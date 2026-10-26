आज आती तो 10,000 करोड़ बटोरती 'शोले'! 25 करोड़ टिकटों के उस हिमालय के सामने रणबीर की 'रामायण' का महा-टेस्ट!

शोले, मुग़ल-ए-आज़म, गदर जैसी पुरानी क्लासिक्स बनाम दंगल, RRR और हालिया धुरंधरों का पूरा टिकट गणित और ट्रेड एक्सपर्ट्स के सवाल-जवाब पढ़ें हमारी इस एक्सप्लेनर रिपोर्ट में!

भारतीय बॉक्स ऑफिस के गलियारों में इन दिनों सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट पर सबकी नजरें टिकी हैं- निर्देशक नितेश तिवारी की महागाथा 'रामायण'. फिल्म इंडस्ट्री के अंदरूनी सूत्रों और ट्रेड सर्किल के मुताबिक, रणबीर कपूर स्टारर इस महा-प्रोजेक्ट का अनुमानित बजट ही करीब 2,000 करोड़ के आसपास है. ट्रेड पंडितों का सीधा गणित है कि इतनी भारी-भरकम लागत को सुरक्षित रूप से वसूलने और मुनाफे की श्रेणी में आने ब्रेक इवन के लिए इस फिल्म को दुनिया भर के थिएट्रिकल मार्केट से कम से कम 5,000 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन करना होगा.



लेकिन जब इस 5,000 करोड़ के जादुई टार्गेट की तुलना भारतीय सिनेमा के असली इतिहास से की जाती है, तो आज की 1,000 करोड़ी ब्लॉकबस्टर्स भी फीकी नजर आने लगती हैं. बॉक्स ऑफिस का असली खेल कुल कमाई के आंकड़ों में नहीं, बल्कि थिएटर्स तक पहुंचने वाले दर्शकों की संख्या यानी फुटफॉल्स में छिपा है. इस विशेष एक्सप्लेनर रिपोर्ट में हम समझेंगे कि 'रामायण' के मेकर्स सिर्फ एक फिल्म नहीं बना रहे, बल्कि वे इतिहास के एक ऐसे चक्रव्यूह में कदम रख चुके हैं, जहां उनका मुकाबला 5 पुरानी और 5 नई सर्वकालिक महान ब्लॉकबस्टर्स के अजेय रिकॉर्ड्स से है. इस पर हमने जाने-माने ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श से बात की और उनका भी ओपिनियन जाना.

1: वो 5 पुरानी क्लासिक्स, जिनका आज का ग्रॉस होता 10,000 करोड़!

दशकों पहले के भारत में टिकट की कीमतें बेहद मामूली (2 से 10 रुपये) हुआ करती थीं, जिसके कारण फिल्मों का कुल लाइफटाइम कलेक्शन कागजों पर छोटा दिखता है लेकिन अगर इन फिल्मों के बेचे गए टिकटों (फुटफॉल्स) को आज की महंगाई दर और आधुनिक मल्टीप्लेक्स टिकट दरों के हिसाब से आंका जाए, तो इनके आंकड़े किसी के भी होश उड़ा सकते हैं.

1. शोले (1975) – 25 करोड़ टिकट: रमेश सिप्पी की इस कल्ट फिल्म ने भारतीय सिनेमाघरों में अपने शुरुआती सालों और अनगिनत री-रिलीज के दम पर 15 से 18 करोड़ घरेलू टिकट बेचे थे. इसके अलावा, सोवियत संघ (रूस) और अन्य अंतरराष्ट्रीय बाजारों में फिल्म के अभूतपूर्व क्रेज की बदौलत वहां लगभग 6 से 7 करोड़ टिकट अलग से बिके. कुल मिलाकर दुनिया भर में इस फिल्म का फुटफॉल 25 करोड़ (250 मिलियन) के पार रहा है. अगर यह फिल्म आज के दौर के मल्टीप्लेक्स और सिंगल स्क्रीन्स के ऊंचे टिकट रेट्स पर रिलीज होती, तो इसका ग्रॉस वर्ल्डवाइड क्रेज 10,000 करोड़ के साम्राज्य के बराबर बैठता!

2. मुग़ल-ए-आज़म (1960) – 10 करोड़ से ज्यादा टिकट: निर्देशक के. आसिफ की इस भव्य ऐतिहासिक मास्टरपीस को देखने के लिए देश की एक बहुत बड़ी आबादी सिनेमाघरों में उमड़ पड़ी थी. ट्रेड एनालिस्ट्स के मुताबिक, अगर आज के औसत टिकट प्राइस के हिसाब से मुग़ल-ए-आज़म के फुटफॉल को आंका जाए, तो इसका महंगाई-समायोजित कलेक्शन अकेले भारत में 3,900 करोड़ से अधिक बैठता है.

3. मदर इंडिया (1957) – 10 करोड़ टिकट: ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली नरगिस स्टारर इस क्लासिक फिल्म ने सिंगल स्क्रीन्स के सुनहरे दौर में देश-दुनिया में करीब 10 करोड़ टिकट बेचने का रिकॉर्ड बनाया था. ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में इस फिल्म को देखने के लिए लोग ट्रैक्टरों और ट्रकों में भरकर थिएटर्स पहुंचे थे.

4. दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे (DDLJ - 1995) – 8 करोड़ टिकट: शाहरुख खान और काजोल स्टारर इस फिल्म ने मुंबई के मराठा मंदिर में दशकों तक चलकर सिनेमा के इतिहास को बदल दिया. इस रोमांटिक सागा ने भारत भर में करीब 8 करोड़ से अधिक टिकट बेचे. आज के टिकट दरों के हिसाब से इसका मूल्य आसानी से 1,500 करोड़ से 2,000 करोड़ के बीच आंका जाता है.

5. गदर: एक प्रेम कथा (2001) – 5.5 करोड़ टिकट: सनी देओल की इस एक्शन-ड्रामा फिल्म ने 21वीं सदी की शुरुआत में सिंगल स्क्रीन्स पर ऐसा गदर मचाया था कि देश के कई सिनेमाघरों में सुबह 4 बजे से ही शो शुरू करने पड़े थे. फिल्म ने 5.5 करोड़ से अधिक टिकट बेचे, जो आज के समय में सीधे तौर पर 2,000 करोड़ से अधिक के घरेलू कलेक्शन के बराबर की ताकत रखता है.

नए जमाने के वो 5 धुरंधर, जिन्होंने आधुनिक बॉक्स ऑफिस को बदला

आज के डिजिटल, स्ट्रीमिंग और ओटीटी (OTT) के दौर में दर्शकों की आदतें पूरी तरह बदल चुकी हैं. फिल्में थिएटर रिलीज के महज 4 से 6 हफ्तों के भीतर मोबाइल स्क्रीन्स पर आ जाती हैं. इसके बावजूद, नीचे दी गई 5 आधुनिक फिल्मों ने सिनेमाघरों में वो करिश्मा कर दिखाया, जिसे आधुनिक बॉक्स ऑफिस का बेंचमार्क माना जाता है.

6. बाहुबली 2: द कन्क्लूजन (2017) – 10 से 15 करोड़ टिकट: एसएस राजामौली के इस विजुअल स्पेक्टेकल ने भारतीय सिनेमा के इतिहास में कमाई के सारे ढांचे तोड़ दिए. आधुनिक दौर की यह एकमात्र फिल्म है जिसने अकेले भारत में 10 से 15 करोड़ फुटफॉल दर्ज कराया और भारत में अब तक की सबसे ज्यादा टिकटें बेचने वाली आधुनिक फिल्म बनी.

7. RRR (2022) – 6 करोड़ टिकट: राजामौली की ही ऑस्कर विजेता फिल्म 'आरआरआर' ने वैश्विक स्तर पर भारतीय सिनेमा का परचम लहराया. जूनियर एनटीआर और राम चरण स्टारर इस फिल्म ने भारत और दुनिया भर के सिनेमाघरों को मिलाकर करीब 6 करोड़ टिकटों की बिक्री का आंकड़ा पार किया.

8. दंगल (2016) – 4.3 करोड़ टिकट (घरेलू): आमिर खान की इस फिल्म ने न केवल भारत में 4.3 करोड़ टिकट बेचे, बल्कि चीन के बाजार में एक अभूतपूर्व क्रांति लाते हुए वहां करोड़ों नए दर्शक जोड़े. फिल्म का कुल वर्ल्डवाइड ग्रॉस 2,200 करोड़ से ऊपर रहा.

9 और 10. हालिया दो धुरंधर फिल्में – 9 करोड़ से ज्यादा कंबाइंड टिकट: बॉक्स ऑफिस के सबसे ताजा इतिहास में इन दो महा-ब्लॉकबस्टर्स ने मिलकर भारतीय सिनेमाघरों की रौनक लौटाई. इन दोनों फिल्मों ने संयुक्त रूप से 9 करोड़ से ज्यादा टिकट बेचे और कुल मिलाकर 3,100 करोड़ से अधिक का कंबाइंड बिजनेस खड़ा करके दिखाया.

'रामायण' के सामने कितनी बड़ी चुनौती?

इस पूरे ऐतिहासिक डेटा और बदलती सिनेमाई अर्थव्यवस्था को देखने के बाद यह साफ हो जाता है कि रणबीर कपूर की 'रामायण' के सामने कितनी बड़ी चुनौती है. यदि 'रामायण' को ट्रेड के अनुमान के मुताबिक 5,000 करोड़ का लाइफटाइम वर्ल्डवाइड टार्गेट छूना है, तो आज के ऊंचे टिकट रेट्स (मल्टीप्लेक्स और सिंगल स्क्रीन का औसत करीब 200-250 रुपये) के बावजूद इसे केवल भारत में कम से कम 10 से 12 करोड़ टिकट बेचने ही होंगे.

यानी अकेले इस फिल्म को 'दंगल', 'गदर' और 'आरआरआर' के व्यक्तिगत घरेलू फुटफॉल रिकॉर्ड्स को काफी पीछे छोड़ना होगा और 'बाहुबली 2' या 'शोले' के ऐतिहासिक स्तर पर परफॉर्म करना होगा.

ट्रेड एक्सपर्ट कॉर्नर: जाने-माने ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श की नजर में 'रामायण' की चुनौती

इस पूरे बॉक्स ऑफिस चक्रव्यूह और आंकड़ों के खेल को और गहराई से समझने के लिए हमने इंडस्ट्री के सीनियर ट्रेड एक्सपर्ट से बात की. जाने-माने ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक, 'शोले' और 'रामायण' की तुलना करते समय दोनों फिल्मों के जॉनर का अंतर ध्यान में रखना होगा. 'शोले' एक मसाला एक्शन फिल्म थी, जबकि 'रामायण' भारतीय संस्कृति से जुड़ी कहानी है. उन्होंने कहा कि 'रामायण' को लेकर दर्शकों में उत्सुकता है. इसकी विशाल स्टारकास्ट, बड़े पैमाने पर हुआ निवेश और वीएफएक्स इसे खास बनाते हैं. फिल्म के वीएफएक्स पर काम करने वाली प्रोड्यूसर की कंपनी कई हॉलीवुड फिल्मों से भी जुड़ी रही है. इन पहलुओं को देखते हुए उन्हें उम्मीद है कि फिल्म की शुरुआत ऐतिहासिक हो सकती है और यह नए रिकॉर्ड बना सकती है. हालांकि, फिल्म कितना कारोबार करेगी और कितने फुटफॉल दर्ज होंगे, यह आने वाला वक्त ही बताएगा.

