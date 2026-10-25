राम-सिया के विवाह में रंगा 'रामायण' का नया गाना 'मंगल रंग', अरिजीत-श्रेया की आवाज ने बढ़ाई गाने की खूबसूरती

Ramayana Mangal Rang Song: मोस्टअवेटेड फिल्म 'रामायण' का नया गाना 'मंगल रंग' रिलीज हो गया है. गाने में अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की सुरीली आवाज ने चार-चांद लगा दिए हैं.

'रामायण' का नया गाना 'मंगल रंग' हुआ रिलीज. (Image Credit: T-Series Youtube)

'रामायण' का नया गाना 'मंगल रंग' हुआ रिलीज.

गाने में राम-सिया के विवाह की खूबसूरत झलकियां आईं नजर.

अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने गाने को दी आवाज.

गाने में राम और सिया की जोड़ी को बेहद खूबसूरती से दिखाया.

गाने में दो अलग-अलग कहानियां आई नजर.

Ramayana Mangal Rang Song: अपकमिंग फिल्म 'रामायण' का नया गाना 'मंगल रंग' 25 अक्टूबर 2026 को रिलीज हुआ है. नमित मल्होत्रा की इस फिल्म को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट अलग ही लेवल पर है. फैंस को छोटी-छोटी अपडेट भी बिल्कुल मिस नहीं करनी है. अब मेकर्स ने एक और गाना रिलीज किया जिसमें भगवान राम और माता सीता के विवाह की खूबसूरत झलक नजर आ रही है.

रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर ये गाना तेजी से वायरल हो गया है. लोगों को ये खूब पसंद आ रहा है. अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज ने गाने को और भी खास बना दिया है. भगवान राम और माता सीता की कहानी हमेशा से ही खास रही है. गाने में विवाह का माहौल, राम-सिया की जोड़ी और शादी से जुड़े नजरें देखने के लिए मिलेंगे.

'रामायण' का नया गाना 'मंगल रंग'

'रामायण' के नए गाने 'मंगल रंग' में राम-सिया के विवाह की खूबसूरत झलक को दिखाया गया है. भगवान राम और माता सीता के रूप में रणबीर कपूर और साई पल्लवी की झलक आपको गाने में देखने को मिलेगी. गाने के विजुअल्स में विवाह का माहौल दिखाई दे रहा है. रणबीर और साई के लुक और विवाह के दृश्यों की चर्चा अब तेज हो गई है.



राम-सिया की जोड़ी पर टिकी नजर

गाने 'मंगल रंग' में राम-सिया की जोड़ी में रणबीर कपूर और साई पल्लवी की केमिस्ट्री बेहद खूबसूरत लग रही है. गाने में जिस तरह से राम सिया की जोड़ी को दिखाया गया है उस पर दर्शकों की खास नजर है. विवाह का माहौल और आसपास का उत्सव कहानी की खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा रहा है.

इस गाने में राम और सीता के जीवन को अलग-अलग तरह से दिखाया गया है. पहले शादी, उत्सव का माहौल दिखाया गया है और फिर लास्ट में वनवास के दिनों को दिखाया गया है. दोनों का विवाह कहानी का एक बेहद खूबसूरत और यादगार हिस्सा है जो पर्दे पर बड़ी खूबसूरती से उतारा है.

गाने में रिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने दी आवाज

'मंगल रंग' गाना बेहद खूबसूरत है. इस गाने की आवाज अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल जैसे दो बड़े नामो ने दी है. अरिजीत सिंह अपनी भावुक और सुरीली आवाज के लिए जाने जाते हैं, तो वहीं श्रेया घोषाल की आवाज में मिठास और गहराई सुनने के लिए मिलती है.

इस खूबसूरत गाने के हिंदी बोल प्रसिद्ध कवि डॉ. कुमार विश्वास ने लिखे हैं. गाना ऐसा कि सुनते ही दिल को एक अलग ही सुकून मिलता है. गाना रिलीज होते ही संगीत प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय ये बन गया है.

गाने में दिखा विवाह का खूबसूरत दुश्य

गाना जितना खूबसूरत है उसका दुश्य भी उससे ज्यादा खूबसूरत है. सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि राम-सिया के विवाह के माहौल, शादी के पारंपरिक रंग, रस्मों और उत्सव की झलक भी आपको गाने में भरपूर देखने के लिए मिल जाएगी. राम-सिया की खूबसूरत झलकियां गाने में एक अलग ही जान डाल रही है.

'रामायण: पार्ट 1'

रामायण: पार्ट 1' 5 नवंबर 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, रवि दुबे लक्ष्मण और यश रावण की भूमिका में नजर आने वाले हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म को 40 भाषाओं में दिखाया गया जाएगा.