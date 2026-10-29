Ramayana New Song out: प्रेम के पर्व पर ‘रामायण’ के मेकर्स का सरप्राइज... करवाचौथ पर रिलीज किया नया गाना ‘जुड़ी जोड़ी’

करवाचौथ पर ‘रामायण’ का नया गाना ‘जुड़ी जोड़ी’ रिलीज. जानिए ए.आर. रहमान, कुमार विश्वास और श्रेया घोषाल के इस गाने में क्या खास है और पहले कौन से गाने आ चुके हैं.

करवाचौथ पर ‘रामायण’ का नया गाना ‘जुड़ी जोड़ी’ रिलीज हुआ

ए.आर. रहमान का संगीत, डॉ. कुमार विश्वास के बोल और श्रेया घोषाल की आवाज

हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में भी रिलीज हुआ गाना

इससे पहले ‘जय जय राम’, ‘रावण तांडव’ और ‘मंगल रंग’ आ चुके हैं

रिलीज से पहले चिन्मयी श्रीपदा ने भी इसे लाइव परफॉर्म किया था

Ramayana New Song Judi Jodi: रणबीर कपूर और साई पल्लवी की फिल्म ‘रामायण’ का नया गाना ‘जुड़ी जोड़ी’ रिलीज हो गया है. करवाचौथ के मौके पर आए इस गाने में भगवान राम और माता सीता के प्रेम, विश्वास और समर्पण की भावना को संगीत के जरिए सामने लाने की कोशिश की गई है. ए.आर. रहमान के संगीत और डॉ. कुमार विश्वास के लिखे बोलों से सजे इस गाने के हिंदी संस्करण को श्रेया घोषाल ने अपनी आवाज दी है. खास बात यह है कि गाना हिंदी के साथ चार अन्य भारतीय भाषाओं में भी रिलीज हुआ है. हालांकि, अभी इसका ऑडियो सामने आया है, जबकि वीडियो का इंतजार है.

करवाचौथ पर ‘रामायण’ का तोहफा, राम-सीता के प्रेम को समर्पित गाना

करवाचौथ का त्योहार पति-पत्नी के रिश्ते, विश्वास और साथ निभाने की भावना से जुड़ा है. ऐसे मौके पर ‘रामायण’ के मेकर्स ने ‘जुड़ी जोड़ी’ रिलीज करके भगवान राम और माता सीता के रिश्ते को एक खास सांस्कृतिक संदर्भ में पेश किया है. गाने का शीर्षक ही दो लोगों के बीच ऐसे जुड़ाव की तरफ इशारा करता है, जो केवल साथ रहने तक सीमित नहीं, बल्कि विश्वास और समर्पण से भी बना है.

फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम और साई पल्लवी माता सीता की भूमिका निभा रही हैं. राम और सीता की कथा भारतीय जनमानस में केवल एक धार्मिक आख्यान नहीं, बल्कि मर्यादा, कर्तव्य और रिश्तों की कहानी के रूप में भी जानी जाती है. ऐसे में करवाचौथ जैसे अवसर पर इस रिश्ते पर आधारित गाने का रिलीज होना फिल्म के प्रचार को त्योहार की भावनाओं से जोड़ने का एक दिलचस्प तरीका है.

मेकर्स ने इस गाने के जरिए ऐसे प्रेम की भावना सामने रखी है, जिसे समय से परे और स्थायी माना जाता है. हालांकि, गाने का पूरा वीडियो सामने आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि रणबीर कपूर और साई पल्लवी के दृश्यों के जरिए इस भाव को पर्दे पर किस तरह पेश किया गया है.

ए.आर. रहमान का संगीत, कुमार विश्वास के बोल और श्रेया घोषाल की आवाज

‘जुड़ी जोड़ी’ की खासियत इसकी संगीत टीम भी है. गाने का संगीत ए.आर. रहमान ने तैयार किया है, जबकि हिंदी संस्करण के बोल डॉ. कुमार विश्वास ने लिखे हैं. इसे श्रेया घोषाल ने गाया है. रहमान का संगीत, कुमार विश्वास की शब्द रचना और श्रेया की आवाज इस गाने को फिल्म के संगीत सफर में एक अलग पहचान देते हैं.

राम और सीता का रिश्ता ऐसा विषय है, जिसमें प्रेम के साथ श्रद्धा, विश्वास, त्याग और जिम्मेदारी जैसे भाव भी जुड़े हैं. इसलिए इस कहानी को गीत में पिरोने की चुनौती केवल प्रेम का वर्णन करने तक सीमित नहीं है. इसमें उस भावनात्मक जुड़ाव को भी जगह देनी होती है, जो राम और सीता की कथा को दूसरी प्रेम कहानियों से अलग बनाता है.

गाने के बोल और संगीत को लेकर दर्शकों की प्रतिक्रिया आने वाले समय में इसकी लोकप्रियता की दिशा तय करेगी. फिलहाल ऑडियो रिलीज के बाद इसके वीडियो को लेकर उत्सुकता बनी हुई है.

पांच भाषाओं में रिलीज हुआ ‘जुड़ी जोड़ी’

‘रामायण’ को व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुंचाने की कोशिश इसके संगीत में भी नजर आती है. ‘जुड़ी जोड़ी’ हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में भी रिलीज हुआ है. हिंदी संस्करण में श्रेया घोषाल की आवाज सुनाई देती है, जबकि अन्य भाषाओं के संस्करणों में हीर, सिरीषा भगवतुला, अमृता सुरेश और पूजा वैद्यनाथ ने अपनी आवाज दी है.

क्षेत्रीय भाषाओं के संस्करणों में स्थानीय गीतकारों का योगदान भी शामिल है. इससे फिल्म के संगीत को अलग-अलग भाषाओं के श्रोताओं तक पहुंचाने की योजना साफ होती है.

रामायण की कहानी भारत के अलग-अलग हिस्सों में सदियों से सुनाई और देखी जाती रही है. ऐसे में पांच भाषाओं में गाने की रिलीज फिल्म को केवल हिंदी दर्शकों तक सीमित रखने के बजाय व्यापक भारतीय दर्शक वर्ग से जोड़ने की कोशिश है.

‘जय जय राम’, ‘रावण तांडव’ और ‘मंगल रंग’ के बाद आया नया गाना

‘जुड़ी जोड़ी’ से पहले फिल्म के तीन गाने चर्चा में आ चुके हैं. पहला गाना ‘जय जय राम’ गणेश चतुर्थी के मौके पर रिलीज हुआ था. अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज में सजे इस गाने ने फिल्म के संगीत सफर की शुरुआत भक्ति के भाव के साथ की. इसके बाद दशहरे के अवसर पर ‘रावण तांडव’ सामने आया, जिसमें ए.आर. रहमान के संगीत और विशाल ददलानी की आवाज के जरिए रावण के प्रभावशाली पक्ष को पेश किया गया. तीसरा गाना ‘मंगल रंग’ 25 अक्टूबर को रिलीज हुआ. अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज वाले इस गीत में राम-सीता के विवाह और उससे जुड़े उत्सव की झलक दिखाई गई. इन गानों के बोल डॉ. कुमार विश्वास ने लिखे हैं. अब ‘जुड़ी जोड़ी’ के जरिए फिल्म का संगीत राम-सीता के रिश्ते की भावनात्मक गहराई पर ध्यान केंद्रित करता है.

‘जुड़ी जोड़ी’ की रिलीज से पहले चिन्मयी श्रीपदा भी आई थीं चर्चा में

‘जुड़ी जोड़ी’ की आधिकारिक रिलीज से पहले ही इस गाने को लेकर एक दिलचस्प चर्चा शुरू हो गई थी. 21 अक्टूबर को चेन्नई में ‘रामायण’ के संगीत कार्यक्रम के दौरान गायिका चिन्मयी श्रीपदा ने इस गाने को लाइव परफॉर्म किया था. इसके बाद कुछ लोगों को लगा कि उन्होंने ही गाने का मूल संस्करण गाया है. चिन्मयी ने बाद में स्पष्ट किया कि गाने का मूल हिंदी संस्करण श्रेया घोषाल ने गाया है और उन्होंने कार्यक्रम में उनकी जगह प्रस्तुति दी थी. उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें परफॉर्मेंस से ठीक पहले गाने की तैयारी करनी पड़ी थी. इस तरह आधिकारिक रिलीज से पहले ही ‘जुड़ी जोड़ी’ को लेकर संगीत जगत में चर्चा शुरू हो गई थी.

‘मंगल रंग’ के बाद ‘जुड़ी जोड़ी’ से क्या है खास उम्मीद?

‘मंगल रंग’ में राम और सीता के विवाह के उत्सव का रंग प्रमुख था. इसके मुकाबले ‘जुड़ी जोड़ी’ का शीर्षक और इसकी रिलीज का अवसर पति-पत्नी के बीच विश्वास और साथ निभाने की भावना की ओर ध्यान खींचता है. दोनों गानों के बीच यह अंतर फिल्म के संगीत को अलग-अलग भावनात्मक रंग देने का अवसर भी देता है. एक ओर विवाह की खुशी और उत्सव है, तो दूसरी ओर ऐसा संबंध है, जिसे समय और परिस्थितियों से परे स्थायी माना जाता है.

हालांकि, ‘जुड़ी जोड़ी’ का पूरा वीडियो रिलीज होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि मेकर्स ने इन भावनाओं को पर्दे पर किस तरह पेश किया है. फिलहाल दर्शक ऑडियो के जरिए इसके संगीत और बोलों से जुड़ सकते हैं. वीडियो आने पर रणबीर कपूर और साई पल्लवी को राम-सीता के रूप में देखने की उत्सुकता भी बढ़ सकती है.

रिलीज से पहले ‘रामायण’ के संगीत पर बढ़ा ध्यान

नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही ‘रामायण’ बहुप्रतीक्षित फिल्मों में शामिल है. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, यश रावण और सनी देओल हनुमान की भूमिका में नजर आएंगे. फिल्म का संगीत ए.आर. रहमान और हंस जिमर से जुड़ा है, जो इस परियोजना को भारतीय और अंतरराष्ट्रीय संगीत प्रतिभाओं के मेल के रूप में भी खास बनाता है.

फिल्म के गानों का अब तक का सफर अलग-अलग भावों को सामने लाता है. ‘जय जय राम’ में भक्ति, ‘रावण तांडव’ में रावण का प्रभावशाली पक्ष और ‘मंगल रंग’ में विवाह का उत्सव देखने को मिला. अब ‘जुड़ी जोड़ी’ राम और सीता के रिश्ते की भावनात्मक गहराई को केंद्र में लाने की कोशिश करता है.

करवाचौथ पर इस गाने की रिलीज का सांस्कृतिक संदर्भ भी अहम है. इस त्योहार पर जहां पति-पत्नी के रिश्ते और साथ की चर्चा होती है, वहीं राम और सीता की कथा भारतीय संस्कृति में आदर्श संबंधों की चर्चा से जुड़ी रही है. ऐसे में ‘जुड़ी जोड़ी’ का रिलीज होना फिल्म के प्रचार और त्योहार के भावनात्मक माहौल को एक साथ जोड़ता है.

अब यह देखना दिलचस्प होगा कि ऑडियो रिलीज के बाद गाने का वीडियो कब सामने आता है और दर्शक रणबीर कपूर तथा साई पल्लवी को राम-सीता के रूप में इस गीत के जरिए किस तरह देखते हैं. फिलहाल, ‘जुड़ी जोड़ी’ ‘रामायण’ के संगीत सफर में एक नया अध्याय जोड़ता है.