5 या 6 नवंबर? ‘रामायण’ की रिलीज डेट का कन्फ्यूजन खत्म, लेकिन रणबीर कपूर के सामने है ये बड़ी चुनौती

‘रामायण: पार्ट वन’ पहले 6 नवंबर को रिलीज होने वाली थी या 8 नवंबर को? जानिए क्यों सामने आईं अलग-अलग तारीखें और अब मेकर्स ने क्या फाइनल किया है.

‘रामायण: पार्ट वन’ की रिलीज डेट को लेकर क्यों सामने आईं 5, 6 और 8 नवंबर की तारीखें?

पहले इंटरनेशनल ट्रेलर में 6 नवंबर की तारीख क्यों दिखाई गई थी?

नमित मल्होत्रा ने भारत और विदेशी बाजारों की रिलीज को लेकर क्या बताया था?

अब 5 नवंबर को दुनिया भर में रिलीज होगी फिल्म, दशहरा से शुरू होगी एडवांस बुकिंग.

‘रामायण’ की रिलीज डेट को लेकर चल रही चर्चा अब थम गई है. रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश जैसे सितारों से सजी इस फिल्म के पहले पार्ट को मेकर्स ने दुनियाभर में 5 नवंबर 2026 को रिलीज करने का ऐलान किया है. इससे पहले फिल्म की अंतरराष्ट्रीय प्रचार सामग्री में 6 नवंबर की तारीख दिखाई गई थी. ऐसे में सवाल उठने लगा था कि आखिर फिल्म 5 नवंबर को आएगी या 6 नवंबर को. अब तारीख स्पष्ट हो गई है, लेकिन फिल्म के सामने चुनौती सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर बड़ी कमाई करने की नहीं है.

नेशनल अवॉर्ड विनर फिल्म क्रिटिक संजीव श्रीवास्तव के मुताबिक, भगवान राम के किरदार में रणबीर कपूर दर्शकों के भीतर कितना श्रद्धा और भक्ति भाव जगा पाते हैं, यह फिल्म के लिए बेहद अहम होगा. उनके अनुसार, रामायण जैसी कथा को केवल पीरियड एक्शन ड्रामा की तरह पेश करना नुकसानदेह हो सकता है. यानी फिल्म की भव्यता और बड़े सितारों के साथ-साथ इसकी भावनात्मक प्रस्तुति भी दर्शकों की प्रतिक्रिया तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

5 नवंबर को रिलीज करने के पीछे क्या है रणनीति?

‘रामायण’ की रिलीज डेट को लेकर चर्चा के बीच 6 नवंबर की तारीख भी सामने आई थी. अब मेकर्स ने पहले पार्ट की दुनियाभर में रिलीज के लिए 5 नवंबर 2026 की तारीख तय की है. संजीव श्रीवास्तव के मुताबिक, इस तारीख का फायदा फिल्म को लंबे वीकेंड और त्योहार के आसपास दर्शकों की उपलब्धता के रूप में मिल सकता है.उन्होंने बताया कि 6 नवंबर को धनतेरस है. ऐसे में 5 नवंबर को फिल्म रिलीज होने से उन दर्शकों को पहले ही सिनेमाघरों में इसे देखने का मौका मिल सकता है, जो दिवाली की तैयारियों या त्योहार से जुड़ी व्यस्तताओं के कारण बाद में फिल्म देखने नहीं जा पाएंगे. त्योहार के आसपास रिलीज होने वाली बड़ी फिल्मों को अक्सर दर्शकों की छुट्टियों और सिनेमाघरों में बढ़ती आवाजाही का फायदा मिलने की उम्मीद रहती है.

रिलीज डेट के चुनाव को लेकर एक बात स्पष्ट रहनी चाहिए. लंबे वीकेंड और त्योहार का फायदा मिलने की संभावना संजीव श्रीवास्तव का विश्लेषण है. मेकर्स ने तारीख बदलने के पीछे यही वजह बताई है, इसकी आधिकारिक पुष्टि के बिना इसे फिल्म की रिलीज रणनीति का घोषित कारण नहीं कहा जा सकता.

‘रामायण’ सिर्फ भारतीय दर्शकों के लिए नहीं

संजीव श्रीवास्तव का मानना है कि नमित मल्होत्रा और नितेश तिवारी की ‘रामायण’ का दायरा सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है. इसे दुनियाभर में बसे भारतवंशियों के साथ उन दर्शकों को ध्यान में रखकर भी बनाया गया है, जिन्हें राम कथा और भारतीय कहानियों में दिलचस्पी है.

यह पहलू फिल्म की रिलीज रणनीति को खास बनाता है. रामायण भारतीय संस्कृति और परंपरा में गहरी जगह रखने वाली कथा है. विदेशों में रहने वाले भारतीय परिवारों के लिए भी इसका भावनात्मक और सांस्कृतिक महत्व है. वहीं, भारतीय पौराणिक कथाओं से परिचित न होने वाले दर्शकों के लिए भी ऐसी फिल्म भारतीय कहानी कहने की परंपरा को बड़े पर्दे पर देखने का अवसर बन सकती है.

लेकिन अंतरराष्ट्रीय दर्शकों तक पहुंचने के लिए सिर्फ बड़े बजट, भव्य सेट और लोकप्रिय सितारे पर्याप्त नहीं होते. फिल्म की कहानी और किरदारों को भी इस तरह पेश करना पड़ता है कि अलग-अलग पृष्ठभूमि के दर्शक उनसे जुड़ सकें. ‘रामायण’ के सामने भी यही चुनौती होगी कि वह अपनी सांस्कृतिक जड़ों को बरकरार रखते हुए दुनिया भर के दर्शकों तक अपनी बात पहुंचा सके.

दिवाली और रामायण का क्या है खास कनेक्शन?

फिल्म की रिलीज के लिए दिवाली के आसपास का समय एक सांस्कृतिक पहलू भी रखता है. परंपरागत कथा के अनुसार, लंका विजय के बाद भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में दीप जलाए गए थे. इसी प्रसंग को दिवाली के प्रमुख सांस्कृतिक संदर्भों में गिना जाता है. ऐसे में रामायण पर आधारित फिल्म का त्योहार के आसपास सिनेमाघरों में आना दर्शकों के लिए एक भावनात्मक जुड़ाव बना सकता है.

संजीव श्रीवास्तव के मुताबिक, दिवाली के मौके पर रिलीज होने का फायदा फिल्म को मिल सकता है, क्योंकि त्योहार और राम कथा के बीच पहले से ही एक गहरा सांस्कृतिक संबंध है. दर्शकों के लिए यह सिर्फ एक नई फिल्म देखने का अनुभव नहीं, बल्कि अपनी परंपरा से जुड़ी कहानी को बड़े पर्दे पर देखने का अवसर भी हो सकता है.

हालांकि, यह जुड़ाव अपने आप बॉक्स ऑफिस पर सफलता की गारंटी नहीं देता. दर्शक फिल्म से किस तरह जुड़ते हैं, कहानी उन्हें कितनी प्रभावित करती है और फिल्म देखने के बाद उनकी प्रतिक्रिया कैसी रहती है, ये पहलू भी उतने ही अहम होंगे.

रणबीर कपूर के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है?

रिलीज डेट और बॉक्स ऑफिस की रणनीति से आगे बढ़कर संजीव श्रीवास्तव ने रणबीर कपूर के राम के किरदार को फिल्म का अहम पहलू बताया है. उनके मुताबिक, फिल्म की सफलता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में दर्शकों के भीतर कितना श्रद्धा और भक्ति भाव जगा पाते हैं.

रामायण भारतीय समाज में सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है. यह आस्था, मर्यादा, आदर्श और पारिवारिक मूल्यों से भी जुड़ी हुई है. यही वजह है कि इस पर बनने वाली फिल्म से दर्शकों की अपेक्षाएं किसी सामान्य पीरियड ड्रामा से अलग हो सकती हैं. दर्शक भव्य दृश्य और एक्शन देखना चाहेंगे, लेकिन वे भगवान राम के चरित्र की गरिमा, संवेदनशीलता और कथा के मूल भाव से जुड़ाव भी तलाशेंगे.

संजीव श्रीवास्तव का कहना है कि रामायण को केवल पीरियड एक्शन ड्रामा बना देना नुकसानदेह हो सकता है. उनके अनुसार, इस कथा की लोकप्रियता में श्रद्धा और भक्ति भाव की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. इसलिए फिल्म में इन भावों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना जरूरी होगा.

रणबीर कपूर के लिए यह किरदार इस लिहाज से भी चुनौतीपूर्ण है कि दर्शकों के मन में भगवान राम की एक गहरी और भावनात्मक छवि पहले से मौजूद है. ऐसे में उनके अभिनय, संवादों, हाव-भाव और किरदार की प्रस्तुति को दर्शक अपनी अपेक्षाओं के आधार पर देख सकते हैं. हालांकि, रणबीर इस भूमिका में दर्शकों को कितना प्रभावित कर पाते हैं, इसका फैसला फिल्म देखने के बाद ही किया जा सकेगा.

क्या बड़े बजट और त्योहार का समय काफी होगा?

बड़े बजट की फिल्मों के लिए रिलीज डेट चुनना एक अहम व्यावसायिक फैसला होता है. त्योहारों का समय, छुट्टियां, दूसरी फिल्मों से मुकाबला और दर्शकों की उपलब्धता शुरुआती कमाई पर असर डाल सकते हैं. ‘रामायण’ के मामले में 5 नवंबर की रिलीज को लंबे वीकेंड और दिवाली के माहौल के संदर्भ में देखा जा रहा है.

संजीव श्रीवास्तव ने इस बात पर जोर दिया कि फिल्म की सफलता या असफलता का पता रिलीज के बाद ही चलेगा. रिलीज से पहले की चर्चा और बड़े सितारों की मौजूदगी दर्शकों की उत्सुकता बढ़ा सकती है, लेकिन ये अपने आप में सफलता की गारंटी नहीं हैं.

फिल्म को एक तरफ बड़े बजट की उम्मीदों और अंतरराष्ट्रीय बाजार की संभावनाओं पर खरा उतरना होगा, वहीं दूसरी तरफ राम कथा के भावनात्मक और आध्यात्मिक पक्ष को भी प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना होगा. यही संतुलन फिल्म के लिए निर्णायक साबित हो सकता है.

फिलहाल, रिलीज डेट को लेकर तस्वीर साफ हो चुकी है. अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि ‘रामायण’ अपनी भव्यता के साथ उस श्रद्धा, मर्यादा और भावनात्मक जुड़ाव को भी पर्दे पर उतार पाती है या नहीं, जिसकी उम्मीद दर्शक इस कथा से करते हैं.

