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मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बाद अब जख्मी प्रेमी बने रणबीर! 'Love and War' के पोस्टर में दिखा रेट्रो अंदाज

मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बाद रणबीर कपूर Love & War में जख्मी प्रेमी के रेट्रो अवतार में नजर आए. जानें पोस्टर में दिखे संकेत और 70s-80s की कहानी को लेकर क्या है चर्चा.

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Neha Awasthi

Updated : Sep 24, 2026, 06:11 PM IST

मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बाद अब जख्मी प्रेमी बने रणबीर! 'Love and War' के पोस्टर में दिखा रेट्रो अंदाज

Love and War poster

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रणबीर कपूर एक बार फिर अपने बिल्कुल अलग अवतार से चर्चा में हैं. एक तरफ वह बड़े पर्दे पर भगवान राम के किरदार में नजर आने वाले हैं, तो दूसरी तरफ संजय लीला भंसाली की फिल्म Love & War में उनका अंदाज पूरी तरह बदला हुआ दिखाई दे रहा है. फिल्म का पहला पोस्टर सामने आते ही रणबीर का लुक सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. रेट्रो स्टाइल, विंटेज कार और हाथ पर नजर आ रहा खून फिल्म की कहानी को लेकर कई सवाल खड़े कर रहा है.

सबसे दिलचस्प बात यह है कि पोस्टर में रणबीर को देखकर पहली नजर में एक पुराने दौर के हीरो की याद आती है, लेकिन उसी फ्रेम में उनका जख्मी हाथ इस खूबसूरत और स्टाइलिश तस्वीर को अचानक रहस्यमयी बना देता है. ऐसे में फैंस के बीच यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर फिल्म की कहानी किस दौर में रखी गई है और क्या इसमें 70s या 80s की पृष्ठभूमि देखने को मिलेगी?

विंटेज कार के साथ दिखा रणबीर का रेट्रो अवतार

पोस्टर में रणबीर कपूर एक विंटेज कार की ड्राइविंग सीट पर नजर आ रहे हैं. पीछे की ओर सजे बाल, हल्की मूंछ, गोल चश्मा और पुराने जमाने की स्टाइलिंग उनके पूरे लुक को रेट्रो फील दे रही है. कपड़ों और कार की डिजाइन भी तस्वीर को मॉडर्न दौर से अलग बनाती है.लेकिन पोस्टर की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ उनका लुक नहीं है. रणबीर का एक हाथ कार के बाहर नजर आता है, जिस पर चोट और खून के निशान दिखाई दे रहे हैं. यही एक डिटेल पूरी तस्वीर का मूड बदल देती है. एक तरफ बेहद सलीकेदार और रोमांटिक अंदाज है, तो दूसरी तरफ हिंसा का संकेत. यही वजह है कि Love और War दोनों शब्द पोस्टर में एक साथ महसूस होते हैं.

क्या 70s-80s के दौर में है कहानी?

पोस्टर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर फिल्म की टाइमलाइन को लेकर चर्चा शुरू हुई. कुछ लोगों को रणबीर का लुक पुराने दौर से जुड़ा नजर आया, तो कुछ ने इसे पूरी तरह रेट्रो स्टाइलिंग मानते हुए कहानी को लेकर सवाल उठाए. हालांकि अभी तक मेकर्स ने यह साफ तौर पर नहीं बताया है कि पूरी कहानी 70s या 80s में सेट है. इसलिए केवल पोस्टर देखकर फिल्म की पूरी टाइमलाइन तय करना जल्दबाजी होगी लेकिन इस सवाल को पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता. फिल्म की शूटिंग के दौरान 80s से प्रेरित डिस्को सेट की तस्वीरों और खबरों ने पहले ही फिल्म के पुराने दौर से जुड़े होने की चर्चाओं को हवा दी थी. अब विंटेज कार और रणबीर की स्टाइलिंग ने इस चर्चा को एक बार फिर तेज कर दिया है.

 यहां एक बात समझना जरूरी है. फिल्म में किसी खास दौर से जुड़ा कोई सीक्वेंस होना और पूरी फिल्म का उसी दौर में सेट होना अलग-अलग बातें हैं. इसलिए फिलहाल 70s-80s वाली टाइमलाइन को एक संभावना और फैंस की जिज्ञासा के तौर पर ही देखा जाना चाहिए.

जख्मी हाथ ने बढ़ाया War वाला सस्पेंस

अगर पोस्टर में सिर्फ रणबीर का रेट्रो लुक होता तो यह एक खूबसूरत विंटेज तस्वीर बनकर रह जाता. लेकिन खून से सना हाथ कहानी को दूसरा रंग देता है. फिल्म का नाम Love & War है. ऐसे में घायल हाथ को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहानी में रोमांस के साथ संघर्ष और टकराव भी अहम हिस्सा हो सकता है. हालांकि यह कहना अभी संभव नहीं है कि रणबीर के किरदार को चोट कैसे लगी या वह किस परिस्थिति में हिंसा का हिस्सा बनता है. यही पोस्टर की खासियत भी है. इसमें कहानी बताने के बजाय सवाल पैदा किए गए हैं.क्या रणबीर का किरदार प्रेम में है और किसी संघर्ष में फंस जाता है? क्या प्रेम कहानी के साथ कोई बड़ा टकराव जुड़ा है? या फिर पोस्टर सिर्फ फिल्म के एक खास हिस्से की झलक है? इन सवालों के जवाब फिल्म के अगले लुक और ट्रेलर से ही मिलेंगे.

रामायण के राम से बिल्कुल उलट अवतार

रणबीर के इस लुक की चर्चा इसलिए भी खास है क्योंकि अभिनेता की अगली बड़ी फिल्मों में 'रामायण' शामिल है, जिसमें वह भगवान राम की भूमिका निभा रहे हैं. वहां रणबीर का स्क्रीन अवतार मर्यादा, संयम और गंभीरता से जुड़ा है. वहीं 'Love & War' के पोस्टर में वह एक ऐसे किरदार के रूप में नजर आते हैं, जिसके हाथ पर खून है और जिसकी कहानी में संघर्ष का संकेत साफ दिखाई देता है यानी दर्शकों को एक ही अभिनेता के दो बिल्कुल अलग रूप देखने को मिलेंगे. एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम राम, दूसरी तरफ जख्मी प्रेमी. दिलचस्प यह भी है कि दोनों फिल्मों का विजुअल ट्रीटमेंट एक-दूसरे से पूरी तरह अलग है. 'रामायण' का संसार पौराणिक और भव्य है, जबकि Love & War का पहला लुक पुराने जमाने की सिनेमाई रोमांस और संघर्ष वाली दुनिया की झलक देता है.

भंसाली के साथ फिर लौटी रणबीर की जोड़ी

Love & War रणबीर कपूर और संजय लीला भंसाली की पुरानी जोड़ी को भी दोबारा पर्दे पर ला रही है. दोनों ने इससे पहले Saawariya में साथ काम किया था. खास बात यह है कि Saawariya ही रणबीर की बतौर अभिनेता पहली फिल्म थी. करीब दो दशक बाद दोनों एक बार फिर साथ आए हैं. फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार रणबीर उस शुरुआती दौर के अभिनेता नहीं हैं. वह कई अलग-अलग तरह के किरदार निभाकर अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं. भंसाली की फिल्मों में किरदारों के लुक और उनकी दुनिया हमेशा महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं. ऐसे में Love & War के पहले पोस्टर में रणबीर की स्टाइलिंग को लेकर उत्सुकता होना भी स्वाभाविक है.

आलिया और विक्की का लुक अभी बाकी

Love & War में रणबीर कपूर के साथ आलिया भट्ट और विक्की कौशल भी अहम भूमिकाओं में हैं. फिल्म की कास्टिंग अपने आप में चर्चा का विषय रही है.अब रणबीर का पहला लुक सामने आ चुका है, ऐसे में दर्शकों की नजर आलिया और विक्की के किरदारों पर भी रहेगी. खासकर यह जानना दिलचस्प होगा कि दोनों कलाकारों को किस दौर और किस तरह के लुक में पेश किया जाता है. अगर उनके लुक भी इसी रेट्रो दुनिया की तरफ इशारा करते हैं, तो फिल्म की टाइमलाइन को लेकर चल रही चर्चा को और मजबूती मिल सकती है.

Ranbir Kapoor new look

पोस्टर ने जवाब कम, सवाल ज्यादा दिए

Love & War का पहला पोस्टर फिलहाल कहानी का खुलासा नहीं करता, बल्कि उत्सुकता बढ़ाता है. रणबीर का रेट्रो अवतार, विंटेज कार और जख्मी हाथ तीन अलग-अलग संकेत देते हैं. फैंस के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या फिल्म की कहानी 70s-80s के दौर में रखी गई है या फिर सिर्फ कुछ हिस्सों में उस दौर का रंग देखने को मिलेगा? इसका आधिकारिक जवाब अभी सामने नहीं आया है. लेकिन इतना जरूर है कि रामायण के राम के बाद रणबीर का यह जख्मी और रेट्रो अवतार उनके अगले प्रोजेक्ट्स के बीच एक जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट जरूर तैयार करता है. Love & War में रणबीर के साथ आलिया भट्ट और विक्की कौशल नजर आएंगे. फिल्म का निर्देशन संजय लीला भंसाली कर रहे हैं और इसकी रिलीज 21 जनवरी 2027 को तय की गई है.

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