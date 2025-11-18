Dhurandhar Trailer: मल्टीस्टारर थ्रिलर फिल्म Dhurandhar का ट्रेलर रिलीज आज, रणवीर सिंह के साथ नजर आएंगे ये बड़े सितारे

फिल्ममेकर आदित्य धर की अपकमिंग फिल्म धुरंधर’ का ट्रेलर आज यानी कि 18 नवंबर को दोपहर 12 बजकर 12 मिनट पर रिलीज किया जाएगा. आइए जानते है कि इस फिल्म के लिए किस कलाकार ने कितना पैसा लिया है.

फिल्ममेकर आदित्य धर की अपकमिंग फिल्म धुरंधर’ का ट्रेलर आज यानी की 18 नबंवर को रिलीज होने जा रहा है, ट्रेलर के लिए फैंस काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. इस स्पाई थ्रिलर फिल्म में रणवीर सिंह के साथ आपको और भी कई बड़े सितारे नजर आएंगी. फिल्म में रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना, संजय दत्त और आर माधवन जैसे कलाकार दिखाई देंगे. फिल्म के ट्रेलर रिलीज का समय दोपहर 12 बजकर 12 मिनट रखा गया है.

पहले ये डेट हुई थी फाइनल

बता दें कि इससे पहले इस फिल्म का ट्रेलर 12 नबंवर को रिलीज किया जाना था लेकिन मेकर्स ने दिल्ली धमाके की वजह से इसे रोक दिया था. अर्जुन रामपाल, आर माधवन और संजय दत्त के बाद मेकर्स ने धुरंधर से अक्षय खन्ना का फर्स्ट लुक आउट कर दिया है. इसमें एक्टर का खूंखार अंदाज देखने को मिल रहा है. इस फिल्म को लगभग 280 करोड़ रुपए के बजट में तैयार किया गया है, जिसमें 30 करोड़ प्रमोशन के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे.

किसने लिया कितना पैसा

अगर मीडिया खबरों की मानें तो इस फिल्म के लिए रणवीर सिंह को 50, संजय दत्त ने 10 करोड़, अक्षय खन्ना ने 3 करोड़, आर माधवन ने 9 करोड़, अर्जुन रामपाल ने 1 करोड़, और सारा अर्जुन ने 1 करोड़ रुपए की रकम ली है. ये फिल्म लगभग 3 घंटे 5 मिनट लंबी होने वाली हैं हालांकि अभी तक इसको लेकर किसी भी तरह की आधिकारिक अपडेट नहीं दिया गया है. मल्टीस्टारर ये फिल्म 5 दिसंबर को थिएटर में रिलीज होने वाली है. लेकिन फिलहाल फैंस आज रिलीज होने वाले ट्रेलर के लिए एक्साइटेड हैं.

