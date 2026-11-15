'रावण के किरदार में यश ने कमाल कर दिया, हॉलीवुड से बोर हो गए हैं तो...', अमेरिका-ऑस्ट्रेलिया से आया Ramayana का रिव्यू

Ramayana Foreign Audience Reaction: विदेशी दर्शक ने 'रामायण' फिल्म देखने के बाद अपना रिव्यू दिया है.

Ramayana Foreign Audience Reaction: नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण: भाग 1' (5 नवंबर 2026) को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. हर जगह दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. फिल्म के किरदार, शानदार विजुअल्स की काफी चर्चा भी हो रही है. अब फिल्म को लेकर विदेशी दर्शकों के भी रिव्यू सामने आ रहे हैं. फिल्म देखने के बाद लोगों ने जमकर तारीफ भी है.

ये कोई आम फिल्म नहीं है

एक विदेशी दर्शक 'रामायण' देखने के बाद कहता है कि ये कोई आम फिल्म नहीं है. यह बेहद भव्य स्तर पर बनाई गई फिल्म है. उनका कहना है फिल्म में एक्शन, जादुई दुनिया, अलग-अलग जीवों, राक्षसों और शक्तिशाली किरदारों का ऐसा संसार उन्होंने तो कभी नहीं देखा था.

ANOTHER INTERNATIONAL VIEWER LOVES #Ramayana ! 🌍 It's a triumph https://t.co/55Z1FgbQAQ — ft.uea_v (@FTCinemaBuzz) November 8, 2026

विदेशी दर्शक ने फिल्म के म्यूजिक की भी खूब तारीफ की इसका बैकग्राउंड म्यूजिक विजुअल्स के अनुभव को और ज्यादा शानदार बना रहा है. विदेशी दर्शक ने मजाकिया अंदाज में कहा कि रावण को फिल्म में विलेन होना चाहिए था. राम और रावण दोनों ही अच्छे किरदार हैं, लेकिन स्क्रीन पर रावण ज्यादा अच्छा लगा.

अमेरिका में कैसी लगी लोगों को 'रामायण'

विदेशी दर्शक ने अपने रिव्यू में बताया कि फिल्म 'रामायण' भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य कहानी पर आधारित है. यह फिल्म अपने विशाल स्केल की वजह से अलग पहचान बनाती है. उसने कहा कि रामायण की कहानी इतनी बड़ी है कि इसे सिर्फ एक साधारण फिल्म कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है. रावण के थीम म्यूजिक की अलग से तारीफ की.

ऑस्ट्रेलियाई दर्शक का रिव्यू

ऑस्ट्रेलियाई दर्शक ने कहा कि अगर किसी ने अब तक भारतीय सिनेमा नहीं देखा है तो उसे 'रामायण' जरूर देखनी चाहिए. इनको फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स यानी VFX काफी पसंद आए. फिल्म के आखिर में दिखाए गए एक्शन सीक्वेंस की तारीफ की.फिल्म में कुछ ऐसे विजुअल इफेक्ट्स देखने को मिले, जो उसने अपनी जिंदगी में देखे गए बेहतरीन VFX से भी अच्छे थे.

INTERNATIONAL AUDIENCES ARE IMPRESSED BY #Ramayana ! 🌍 https://t.co/l3IkGjfPas — ft.uea_v (@FTCinemaBuzz) November 7, 2026

उन्होंने आगे ये भी कहा है कि अगर आप हॉलीवुड की फिल्मों को देखकर बोर हो गए हैं, तो आपको 'रामायण' फिल्म तो जरूर देखनी ही चाहिए. फिल्म के विजुअल्स और एक्शन दर्शकों को एक अलग दुनिया में ले जाने का काम करते हैं. उसने कहा कि यश ने रावण के किरदार में कमाल कर दिया है और वह अब तक पर्दे पर देखे गए सबसे शानदार विलेन में से एक लगे हैं.

'रामायण' के रावण तांडव की तारीफ

एक और विदेशी दर्शक ने 'रामायण' का रिव्यू देते हुए कहा कि 'रामायण' में रावण तांडव गाना उनको सबसे ज्यादा पसंद आया है. फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर उसे काफी पसंद आया, लेकिन रावण तांडव उसका सबसे पसंदीदा बन गया. उसने आगे ये भी कहा कि फिल्म देखने के बाद से वह रावण तांडव को 4-5 बार सुन चुका है और आगे भी इसे सुनता रहेगा. उसने इसे बेहद दमदार गाना बताया और कहा कि फिल्म का यह हिस्सा उसके लिए सबसे यादगार बन गया.

Exactly what Namit wanted from #ARRahman. Show Part 1 as a trailer first, draw the ears and eyeballs from the West and cash in on Part 2. He is playing a Test match where the second innings is crucial, not a T20. Many raving reviews of the music from the West. #Ramayana https://t.co/rEHpnRt76U — Pradeepch (@Engineer_Prady) November 11, 2026

'रामायण' का रावण तांडव इतना पसंद आया कि उसने इसकी तुलना डिज्नी के विलेन सॉन्ग्स से कर दी. कहा कि ऐसा गाना उन्होंने काफी लंबे समय के बाद सुना है. गाने, इंस्ट्रूमेंट्स, कोरियोग्राफी और रावण के भव्य सीक्वेंस की जमकर तारीफ की है.