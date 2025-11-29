FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़
रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम के घर जल्द गूंजेगी किलकारी, एक्टर की पोस्ट पर मिला फैंस से ढेर सारा प्यार

अपनी शादी के 2 साल पूरे होने के मौके पर एक्टर रणदीप हुड्डा ने फैंस के साथ एक खास खुशखबरी शेयर की है. जल्द ही वह पापा बनने वाले हैं और फैंस उन्हें इसके लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं...

Latest News

IANS

Updated : Nov 29, 2025, 06:20 PM IST

Randeep Hooda with Wife

बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा और उनकी पत्नी लिन लैशराम की शादी को शनिवार को दो साल पूरे हो चुके हैं. शादी के दो साल पूरे होने के साथ ही कपल ने अपने फैंस को एक खुशखबरी भी दे दी है. सोशल मीडिया पर उनके एक पोस्ट पर फैंस उन्हें नन्हें मेहमान के आने की बधाई दे रहे हैं.

रणदीप हुड्डा ने फैंस से यूं शेयर की खुशखबरी

रणदीप हुड्डा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो पोस्ट की है जिसमें वे पत्नी लिन लैशराम के साथ जंगलों में दिख रहे हैं. पोस्ट के कैप्शन में एक्टर ने लिखा, 'दो साल का प्यार, रोमांच, और अब... अ लिटिल वाइल्ड वन ऑन द वे.' इसके साथ उन्होंने इनफिनिटी और हार्ट इमोजी पोस्ट किए. पोस्ट के सामने आते ही फैंस ने कपल को बधाई देना शुरू कर दिया. एक यूजर ने लिखा, 'बहुत-बहुत बधाई दोनों को और मैं आप दोनों के लिए बहुत खुश हूं.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'एक नए चरण में प्रवेश करने के लिए दिल से बधाई.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'नया अध्याय बहुत खूबसूरत होने वाला है, बधाई हो आने वाली जिदंगी के लिए.'

परिवार को मनाकर कपल ने 2023 में की थी शादी

कपल ने 29 नवंबर 2023 को मणिपुरी मैतेई रीति-रिवाजों के साथ शादी की थी. रणदीप और लिन की पहली मुलाकात 2011 में नसीरुद्दीन शाह के थिएटर में हुई थी. वहां दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई. रणदीप, लिन को थिएटर में बहुत मदद करते थे और उनके अच्छे व्यवहार के कारण ही लिन भी उन्हें पसंद करने लगी. हालांकि कल्चर अलग होने की वजह से परिवार काफी समय तक शादी के खिलाफ था लेकिन परिवार को मनाने के बाद कपल ने शादी कर ली.

असम में शादी के बाद मुंबई आकर उन्होंने एक ग्रैंड रिसेप्शन भी रखा था, जिसमें कई बॉलीवुड सेलेब्स पहुंचे थे. लिन लैशराम पेशे से मॉडल हैं. उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मॉडलिंग फोटोज और फूड वीडियो से भरा पड़ा है, जबकि रणदीप हुड्डा को आखिरी बार इसी साल अप्रैल में रिलीज हुई फिल्म 'जाट' में देखा गया था. इससे पहले वे 'स्वातंत्र्य वीर सावरकर' और 'तेरा क्या होगा लवली' में देखे गए थे.

