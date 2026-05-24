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Ramayana Release Date Update: दिवाली से पहले आएगी 4000Cr की 'रामायण'? नोट कर लें नई डेट

Ramayan Release Date: रणबीर कपूर की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायण' की रिलीज डेट खिसकाई जा रही है. मेकर्स अब इसके रिलीज करने की योजना में बदलाव कर रहे हैं. चलिए नई तारीख जान लेते हैं.

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Pragya Bharti

Updated : May 24, 2026, 12:56 PM IST

Ramayana Release Date Update: दिवाली से पहले आएगी 4000Cr की 'रामायण'? नोट कर लें नई डेट

Ranbir Kapoor, Sai Pallavi Film Ramayana: रणबीर कपूर, साई पल्लवी की फिल्म रामायण

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डायरेक्टर नितेश तिवारी की महत्वाकांक्षी फिल्म 'रामायण' भारतीय सिनेमा की सबसे चर्चित परियोजनाओं में से एक है. 4000 करोड़ रुपये के विशाल बजट में बन रही इस फिल्म के टीजर ने पहले ही दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया है. अब फिल्म की रिलीज को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है जो फैंस के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं है.

रिलीज डेट में बदलाव 

सूत्रों के अनुसार, फिल्म के निर्माता नमित मल्होत्रा दिवाली के समय होने वाले बड़े क्लैश से बचने और फिल्म की चर्चा को पहले से ही चरम पर पहुँचाने के लिए इसकी रिलीज तारीख को बदलने पर विचार कर रहे हैं. योजना यह है कि फिल्म को दिवाली के मुख्य त्यौहार से एक हफ्ते पहले ही सिनेमाघरों में उतार दिया जाए, ताकि त्यौहारों के दौरान फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और अधिक मजबूत हो सके. रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म अब 30 अक्टूबर 2026 को दस्तक दे सकती है.

कितने भागों में है कहानी? जानें स्टारकास्ट

यह फिल्म दो भागों में बनाई गई है, जिसका पहला भाग इस साल और दूसरा भाग 2027 में रिलीज होगा. फिल्म में कलाकारों की एक लंबी फौज नजर आएगी:
रणबीर कपूर: प्रभु श्रीराम
साई पल्लवी: माता सीता
यश: लंकापति रावण
सनी देओल: हनुमान
रवि दूबे: लक्ष्मण

ये कलाकार भी आएंगे नजर

इनके अलावा अमिताभ बच्चन, रकुल प्रीत सिंह, लारा दत्ता और विवेक ओबेरॉय जैसे दिग्गज कलाकार भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिखाई देंगे. फिल्म के प्रोमो को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिलने के बाद अब सभी की निगाहें आधिकारिक ट्रेलर पर टिकी हैं. डिस्ट्रीब्यूशन डील फाइनल होते ही निर्माता नई रिलीज डेट की घोषणा करने वाले हैं, जो फिल्म के लिए एक नई व्यावसायिक शुरुआत साबित हो सकती हैरणबीर कपूर की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायण' की रिलीज डेट दिवाली से पहले खिसकाई जा रही है. मेकर्स अब इसे 30 अक्टूबर 2026 को रिलीज करने की योजना बना रहे हैं.

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