रामायण की टिकट ₹3,170 तक, रिकॉर्ड ₹3,400 का! नजर डालें अब तक की 5 सबसे महंगी मूवी टिकट पर

रणबीर कपूर की ‘रामायण’ की प्रीमियम टिकट ₹3,170 तक पहुंच गई है.जानिए ₹3,400 की सबसे महंगी टिकट का रिकॉर्ड किस फिल्म के नाम है और किन फिल्मों की टिकटों ने दर्शकों को चौंकाया.

‘रामायण’ की प्रीमियम टिकट ₹3,170 तक, लेकिन सबसे महंगी टिकट का रिकॉर्ड अब भी ₹3,400 का.

‘द ओडिसी’ से लेकर ‘धुरंधर 2’ तक, इन फिल्मों की टिकटों ने खींचा ध्यान.

आखिर सामान्य टिकट और प्रीमियम सीट की कीमत में इतना अंतर क्यों होता है?

क्या ‘रामायण’ रिलीज से पहले ही टिकट कीमतों का नया रिकॉर्ड बना पाएगी?

रणबीर कपूर,यश और साई पल्लवी की फिल्म ‘रामायण’ रिलीज से पहले ही अपनी टिकटों की कीमत को लेकर चर्चा में है.फिल्म के कुछ प्रीमियम शो की टिकट ₹3,170 तक पहुंच गई है.एक सीट के लिए दर्शकों को तीन हजार रुपये से भी ज्यादा खर्च करने पड़ सकते हैं लेकिन क्या यह भारत में किसी फिल्म की सबसे महंगी टिकट है? फिलहाल इसका जवाब नहीं है.क्रिस्टोफर नोलन की ‘द ओडिसी’ के लिए पुणे में ₹3,400 की प्रीमियम टिकट रिपोर्ट की गई थी.

‘रामायण’ की टिकट कीमतों ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर बड़े बजट की फिल्मों को सिनेमाघरों में देखने का खर्च इतना ज्यादा क्यों हो रहा है.क्या दर्शक सिर्फ फिल्म देखने के लिए इतनी रकम दे रहे हैं या इसके पीछे IMAX,रिक्लाइनर सीट और प्रीमियम थिएटर का भी खेल है?आइए,पांच फिल्मों की सबसे महंगी रिपोर्टेड टिकटों से समझते हैं कि भारत में सिनेमाघरों का यह नया ट्रेंड किस ओर जा रहा है.

1. द ओडिसी: ₹3,400 की टिकट ने खींचा ध्यान

क्रिस्टोफर नोलन की ‘द ओडिसी’ ने भारत में टिकटों की कीमत को लेकर खास सुर्खियां बटोरी थीं.फिल्म की एडवांस बुकिंग के दौरान पुणे के INOX Megaplex में एक शो की प्रीमियम रिक्लाइनर सीट की कीमत ₹3,400 तक पहुंच गई थी.मुंबई में भी फिल्म की कुछ प्रीमियम सीटों के लिए करीब ₹3,100 की कीमत रिपोर्ट की गई थी.

मैट डेमन अभिनीत यह फिल्म 17 जुलाई 2026 को भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज हुई.इसकी कहानी प्राचीन यूनानी महाकाव्य ‘ओडिसी’ पर आधारित है. ऐन हैथवे, टॉम हॉलैंड, रॉबर्ट पैटिनसन और जेंडाया जैसे कलाकार भी फिल्म का हिस्सा हैं.

इसकी टिकट कीमत को समझने के लिए फिल्म के बड़े पर्दे वाले अनुभव को भी देखना होगा.‘द ओडिसी’ को पूरी तरह IMAX फिल्म कैमरों से शूट किया गया था. ऐसे में बड़े पर्दे पर फिल्म देखने के इच्छुक दर्शकों के लिए प्रीमियम शो खास आकर्षण बने.हालांकि, ₹3,400 की कीमत हर शहर और हर शो के लिए नहीं थी. कुछ सिनेमाघरों में सामान्य सीटों की टिकट इससे काफी कम कीमत पर भी उपलब्ध थीं.

2. रामायण: ₹3,170 तक पहुंची टिकट

‘रामायण’ की प्रीमियम टिकटों की कीमत ने फिल्म को रिलीज से पहले ही चर्चा में ला दिया है.मुंबई के PVR ICON, Phoenix Palladium में IMAX 3D के कुछ शो की रिक्लाइनर सीटों के लिए ₹3,170 की कीमत रिपोर्ट की गई है.ये कीमत 5, 6 और 7 नवंबर के कुछ शो के लिए बताई गई.वहीं, 8 नवंबर के कुछ शो में इसी तरह की सीटों की कीमत ₹2,770 रिपोर्ट हुई.

नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम,साई पल्लवी माता सीता और यश रावण की भूमिका में हैं.सनी देओल हनुमान के किरदार में नजर आएंगे.

यहां सबसे अहम बात यह है कि ₹3,170 पूरी फिल्म की टिकट का एक समान दाम नहीं है. दिल्ली में कुछ सामान्य 3D शो की टिकट ₹338.98 से शुरू होने की रिपोर्ट है, जिस पर GST अलग से लागू हो सकता है. वहीं, दिल्ली के IMAX शो में सीट और समय के अनुसार कीमत करीब ₹600 से ₹2,400 तक रिपोर्ट की गई है.यानी एक ही फिल्म के लिए दर्शकों के पास अलग-अलग बजट के विकल्प हो सकते हैं. ₹3,170 की टिकट चुनिंदा प्रीमियम सीटों की कीमत है, न कि हर दर्शक को चुकाई जाने वाली रकम.

3. धुरंधर 2: ₹3,100 तक पहुंची टिकट

रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’ ने मार्च 2026 में टिकट कीमतों को लेकर खूब सुर्खियां बटोरी थीं.फिल्म के शुरुआती पेड प्रीव्यू शो के दौरान मुंबई के INOX Megaplex में प्रीमियम रिक्लाइनर सीटों की कीमत ₹3,100 तक पहुंचने की रिपोर्ट आई थी.

पेड प्रीव्यू का मतलब है कि फिल्म के आधिकारिक रिलीज से पहले दर्शकों को पैसे देकर शुरुआती शो देखने का मौका मिलता है.जब किसी बड़ी फिल्म को लेकर उत्सुकता ज्यादा होती है,तो सीमित शो और प्रीमियम सीटों की मांग बढ़ सकती है.

‘धुरंधर 2’ की टिकट कीमतों ने यह भी दिखाया कि महंगी सीटों की चर्चा अब सिर्फ हॉलीवुड फिल्मों तक सीमित नहीं है.भारतीय फिल्मों के लिए भी दर्शक बड़े पर्दे के खास अनुभव पर ज्यादा खर्च करने को तैयार हो सकते हैं. लेकिन केवल ऊंची टिकट कीमत से फिल्म की सफलता तय नहीं होती. इसके लिए टिकटों की कुल बिक्री, दर्शकों की संख्या और सिनेमाघरों में ऑक्यूपेंसी भी देखनी होती है.

4. भूल भुलैया 3: ₹3,070 तक पहुंची थी कीमत

कार्तिक आर्यन की हॉरर-कॉमेडी ‘भूल भुलैया 3’ भी टिकटों की महंगी कीमतों को लेकर चर्चा में रही थी.नवंबर 2024 में फिल्म की रिलीज के दौरान मुंबई के Maison PVR, Jio World Drive में इसकी सबसे महंगी टिकट की कीमत ₹3,070 रिपोर्ट की गई थी. इस कीमत में ₹70 का बुकिंग सुविधा शुल्क भी शामिल बताया गया था.

फिल्म में कार्तिक आर्यन के साथ विद्या बालन,माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी नजर आए थे.दिवाली के मौके पर रिलीज हुई इस फिल्म को लेकर दर्शकों में उत्सुकता थी.रिलीज के शुरुआती दिनों में प्रीमियम सीटों की कीमतों ने भी ध्यान खींचा. हालांकि,इस आंकड़े की तुलना दूसरी फिल्मों से करते समय यह देखना जरूरी है कि कीमत में सुविधा शुल्क और टैक्स शामिल हैं या नहीं. अलग-अलग सिनेमाघरों और बुकिंग प्लेटफॉर्म पर कुल भुगतान में अंतर हो सकता है.

5. पुष्पा 2: ₹3,000 की टिकट ने बटोरी सुर्खियां

अल्लू अर्जुन की ‘पुष्पा 2: द रूल’ दिसंबर 2024 में रिलीज हुई थी. फिल्म की रिलीज के दौरान मुंबई के Maison PVR में एक प्रीमियम टिकट की कीमत ₹3,000 रिपोर्ट की गई थी. उस समय यह कीमत भारतीय सिनेमाघरों में किसी फिल्म की टिकट के लिए बड़ी चर्चा बनी थी.

फिल्म की लोकप्रियता, रिलीज को लेकर उत्सुकता और प्रीमियम सीटों की कीमतों ने इसे सुर्खियों में रखा,बाद में ‘धुरंधर 2’ के लिए ₹3,100 और ‘रामायण’ के लिए ₹3,170 की कीमत रिपोर्ट हुई. हालांकि, ‘द ओडिसी’ की ₹3,400 वाली टिकट का आंकड़ा इन सबसे ऊपर है.

इस तरह इन पांच फिल्मों की कीमतें बताती हैं कि बड़े रिलीज के दौरान प्रीमियम सीटों का दाम सामान्य टिकट से कई गुना ऊपर जा सकता है. लेकिन ये अलग-अलग तारीखों और शहरों की रिपोर्टेड कीमतें हैं. इन्हें देशभर की सभी टिकटों की आधिकारिक रैंकिंग नहीं माना जाना चाहिए.

₹3,000 की टिकट में आखिर मिलता क्या है?

महंगी टिकट का सबसे बड़ा कारण केवल फिल्म का नाम नहीं होता. इसमें सीट, स्क्रीन, शो का समय और सिनेमाघर का अनुभव भी अहम भूमिका निभाते हैं.

IMAX जैसे प्रीमियम फॉर्मेट में बड़ी स्क्रीन और खास प्रोजेक्शन व्यवस्था का अनुभव मिलता है. रिक्लाइनर सीटें अतिरिक्त आराम देती हैं. कुछ प्रीमियम सिनेमाघरों में सीटों, सुविधाओं और माहौल के हिसाब से टिकट की कीमत सामान्य शो से ज्यादा होती है.

इसके अलावा,रिलीज के शुरुआती दिनों,वीकेंड और छुट्टियों के आसपास किसी फिल्म की मांग ज्यादा हो सकती है.सिनेमाघरों में सीमित प्रीमियम सीटों के लिए दर्शकों की दिलचस्पी भी कीमतों को प्रभावित कर सकती है लेकिन यह समझना जरूरी है कि हर IMAX टिकट की कीमत ₹3,000 नहीं होती और हर प्रीमियम सीट का दाम भी एक जैसा नहीं रहता. ‘रामायण’ के मामले में भी कुछ IMAX शो की कीमतें ₹1,000 से कम बताई गई हैं, जबकि चुनिंदा रिक्लाइनर सीटों के लिए ₹3,170 तक का आंकड़ा सामने आया है.

क्या महंगी टिकट का मतलब ज्यादा कमाई है?

किसी फिल्म की एक टिकट ₹3,000 से ज्यादा में बिकना सुर्खियां जरूर बटोरता है,लेकिन इससे फिल्म की कुल कमाई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता.बॉक्स ऑफिस पर कुल टिकट बिक्री,शो की संख्या,ऑक्यूपेंसी और अलग-अलग शहरों में प्रदर्शन भी अहम होते हैं.

उदाहरण के लिए, अगर किसी फिल्म की कुछ प्रीमियम सीटें महंगी हैं, लेकिन सामान्य शो में दर्शकों की संख्या कम है, तो सिर्फ उन महंगी टिकटों के आधार पर बड़ी सफलता का दावा नहीं किया जा सकता.इसके उलट,सामान्य कीमत वाली टिकटों पर बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचें,तो फिल्म का कुल कलेक्शन मजबूत हो सकता है.

प्रीमियम टिकटें प्रति सीट कमाई बढ़ाने में मदद कर सकती हैं, लेकिन यह फिल्म की पूरी बॉक्स ऑफिस तस्वीर नहीं हैं.

सामान्य टिकट और प्रीमियम टिकट का अंतर

‘रामायण’ की कीमतों से यह अंतर आसानी से समझा जा सकता है.दिल्ली में कुछ सामान्य 3D शो की टिकट ₹338.98 से शुरू होने की रिपोर्ट है,जबकि मुंबई में चुनिंदा IMAX 3D रिक्लाइनर सीटों की कीमत ₹3,170 तक पहुंची है. एक ही फिल्म देखने के लिए सीट और शो के आधार पर खर्च में कई गुना अंतर हो सकता है.

इस अंतर का मतलब यह नहीं है कि फिल्म देखने के लिए हर दर्शक को तीन हजार रुपये खर्च करने होंगे.सामान्य सीट,अलग शो का समय या दूसरा सिनेमाघर चुनकर दर्शक कम कीमत में भी फिल्म देख सकते हैं.बुकिंग सुविधा शुल्क और लागू टैक्स के कारण अंतिम भुगतान में अंतर आ सकता है.यही वजह है कि टिकट कीमत की खबरों में सबसे महंगी सीट का आंकड़ा बताते समय उसके साथ शहर,सिनेमाघर,फॉर्मेट और शो की तारीख बताना जरूरी है.

क्या रामायण तोड़ पाएगी ₹3,400 का रिकॉर्ड?

फिलहाल रिपोर्टेड कीमतों के हिसाब से ‘द ओडिसी’ ₹3,400 के साथ आगे है,जबकि ‘रामायण’ की प्रीमियम टिकट ₹3,170 तक पहुंची है.दोनों के बीच ₹230 का अंतर है.

‘रामायण’ की एडवांस बुकिंग आगे बढ़ने के साथ अलग-अलग शहरों और सिनेमाघरों में नई कीमतें सामने आ सकती हैं.अभी यह कहना सही नहीं होगा कि फिल्म निश्चित तौर पर रिकॉर्ड तोड़ देगी.इसके लिए आगे की बुकिंग और वास्तविक टिकट कीमतों पर नजर रखनी होगी.

एक बात साफ है:फिल्म देखने का अनुभव अब केवल बड़े पर्दे तक सीमित नहीं है.दर्शक सामान्य सीट से लेकर प्रीमियम रिक्लाइनर तक कई विकल्प चुन सकते हैं. ऐसे में ₹3,000 से ज्यादा की टिकटें सुर्खियां जरूर बटोरती हैं, लेकिन वे हर दर्शक के लिए फिल्म देखने की अनिवार्य कीमत नहीं हैं.

