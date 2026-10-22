मॉन्स्टर खड्गा से लेकर अभय मुद्रा तक... रामायण में यश के 'रावण तांडव' की 5 पीक डिटेल्स कहीं मिस तो नहीं कर दीं आपने?

नितेश तिवारी की 5 नवंबर को रिलीज हो रही फिल्म रामायण के 'रावण तांडव' वाले गाने में 5 ऐसे राज छिपे हुए हैं जिनपर आम दर्शक गौर नहीं कर पाते. एस्ट्रोलॉजर नेहा राजपूत से जानें इनके पीछे का आध्यात्मिक मतलब...

Ramayana Ravan Tandav Peak Details: दशहरे के मौके पर नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही फिल्म 'रामायण' का 'रावण तांडव' गाना रिलीज किया गया. इस गाने में सुपरस्टार यश लंकापति रावण के किरदार में नजर आ रहे हैं. उनके लुक, दमदार हाव-भाव और भगवान शिव के प्रति रावण की भक्ति को पर्दे पर दिखाने के अंदाज की काफी चर्चा हो रही है. गाने में एआर रहमान का संगीत, विशाल ददलानी की आवाज और डॉ. कुमार विश्वास के लिखे बोल सुनने को मिलते हैं. इस गाने के संगीत को लेकर दर्शकों की राय अलग-अलग है, लेकिन रावण के रूप में यश की मौजूदगी ने लोगों का ध्यान जरूर खींचा है. इस गाने को ध्यान से देखने पर कई ऐसी विजुअल डिटेल्स आते हैं जो गूजबंप्स दे सकते हैं-

1. रावण की सेना में दिखा विशालकाय जानवर

गाने की शुरुआत में ही एक विशालकाय जानवर की झलक देखने को मिलती है जो देखने में गैंडे जैसा लगता है. इसका आकार और डरावना रूप इसे बाकी जानवरों से अलग बनाता है. इस जानवर को वाल्मीकि रामायण में खडगा कहा गया है. इस सीन को देखकर कुछ दर्शक इसे रावण की विशाल सेना और उसकी ताकत से जोड़कर देख रहे हैं.





एस्ट्रोलॉजर नेहा राजपूत ने डीएनए हिंदी से खास बातचीत में बताया कि रामायण की कहानियों में पुराने जंगलों के बारे में बहुत कुछ लिखा है. वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड या किष्किंधा कांड में 'खड्ग' नाम के एक बड़े से जानवर की बात कही गई है. गैंडे की नाक पर जो लंबा सा सींग होता है, संस्कृत में उसे ही 'खड्ग' कहते हैं और इसी वजह से उस जानवर का नाम खड्ग या खड्गी पड़ गया. महर्षि वाल्मीकि ने उस समय के जंगलों के बारे में जो लिखा है, उससे पता चलता है कि तब हमारे जंगल कितने हरे-भरे थे, जहां विशालकाय जानवर खुलेआम घूमते थे.

2. नागों वाली आरती और रावण की शिवभक्ति

रावण तांडव शुरू करने से पहले भगवान शिव की पूजा करता नजर आता है. इस दौरान आरती, नागों की आकृतियां और शिव से जुड़े प्रतीक दिखाई देते हैं. हिंदू धार्मिक परंपरा में नागों का भगवान शिव से गहरा संबंध है. भगवान शिव के गले में नाग विराजमान रहते हैं इसलिए नाग उनकी प्रतिमा और पूजा से जुड़ी एक अहम पहचान हैं. गाने में इन प्रतीकों का इस्तेमाल रावण की शिवभक्ति को दिखाने के लिए किया गया लगता है.

रावण के कमरबंद और कवच के पास भी नाग और त्रिशूल जैसी धार्मिक प्रतीकों जैसी आकृतियां नजर आती हैं. इनमें शिव से जुड़े चिह्नों को रावण के पहनावे का हिस्सा बनाया गया है. तांडव शुरू करने से पहले रावण जिस आरती का इस्तेमाल करता है, उसमें अनेक नाग बने हुए हैं. यह वही नागा आरती है जो साउथ इंडिया के शिव मंदिरों में आज भी इस्तेमाल होती है. इसके अलावा वासुकी नाग भगवान शिव के गले की शोभा भी बढ़ाता है. रावण के कवच के पास शिवजी का त्रिशूल भी अपने नाभि के बीच में रखा है, यह वही जगह जहां भगवान राम ने बाण मारकर रावण का वध किया था.





एस्ट्रोलॉजर नेहा राजपूत बताती हैं, अगर आप कभी दक्षिण भारत के शिव मंदिरों (खासकर तमिलनाडु या केरल) की तरफ जाएंगे तो वहां की 'नागा आरती' बहुत ही अलग होती है. भगवान शिव को हम 'नागभूषण' कहते हैं क्योंकि उनके गले में हमेशा सांप लिपटा रहता है. इसी परंपरा को निभाते हुए, वहां के मंदिर में आरती की थाली या दीप होती है, उसका आकार फन फैलाए हुए सांप की तरह बनाया जाता है. योग और अध्यात्म में माना जाता है कि इंसान के शरीर के अंदर एक 'कुंडलिनी शक्ति' होती है, जो सोए हुए सांप की तरह नीचे कुंडल मारकर बैठी रहती है और जागने पर ऊपर उठती है. दक्षिण भारत में सर्प दोष निवारण और नागाराधना का पुराना इतिहास रहा है.

3. माथे का तिलक और भगवान शिव का खास रूप

वीडियो में तांडव शुरू करने से पहले रावण अपने माथे पर तिलक लगाता है. उसके माथे पर दिखाई देने वाली तीन रेखाएं भगवान शिव से जुड़े त्रिपुंड की याद दिलाती हैं. हिंदू परंपरा में त्रिपुंड को शिवभक्ति और शैव परंपरा का अहम प्रतीक माना जाता है. इसकी तीन रेखाओं को कई लोग भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा से भी जोड़ते हैं. गाने में भगवान शिव की विशाल प्रतिमा भी दिखाई देती है जिसमें उनके छह हाथों वाला मृत्युंजय रूप नजर आता है.





एस्ट्रोलॉजर नेहा राजपूत के मुताबिक, 'रावण को भले ही हम एक ऐसे राजा की तरह मानते हैं जो अहंकारी था, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि वह भगवान शिव का परम भक्त, प्रकांड पंडित और तंत्र-मंत्र का ज्ञाता था. रावण अपने माथे पर हमेशा भस्म (राख) से तीन आड़ी रेखाएं यानी 'त्रिपुंड' लगाता था. यह त्रिपुंड इस बात का प्रतीक है कि यह शरीर नश्वर है और एक दिन मिट्टी या राख बन जाना है, इसलिए दुनिया के मोह-माया में ज्यादा नहीं उलझना चाहिए. रावण वेद-पुराणों का बहुत बड़ा जानकार था और शिवजी की कृपा पाने के लिए वह इन तांत्रिक और धार्मिक नियमों को करने में विश्वास रखता था.'

रावण के तांडव के दौरान शरीर की मुद्राएं और उसके आसपास दिखाई देने वाली आग भी ध्यान खींचती हैं. आखिर में भय को दूर करने वाली अभय मुद्रा, शिवलिंग मुद्रा भी दिखाई देती है.

4. भगवान शिव से जुड़ी चंद्रहास तलवार

रावण तांडव के एक दृश्य में भगवान शिव और रावण के बीच अस्त्र से जुड़ा प्रसंग दिखाया गया है. वाल्मीकि रामायण के मुताबिक, रामायण के तांडव से प्रसन्न होकर भगवान शिव से उसे चंद्रहास नाम की एक अजेय और विनाशकारी तलवार दी थी. वाल्मीकि रामायण की उत्तरकांड परंपरा में रावण की शिव से जुड़ी कथा और चंद्रहास का प्रसंग मिलता है.





एस्ट्रोलॉजर नेहा राजपूत के मुताबिक, 'रावण के पास एक बहुत ही चमत्कारी तलवार थी, जिसका नाम था 'चंद्रहास'. रावण की भक्ति और संगीत (शिव तांडव स्त्रोत) से प्रसन्न होकर शिवजी ने उसे यह अजेय तलवार प्रदान की. उस तलवार की चमक बिल्कुल चांद के जैसी और बनावट अर्धचंद्राकार थी, इसीलिए उसका नाम भी चंद्रहास पड़ा था. लेकिन भगवान शिव ने तलवार देते समय एक शर्त भी रखी थी कि इसका इस्तेमाल सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए करना होगा. अगर कभी इसका गलत इस्तेमाल हुआ तो यह वापस मेरे पास लौट जाएगी.

रावण ने इस चंद्रहास तलवार के दम पर तीनों लोकों को अपने अधीन कर लिया था और सीताहरण के दौरान जब रावण जटायु का भयंकर युद्ध होता है तो रावण इसी चंद्रहास से जटायु के दोनों पंख काट देता है. इसके बाद इस तलवार की शक्तियां नष्ट हो जाती हैं और यह तलवार भगवान शिव के पास वापस चली जाती है.

5. कुबेर से लंका जीतने के बाद दो वनवासियों की झलक

गाने में रावण को एक भव्य और शक्तिशाली शासक के रूप में दिखाया गया है. एक दृश्य में अपने सौतेले भाई कुबेर की सेना से युद्ध में मरे हुए सैनिकों के ऊपर बैठा नजर आता है. उसे पीछे की दीवार पर दो वनवासियों की आकृति नजर आती है. इसे हम भविष्य से जुड़े संकेत के रूप में देख सकते हैं. लेकिन दीवार पर बनी दोनों आकृतियां निश्चित रूप से राम और लक्ष्मण ही हैं और फिल्म के निर्माताओं ने जानबूझकर उनके आगमन का संकेत दिया है, यह एक अनुमान ही है.





'रामायण' के 'रावण तांडव' गाने में यश का लुक, भगवान शिव की विशाल प्रतिमा, नागों से जुड़े प्रतीक और रावण की पूजा के दृश्य दर्शकों को कहानी के कई पहलुओं पर ध्यान देने का मौका देते हैं. इनमें कुछ चीजें रामायण की प्रचलित धार्मिक कथाओं से जुड़ी हैं, जबकि कुछ फिल्म की अपनी आर्टिस्टिक इमैजिनेशन हो सकती है. इस गाने को सिर्फ एक म्यूजिकल वीडियो की तरह देखने के बजाय उसके विजुअल्स को ध्यान से देखने पर रावण के किरदार को समझने के कई नए नजरिए सामने आते हैं.

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