3 दिन में बिके 2 लाख टिकट, बॉलीवुड से हॉलीवुड तक सारे रिकॉर्ड तोड़ डालेगी रामायण! बॉक्स ऑफिस पर मचेगा गदर

Ramayana Advance Booking Collection: रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश स्टारर फिल्म 'रामायण' की एडवांस बुकिंग में अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है.

फिल्म 'रामायण' रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर चर्चा में आ गई है. फिल्म की एडवांस बुकिंग के आंकड़े बता रहे हैं कि दर्शकों के बीच इसे लेकर अच्छी दिलचस्पी है. भारत में 'रामायण' की एडवांस बुकिंग शुरू हुए तीन दिन ही हुए हैं और फिल्म के करीब 2 लाख टिकट बिक चुके हैं.

फिल्म्स डिस्कोर्स पोर्टल की रिपोर्ट्स के मुताबिक, रविवार (25 अक्टूबर 2026) तक टिकटों से कमाई 11.61 करोड़ रुपये तक पहुंच गई. ये टिकट देश के 153 शहरों में ट्रैक किए गए 12,652 शो के हैं. इन टिकटों से ग्रॉस कलेक्शन 11.61 करोड़ रुपये रहा, जबकि टैक्स हटाने के बाद नेट कलेक्शन 9.82 करोड़ रुपये दर्ज किया गया.

एडवांस बुकिंग में ही छाप दिए करोड़ों

एडवांस बुकिंग में अगर ब्लॉक की गई सीटों को भी जोड़ दें, तो रिपोर्टेड ग्रॉस रकम 22.14 करोड़ रुपये तक पहुंच जाती है. हालांकि, ब्लॉक सीटों को पक्की बिक्री मानना सही नहीं होगा. अब सवाल है कि क्या फिल्म रिलीज के बाद बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक बॉक्स ऑफिस के नए रिकॉर्ड बना पाएगी?

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी 'रामायण' 5 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म के ट्रैक किए गए शो में अब तक करीब 8.1 फीसदी सीटें बुक हुई हैं यानी शुरुआती आंकड़े काफी अच्छे हैं.

दिल्ली-NCR में सबसे ज्यादा टिकट बिके

शहरों के हिसाब से देखें तो दिल्ली-NCR एडवांस बुकिंग में सबसे आगे है. यहां 27,209 टिकटों की बिक्री से करीब 2.06 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन हुआ. मुंबई दूसरे नंबर पर रही, जहां 26,880 टिकट बिके और कमाई लगभग 2 करोड़ रुपये रही.

हैदराबाद में 17,229 टिकट बिके, जबकि बेंगलुरु में 15,028 टिकटों की बिक्री दर्ज की गई. पुणे में 10,116 और कोलकाता में 9,624 टिकट बिके. इन आंकड़ों से पता चलता है कि फिल्म को देश के अलग-अलग हिस्सों में दर्शकों का शुरुआती रिस्पॉन्स मिल रहा है.

एक दिलचस्प बात हैदराबाद के आंकड़ों में भी दिखती है. यहां ट्रैक किए गए शो में 44.8 फीसदी सीटें बुक थीं, जबकि दिल्ली-NCR में ये आंकड़ा 6.7 फीसदी और मुंबई में 6.8 फीसदी था. हालांकि, हैदराबाद में शो की संख्या सिर्फ 124 थी, जबकि दिल्ली-NCR में 2,327 शो ट्रैक किए गए.

हिंदी में सबसे ज्यादा डिमांड

भाषा के हिसाब से फिल्म की हिंदी बुकिंग सबसे आगे रही. 25 अक्टूबर के आंकड़ों के मुताबिक, हिंदी में 1,71,930 टिकट बिके और इनसे करीब 10.26 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन हुआ. कन्नड़ में 17,374 और तेलुगु में 10,447 टिकट बिके.

फॉर्मेट की बात करें तो सामान्य 3D शो में सबसे ज्यादा टिकट बिके. इस फॉर्मेट के लिए 1,29,874 टिकटों की बिक्री हुई, जिनसे करीब 6.57 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन आया. वहीं, IMAX 3D में 26,700 टिकट बिके और इससे 2.83 करोड़ रुपये की एडवांस कमाई हुई.

विदेशों में भी एडवांस बुकिंग पर नजर

'रामायण' की चर्चा भारत तक सीमित नहीं है. फिल्म्स डिस्कोर्स के मुताबिक, 25 अक्टूबर तक विदेशों में प्री-सेल्स का आंकड़ा 18.5 लाख डॉलर पार कर गया है. ये आंकड़े केवल पांच देशों के हैं.

क्या सारे रिकॉर्ड टूटेंगे?

एडवांस बुकिंग के आंकड़े फिल्म के लिए अच्छी शुरुआत की उम्मीद जरूर जगाते हैं. रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश जैसे कलाकारों के साथ नितेश तिवारी की फिल्म को लेकर दर्शकों में उत्सुकता है. लेकिन रिलीज से पहले बिके टिकटों के आधार पर ये कहना कि फिल्म बॉलीवुड और हॉलीवुड के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी, अभी जल्दबाजी होगी. असली तस्वीर 5 नवंबर को रिलीज के बाद सामने आएगी.

फिल्म की कमाई पर दर्शकों की प्रतिक्रिया, शो की ऑक्यूपेंसी, टिकटों की बिक्री और आने वाले दिनों में बुकिंग की रफ्तार का असर पड़ेगा. फिलहाल करीब 2 लाख टिकटों की एडवांस बिक्री ने 'रामायण' को चर्चा में जरूर ला दिया है. अब देखना होगा कि ये शुरुआती उत्साह बॉक्स ऑफिस पर कितनी बड़ी कमाई में बदलता है.

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