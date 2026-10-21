प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने कहा कि वह रामायण पर सिर्फ दो फिल्में बनाकर ही सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि उनका प्लान रामायण की कहानी को बड़े यूनिवर्स के रूप में आगे बढ़ाना है.

रामायण के 5 मिनट के नए वीडियो में भगवान राम, हनुमान, कुंभकर्ण और अंगद के बेहतरीन विजुअल्स सामने आए हैं

मार्वल और डीसी की तरह प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा रामायण यूनिवर्स की भी तैयारी कर रहे हैं

नमित के प्लान में रामायण के थीम पार्क, स्पिन-ऑफ और वीडियो गेम्स शामिल हैं

वीडियो में रावण के सोने की लंका का भव्य लुक भी सामने आया है

दशहरे से एक दिन पहले सोमवार (19 अक्टूबर, 2026) को प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने रामायण का नया वीडियो दिखाया, जिसमें सोने की लंका से हनुमान की एंट्री और कुंभकर्ण और अंगद के दमदार लुक सामने आए हैं. इतना ही नहीं, वीडियो में कुछ बिहाइंड द सींस भी दिखाया गया है, जो नमित मल्होत्रा के एक बहुत बड़े प्लान के रोडमैप को दर्शाता है. नमित मल्होत्रा ने फैसला किया है कि वह रामायण को सिर्फ फिल्म तक सीमित नहीं रखेंगे बल्कि हॉलीवुड के मार्वल और डीसी की तरह रामायण का यूनिवर्स बनाएंगे, जिसमें थीम पार्क और वीडियो गेम से लेकर बहुत सारी चीजें शामिल हैं.

19 अक्टूबर को हैदराबाद में रामायण का तेलुगु इवेंट था, जिसमें पूरी स्टार कास्ट पहुंची थी. जब पूरी स्टार कास्ट और रामायण की टीम इवेंट का मजा ले रही थी, तभी अचानक से तीन बड़ी-बड़ी स्क्रीन्स पर एक 5 मिनट का वीडियो चलता है और सब हैरान रह जाते हैं. वीडियो में हनुमान जी की एंट्री से लेकर ऐसे बड़े-बड़े राज खुले हैं, जिन्हें सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे.

सोने की लंका का भव्य लुक

वीडियो में रावण की लंका का फुल स्केल व्यू दिखाया गया है, पूरी सोने की लंका, जिसे देखकर आंखें फटी रह जाएंगी. मेकर्स ने इतनी डिटेलिंग में रावण की लंका तैयार की गई है, जो एकदम रॉयल लुक दे रही हैं. नए वीडियो में भगवान हनुमान के किरदार में सनी देओल का फर्स्ट लुक भी रिवील हुआ है. हालांकि, उनका पूरा लुक नहीं दिखाया गया है, सिर्फ दूर से तपस्या की मुद्रा में उनको दिखाया गया है, जिससे यह आइडिया मिल रहा है कि रामायण के पार्ट वन की एंडिंग भगवान हनुमान की एंट्री से हो सकती है. वीडियो में जिस पर सबसे ज्यादा फोकस गया है, वह कुंभकर्ण, सोने की लंका और अंगद का लुक है. कुंभकर्ण और अंगद के लुक ने तो आग लगा दी है. अभी तो उनकी तस्वीरें सामने आई हैं, सोचिए जब थिएटर में पर्दे पर कुंभकर्ण के सोते हुए, खाते हुए, चलते हुए और राम की सेना के साथ लड़ाई के विजुअल्स दर्शकों की आंखों के सामने होंगे तो वह क्या बवाल मचाएंगे, इसका अंदाजा लगा पाना भी अभी मुश्किल है.

कुंभकर्ण का लुक एकदम वैसा ही है, जैसा बचपन में हमने टीवी वाली रामायण में देखा है. कुंभकर्ण को खाने का बहुत अधिक शौक था और अपने बड़े भाई रावण के प्रति अंधी श्रद्धा भी थी. उसका शरीर इतना विशाल था कि उसमें कई हाथियों जितनी ताकत थी. कुंभकर्ण 6 महीने तक सोता था और एक दिन के लिए उठता और फिर से 6 महीने के लिए सो जाता था. उसको इतनी भूख लगती थी कि वह कई गांव के लोगों का भोजन खा सकता था. उससे बात करने के लिए सीढ़ियों के जरिए उस तक पहुंचना पड़ता था.

नमित मल्होत्रा की रामायण में कुंभकर्ण को विशाल शरीर का दिखाया गया है, जिसकी बड़ी भुजाएं हैं, बड़ी-बड़ी हथेलियां हैं और आसपास उड़ रहे पक्षी उसके सामने चींटी जितने नजर आ रहे हैं. कंधे पर गदा और फेस पर वही राक्षस जैसा एक्सप्रेशन, जैसा कुंभकर्ण के बारे में बताया जाता है. फुटेज में अंगद का फोटो भी सामने आया है, सिर्फ कुछ सेकेंड के लिए ही उसको दिखाया गया. अंगद के लुक ने पहले ही लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ा दी है, सोचिए पर्दे पर देखकर थिएटर में दर्शकों की क्या हालत होने वाली है. वहीं, जब हनुमान जी वानर सेना के साथ जय श्री राम बोलेंगे तो रामायण से जुड़े अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाना किसी के लिए भी बेहद मुश्किल होने वाला है.

रणबीर का जबदरस्त एक्शन हिला देगा दिमाग

वीडियो में राम जी के जंगल में धनुष-बाण चलाते और हवा में पेड़ों पर चढ़ते हुए भी कई सींस हैं, जिनमें रणबीर कपूर का जबरदस्त एक्शन नजर आता है. राम, सीता और लक्ष्मण के अलावा बाकी एक्टर्स को भी वीडियो में दिखाया गया है. चेतन हंसराज रामायण में राक्षस माली का किरदार निभा रहे हैं. वहीं, रावण की माता कैकसी का रोल मशहूर साउथ इंडियन एक्ट्रेस शोभना निभा रही हैं. उनका लुक भी वीडियो में रिवील किया गया है. इनके अलाना दशरथ, कैकई, कौशल्या, सुमित्रा, शुर्पनखा, मारिच जैसे करिदार भी नजर आए. रामायण के ट्रेलर में इनके लुक पहले ही रिवील हो चुके हैं. इंद्र के किरदार में मोहित रैना भी नजर आ रहे हैं. मोहित रैना को टीवी सीरियल 'देवों के देव महादेव' में भगवान शिव के रोल में काफी ज्यादा पसंद किया गया था.

मार्वल और डीसी की तरह रामायण यूनिवर्स बनाने की तैयारी

प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने यहां कुछ बेहद अहम अनाउंटमेंट भी किए. उन्होंने बताया कि वह रामायण पर सिर्फ दो फिल्में बनाकर ही सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि उनका प्लान रामायण की कहानी को बड़े यूनिवर्स के रूप में आगे बढ़ाना है. इस प्लान के तहत फिल्म के अलावा स्पिन-ऑफ, वीडियो गेम्स, थीम पार्क और दूसरी चीजों पर काम शुरू भी किया जा चुका है. उन्होंने कहा, 'रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं, एक ऐसी सोच और दर्शन है, जिसे कई पीढ़ियों से लोग जानते और समझते हैं.'

नमित मल्होत्रा ने कहा, 'हमारा मकसद एक या दो फिल्में बनाकर राम की जर्नी को रोक देना नहीं है, ये तो उस जर्नी की शुरुआत है. फिल्म के जरिए लोगों को रामायण से जुड़ने के और भी कई मौके दे सकते हैं, जैसे हॉलीवुड में स्टार वॉर्स, मार्वल और डीसी ने अपना अलग यूनिवर्स बनाया है, उसी तरह रामायण की भी अपनी दुनिया है. फर्क सिर्फ यह है कि रामायण हमारे जीवन और संस्कृति से जुड़ी है. इसमें लोगों के जुड़ने और इसे अलग-अलग तरीकों से समझने की काफी संभावनाएं हैं.' नमित मल्होत्रा ने रामायण के यूनिवर्स को लेकर एक बिहाइंड-द-सींस भी दिखाया, जिसमें बताया गया कि आने वाले समय में इस प्रोजेक्ट को किन-किन तरीकों से आगे बढ़ाया जा सकता है.

यह भी पढ़ें:- 60,000 स्क्रीन पर रिलीज, एडवांस बुकिंग में बिकी 7 करोड़ से ज्यादा की टिकट, रामायण तोड़ेगी 'अवतार 2' का रिकॉर्ड!