"मेरे गूसबम्प्स आ गए, टपकने लगे आंसू..." 'Ramayana' देखने के बाद विदेशी महिला ने भारतीय संस्कृति के लिए कह दी ये बड़ी बात!

'Ramayana: Rise of a Legend' का पहला शो देखकर घर लौटीं अमेरिकी स्कॉलर जेमी हुड हुईं बेहद भावुक, फिल्म को बताया एक पूर्ण मास्टरपीस. जानिए शब्द-दर-शब्द उनका पूरा रिव्यू.

रामायण देखकर विदेशी स्कॉलर की आंखों में आए आंसू

जेमी हुड ने कहा- फिल्म है ‘पूरी तरह मास्टरपीस’

विजुअल्स, कहानी और किरदारों ने जीता दिल

10 साल से रामायण पढ़ रहीं जेमी को मिला स्पेशल प्रीमियर का न्योता

जब एक अमर, कालातीत और पावन ग्रंथ के पन्ने साक्षात जीवित होकर बड़े पर्दे पर उतरते हैं, तो भाषा, भूगोल और नागरिकता की सारी सीमाएं टूट जाती हैं. ऐसा ही एक ऐतिहासिक दृश्य लॉस एंजिल्स के प्रतिष्ठित 'डेविड गेफेन थिएटर' में देखने को मिला, जहां भारतीय सिनेमा इतिहास की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्म 'Ramayana: Rise of a Legend (पार्ट 1) का भव्य वर्ल्ड प्रीमियर आयोजित किया गया.

इस खास प्रीमियर शो को देखकर अपने घर लौटने के बाद जब एक अमेरिकी महिला ने सोशल मीडिया पर अपना वीडियो साझा किया, तो उनकी आंखें नम थीं और चेहरे पर एक बेहद सुकून भरी मुस्कान थी. यह महिला कोई आम विदेशी पर्यटक या साधारण दर्शक नहीं हैं, बल्कि पिछले एक दशक (10 साल) से भी ज्यादा समय से महर्षि वाल्मीकि की रामायण पर शोध कर रहीं अमेरिकी विद्वान और रामायण स्कॉलर जेमी हुड (@jamey_hood_) हैं.

सिनेमाघर से सीधा घर पहुंचने के बाद जेमी ने सोशल मीडिया पर बेहद भावुक होकर अपना पहला प्रामाणिक रिएक्शन दिया. उन्होंने कहा: "मेरे गूसबम्प्स (रोंगटे) खड़े हो गए, आंखों से आंसू टपकने लगे... हमारी भारतीय संस्कृति ने आज मेरा ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का दिल जीत लिया है." जेमी का यह बेहद प्रामाणिक और दिल को छू लेने वाला वीडियो रिव्यू अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

कौन हैं जेमी हुड और उनका रामायण से क्या नाता है?

भारतीय पाठकों के लिए यह समझना बेहद जरूरी है कि जेमी हुड का यह रिएक्शन किसी आम हॉलीवुड क्रिटिक का मूवी रिव्यू नहीं है. जेमी हुड एक अमेरिकी शोधकर्ता, शिक्षिका और लेखिका हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा, पिछले 10 से अधिक वर्ष मूल वाल्मीकि रामायण के गहन अध्ययन और उसकी व्याख्या में समर्पित किया है. वे अपने प्रसिद्ध वेद व्यास बुक क्लब के माध्यम से पश्चिमी दुनिया के सैकड़ों छात्रों को रामायण पढ़ाती हैं और उन्हें भारतीय ग्रंथों में छिपे जीवन के वैश्विक सत्यों से परिचित कराती हैं.

जब निर्देशक नितेश तिवारी और निर्माता नमित मल्होत्रा की इस भव्य सिनेमाई प्रस्तुति की घोषणा हुई, तब से जेमी इसके प्रति बेहद उत्साहित थीं. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर फिल्म के प्रीमियर को लेकर एक अनूठा 'काउंटडाउन एपिसोड्स' का सिलसिला शुरू किया था. जेमी ने फिल्म की रिलीज से ठीक 55 दिन पहले (Day 55) से हर दिन रामायण से जुड़े प्रामाणिक और गूढ़ प्रश्न हल करना शुरू किया, ताकि दर्शकों में इसके प्रति सही समझ विकसित हो सके. रामायण के प्रति उनके इसी अनूठे समर्पण को देखते हुए सोनी पिक्चर्स की टीम ने उन्हें लॉस एंजिल्स में आयोजित इस स्पेशल प्रीमियर में शामिल होने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया था.

रील में जेमी ने शब्द-दर-शब्द क्या कहा?

सिनेमाघर से घर लौटने के बाद जेमी हुड ने जो वीडियो बनाया, उसमें उन्होंने बिना किसी बनावटीपन के अपने वास्तविक अनुभव को दर्शकों के सामने रखा. वीडियो की शुरुआत करते हुए जेमी कहती हैं, "हेलो एवरीवन! मैं अभी-अभी सिनेमाघर से 'रामायण: राइज ऑफ अ लेजेंड' देखकर घर लौटी हूं और सच कहूं तो इतनी देर तक लगातार मुस्कुराने की वजह से अब मेरा चेहरा दर्द करने लगा है! हे भगवान, यह फिल्म एक पूर्ण मास्टरपीस है!"

जेमी ने फिल्म की विजुअल भव्यता और कलाकारों के काम की जमकर सराहना की. उन्होंने आगे कहा, "इसके विजुअल्स पूरी तरह से हैरान कर देने वाले और सांसें रोक देने वाले हैं. फिल्म में की गई एक्टिंग अविश्वसनीय है और इसकी कहानी कहने का तरीका बेहद शक्तिशाली है. यह फिल्म इस महाकाव्य की मूल आत्मा (Heart of the epic) के प्रति पूरी तरह से वफादार और सच्ची रहती है, लेकिन साथ ही स्क्रीन पर कुछ बिल्कुल ताज़ा, नया और अद्भुत सिनेमाई अनुभव लेकर आती है."

"हर एक किरदार जीवित हो उठा" - बड़े पर्दे पर देखने की दी सलाह

जेमी हुड ने रील में इस बात पर विशेष जोर दिया कि यह फिल्म सिनेमाई इतिहास में एक नया पैमाना स्थापित करेगी क्योंकि इसके पात्रों को बहुत ही बारीकी से गढ़ा गया है. उन्होंने कहा, "पर्दे पर एक-एक चरित्र को इतनी खूबसूरती से जीवंत किया गया है कि वे सीधे आपके दिल में उतर जाते हैं. मैं आप सभी से कह रही हूं, आपको इस फिल्म को केवल और केवल सबसे बड़े संभव स्क्रीन पर ही देखना चाहिए. यह आश्चर्यजनक है, बेहद भावनात्मक है और सिर्फ और सिर्फ शुद्ध जादू (Pure magic) है. जाइए और इसे जरूर देखिए!"

एक ऐसी विदेशी स्कॉलर, जिसने रामायण के एक-एक श्लोक को खुद जिया है और पढ़ा है, उनका घर आकर इस तरह भावुक होना यह साबित करता है कि फिल्म की भावनात्मक गहराई कितनी तगड़ी है. यह फिल्म केवल मनोरंजन नहीं करती, बल्कि दर्शकों को उस प्राचीन काल की पावन अनुभूतियों से सीधे जोड़ देती है.

हवाबाज़ी नहीं, फैक्ट्स पर टिकी है फिल्म की भव्यता

जेमी हुड का यह शानदार रिव्यू उन तमाम पुख्ता तथ्यों पर मुहर लगाता है जिनके दम पर मेकर्स इसे वैश्विक स्तर पर लेकर गए हैं:

1. 4,000 करोड़ का भव्य सिनेमाई बजट: यह भारतीय सिनेमा इतिहास का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है. इसका एक बड़ा हिस्सा प्राचीन भारत, दिव्य अयोध्या और लंका के विजुअल्स को प्रामाणिकता के साथ दोबारा रचने में लगाया गया है.

2. ऑस्कर विनिंग विजुअल इफेक्ट्स (DNEG): फिल्म के स्पेशल विजुअल्स की कमान नमित मल्होत्रा की ऑस्कर विजेता स्टूडियो 'DNEG' संभाल रही है जिन्होंने हॉलीवुड में Dune जैसी फिल्में दी हैं. यही कारण है कि जेमी ने इसके विजुअल्स को 'ब्रीथटेकिंग' कहा.

3. रहमान और हैंस जिमर का अद्भुत बैकग्राउंड स्कोर: भारतीय संगीत के उस्ताद ए.आर. रहमान और हॉलीवुड के दिग्गज हैंस जिमर ने मिलकर इसका संगीत तैयार किया है. इस जुगलबंदी ने फिल्म के दृश्यों को इतना इमोशनल बना दिया कि जेमी जैसी स्कॉलर की आंखें भी नम हो गईं.

4. दमदार स्टार कास्ट: मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में रणबीर कपूर, माता सीता के रूप में साई पल्लवी और रावण के रूप में रॉकिंग स्टार यश के किरदारों को लेकर जिस तरह जेमी ने कहा कि "हर एक किरदार जीवित हो उठा", वह उनके बेहतरीन अभिनय को दर्शाता है.

सरहदों से परे सनातन संस्कृति की गौरवशाली गूंज

जेमी हुड का यह भावुक वीडियो इस बात का जीता-जागता प्रमाण है कि भारतीय सांस्कृतिक विरासत और सनातन मूल्य सार्वभौमिक (Universal) हैं. 'Ramayana: Rise of a Legend' 5 नवंबर 2026 को दीपावली के मौके पर भारत सहित वैश्विक स्तर पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है.

थिएटर से घर आकर नम आंखों से एक विदेशी विद्वान का यह कहना कि "भारतीय संस्कृति ने दिल जीत लिया और यह फिल्म शुद्ध जादू है", साफ संकेत देता है कि फिल्ममेकर्स भारत की इस सबसे पवित्र और महान गाथा को वैश्विक पटल पर उस सम्मान और भव्यता के साथ पहुंचाने में पूरी तरह सफल रहे हैं, जिसकी यह हकदार थी. जेमी हुड का यह रिव्यू सिर्फ एक फिल्म की प्रशंसा नहीं, बल्कि सरहदों के पार गूंजती हमारी अमर संस्कृति की एक गौरवशाली विजय है.