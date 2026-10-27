‘जय जय राम’ से ‘मंगल रंग’ तक... कितने चले ‘रामायण’ के 3 गाने? व्यूज के साथ समझिए हर ट्रैक पर क्यों मचा बवाल

‘रामायण’ के तीन गानों को कितने YouTube व्यूज मिले? ‘जय जय राम’, ‘रावण तांडव’ और ‘मंगल रंग’ पर हुई ट्रोलिंग के बीच जानिए ए.आर. रहमान ने क्या जवाब दिया.

‘रामायण’ के 3 गाने, करोड़ों व्यूज

‘मंगल रंग’ पर कॉपी के आरोप

हर गाने पर क्यों घिरे ए.आर. रहमान?

ट्रोलिंग पर रहमान का दो टूक जवाब

रणबीर कपूर की ‘रामायण’ अभी सिनेमाघरों में रिलीज नहीं हुई है, लेकिन फिल्म के संगीत ने सोशल मीडिया पर अपनी अलग कहानी शुरू कर दी है. ए.आर. रहमान और हॉलीवुड के मशहूर संगीतकार हैंस जिमर की जोड़ी से दर्शकों को काफी उम्मीदें हैं. फिल्म के अब तक तीन गाने सामने आ चुके हैं. इनमें ‘जय जय राम’ को जहां 2.6 करोड़ व्यूज मिले हैं, वहीं ‘रावण तांडव’ को 2.1 करोड़ और सबसे नए गाने ‘मंगल रंग’ को महज दो दिनों में 2.2 करोड़ व्यूज मिल चुके हैं.

दिलचस्प बात यह है कि ‘रामायण’ के गानों के व्यूज के साथ-साथ उनके संगीत को लेकर बहस भी बढ़ती गई है. ‘रावण तांडव’ को लेकर हुई आलोचना के बाद अब ‘मंगल रंग’ पर सवाल उठ रहे हैं. कुछ लोग इसकी तुलना रहमान के पुराने गाने ‘कुन फाया कुन’ से कर रहे हैं, तो कुछ को इसमें तमिल गाने ‘एन्ना सोला पोगिराई’ की झलक नजर आ रही है. इसी बीच रहमान ने भी आलोचना पर अपनी बात रखी है.

‘रामायण’ के तीन गाने और उनके व्यूज का हिसाब

ये व्यूज 27 अक्टूबर को YouTube पर चेक किए गए आंकड़ों के आधार पर हैं. व्यूज लगातार बदलते रहते हैं. यहां सबसे खास बात ‘मंगल रंग’ की रफ्तार है. रिलीज के सिर्फ दो दिनों में इस गाने ने 2.2 करोड़ व्यूज हासिल किए. हालांकि, व्यूज से यह तय नहीं किया जा सकता कि दर्शकों को गाना पसंद आया या वे विवाद के चलते उसे देखने पहुंचे.

1. ‘जय जय राम’: पहले गाने से शुरू हुआ संगीत का सफर

‘रामायण’ का पहला गाना ‘जय जय राम’ 14 सितंबर को रिलीज हुआ था. ए.आर. रहमान के संगीत, कुमार विश्वास के बोल और अरिजीत सिंह व श्रेया घोषाल की आवाज से सजे इस गीत में भगवान राम के जीवन के भावनात्मक प्रसंगों की झलक दिखाई गई. इसमें रणबीर कपूर राम और साई पल्लवी सीता के रूप में नजर आए.

गाने के जरिए फिल्म के संगीत की पहली झलक मिली. इसके भक्ति भाव, गायकी और भव्य दृश्यों को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रियाएं भी आईं. हालांकि, फिल्म के संगीत को लेकर दर्शकों की उम्मीदें शुरू से ही काफी ऊंची थीं. रहमान और हैंस जिमर जैसे नामों के जुड़ने से लोगों को एक अलग तरह के संगीत की अपेक्षा थी.

‘जय जय राम’ के 2.6 करोड़ व्यूज बताते हैं कि फिल्म के संगीत को दर्शकों तक पहुंचने के लिए अच्छा समय मिला है. लेकिन इसके बाद आए गानों के साथ चर्चा का रुख बदलता दिखाई दिया.

2. ‘रावण तांडव’: संगीत पर उठे सवाल, फिर रहमान ने बताई प्रतिक्रिया

‘रामायण’ का दूसरा गाना ‘रावण तांडव’ 20 अक्टूबर को रिलीज हुआ. इस ट्रैक में रावण के किरदार और भगवान शिव के प्रति उसकी भक्ति से जुड़े भावों को सामने लाने की कोशिश की गई. गाने को लेकर सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आईं और कुछ लोगों ने इसके संगीत की आलोचना की.

रहमान के मुताबिक, इस गाने को लेकर शुरुआत में आलोचना करने वाले कुछ लोग बाद में अपनी राय बदलने लगे. उन्होंने बताया कि उनका बेटा उन्हें सोशल मीडिया पर हो रही चर्चाओं के बारे में बताता रहता है. रहमान ने कहा कि कुछ लोग पहले आलोचना करते हैं और बाद में माफी भी मांगते हैं.

‘रावण तांडव’ को अब तक 2.1 करोड़ YouTube व्यूज मिले हैं. इस गाने के साथ शुरू हुई बहस ने फिल्म के संगीत को लेकर चर्चा को और बढ़ाया. हालांकि, केवल आलोचना या व्यूज के आधार पर यह तय नहीं किया जा सकता कि गाना दर्शकों के बीच कितना सफल रहा है.

3. ‘मंगल रंग’: ‘कुन फाया कुन’ और तमिल गाने से तुलना क्यों?

25 अक्टूबर को रिलीज हुआ ‘मंगल रंग’ भगवान राम और माता सीता के विवाह प्रसंग पर आधारित है. इसे अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने आवाज दी है. इसके बोल कुमार विश्वास ने लिखे हैं और संगीत ए.आर. रहमान का है.

गाना सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इसके संगीत को लेकर नई बहस शुरू हो गई. कुछ लोगों ने इसके अंदाज की तुलना रहमान के चर्चित सूफी गीत ‘कुन फाया कुन’ से की. वहीं, कुछ ने तमिल फिल्म ‘कंदुकोंडेन कंदुकोंडेन’ के गाने ‘एन्ना सोला पोगिराई’ से समानता का दावा किया. कुछ प्रतिक्रियाओं में गाने के संगीत को कव्वाली जैसा भी बताया गया.

यहां सवाल सिर्फ तुलना का नहीं, बल्कि इस बात का भी है कि राम और सीता के विवाह जैसे प्रसंग में संगीत का कैसा अंदाज दर्शकों को स्वीकार्य लगता है. कुछ लोग पारंपरिक भक्ति संगीत की उम्मीद कर रहे हैं, जबकि फिल्म के संगीतकार अपनी रचना में अलग-अलग संगीत शैलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं.

एक तरह से देखा जाए तो किसी पुराने गाने से मिलती-जुलती अनुभूति होना नकल का प्रमाण नहीं है. इसके लिए धुन, लय और संगीत रचना की बारीकी से तुलना जरूरी है. फिलहाल ये सोशल मीडिया पर उठी बहस है, किसी विशेषज्ञ की ओर से नकल साबित करने वाला निष्कर्ष नहीं.

गौर करने वाली बात तो ये भी है कि विवाद के बीच ‘मंगल रंग’ को सिर्फ दो दिनों में 2.2 करोड़ व्यूज मिले हैं. ये संख्या इसे चर्चा में जरूर रखती है, लेकिन इससे दर्शकों की वास्तविक पसंद का पूरा अंदाजा नहीं लगाया जा सकता.

इसे भी पढ़े: 12 दिनों में 733 करोड़ पार: तमिल सिनेमा की थलाइवा बनी 'जेलर 2', अब टूट सकते हैं हिंदी-तेलुगु के कौन-कौन से रिकॉर्ड्स

ट्रोलिंग पर ए.आर. रहमान ने क्या कहा?

लगातार उठ रहे सवालों के बीच ए.आर. रहमान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि किसी गाने को तैयार करने में काफी मेहनत, विचार और कई स्तरों पर बदलाव की प्रक्रिया शामिल होती है. ऐसे में रिलीज के बाद हर प्रतिक्रिया देखने की ऊर्जा नहीं बचती.

रहमान ने कहा, “We do so much work, filtration, ideation, and iteration that there's no energy left to look at feedback!” यानी गाने को तैयार करने के दौरान काफी मेहनत और विचार-विमर्श होता है, इसलिए रिलीज के बाद हर प्रतिक्रिया देखने की ऊर्जा नहीं बचती. उन्होंने यह भी कहा कि उनका बेटा उन्हें बताता रहता है कि लोग पहले क्या कह रहे थे और अब कैसे अपनी राय बदल रहे हैं. रहमान ने अपनी तरफ से कहा कि उन्होंने अपना काम ईमानदारी से किया है और उम्मीद करते हैं कि लोग इसे पसंद करेंगे.

उन्होंने अपने पुराने संगीत को बार-बार दोहराने के बजाय आगे बढ़ने की जरूरत पर भी जोर दिया. रहमान के मुताबिक, एक कलाकार को ठहरना नहीं चाहिए, बल्कि बहती नदी की तरह आगे बढ़ते रहना चाहिए. उनके लिए ‘रामायण’ जैसे महाकाव्य का संगीत तैयार करना सम्मान के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी है.

इसे भी पढ़े: कोई बोला 'छपरी' तो कोई बोला 'कॉपी'! SRK के आधिकारिक 'King' पोस्टर पर क्यों छिड़ी सोशल मीडिया पर जंग?

तीनों गानों की कहानी क्या बताती है?

तीनों गानों के व्यूज में फिलहाल ‘जय जय राम’ आगे है, जबकि ‘मंगल रंग’ ने कम समय में तेजी से व्यूज हासिल किए हैं. दूसरी ओर, ‘रावण तांडव’ और ‘मंगल रंग’ को लेकर संगीत की शैली पर सवाल उठे हैं. इससे साफ है कि फिल्म का संगीत दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन इसे पसंद या नापसंद किए जाने का अंतिम फैसला अभी नहीं किया जा सकता.

‘रामायण’ जैसी कहानी से दर्शकों का भावनात्मक जुड़ाव है. इसलिए यहां संगीत को लेकर उम्मीदें भी सामान्य फिल्मों से अलग हो सकती हैं. कुछ दर्शक पारंपरिक भक्ति भाव चाहते हैं, तो कुछ नए और भव्य सिनेमाई अनुभव की उम्मीद करते हैं.

अब देखना होगा कि फिल्म रिलीज होने के बाद ये गाने दर्शकों के अनुभव का कितना अहम हिस्सा बनते हैं. फिलहाल एक तरफ करोड़ों व्यूज हैं, दूसरी तरफ संगीत को लेकर बहस. और इन सबके बीच ए.आर. रहमान का संदेश साफ है कि वो सोशल मीडिया की हर प्रतिक्रिया के बजाय अपने काम पर ध्यान देना चाहते हैं.

