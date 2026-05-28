Ranveer Singh Ban: 'तुम रणवीर को नहीं रोक रहे; बल्कि 300 वर्कर्स की रोजी-रोटी छीन रहे', FWICE पर भड़के संजय गुप्ता-मीका सिंह समेत ये सेलेब्स

Ranveer Singh Ban: रणवीर सिंह पर बैन की खबरों के बीच संजय गुप्ता, पूनम ढील्लो और मीका सिंह समेत कई सेलेब्स उनके समर्थन में उतरे हैं. उन्होंने तर्क दिया कि बैन से एक्टर नहीं, बल्कि फिल्म से जुड़े सैकड़ों वर्कर प्रभावित होंगे.

हाल ही में अभिनेता रणवीर सिंह को लेकर चल रही बैन की चर्चाओं ने फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है. इस विवाद के बीच अब मशहूर गायक मीका सिंह, डायरेक्टर संजय गुप्ता और कई अन्य कलाकार खुलकर रणवीर सिंह के पक्ष में आ गए हैं. इन हस्तियों का मानना है कि किसी भी कलाकार को बैन करने का निर्णय केवल व्यक्तिगत नहीं होता है, बल्कि फिल्म उद्योग से जुड़े 300 क्रू मेंबर पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है.

बैन से आर्टिस्ट नहीं 300 वर्कर्स भी होंगे प्रभावित

रणवीर सिंह के समर्थन में बोलते हुए फिल्ममेकर संजय गुप्ता ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक महत्वपूर्ण पहलू पर प्रकाश डाला है. उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी ए-लिस्ट एक्टर को बैन करने का सीधा असर उस फिल्म की पूरी यूनिट पर पड़ता है. उन्होंने कहा, "तुम रणवीर को नहीं रोक रहे, बल्कि उन 300 वर्कर्स की रोजी-रोटी छीन रहे हो, जो दिन-रात मेहनत करके एक फिल्म को पूरा करते हैं." फिल्ममेकर का यही मानना है कि एक फिल्म के निर्माण में लाइटमैन, सेट डिजाइनर्स, स्पॉट बॉय, केटरिंग टीम और जूनियर आर्टिस्ट जैसे सैकड़ों लोग शामिल होते हैं. यदि किसी फिल्म पर प्रतिबंध या बैन जैसी स्थिति आती है, तो ये दिहाड़ी मजदूर सबसे पहले आर्थिक तंगी की मार झेलते हैं.

क्या है पूरा मामला?

रणवीर सिंह अपनी फिल्मों और अपने ऊर्जावान अभिनय के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने अचानक डॉन 3 से एग्जिट का ऐलान कर दिया, जिससे फिल्म जगत को झटका लगा. साथ ही, FWICE ने भी इस पर एक्शन लेते हुए एक्टर को बहिष्कार करने की मांग रखी. FWICE को लगता है कि अगर ऐसे मामलों को नजरअंदाज किया गया तो इंडस्ट्री में गलत ट्रेंड शुरू हो सकता है. अगर डायरेक्टर या एक्टर आखिरी वक्त पर प्रोजेक्ट छोड़ देते हैं तो प्रोड्यूसर्स बर्बाद हो जाएंगे. यह बहुत बड़ा नुकसान होगा और हर कोई एक्सेल एंटरटेनमेंट नहीं है कि करोड़ों का नुकसान झेल सके. लोग आत्महत्या कर लेंगे.

रणवीर के सपोर्ट में आए ये सितारे

संजय गुप्ता के अलावा, फिल्म इंडस्ट्री के कई अन्य निर्देशकों और कलाकारों ने भी इस बात पर जोर दिया है कि रचनात्मक कार्यों को विवादों से अलग रखा जाना चाहिए. इसमें मीका सिंह, अशोक पंडित, मनोज बाजपेयी, श्वेता वेणकट, पूनम ढिल्लो, कुणाल कोहली सेलेब्स शामिल हैं, जिन्होंने रणवीर के सपोर्ट में अपनी बात रखी. सेलेब्स का कहना है कि किसी कलाकार को बैन करना फिल्म निर्माण की पूरी प्रक्रिया को बाधित करने जैसा है, जिससे सिनेमा की अर्थव्यवस्था ही कमजोर होती है.

यह विवाद अब एक बड़ी बहस का विषय बन गया है कि क्या सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने वाले बहिष्कार का असर असल में सिनेमा की दुनिया पर पड़ना चाहिए या नहीं.

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