वाल्मीकि के महाकाव्य रामायण पर बनी एनिमेटेड फिल्म द लीडेंज ऑफ प्रिंस रामा (Ramayana The Legend of Prince Rama) लोगों को काफी पसंद आई. ये फिल्म बीते कुछ समय से अपने थिएटर रिलीज को लेकर काफी चर्चा में है. 32 साल पहले ये फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक नहीं दे पाई थी ऐसे में इसे टीवी या फिर यूट्यूब पर देखा गया था. पिछले दिनों खबर आई कि ये मूवी बड़े पर्दे पर रिलीज होने के लिए तैयार है पर इसे टाल दिया गया था. अब इसकी नई डेट सामने आ गई है.

फिल्‍म समीक्षक तरण आदर्श ने ट्वीट कर बताया कि फिल्म द लीडेंज ऑफ प्रिंस रामा कब रिलीज होगी. उन्होंने लिखा 'रामायण को नई रिलीज डेट मिली. 24 जनवरी 2025 को 4 भाषाओं में रिलीज होगी. 10 जनवरी को ट्रेलर आएगा. द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम चार भाषाओं में रिलीज होगी: अंग्रेजी, हिंदी, तमिल और तेलुगु. प्रतिष्ठित लेखक वी विजयेंद्र प्रसाद ने भारतीय भाषा में डब करने के लिए अपनी रचनात्मक दृष्टि प्रदान की है.'

