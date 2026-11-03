600 दिन का प्लान, 90 दिन की शूटिंग, 63 लोकेशंस, 10 हजार लोग... खुल गए 'रामायण' की मेकिंग के छुपे राज!

600 दिन की तकनीकी तैयारी, 90 दिन की शूटिंग, 63 लोकेशंस और 10 हजार से ज्यादा लोगों की टीम. नमित मल्होत्रा और नितेश तिवारी ने खोले 'रामायण' की मेकिंग के अनसुने राज.

'रामायण' को बड़े पर्दे पर उतारना सिर्फ एक फिल्म बनाने जैसा काम नहीं था. यह एक ऐसी दुनिया रचने की कोशिश थी, जिसके लिए सैकड़ों दिनों की तैयारी, हजारों लोगों की मेहनत और तकनीक के कई स्तरों पर काम करना पड़ा. रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश जैसे सितारों वाली इस फिल्म को लेकर अब तक इसके बजट, भव्यता और विजुअल इफेक्ट्स की चर्चा होती रही है. लेकिन फिल्म के निर्माता नमित मल्होत्रा और निर्देशक नितेश तिवारी ने Review Nation को दिए इंटरव्यू में इसकी मेकिंग से जुड़े कई ऐसे राज खोले हैं, जो बताते हैं कि पर्दे पर दिखने वाली इस दुनिया को तैयार करने के पीछे कितनी बड़ी योजना काम कर रही थी.

फिल्म के लिए करीब 600 दिनों की VFX और तकनीकी तैयारी का प्लान बनाया गया. इसके बाद शूटिंग का शेड्यूल 90 दिनों का रखा गया, जिसमें टीम ने 63 अलग-अलग लोकेशंस पर काम किया. यानी औसतन डेढ़ दिन से भी कम समय एक लोकेशन पर मिला. इस पूरे प्रोजेक्ट से दुनियाभर में 10 हजार से ज्यादा लोग अलग-अलग विभागों के जरिए जुड़े रहे. नमित के मुताबिक, यह काम सिर्फ कैमरे के सामने शूटिंग तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें सेट बनाने से लेकर VFX की परतें जोड़ने तक कई स्तरों पर तैयारी करनी पड़ी.

600 दिन की तैयारी, ताकि VFX बाद में जोड़ने की मजबूरी न बने

आजकल फिल्मों में VFX का इस्तेमाल आम है, लेकिन 'रामायण' के मेकर्स की कोशिश इसे शूटिंग के बाद जोड़ी जाने वाली तकनीक तक सीमित रखने की नहीं थी. नमित मल्होत्रा ने बताया कि शुरुआत से ही उनका मानना था कि VFX को फिल्म के आखिर में निपटाया जाने वाला काम नहीं समझना चाहिए. इसके लिए कलाकारों, तकनीकी टीम और विजुअल इफेक्ट्स से जुड़े लोगों को पर्याप्त समय देना जरूरी था.

नमित खुद VFX की दुनिया से आते हैं और उनका मानना था कि अगर किसी दृश्य को सही तरीके से तैयार करने के लिए दो साल चाहिए, तो उसे महज एक साल में पूरा करने का दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए. इसी सोच के तहत फिल्म की तकनीकी तैयारी और VFX के लिए लंबी योजना बनाई गई. करीब 600 दिनों का यह प्लान बताता है कि मेकर्स ने फिल्म की भव्यता को सिर्फ बड़े सेट या सितारों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि पर्दे पर दिखने वाली हर दुनिया को तैयार करने के लिए समय दिया.

90 दिन की शूटिंग, 63 लोकेशंस और हर जगह अलग दुनिया

नितेश तिवारी के मुताबिक, फिल्म का शूटिंग शेड्यूल करीब 90 दिनों का था और इस दौरान टीम ने 63 अलग-अलग लोकेशंस पर काम किया. इसका मतलब था कि हर जगह के लिए लंबा वक्त उपलब्ध नहीं था. कई लोकेशंस पर डेढ़ दिन से भी कम समय में शूटिंग पूरी करनी थी.

लेकिन चुनौती सिर्फ कम समय में शूटिंग खत्म करने की नहीं थी. 'रामायण' में अयोध्या, लंका, मिथिला और जंगलों जैसी अलग-अलग दुनिया को पर्दे पर उतारना था. इसके लिए कुछ जगहों पर वास्तविक सेट तैयार किए गए और फिर उनके साथ VFX की परतें जोड़ी गईं. यानी मेकर्स ने पूरी दुनिया कंप्यूटर पर बनाने के बजाय जहां संभव था, वहां भौतिक निर्माण और डिजिटल तकनीक का साथ लिया.

नितेश ने बताया कि दुनिया को रचने के स्तर पर रचनात्मक स्वतंत्रता ली गई, लेकिन कहानी और उसके मूल भाव के साथ ईमानदार रहने की कोशिश की गई. रामायण के अलग-अलग संस्करणों पर शोध किया गया और उनसे लोकप्रिय प्रसंगों को समझकर पटकथा और फिल्म के दृश्य तैयार किए गए.

10 हजार से ज्यादा लोगों की मेहनत, एक फिल्म के पीछे पूरी दुनिया

फिल्म के निर्माण में दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से 10 हजार से ज्यादा लोग जुड़े. यह संख्या सिर्फ कलाकारों या शूटिंग यूनिट की नहीं, बल्कि फिल्म के अलग-अलग विभागों में काम करने वाले लोगों की व्यापक टीम को दर्शाती है. VFX, तकनीकी काम, सेट निर्माण और दूसरे जरूरी विभागों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को आकार दिया.

नमित ने अपने अनुभव के आधार पर बताया कि इतने बड़े प्रोजेक्ट में VFX को समय देना कितना जरूरी है. उनकी कंपनी भी इस फिल्म के निर्माण में साझेदार है, इसलिए वे इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि तकनीकी काम को जल्दबाजी में पूरा करने का असर अंतिम नतीजे पर पड़ सकता है.

IMAX के लिए भी हुई अलग तैयारी

'रामायण' को किस कैमरे, किस लेंस और किस फॉर्मेट में शूट किया जाए, इस पर भी मेकर्स ने अलग से काम किया. नमित ने बताया कि IMAX के साथ मिलकर कैमरा, लेंस और फॉर्मेट के कई टेस्ट किए गए. इन परीक्षणों के बाद तय किया गया कि फिल्म को किस तकनीकी फॉर्मेट में शूट करना बेहतर रहेगा.

इसका मकसद सिर्फ फिल्म को बड़े पर्दे पर दिखाना नहीं था, बल्कि यह सुनिश्चित करना था कि दर्शकों को बड़े फॉर्मेट में भी विजुअल्स का वही प्रभाव मिले जिसकी कल्पना मेकर्स ने की थी.

हिंदी में शूटिंग, अंग्रेजी में भी कलाकारों की अपनी आवाज

फिल्म को अंतरराष्ट्रीय दर्शकों तक पहुंचाने के लिए मेकर्स ने भाषा के स्तर पर भी अलग तैयारी की. नमित ने बताया कि अंग्रेजी वर्जन तैयार करने के लिए सिर्फ हिंदी संवादों का अनुवाद नहीं किया गया. कई संवादों को अंग्रेजी के संदर्भ और अर्थ के मुताबिक दोबारा लिखा गया.

इसके बाद मूल कलाकारों ने ही अंग्रेजी में अपने संवाद रिकॉर्ड किए. फिर परफॉर्मेंस कैप्चर के जरिए उनके होंठों और चेहरे की बारीक गतिविधियों को कई कैमरों से रिकॉर्ड किया गया. आखिरी चरण में तकनीक की मदद से कलाकारों के होंठों की हलचल को अंग्रेजी संवादों के साथ मैच किया गया.

नमित के मुताबिक, इस प्रक्रिया में तकनीक का मकसद कलाकारों की भावनाओं को बदलना नहीं था. वे और नितेश इस बात पर सहमत थे कि तकनीक को इंसानी अनुभव और भावनाओं पर हावी नहीं होना चाहिए. एक दर्शक ने स्क्रीनिंग के बाद नमित से पूछा भी कि फिल्म को सिर्फ हिंदी में शूट करना बेहतर नहीं होता? नमित ने उन्हें बताया कि फिल्म हिंदी में ही शूट हुई है, लेकिन अंग्रेजी वर्जन के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया गया है.

प्रीमियर से एक दिन पहले तक चल रही थी तकनीकी जांच

फिल्म की मेकिंग के साथ-साथ उसके अंतिम रूप को लेकर भी मेकर्स कितनी बारीकी से काम कर रहे थे, इसका अंदाजा नमित के एक अनुभव से लगाया जा सकता है. उन्होंने बताया कि प्रीमियर से एक दिन पहले वह दोपहर एक बजे एकेडमी थिएटर पहुंचे थे. वहां उन्होंने फिल्म के कुछ हिस्सों की तकनीकी जांच और रिहर्सल की. 3D में तैयार दृश्यों को साउंड और कलर के साथ देखने के बाद उन्हें लगा कि लंबे समय से चल रही मेहनत अब एक साथ पर्दे पर उतर आई है.

जब उनसे पूछा गया कि आखिर किस समय उन्हें लगा कि फिल्म वैसी बन गई है जैसी वह चाहते थे, तो नमित का जवाब था- 'कल'. यानी प्रीमियर से ठीक एक दिन पहले. हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि भरोसा इससे पहले ही बनना शुरू हो गया था. जब उन्होंने पहली बार रफ VFX के साथ फिल्म का कट देखा, तब उन्हें कहानी और भावनाओं के स्तर पर फिल्म सही दिशा में लगी. उन्हें भरोसा था कि आगे VFX और दूसरे तकनीकी काम के साथ फिल्म और बेहतर होगी.

'रामायण' की मेकिंग से जुड़े ये आंकड़े और खुलासे बताते हैं कि इस प्रोजेक्ट की चुनौती सिर्फ एक पौराणिक कहानी को बड़े पर्दे पर दिखाने की नहीं थी. असली चुनौती थी उसके लिए एक विशाल दुनिया तैयार करना, उसे तकनीकी रूप से मजबूत बनाना और फिर भाषा की सीमाओं से आगे ले जाकर दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचाना.

