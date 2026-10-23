राम बनकर छाए रणबीर,कभी चमक-दमक से दूर स्मिता जयकर के घर जमीन पर बैठकर खाते थे खाना

आज राम के किरदार में नजर आने की तैयारी कर रहे रणबीर कपूर के शुरुआती दिनों का एक दिलचस्प किस्सा सामने आया है. अभिनेत्री स्मिता जयकर ने बताया कि स्टारडम से पहले रणबीर उनके घर कैसे आया करते थे.

आज राम के किरदार को लेकर चर्चा में हैं रणबीर कपूर, पुरानी याद ने दिखाया स्टारडम से पहले का दौर.(Image: AI)

स्मिता जयकर ने सुनाया रणबीर कपूर के शुरुआती दिनों का किस्सा.

बॉम्बे जिम में स्मिता के बेटे के साथ फुटबॉल खेलते थे रणबीर.

संजय लीला भंसाली के साथ स्मिता जयकर के घर पहुंचे थे रणबीर.

आज राम के किरदार को लेकर चर्चा में हैं रणबीर कपूर, पुरानी याद ने दिखाया स्टारडम से पहले का दौर.

आज रणबीर कपूर बड़े पर्दे पर भगवान राम के किरदार को लेकर चर्चा में हैं. उनके करियर का यह दौर ऐसा है, जब एक तरफ उनकी फिल्मों को लेकर दर्शकों की नजर रहती है, तो दूसरी तरफ 'रामायण' में उनके किरदार को लेकर लगातार उत्सुकता बनी हुई है. लेकिन जिस अभिनेता को आज करोड़ों लोग एक बड़े स्टार के तौर पर देखते हैं, उसके शुरुआती दिनों की एक बेहद सहज तस्वीर अभिनेत्री स्मिता जयकर की यादों में आज भी मौजूद है.

स्मिता जयकर हिंदी और मराठी सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री हैं. उन्होंने फिल्मों के साथ-साथ टेलीविजन और थिएटर में भी काम किया है. 'हम दिल दे चुके सनम', 'कभी खुशी कभी गम', 'दिल चाहता है' और 'देवदास' जैसी फिल्मों में नजर आ चुकीं स्मिता जयकर का रणबीर कपूर के परिवार से भी पुराना परिचय रहा है. यही वजह है कि रणबीर के स्टार बनने से पहले की उनकी कई यादें आज के स्टार रणबीर की तस्वीर से बिल्कुल अलग नजर आती हैं.

एक बातचीत में स्मिता जयकर ने रणबीर से जुड़ा ऐसा ही एक किस्सा सुनाया, जब वह संजय लीला भंसाली के साथ उनके घर आए थे. उस समय रणबीर अभिनेता के तौर पर स्थापित नहीं हुए थे. वह भंसाली को असिस्ट कर रहे थे और फिल्म निर्माण की दुनिया को करीब से समझ रहे थे. स्मिता के मुताबिक, रणबीर उनके घर पर बेहद सहज अंदाज में रहे और जमीन पर बैठकर खाना खाया.

रणबीर को सिर्फ भंसाली के असिस्टेंट के तौर पर जानती थीं स्मिता

स्मिता जयकर ने बताया कि वह रणबीर को काफी लंबे समय से जानती हैं. इसकी एक वजह रणबीर और उनके बेटे की दोस्ती भी थी. उनके मुताबिक, रणबीर और उनका बेटा साथ में फुटबॉल खेला करते थे. बॉम्बे जिम में दोनों का साथ खेलना होता था. इसलिए रणबीर उनके लिए कोई बिल्कुल अनजान चेहरा नहीं थे.

लेकिन उस समय रणबीर की पहचान आज जैसी नहीं थी. वह अभी फिल्म इंडस्ट्री में बतौर अभिनेता अपनी शुरुआत भी नहीं कर पाए थे. स्मिता के मुताबिक, जब संजय लीला भंसाली ने उन्हें रणबीर से मिलवाया, तब वह यह देखकर हैरान नहीं हुईं कि कोई बड़ा स्टार उनके घर आया है, क्योंकि उस वक्त रणबीर की पहचान उनके लिए एक परिचित युवा की ही थी.

दरअसल, उस समय रणबीर भंसाली के साथ काम कर रहे थे. वह निर्देशक को असिस्ट कर रहे थे और फिल्म बनाने की प्रक्रिया को समझ रहे थे. यही वह दौर था, जब कैमरे के सामने आने से पहले रणबीर कैमरे के पीछे की दुनिया को करीब से देख रहे थे.

संजय लीला भंसाली के साथ पहुंचे थे घर

स्मिता जयकर ने अपने पुराने किस्से में बताया कि संजय लीला भंसाली उनसे साड़ियों को लेकर मदद चाहते थे. फिल्म के लिए पारंपरिक साड़ियों की जरूरत थी और स्मिता ने उन्हें अपनी एक परिचित के बारे में बताया, जो इस तरह की साड़ियां तैयार करती थीं.

इसी सिलसिले में स्मिता भंसाली के साथ गईं और बाद में वे उनके घर भी आए. रणबीर भी उस वक्त भंसाली के साथ थे. स्मिता के घर पहुंचने के बाद माहौल बिल्कुल सामान्य रहा. कोई स्टार वाली दूरी या औपचारिकता नहीं थी. रणबीर वहां उसी सहजता से मौजूद थे, जैसे परिवार के किसी परिचित के घर आए हों.

स्मिता ने याद किया कि उस दौरान वह, संजय लीला भंसाली और रणबीर एक साथ जमीन पर बैठकर खाना खा रहे थे. आज जब रणबीर का नाम बड़े सितारों में लिया जाता है, तब उनके शुरुआती दिनों की यह तस्वीर काफी अलग नजर आती है.

उस वक्त नहीं पता था कि यही रणबीर कपूर हैं

इस किस्से की सबसे दिलचस्प बात यही है कि स्मिता जयकर रणबीर को जानती जरूर थीं, लेकिन उस समय उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह युवा आगे चलकर हिंदी सिनेमा का इतना बड़ा नाम बनने वाला है.

उन्होंने बातचीत में खुद मजाकिया अंदाज में माना कि उस वक्त उन्हें यह तक नहीं मालूम था कि वह किस तरह के भविष्य वाले रणबीर कपूर के साथ बैठी हैं. उनके लिए वह वही लड़का था, जो उनके बेटे के साथ फुटबॉल खेलता था और संजय लीला भंसाली को असिस्ट कर रहा था.

यही वजह है कि स्मिता की याद में रणबीर का स्टारडम नहीं, बल्कि उनका सहज व्यवहार ज्यादा दिखाई देता है. न कोई दिखावा, न कोई खास तामझाम. एक युवा रणबीर अपने परिचित लोगों के बीच बिल्कुल सामान्य तरीके से समय बिता रहे थे.

स्टार बनने से पहले भी था फिल्मी माहौल से रिश्ता

रणबीर कपूर के लिए यह दौर उनके करियर का बेहद अहम शुरुआती पड़ाव था. वह कपूर परिवार से जरूर आते थे, लेकिन बतौर अभिनेता उनकी अपनी पहचान अभी बनी नहीं थी. उन्होंने संजय लीला भंसाली के साथ 'ब्लैक' में असिस्टेंट के तौर पर काम किया था. इस दौरान उन्हें फिल्म के सेट और निर्देशन की प्रक्रिया को करीब से समझने का मौका मिला.

इसके बाद 2007 में भंसाली की ही फिल्म 'सांवरिया' से रणबीर ने बतौर अभिनेता डेब्यू किया. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन रणबीर की अभिनय यात्रा शुरू हो चुकी थी. आगे चलकर 'रॉकस्टार', 'बर्फी!', 'ये जवानी है दीवानी', 'तमाशा', 'संजू' और 'एनिमल' जैसी फिल्मों ने उन्हें अलग-अलग तरह के किरदारों के लिए पहचान दिलाई.

इस सफर को पीछे मुड़कर देखें तो स्मिता जयकर का किस्सा रणबीर के करियर की एक ऐसी तस्वीर सामने लाता है, जो आम तौर पर बॉक्स ऑफिस और स्टारडम की खबरों में दिखाई नहीं देती.

रणबीर की सादगी की तस्वीर क्यों खास है?

किसी कलाकार की पूरी शख्सियत को एक घटना के आधार पर तय नहीं किया जा सकता. लेकिन पुराने परिचितों की ऐसी यादें उस दौर की झलक जरूर देती हैं, जब कलाकार स्टार बनने की दौड़ में नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के बीच सामान्य जिंदगी जी रहा होता है.

रणबीर का स्मिता जयकर के घर जाना भी कोई फिल्मी इवेंट नहीं था. उनके लिए यह एक परिचित परिवार के घर जाने जैसा था. वह अपने निर्देशक के साथ थे, उनके बेटे के साथ पहले से खेलते थे और वहां किसी स्टार की तरह नहीं, बल्कि एक सामान्य युवा की तरह मौजूद थे.

यही वजह है कि स्मिता जयकर की यह याद आज के रणबीर कपूर से एक दिलचस्प तुलना खड़ी करती है. आज उनके एक-एक लुक, किरदार और फिल्म को लेकर चर्चा होती है. वहीं कभी वह ऐसे दौर में थे, जब उन्हें पहचानने की जरूरत ही महसूस नहीं होती थी. लोग उन्हें एक परिचित युवा के तौर पर जानते थे.

आज राम, तब भंसाली के साथ सीख रहे थे फिल्म बनाना

आज रणबीर कपूर के करियर में 'रामायण' एक बड़ा पड़ाव माना जा रहा है. भगवान राम का किरदार निभाना उनके लिए एक अलग तरह की चुनौती है, क्योंकि इस किरदार से दर्शकों की भावनाएं जुड़ी हैं. पर्दे पर राम के रूप में नजर आने वाले रणबीर की यह यात्रा उस समय से काफी अलग है, जब वह भंसाली के साथ सहायक के तौर पर फिल्म निर्माण सीख रहे थे.

स्मिता जयकर की याद इसी लंबे सफर के एक छोटे से पड़ाव को सामने लाती है. एक तरफ आज का रणबीर है, जो बड़े पर्दे पर राम बनने जा रहा है. दूसरी तरफ वह युवा रणबीर है, जो अपने निर्देशक के साथ घर पहुंचता है, परिचितों के बीच बैठता है और बिना किसी स्टारडम की दूरी के जमीन पर बैठकर खाना खाता है.

शायद यही इस पुराने किस्से की सबसे खूबसूरत बात है. स्टार बनने से पहले रणबीर के पास स्टार जैसा कोई तामझाम नहीं था. और स्मिता जयकर की याद में आज भी वही सहज, परिचित और जमीन से जुड़ा हुआ युवा रणबीर मौजूद है, जिसे वह अपने बेटे के साथ फुटबॉल खेलते हुए जानती थीं.