​‘सांवरिया’ से ‘रामायण’ तक... दीवाली ने रणबीर कपूर को 19 साल में क्या-क्या दिया? डेब्यूटेंट से ‘राम’ बनने तक की पूरी कहानी

‘सांवरिया’ से ‘रामायण’ तक रणबीर कपूर ने 19 साल में कितना लंबा सफर तय किया? जानिए उनकी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड और दीवाली रिलीज का कनेक्शन.

​रणबीर कपूर का ‘दीवाली टेस्ट’: 2007 में डेब्यू, 2016 में हिट, अब राम बनकर सबसे बड़ी परीक्षा (Image source: instagram)

​‘सांवरिया’ से ‘रामायण’ तक रणबीर कपूर के 19 साल के करियर की पूरी कहानी.

‘बेशरम’ से ‘ऐ दिल है मुश्किल’ तक, त्योहारों के आसपास रिलीज हुई फिल्मों का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड.

कमलेश के. मिश्रा ने बताया, त्योहारों पर रिलीज का फिल्मों को क्या फायदा मिलता है.

भगवान राम की भूमिका रणबीर के लिए क्यों है अब तक की सबसे बड़ी अभिनय परीक्षा?

रणबीर कपूर के करियर की कहानी में नवंबर 2007 से नवंबर 2026 तक का सफर खास मायने रखता है. करीब 19 साल पहले उन्होंने संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘सांवरिया’ से बॉलीवुड में कदम रखा था. अब वह नितेश तिवारी की ‘रामायण’ में भगवान राम की भूमिका निभाने जा रहे हैं. दोनों फिल्मों के बीच सिर्फ समय का फासला नहीं है, बल्कि रणबीर के स्टारडम, अभिनय और दर्शकों के साथ उनके रिश्ते में आए बदलाव की कहानी भी छिपी है.

‘सांवरिया’ से ‘रामायण’ तक का सफर यह सवाल भी खड़ा करता है कि क्या त्योहारों के आसपास रिलीज होने वाली फिल्मों ने रणबीर के करियर को कोई खास दिशा दी है? उनकी कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं, कुछ उम्मीदों पर खरी नहीं उतरीं और कुछ ने उनके अभिनय को लेकर नई चर्चा शुरू की. अब ‘रामायण’ के साथ उनके सामने एक ऐसी चुनौती है, जो सिर्फ बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों तक सीमित नहीं रहने वाली.

‘सांवरिया’ से शुरू हुआ सफर, ‘रामायण’ तक बदली पहचान

रणबीर कपूर की पहली फिल्म ‘सांवरिया’ 9 नवंबर 2007 को रिलीज हुई थी. फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख खान की ‘ओम शांति ओम’ से कड़ी टक्कर मिली. संजय लीला भंसाली की भव्य दुनिया में रणबीर एक रोमांटिक और मासूम किरदार में नजर आए. फिल्म को व्यावसायिक सफलता नहीं मिली, लेकिन रणबीर ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई.

उस वक्त रणबीर एक नए कलाकार थे, जिनके सामने कपूर परिवार की विरासत के साथ अपनी अलग पहचान बनाने की चुनौती थी. आने वाले वर्षों में उन्होंने रोमांस, कॉमेडी, ड्रामा और गंभीर किरदारों के बीच अपना रास्ता बनाया. ‘अजब प्रेम की गजब कहानी’, ‘रॉकस्टार’, ‘बर्फी!’, ‘ये जवानी है दीवानी’, ‘तमाशा’, ‘संजू’ और ‘ब्रह्मास्त्र’ जैसी फिल्मों ने उनकी अभिनय यात्रा को अलग-अलग पड़ाव दिए.

इस सफर में रणबीर ने सिर्फ एक रोमांटिक हीरो की छवि पर भरोसा नहीं किया. उन्होंने ऐसे किरदार भी चुने जिनमें भावनात्मक उलझन, असफलता, विद्रोह और आंतरिक संघर्ष था. यही वजह है कि ‘रामायण’ तक पहुंचते-पहुंचते उनके सामने चुनौती केवल एक बड़ी फिल्म करने की नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़े किरदार को पर्दे पर उतारने की है.

दीवाली और रणबीर का करियर: हर फिल्म की कहानी अलग

रणबीर की फिल्मों को त्योहारों के कैलेंडर के साथ देखने पर एक दिलचस्प बात सामने आती है. उनकी हर चर्चित फिल्म दीवाली पर रिलीज नहीं हुई, लेकिन त्योहारों के आसपास रिलीज होने वाली फिल्मों ने उनके करियर की चर्चा में अहम भूमिका निभाई.

‘सांवरिया’ नवंबर 2007 में रिलीज हुई थी. इसके बाद ‘बेशरम’ 2013 में गांधी जयंती के आसपास आई. ‘ऐ दिल है मुश्किल’ 2016 में दीवाली के मौके पर रिलीज हुई और उसे ‘शिवाय’ से मुकाबला करना पड़ा. इन फिल्मों के नतीजे एक जैसे नहीं रहे. कहीं बड़े नाम और प्रचार के बावजूद दर्शक नहीं जुटे, तो कहीं संगीत, रिश्तों और भावनात्मक कहानी ने फिल्म को दर्शकों के बीच जगह दिलाई.

यह अंतर बताता है कि त्योहार का लंबा वीकेंड किसी फिल्म को दर्शकों तक पहुंचने का अवसर तो देता है, लेकिन उसकी सफलता की गारंटी नहीं बनता. फिल्म की कहानी, दर्शकों की पसंद, प्रचार, दूसरी फिल्मों से मुकाबला और टिकटों की कीमत जैसे पहलू भी नतीजे तय करते हैं.

रणबीर की दीवाली फिल्मों का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड: किसने कमाए सबसे ज्यादा, किसने किया निराश?

रणबीर की फिल्मों की कमाई को समझने के लिए यह जरूरी है कि दीवाली पर रिलीज हुई फिल्मों और त्योहारों के आसपास आई फिल्मों में अंतर रखा जाए. ‘सांवरिया’ और ‘ऐ दिल है मुश्किल’ दीवाली के आसपास रिलीज हुईं, जबकि ‘बेशरम’ गांधी जयंती के मौके पर सिनेमाघरों में पहुंची थी. इसलिए इन तीनों को एक ही तरह की दीवाली रिलीज कहना सही नहीं होगा.

फिल्म रिलीज का समय बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन ‘सांवरिया’ (2007) नवंबर, दीवाली के आसपास शुरुआत चर्चा के साथ हुई, लेकिन फिल्म व्यावसायिक तौर पर सफल नहीं रही. ‘बेशरम’ (2013) गांधी जयंती के आसपास बड़ी ओपनिंग के बावजूद फिल्म लंबे समय तक दर्शकों को बनाए रखने में सफल नहीं रही. ‘ऐ दिल है मुश्किल’ (2016) दीवाली ‘शिवाय’ से मुकाबले के बीच फिल्म ने बेहतर प्रदर्शन किया और रणबीर के करियर की चर्चित व्यावसायिक सफल फिल्मों में जगह बनाई.

इन फिल्मों के बॉक्स ऑफिस आंकड़ों में अलग-अलग ट्रेड ट्रैकर्स के बीच अंतर मिल सकता है. इसकी एक वजह यह भी है कि भारत में नेट कलेक्शन, ग्रॉस कलेक्शन और दुनियाभर की कमाई अलग-अलग आंकड़े होते हैं इसलिए किसी फिल्म की कमाई की तुलना करते समय एक ही पैमाने का इस्तेमाल करना जरूरी है.



इस रिपोर्ट कार्ड में सबसे अहम बात यह है कि रिलीज की तारीख अपने आप किसी फिल्म को सफल नहीं बनाती. ‘सांवरिया’ के साथ रणबीर का करियर शुरू हुआ, ‘बेशरम’ ने दिखाया कि बड़ी ओपनिंग के बाद भी फिल्म को दर्शकों का साथ बनाए रखना पड़ता है और ‘ऐ दिल है मुश्किल’ ने साबित किया कि मजबूत संगीत, रिश्तों की कहानी और दर्शकों से जुड़ाव बॉक्स ऑफिस पर फर्क पैदा कर सकते हैं.

‘ऐ दिल है मुश्किल’ ने दिखाया त्योहार पर रिलीज का फायदा

करण जौहर की ‘ऐ दिल है मुश्किल’ 28 अक्टूबर 2016 को रिलीज हुई थी. फिल्म में रणबीर के साथ अनुष्का शर्मा और ऐश्वर्या राय बच्चन भी अहम भूमिकाओं में थीं. इसी दौरान अजय देवगन की ‘शिवाय’ भी सिनेमाघरों में पहुंची. ऐसे में दोनों फिल्मों के बीच मुकाबला चर्चा का विषय बना.

‘ऐ दिल है मुश्किल’ को इसके संगीत और एकतरफा प्यार की कहानी के लिए दर्शकों का साथ मिला. फिल्म के गानों ने रिलीज से पहले ही माहौल बना दिया था. रणबीर के किरदार अयान की भावनात्मक यात्रा ने भी दर्शकों को आकर्षित किया. फिल्म का प्रदर्शन यह समझने का एक उदाहरण है कि त्योहार पर रिलीज होने के साथ-साथ फिल्म के पास दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने की अपनी वजह भी होनी चाहिए. इसके उलट, ‘सांवरिया’ और ‘बेशरम’ की कहानियां बताती हैं कि बड़ी रिलीज या चर्चित कलाकार होना अपने आप में पर्याप्त नहीं है. दर्शकों का फैसला अंततः फिल्म के अनुभव पर निर्भर करता है.

क्या त्योहारों की रिलीज से रणबीर को मिला बड़ा मंच?

त्योहारों पर फिल्मों की रिलीज का सबसे बड़ा फायदा यह है कि कई दर्शकों को छुट्टी या परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलता है. ऐसे में सिनेमाघरों में जाने की संभावना बढ़ सकती है. लेकिन इस मौके का फायदा उठाने के लिए फिल्म को दर्शकों की उम्मीदों पर खरा उतरना भी पड़ता है.

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता लेखक-निर्देशक कमलेश के. मिश्रा के मुताबिक, रणबीर कपूर ने करीब दो दशकों में अलग-अलग तरह के किरदार करके अपने अभिनय को निखारा है. उनके अनुसार, त्योहारों के दौरान दर्शकों के पास मनोरंजन के लिए समय होता है और यह फिल्मों के लिए अच्छा अवसर बन सकता है.

मिश्रा का मानना है कि कोरोना महामारी के बाद सिनेमाघरों में दर्शकों की वापसी को लेकर जो सवाल उठे थे, उनके बीच भारतीय फिल्मों ने फिर से लोगों को थिएटर तक खींचने की क्षमता दिखाई है. हालांकि, किसी भी फिल्म की सफलता को केवल त्योहार या रिलीज की तारीख के आधार पर नहीं देखा जा सकता. दर्शकों से जुड़ने वाली कहानी और फिल्म का प्रभाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है.

रणबीर के करियर में भी यही बात दिखाई देती है. उन्होंने अलग-अलग दौर में अलग तरह की फिल्मों से अपनी पहचान बनाई. कहीं संगीत और रोमांस ने काम किया, तो कहीं चुनौतीपूर्ण किरदारों ने उनकी अभिनय क्षमता को सामने रखा. अब ‘रामायण’ में उनके सामने इन दोनों से अलग तरह की जिम्मेदारी होगी.

‘रामायण’ रणबीर के करियर की सबसे बड़ी परीक्षा क्यों?

नितेश तिवारी की ‘रामायण’ को लेकर उत्सुकता सिर्फ इसलिए नहीं है कि इसमें रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका निभा रहे हैं. यह भारतीय संस्कृति में गहराई से जुड़ी उस कथा का रूपांतरण है, जिसे अलग-अलग पीढ़ियों ने अपने तरीके से जाना और समझा है. ऐसे में दर्शकों की अपेक्षाएं भी सामान्य फिल्मों से अलग होंगी.

कमलेश के. मिश्रा के मुताबिक, रामायण भारतीय समाज और दर्शकों की सांस्कृतिक चेतना का हिस्सा है. उनके अनुसार, रणबीर का यह किरदार कितना प्रभाव छोड़ता है, इसका फैसला आखिरकार दर्शक करेंगे. उनके दिल तक पहुंचना इस भूमिका की सबसे बड़ी कसौटी होगी.

‘रामायण’ के बजट को लेकर भी बड़े-बड़े दावे सामने आते रहे हैं. दोनों भागों को मिलाकर करीब 4,000 करोड़ रुपये के बजट की चर्चा की गई है, हालांकि इसे आधिकारिक रूप से पुष्ट आंकड़ा मानने से पहले निर्माताओं की स्पष्ट जानकारी जरूरी है. इतनी बड़ी परियोजना के साथ बॉक्स ऑफिस की उम्मीदें भी स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती हैं. लेकिन फिल्म की सफलता सिर्फ खर्च के आकार से तय नहीं होगी.

रणबीर के लिए यह भूमिका उनके करियर की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी वाली भूमिकाओं में से एक है. भगवान राम को लेकर दर्शकों के मन में पहले से एक छवि मौजूद है. ऐसे में अभिनय, संवाद, शारीरिक भाषा और भावनात्मक प्रस्तुति के साथ उस छवि का सम्मान करना भी अहम होगा.

19 साल में बदला रणबीर का सफर, अब नजर ‘रामायण’ पर

‘सांवरिया’ से ‘रामायण’ तक रणबीर कपूर का सफर किसी एक फिल्म की सफलता या असफलता की कहानी नहीं है. यह एक ऐसे कलाकार की यात्रा है जिसने अपने करियर में रोमांस, युवा पीढ़ी की उलझनों, भावनात्मक संघर्ष और बड़े सिनेमाई किरदारों के बीच अपनी जगह बनाई.

उनकी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड यह भी बताता है कि त्योहार पर रिलीज होना सफलता का शॉर्टकट नहीं है. ‘सांवरिया’ की शुरुआत से लेकर ‘ऐ दिल है मुश्किल’ के प्रदर्शन तक नतीजे अलग रहे, लेकिन हर फिल्म ने उनके करियर की कहानी में कुछ जोड़ा. अब ‘रामायण’ के साथ रणबीर के सामने बॉक्स ऑफिस के साथ-साथ दर्शकों की भावनाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतरने की चुनौती है.

19 साल पहले रणबीर एक नए कलाकार के तौर पर दर्शकों के सामने आए थे. अब वह भारतीय सिनेमा की सबसे चर्चित पौराणिक परियोजनाओं में से एक का चेहरा हैं. दीवाली के आसपास उनकी फिल्मों का यह सफर एक सवाल पर आकर ठहरता है: क्या ‘रामायण’ रणबीर कपूर को उनके करियर की सबसे बड़ी कामयाबी देगी, या यह भूमिका उनके लिए अब तक की सबसे कठिन परीक्षा साबित होगी? इसका जवाब फिल्म की रिलीज और दर्शकों की प्रतिक्रिया ही देगी.

