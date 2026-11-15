FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
26 लाख कैश, 2.5 KG गोल्ड, 4 गाड़ियां और 2 रिजॉर्ट, MP में फॉरेस्ट अफसर के घर पर रेड, प्रॉपर्टी जान रह जाएंगे हैरान!

26 लाख कैश, 2.5 KG गोल्ड, 4 गाड़ियां और 2 रिजॉर्ट, MP में फॉरेस्ट अफसर के घर पर रेड, प्रॉपर्टी जान रह जाएंगे हैरान!

'रावण के किरदार में यश ने कमाल कर दिया, हॉलीवुड से बोर हो गए हैं तो...', अमेरिका-ऑस्ट्रेलिया से आया Ramayana का रिव्यू

'रावण के किरदार में यश ने कमाल कर दिया, हॉलीवुड से बोर हो गए हैं तो...', अमेरिका-ऑस्ट्रेलिया से आया Ramayana का रिव्यू

अंतरिक्ष में 26 सैटेलाइट डिप्लॉय किए, धरती के 14 चक्कर लगाए और फिर वापस लौटा, SpaceX का यान हवा में ही कैच; Video

अंतरिक्ष में 26 सैटेलाइट डिप्लॉय किए, धरती के 14 चक्कर लगाए और फिर वापस लौटा, SpaceX का यान हवा में ही कैच; Video

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
पंजाब का बठिंडा सबसे प्रदूषित, 1381 पहुंचा AQI,गाजीपुर में 800 पार, दिल्ली-नोएडा की हवा में जहर! बिहार-राजस्थान के शहरों का भी बुरा हाल

पंजाब का बठिंडा सबसे प्रदूषित, 1381 पहुंचा AQI,गाजीपुर में 800 पार, दिल्ली-नोएडा की हवा में जहर! बिहार-राजस्थान के शहरों का भी बुरा हाल

U19 Asia Cup Winners List: 13 फाइनल में सिर्फ 3 बार चेज हुआ टारगेट, भारत ने जीती सबसे ज्यादा ट्रॉफी; देखें विनर लिस्ट

U19 Asia Cup Winners List: 13 फाइनल में सिर्फ 3 बार चेज हुआ टारगेट, भारत ने जीती सबसे ज्यादा ट्रॉफी; देखें विनर लिस्ट

दिल्ली में 428 तक पहुंचा AQI, गुरुग्राम-गाजियाबाद में 300 के पार, इन 10 शहरों की हवा में सांस लेना खतरनाक!

दिल्ली में 428 तक पहुंचा AQI, गुरुग्राम-गाजियाबाद में 300 के पार, इन 10 शहरों की हवा में सांस लेना खतरनाक!

हिंदी न्यूज़एंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

'रावण के किरदार में यश ने कमाल कर दिया, हॉलीवुड से बोर हो गए हैं तो...', अमेरिका-ऑस्ट्रेलिया से आया Ramayana का रिव्यू

Ramayana Foreign Audience Reaction: विदेशी दर्शक ने 'रामायण' फिल्म देखने के बाद अपना रिव्यू दिया है.

Latest News

Ritika

Updated : Nov 15, 2026, 09:07 AM IST

'रावण के किरदार में यश ने कमाल कर दिया, हॉलीवुड से बोर हो गए हैं तो...', अमेरिका-ऑस्ट्रेलिया से आया Ramayana का रिव्यू

'रामायण' पर विदेशी दर्शक का रिव्यू (Image Credit: instagram/ worldoframayana) 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Ramayana Foreign Audience Reaction: नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण: भाग 1' (5 नवंबर 2026) को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. हर जगह  दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. फिल्म के किरदार, शानदार विजुअल्स की काफी चर्चा भी हो रही है. अब फिल्म को लेकर विदेशी दर्शकों के भी रिव्यू सामने आ रहे हैं. फिल्म देखने के बाद लोगों ने जमकर तारीफ भी है. 

ये कोई आम फिल्म नहीं है

एक विदेशी दर्शक  'रामायण' देखने के बाद कहता है कि ये कोई आम फिल्म नहीं है. यह बेहद भव्य स्तर पर बनाई गई फिल्म है. उनका कहना है फिल्म में एक्शन, जादुई दुनिया, अलग-अलग जीवों, राक्षसों और शक्तिशाली किरदारों का ऐसा संसार उन्होंने तो कभी नहीं देखा था.

विदेशी दर्शक ने फिल्म के म्यूजिक की भी खूब तारीफ की इसका बैकग्राउंड म्यूजिक विजुअल्स के अनुभव को और ज्यादा शानदार बना रहा है. विदेशी दर्शक ने मजाकिया अंदाज में कहा कि रावण को फिल्म में विलेन होना चाहिए था. राम और रावण दोनों ही अच्छे किरदार हैं, लेकिन स्क्रीन पर रावण ज्यादा अच्छा लगा.  

अमेरिका में कैसी लगी लोगों को 'रामायण'

विदेशी दर्शक ने अपने रिव्यू में बताया कि फिल्म 'रामायण' भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य कहानी पर आधारित है. यह फिल्म अपने विशाल स्केल की वजह से अलग पहचान बनाती है. उसने कहा कि रामायण की कहानी इतनी बड़ी है कि इसे सिर्फ एक साधारण फिल्म कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है. रावण के थीम म्यूजिक की अलग से तारीफ की. 

ऑस्ट्रेलियाई दर्शक का रिव्यू 

ऑस्ट्रेलियाई दर्शक ने कहा कि अगर किसी ने अब तक भारतीय सिनेमा नहीं देखा है तो उसे 'रामायण' जरूर देखनी चाहिए. इनको फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स यानी VFX काफी पसंद आए.  फिल्म के आखिर में दिखाए गए एक्शन सीक्वेंस की तारीफ की.फिल्म में कुछ ऐसे विजुअल इफेक्ट्स देखने को मिले, जो उसने अपनी जिंदगी में देखे गए बेहतरीन VFX से भी अच्छे थे.

उन्होंने आगे ये भी कहा है कि अगर आप हॉलीवुड की फिल्मों को देखकर बोर हो गए हैं, तो आपको  'रामायण' फिल्म तो जरूर देखनी ही चाहिए. फिल्म के विजुअल्स और एक्शन दर्शकों को एक अलग दुनिया में ले जाने का काम करते हैं. उसने कहा कि यश ने रावण के किरदार में कमाल कर दिया है और वह अब तक पर्दे पर देखे गए सबसे शानदार विलेन में से एक लगे हैं.

'रामायण' के रावण तांडव की तारीफ 

एक और विदेशी दर्शक ने 'रामायण' का रिव्यू देते हुए कहा कि 'रामायण' में रावण तांडव गाना उनको सबसे ज्यादा पसंद आया है. फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर उसे काफी पसंद आया, लेकिन रावण तांडव उसका सबसे पसंदीदा बन गया. उसने आगे ये भी कहा कि फिल्म देखने के बाद से वह रावण तांडव को 4-5 बार सुन चुका है और आगे भी इसे सुनता रहेगा. उसने इसे बेहद दमदार गाना बताया और कहा कि फिल्म का यह हिस्सा उसके लिए सबसे यादगार बन गया.

'रामायण' का रावण तांडव इतना पसंद आया कि उसने इसकी तुलना डिज्नी के विलेन सॉन्ग्स से कर दी. कहा कि ऐसा गाना उन्होंने काफी लंबे समय के बाद सुना है. गाने, इंस्ट्रूमेंट्स, कोरियोग्राफी और रावण के भव्य सीक्वेंस की जमकर तारीफ की है.

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
पंजाब का बठिंडा सबसे प्रदूषित, 1381 पहुंचा AQI,गाजीपुर में 800 पार, दिल्ली-नोएडा की हवा में जहर! बिहार-राजस्थान के शहरों का भी बुरा हाल
पंजाब का बठिंडा सबसे प्रदूषित, 1381 पहुंचा AQI,गाजीपुर में 800 पार, दिल्ली-नोएडा की हवा में जहर! बिहार-राजस्थान के शहरों का भी बुरा हाल
U19 Asia Cup Winners List: 13 फाइनल में सिर्फ 3 बार चेज हुआ टारगेट, भारत ने जीती सबसे ज्यादा ट्रॉफी; देखें विनर लिस्ट
U19 Asia Cup Winners List: 13 फाइनल में सिर्फ 3 बार चेज हुआ टारगेट, भारत ने जीती सबसे ज्यादा ट्रॉफी; देखें विनर लिस्ट
दिल्ली में 428 तक पहुंचा AQI, गुरुग्राम-गाजियाबाद में 300 के पार, इन 10 शहरों की हवा में सांस लेना खतरनाक!
दिल्ली में 428 तक पहुंचा AQI, गुरुग्राम-गाजियाबाद में 300 के पार, इन 10 शहरों की हवा में सांस लेना खतरनाक!
समंदर किनारे ध्वनि भानुशाली ने बॉयफ्रेंड यश संग की सगाई, खास कैप्शन के साथ शेयर की फोटोज
समंदर किनारे ध्वनि भानुशाली ने बॉयफ्रेंड यश संग की सगाई, खास कैप्शन के साथ शेयर की फोटोज
Bigg Boss 20: 'वो तुम्हे पसंद करता है' लव गिल के लिए स्काउट ओपी के दिल में है प्यार? कनिका मान ने किया बड़ा खुलासा
Bigg Boss 20: 'वो तुम्हे पसंद करता है' लव गिल के लिए स्काउट ओपी के दिल में है प्यार? कनिका मान ने किया बड़ा खुलासा
MORE
Advertisement
Advertisement