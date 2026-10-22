रामायण पर CM का तोहफा किसके लिए?दर्शकों को राहत या डिस्ट्रिब्यूटर्स को फायदा,एक्सपर्ट से समझें टैक्स फ्री का गणित

बंगाल में ‘रामायण’टैक्स फ्री होने का फायदा किसे मिलेगा? ट्रेड एनालिस्ट अश्विनी कुमार की राय और Sacnilk के एडवांस बुकिंग आंकड़ों से समझिए टैक्स में छूट, महंगी टिकटों और दर्शकों को मिलने वाली राहत का गणित.

पश्चिम बंगाल में ‘रामायण’ को टैक्स फ्री करने का ऐलान.

ट्रेड एनालिस्ट अश्विनी कुमार के मुताबिक, टैक्स फ्री होने से टिकट सस्ती होना जरूरी नहीं.

Sacnilk के 21 अक्टूबर के आंकड़ों में बंगाल की एडवांस बुकिंग ग्रॉस करीब 26.72 लाख रुपये.

दर्शकों को वास्तविक राहत तभी मिलेगी, जब टिकट की कीमत घटेगी.

रणबीर कपूर और यश की फिल्म ‘रामायण’ को पश्चिम बंगाल में टैक्स फ्री करने के ऐलान के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है.क्या इस फैसले से फिल्म देखने वाले दर्शकों की जेब को राहत मिलेगी या इसका फायदा फिल्म के प्रोड्यूसर को पहुंचेगा? यह सवाल इसलिए भी अहम है, क्योंकि कोलकाता के कुछ प्रीमियम शो में फिल्म की टिकटों की कीमत 1,290 रुपये और 1,530 रुपये तक सामने आई है. ऐसे में दर्शकों की नजर इस बात पर रहेगी कि टैक्स फ्री होने के बाद टिकटों के दाम घटते हैं या नहीं.

जाने-माने ट्रेड एनालिस्ट अश्विनी कुमार के मुताबिक,किसी फिल्म को टैक्स फ्री करने का मतलब यह नहीं है कि दर्शकों को अपने आप सस्ती टिकट मिलने लगेगी. टैक्स में छूट का फायदा प्रोड्यूसर को मिल सकता है,लेकिन उस राहत को टिकट की कीमत घटाकर दर्शकों तक पहुंचाना अलग फैसला है ऐसे में ‘रामायण’ के मामले में सिर्फ टैक्स फ्री होने की घोषणा नहीं,बल्कि टिकटों की अंतिम कीमत और एडवांस बुकिंग में होने वाले बदलाव पर भी नजर रखना जरूरी होगा.

बंगाल में कितनी महंगी हैं ‘रामायण’ की टिकटें?

‘रामायण’ की एडवांस बुकिंग शुरू होने के बाद कोलकाता के कुछ मल्टीप्लेक्स में टिकटों की कीमत चर्चा का विषय बनी हुई है.उपलब्ध बुकिंग लिस्टिंग में कुछ प्रीमियम शो की टिकटें 1,290 रुपये और 1,530 रुपये तक दर्ज की गई हैं.ये चुनिंदा शो की कीमतें हैं.इन्हें पूरे पश्चिम बंगाल में टिकट का एक जैसा रेट नहीं माना जा सकता.

टिकट की कीमत सिनेमाघर,सीट की श्रेणी,शो के समय और स्क्रीनिंग फॉर्मेट के हिसाब से बदल सकती है इसलिए यह देखना जरूरी होगा कि टैक्स फ्री होने के बाद अलग-अलग सिनेमाघरों में टिकट के दाम कितने बदलते हैं.फिलहाल,टैक्स फ्री करने के ऐलान से यह तय नहीं हो जाता कि महंगी टिकटों की कीमत कितनी कम होगी. इसके लिए छूट लागू करने की शर्तों और सिनेमाघरों की संशोधित टिकट कीमतों का सामने आना जरूरी है.

Sacnilk के आंकड़े:बंगाल में कितनी हुई एडवांस बुकिंग?

फिल्म की एडवांस बुकिंग के आंकड़ों पर नजर डालें तो Sacnilk के 21 अक्टूबर 2026 तक के आंकड़ों के मुताबिक,‘रामायण’ ने देशभर में करीब 5.44 करोड़ रुपये का ग्रॉस एडवांस बुकिंग कलेक्शन दर्ज किया था. ब्लॉक सीटों को हटाने के बाद यह आंकड़ा करीब 3.61 करोड़ रुपये था.फिल्म के लिए देशभर में 92,755 टिकटों की बुकिंग दर्ज की गई थी.

पश्चिम बंगाल में फिल्म का एडवांस बुकिंग ग्रॉस करीब 26.72 लाख रुपये दर्ज किया गया था.ब्लॉक सीटों को हटाने के बाद यह रकम करीब 17.66 लाख रुपये थी. उस समय राज्य में फिल्म के 192 शो सूचीबद्ध थे और ऑक्यूपेंसी करीब 10 फीसदी दर्ज की गई थी.

ये आंकड़े 21 अक्टूबर तक की एडवांस बुकिंग की स्थिति बताते हैं,फिल्म की कुल कमाई नहीं. बुकिंग के आंकड़े आगे बदल सकते हैं.अब देखना होगा कि टैक्स फ्री होने के ऐलान के बाद बंगाल में टिकटों की बिक्री की रफ्तार पर कोई असर दिखाई देता है या नहीं.

बुकिंग में होने वाले बदलाव का पूरा श्रेय सिर्फ टैक्स फ्री होने के फैसले को देना सही नहीं होगा.फिल्म को लेकर दर्शकों की उत्सुकता,टिकट की कीमत,शो की उपलब्धता और रिलीज के करीब बनने वाला माहौल भी एडवांस बुकिंग को प्रभावित कर सकता है.

अश्विनी कुमार ने समझाया टैक्स फ्री होने का असली गणित

जाने-माने ट्रेड एनालिस्ट अश्विनी कुमार के मुताबिक,टैक्स फ्री करने का मतलब है कि सरकार किसी फिल्म पर लगने वाले राज्य के टैक्स में छूट देती है.इससे फिल्म से जुड़े कारोबारी पक्ष को राहत मिल सकती है. प्रोड्यूसर चाहे तो इस बचत का फायदा टिकट की कीमत कम करके दर्शकों तक पहुंचा सकता है, लेकिन ऐसा अपने आप नहीं होता.

अश्विनी कुमार के मुताबिक,टैक्स फ्री होने का फायदा सीधे दर्शकों तक पहुंचे,यह जरूरी नहीं है.टैक्स में छूट मिलने के बाद टिकट सस्ती करना प्रोड्यूसर के फैसले और फिल्म से जुड़े दूसरे पक्षों के बीच बनी सहमति पर भी निर्भर करता है. इसलिए किसी फिल्म के टैक्स फ्री होने की घोषणा को टिकट सस्ता होने की गारंटी मानना सही नहीं होगा.

टैक्स में राहत मिलने से टिकट की कीमत कम करने की गुंजाइश बन सकती है लेकिन दर्शकों को वास्तविक फायदा तभी महसूस होगा,जब टिकट के दाम घटाए जाएं. यही वजह है कि ‘रामायण’के मामले में टैक्स फ्री होने के ऐलान के साथ-साथ टिकट की कीमतों में होने वाले बदलाव को देखना भी जरूरी है.

टिकट सस्ती करने में प्रोड्यूसर,डिस्ट्रिब्यूटर और एग्जिबिटर की भूमिका

अश्विनी कुमार के मुताबिक,टिकट की कीमत कम करना सिर्फ टैक्स में छूट मिलने से तय नहीं होता.इसमें प्रोड्यूसर,डिस्ट्रिब्यूटर और एग्जिबिटर यानी सिनेमाघर संचालकों की भूमिका भी अहम हो सकती है.

कई बार किसी फिल्म के लिए टिकट की कीमत 150 रुपये या 99 रुपये रखी जाती है.ऐसी कीमतों के पीछे फिल्म से जुड़े पक्षों के बीच बनी व्यावसायिक सहमति हो सकती है. यानी टिकट सस्ती करने के लिए प्रोड्यूसर,डिस्ट्रिब्यूटर और सिनेमाघर संचालकों को मिलकर फैसला लेना पड़ सकता है.

अश्विनी कुमार ने टैक्स फ्री फिल्मों के उदाहरण देते हुए बताया कि कुछ मामलों में टिकटों की कीमतें कम देखने को मिली थीं.उनका कहना है कि टैक्स फ्री होने और टिकट सस्ती होने को एक ही बात नहीं समझना चाहिए.टैक्स में राहत मिलने के बावजूद दर्शकों को सस्ती टिकट तभी मिलेगी,जब कीमत घटाने का फैसला भी लागू किया जाए.

‘हनुमान अंश’ का उदाहरण क्यों अहम है?

अश्विनी कुमार ने टैक्स फ्री फिल्मों का उदाहरण देते हुए ‘हनुमान अंश’ का जिक्र किया.उनके मुताबिक,कुछ मामलों में टिकट की कीमतें कम देखने को मिली थीं. इससे यह समझ आता है कि टैक्स फ्री होने के साथ टिकट सस्ती करने का फैसला भी अहम होता है.हालांकि,किसी दूसरी फिल्म में टिकट सस्ती होने का मतलब यह नहीं है कि ‘रामायण’ के मामले में भी ऐसा ही होगा. हर फिल्म की कारोबारी व्यवस्था अलग हो सकती है.प्रोड्यूसर,डिस्ट्रिब्यूटर और एग्जिबिटर के बीच बनी सहमति और टैक्स में छूट लागू करने की शर्तें टिकट की अंतिम कीमत को प्रभावित कर सकती हैं.

इसलिए ‘रामायण’ को टैक्स फ्री करने के ऐलान के बाद असली सवाल यही है कि क्या फिल्म से जुड़े पक्ष दर्शकों को टिकट की कीमत में राहत देने का फैसला लेते हैं. केवल सरकारी घोषणा से इसका जवाब नहीं मिलता.

क्या टैक्स फ्री होने से बंगाल में ‘रामायण’ को बॉक्स ऑफिस फायदा होगा?

टैक्स फ्री होने के बाद अगर टिकट की कीमत कम होती है,तो ज्यादा दर्शकों के सिनेमाघर पहुंचने की संभावना बन सकती है.खासकर परिवार के साथ फिल्म देखने वालों के लिए टिकट की कीमत अहम होती है.एक परिवार को कई टिकट खरीदनी पड़ती हैं इसलिए कीमत में राहत मिलने से कुल खर्च कम हो सकता है.

दूसरी ओर,अगर टिकट की कीमत कम नहीं होती,तो सिर्फ टैक्स फ्री होने से दर्शकों को वैसी राहत नहीं मिलेगी जिसकी उम्मीद की जा रही है.सिनेमाघरों को भी फायदा तभी मिल सकता है,जब दर्शकों की संख्या बढ़े और शो की ऑक्यूपेंसी बेहतर हो. प्रोड्यूसर और डिस्ट्रिब्यूटर को होने वाला फायदा फिल्म की कमाई और उनके बीच हुए कारोबारी समझौतों पर निर्भर करेगा.

बंगाल में फिल्म की एडवांस बुकिंग के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं लेकिन रिलीज के बाद इसका प्रदर्शन कैसा रहेगा,यह दर्शकों की प्रतिक्रिया,टिकट की कीमतों और शो की उपलब्धता जैसे कई पहलुओं पर निर्भर करेगा इसलिए टैक्स फ्री होने को बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड की गारंटी नहीं माना जा सकता.

बंगाल में कितनी स्क्रीन पर रिलीज होगी ‘रामायण’?

‘रामायण’ के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन को समझने के लिए यह जानना जरूरी होगा कि पश्चिम बंगाल में इसे कितनी स्क्रीन मिलती हैं. फिलहाल राज्य में फिल्म की कुल स्क्रीन संख्या की आधिकारिक पुष्टि के बिना कोई निश्चित आंकड़ा देना उचित नहीं होगा.

यहां एक बात समझनी जरूरी है. स्क्रीन और शो अलग-अलग चीजें हैं. एक सिनेमाघर की एक स्क्रीन पर दिनभर में कई शो हो सकते हैं. इसलिए किसी बुकिंग प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध शो की संख्या को फिल्म की कुल स्क्रीन संख्या नहीं माना जा सकता.

अगर रिलीज के करीब फिल्म की मांग बढ़ती है और शुरुआती बुकिंग अच्छी रहती है, तो सिनेमाघरों में अतिरिक्त शो मिलने की संभावना बन सकती है. दूसरी ओर, कम शो मिलने पर दर्शकों की दिलचस्पी के बावजूद फिल्म की कमाई प्रभावित हो सकती है इसलिए बंगाल में ‘रामायण’ की रिलीज के समय स्क्रीन की संख्या, प्रतिदिन के शो और टिकटों की बुकिंग पर नजर रखना जरूरी होगा.



CM के तोहफे का असली फायदा किसको मिलेगा?

पश्चिम बंगाल में ‘रामायण’ को टैक्स फ्री करने के ऐलान से दर्शकों के बीच टिकट सस्ती होने की उम्मीद जगी है लेकिन ट्रेड एनालिस्ट अश्विनी कुमार की राय इस फैसले का दूसरा पहलू सामने रखती है टैक्स में छूट का फायदा प्रोड्यूसर तक पहुंच सकता है,जबकि दर्शकों को सीधी राहत तभी मिलेगी,जब टिकट की कीमत वास्तव में कम की जाएगी.

Sacnilk के 21 अक्टूबर तक के आंकड़े फिल्म की एडवांस बुकिंग की शुरुआती तस्वीर दिखाते हैं.अब टैक्स फ्री होने के ऐलान के बाद टिकटों की कीमतों और बुकिंग में होने वाले बदलाव पर नजर रहेगी.अगर टिकट के दाम घटते हैं, तो दर्शकों को सीधा फायदा महसूस हो सकता है.अगर कीमतों में बदलाव नहीं होता,तो टैक्स फ्री होने का फायदा उनकी जेब तक नहीं पहुंचेगा.

फिलहाल,टिकट की अंतिम कीमतों और छूट लागू करने की शर्तों का इंतजार करना होगा.यही बताएगा कि मुख्यमंत्री के इस फैसले का फायदा दर्शकों तक पहुंचता है या इसका असर फिल्म के कारोबारी गणित तक सीमित रहता है.