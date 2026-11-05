'रोंगटे खड़े हो गए...', हनुमान बने सनी देओल की एंट्री पर मचा सबसे ज्यादा शोर! लगे जय श्रीराम, जय बजरंगबली के नारे

फिल्म 'रामायण' में सनी देओल भगवान हनुमान के किरदार में नजर आएंगे. फिल्म का पोस्ट-क्रेडिट सीन सामने आते ही सोशल मीडिया पर हलचल मच गई.

फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण की भूमिका में हैं (Image- Tseries)

नितेश तिवारी की 'रामायण' दुनियाभर के सिनेमाघरों में गुरुवार (5 नवंबर 2026) को रिलीज हो गई. इस फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच पहले से ही जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा था, वहीं अब सोशल मीडिया पर इस फिल्म के सीन और एक्टर्स को लेकर खूब चर्चा हो रही है. फिल्म के पोस्ट-क्रेडिट सीन में हनुमान बने सनी देओल की झलक सामने आते ही सोशल मीडिया पर रिएक्शन की बाढ़ सी आ गई है.

दिलचस्प बात ये है कि इस सीन को देखकर दर्शकों का जोश इतना बढ़ गया कि थिएटर में जय श्रीराम और जय बजरंगबली के नारे गूंजने लगे. सोशल मीडिया पर तो कुछ यूजर्स का दावा है कि रामायण में सनी देओल की एंट्री पर रणबीर कपूर और यश से भी ज्यादा तालियां और सीटियां बजीं.

'हनुमान जी' की एंट्री पर जोरदार शोर!

फिल्म के पोस्ट-क्रेडिट सीन को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है. इसमें दमदार बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ भगवान हनुमान की मौजूदगी का एहसास कराया जाता है. मेकर्स ने अभी सनी देओल का चेहरा नहीं दिखाया है यानी दर्शकों को उनके पूरे हनुमान अवतार के लिए अभी इंतजार करना होगा. लेकिन एक झलक ने ही फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया. सनी की दमदार पर्सनैलिटी और उनकी आवाज को ध्यान में रखते हुए दर्शक उन्हें इस किरदार में देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं.

सनी देओल को लेकर फैंस ने क्या कहा?

इस सीन का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसे देखने के बाद फैंस तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. कई लोगों का कहना है कि सनी देओल की एंट्री ने रोंगटे खड़े कर दिए. वहीं कुछ यूजर्स ने लिखा कि जब स्क्रीन पर हनुमान जी के रूप में उनकी झलक दिखाई दी तो पूरा थिएटर तालियों और जयकारों से गूंज उठा. एक यूजर ने लिखा ये हुई न हनुमान जी की एंट्री, अब मजा आएगा.

एक यूजर ने सनी की एंट्री को जबरदस्त बताते हुए कहा कि बैकग्राउंड में हनुमान चालीसा और उनके मुंह से जय श्रीराम सुनना किसी अलग ही अनुभव जैसा था. वहीं दूसरे यूजर ने इसे फिल्म का सबसे बड़ा सरप्राइज बताया. कुछ फैंस तो ये भी कह रहे हैं कि रणबीर कपूर के राम और यश के रावण के बाद अब सनी देओल का हनुमान अवतार फिल्म का सबसे चर्चित हिस्सा बनने वाला है.

हनुमान चालीसा में सुनाई दी पांच दिग्गज सिंगर्स की आवाज

सनी देओल के किरदार की चर्चा के बीच मेकर्स ने श्री हनुमान चालीसा का एक खास वीडियो भी जारी किया है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें पांच मशहूर गायकों ने अपनी आवाज दी है. कैलाश खेर, शंकर महादेवन, दिलजीत दोसांझ, सुखविंदर सिंह और मोहित चौहान ने मिलकर इस भक्ति रचना को अपनी आवाज से सजाया है.

What a time for #SunnyDeol post historical success of #Gadar2. Now with his few seconds of clip as Hanuman Ji from #RamayanaPart1. Sunny Deol has received loudest cheers even more than #RanbirKapoor and #Yash. He will be most talking point in 2028 when #RamayanaPart2 arrives. https://t.co/ah6Q4VNzEt — Cricket Movie (@DurgeshUpdates) November 5, 2026

4000 करोड़ के बजट में बन रही है रामायण

नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही 'रामायण' भारतीय सिनेमा की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्मों में शामिल है. इसके दोनों पार्ट का कुल बजट करीब 4000 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, रवि दुबे लक्ष्मण, यश रावण और सनी देओल भगवान हनुमान की भूमिका में नजर आ रहे हैं. इनके अलावा विवेक ओबेरॉय और कुणाल कपूर जैसे कलाकार भी अहम किरदार निभा रहे हैं.

फिल्म को दो हिस्सों में रिलीज करने की योजना है. पहला पार्ट 5 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुआ है, जबकि दूसरा पार्ट दिवाली 2028 के मौके पर आ सकता है. ऐसे में सनी देओल के 'हनुमान अवतार' की ये छोटी सी झलक दूसरे पार्ट को लेकर दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ा गई है.

Sunny Deol's entry as Hanuman Ji, he says Jai Shri Ram and Hanuman Chalisa plays in the background. That's how peak peaks 📈 #sunnydeol #ramayana https://t.co/CLCnjqP8Ey — Cinomics (@realcinomics) November 5, 2026

पहले दिन की रिकॉर्डतोड़ कमाई

सैकनिल्क के आंकड़ों के अनुसार, 2 हजार से अधिक शोज के साथ रिलीज हुई रामायण ने पहले दिन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अब तक 54.95 करोड़ रुपये की नेट कमाई कर ली है. वहीं, फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 65 करोड़ रुपये के पार पहुंच चुका है और इसके 70 करोड़ रुपये का आंकड़ा छूने की उम्मीद जताई जा रही है.

ये भी पढ़ें- Ramayan Box Office Collection: ₹1000 या ₹2000 Cr नहीं ₹3000 करोड़ पार करेगी रामायण, एक्सपर्ट्स का दावा