतें रावण के उग्र स्वभाव को सामने लाती हैं. यश का यह अंदाज उन दर्शकों को खासतौर पर पसंद आ सकता है, जो पर्दे पर बड़े और प्रभावशाली किरदार देखना पसंद करते हैं.

रावण की जिंदगी की झलक भी दिखाता है गाना

'रावण तांडव' को फिल्म में रावण के इंट्रोडक्शन के तौर पर देखा जा सकता है. इस वीडियो में सिर्फ रावण का डांस ही नहीं है बल्कि इसमें रावण की शिवभक्ति और उसके जीवन की घटनाओं की झलक भी दिखाई दी है. भगवान शिव की आराधना से लेकर रावण की शक्ति और उसके व्यक्तित्व को दिखाने वाले नजारे कहानी के माहौल को और भव्य बनाते हैं.

वीडियो में त्रिशूल के जरिए आग पैदा करने वाला दृश्य खासतौर पर ध्यान खींचता है. भगवान शिव की तपस्या और उनके साथ रावण के संबंध को दिखाने वाले हिस्से भी प्रभावशाली लगते हैं. अलग-अलग लोकेशन, बड़े सेट और वीएफएक्स के इस्तेमाल से इन दृश्यों को भव्य बनाने की कोशिश की गई है. भगवान शिव की आराधना करते रावण को जिस तरह पर्दे पर उतारा गया है, उससे उसके अंदर मौजूद भक्ति और उग्रता दोनों को दिखाने की कोशिश नजर आती है.

यश के लुक को तैयार करने में भी काफी मेहनत दिखाई देती है. उनके कपड़ों, बालों, चेहरे के मेकअप और शारीरिक बनावट के साथ ऐसा रूप तैयार किया गया है, जो रावण की ताकत और उसके घमंड को सामने लाता है. असली असर तब पैदा होता है, जब यश इस लुक के साथ अपने हाव-भाव और शरीर की हरकतों को जोड़ते हैं.

विजुअल्स शानदार, लेकिन म्यूजिक कितना असरदार?

'रामायण' के इस गाने की सबसे बड़ी ताकत इसके विजुअल्स और यश की परफॉर्मेंस हैं. लेकिन जब बात म्यूजिक की आती है तो मामला थोड़ा कमजोर महसूस हो सकता है. विशाल ददलानी की आवाज में जोश थोड़ा कम नजर आता है. भले ही गाने का पूरा माहौल रावण के उग्र स्वभाव के हिसाब से तैयार किया गया हो, लेकिन इसके बावजूद म्यूजिक ऐसा असर नहीं छोड़ता, जिसकी उम्मीद इतने बड़े प्रोजेक्ट से की जा रही थी.

एआर रहमान और हांसस जिमर जैसे संगीतकारों से दर्शकों की उम्मीदें काफी ज्यादा हैं. ऐसे में गाने का म्यूजिक सुनते समय यह सवाल उठ सकता है कि क्या इसकी धुन और बीट्स यश की दमदार परफॉर्मेंस के बराबर असर पैदा कर पाती हैं. कई जगह ऐसा लगता है कि वीडियो की भव्यता और यश का अभिनय म्यूजिक की कमियों को ढक लेते हैं. इस गाने को देखते हुए सबसे ज्यादा ध्यान यश पर जाता है, जबकि म्यूजिक उतनी मजबूती से याद नहीं रह जाता.

'आदिपुरुष' के शिवोहम से बेहतर है रावण तांडव?

'रामायण' के तांडव सॉन्ग की तुलना प्रभास स्टारर 'आदिपुरुष' के शिवोहम गाने से हो रही है. हमेशा ऐसा होता बैकग्राउंड म्यूजिक एक्टर को पर्दे पर बड़ा बनाते हैं लेकिन इस सॉन्ग में मामला उल्टा है. यश की वजह से इस सॉन्ग का म्यूजिक कितना मामूली है, यह बात छिप गई इसलिए लोगों को यह सॉन्ग देखकर अजय-अतुल की याद आ रही है जिन्होंने आदिपुरुष में सॉन्ग शिवोहम को म्यूजिक दिया था. शिवोहम का म्यूजिक इस वाले से बेहतर नजर आता है. इस गाने के लिरिक्स भी दर्शकों को बांध नहीं पा रहे.

बताया जा रहा है कि मूवी में ओरिजनल सॉन्ग चार मिनट लंबा है जिसे एक मिनट पचास सेकेंड में कंवर्ट करने के चक्कर में क्वॉलिटी से कॉम्प्रोमाइज हुआ है. हालांकि, इस बात में कोई शक नहीं है कि रामायण के वीडियो सीन इस फिल्म के 4000 करोड़ के बजट को जस्टिफाई कर रहे हैं जिसे तांडव सॉन्ग में यश ने अपने बिजली जैसे डांस से एलिवेट कर दिया है.

5 नवंबर को रिलीज होगी रामायण

नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही 'रामायण' फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका में नजर आएंगे, जबकि साई पल्लवी सीता का किरदार निभा रही हैं. यश रावण की भूमिका में हैं और सनी देओल हनुमान के किरदार में दिखाई देंगे. वहीं, अरुण गोविल राजा दशरथ की भूमिका निभा रहे हैं. फिल्म में रवि दुबे भी लक्ष्मण के किरदार में नजर आएंगे.

फिल्म का पहला भाग 5 नवंबर 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाला है. कुल मिलाकर 'रावण तांडव' में यश की परफॉर्मेंस और भव्य विजुअल्स इसकी सबसे बड़ी ताकत हैं. रावण के रूप में उनका रौद्र अंदाज प्रभावित करता है और गाने को एक अलग पहचान देता है. लेकिन म्यूजिक और लिरिक्स के मामले में यह वीडियो हर दर्शक की उम्मीद पर खरा नहीं उतर पा रहा है. अब देखना होगा कि फिल्म में इसका पूरा हिस्सा देखने के बाद दर्शकों की राय कितनी बदलती है.

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