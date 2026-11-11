4 करोड़ से ज्यादा के बिके टिकट, हांगकांग में बॉक्स ऑफिस पर आएगी रामायण की सुनामी! दंगल के रिकॉर्ड पर नजर

रणबीर कपूर की फिल्म रामायण अब हांगकांग में रिलीज होने जा रही है. फिल्म की बंपर एडवांस बुकिंग हुई है. ऐसे में सवाल है कि क्या रामायण विदेशी बॉक्स ऑफिस पर आमिर खान की दंगल का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी?

बॉलीवुड की मेगा बजट फिल्म 'रामायण: राइज ऑफ ए लीजेंड' की चर्चा अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है. फिल्म दुनियाभर के सिनेमाघरों में अपनी पहुंच बना रही है और अब इसकी नजर हांगकांग के बॉक्स ऑफिस पर है. फिल्म गुरुवार (12 नवंबर 2026) को हांगकांग में रिलीज होने जा रही है. वहां इसकी एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है. ऐसे में एक बार फिर आमिर खान की फिल्म 'दंगल' का रिकॉर्ड चर्चा में आ गया है. सवाल यही है कि क्या रणबीर कपूर की रामायण हांगकांग में दंगल के रिकॉर्ड को चुनौती दे पाएगी?

रामायण हांगकांग रिलीज चर्चा में

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी रामायण में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका में हैं. वहीं साई पल्लवी सीता और यश रावण के किरदार में नजर आ रहे हैं. फिल्म को बड़े अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिलीज किया जा रहा है. भारत और कई विदेशी बाजारों में रिलीज के बाद अब हांगकांग में इसकी एंट्री होने वाली है.

12 नवंबर को हांगकांग के सिनेमाघरों में फिल्म दिखाई जाएगी. ब्रॉडवे सिनेमा नेटवर्क के जरिए फिल्म की टिकट बुकिंग शुरू हो चुकी है और अब तक 4 करोड़ से ज्यादा के टिकट बिक चुके हैं. फिल्म की रिलीज को लेकर उत्साह इसलिए भी है क्योंकि रामायण की कहानी भारत के बाहर भी काफी लोगों के बीच जानी-पहचानी है. इसके अलावा फिल्म का सेटअप, स्टारकास्ट और विजुअल इफेक्ट्स इसे एक बड़े सिनेमाई एक्सपीरियंस के तौर पर पेश कर रहे हैं.

दंगल का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड टूटेगा?

रामायण की हांगकांग रिलीज के साथ ही लोगों को आमिर खान की दंगल याद आने लगी है. साल 2016 में रिलीज हुई इस फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस के साथ-साथ विदेशी बाजारों में भी जबरदस्त कमाई की थी. खासतौर पर चीन में दंगल ने भारतीय फिल्मों के लिए कमाई के नए रास्ते खोल दिए थे.

चीन में कमाए थे 1200 से 1300 करोड़

दंगल ने दुनियाभर में करीब 2,070 करोड़ रुपये का कारोबार किया था. इसमें चीन के बाजार का बहुत बड़ा योगदान रहा. जहां फिल्म ने 1200 से 1300 करोड़ रुपये के बीच बिजनेस किया था. इसमें से अकेले 300 करोड़ का कलेक्शन हांगकांग से था. इसी वजह से आज भी जब किसी भारतीय फिल्म की चीन और आसपास के बाजारों में रिलीज की बात होती है, तो दंगल का उदाहरण जरूर दिया जाता है. अब रामायण के सामने भी कुछ ऐसा ही करने का मौका है.

क्या चीन में भी रिलीज होगी रामायण?

हांगकांग में फिल्म की रिलीज के बाद सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि क्या रामायण को मुख्य चीन में भी रिलीज किया जाएगा. हांगकांग चीन का विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है, जहां अपनी अलग व्यवस्था और करेंसी है. इसलिए हांगकांग में रिलीज होने का मतलब ये नहीं है कि फिल्म को पूरे चीन में रिलीज की मंजूरी मिल गई है.

मेनलैंड चीन में रामायण की रिलीज को लेकर कोई आधिकारिक तारीख सामने नहीं आई है. रिपोर्ट्स में सोनी पिक्चर्स और वहां के डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच रिलीज को लेकर बातचीत की चर्चा जरूर है, लेकिन अभी किसी अंतिम फैसले की पुष्टि नहीं हुई है. अगर फिल्म को चीन में अच्छी संख्या में स्क्रीन मिलती हैं, तो इसकी कमाई को बड़ा फायदा हो सकता है. हालांकि, वहां रिलीज की तारीख और स्क्रीन की संख्या को लेकर अभी इंतजार करना होगा.

BIGGEST-EVER TUESDAY BUSINESS… And it’s yet another GLORIOUS DAY for #Ramayana [#Hindi version]… After scoring the highest-ever single-day collection on Monday [#Diwali], the film remained unstoppable on Tuesday [Day 6] as well – setting a NEW BENCHMARK for Tuesday collections. The Gujarati New Year celebrations, coupled with the ongoing #Diwali festivities, continued to boost its business… The film is now eyeing a colossal ₹ 430 cr [+/-] total in its *extended* Week 1. Today [Wednesday; Day 7] is #BhaiDooj, and the business is expected to remain super-strong once again. ⭐️ #Ramayana [Week 1] Thu 47 cr, Fri 38.25 cr, Sat 53 cr, Sun 37 cr, Mon 95 cr, Tue 75.03 cr. Total: ₹ 345.28 cr. NOTE: #Hindi version. #India biz | Official Nett BOC | #Boxoffice — taran adarsh (@taran_adarsh) November 11, 2026

रामायण ने अब तक कितनी कमाई की?

रामायण बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है. Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने रिलीज के शुरुआती 6 दिनों यानी 10 नवंबर तक भारत में 440.45 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया है. वहीं भारत में इसका ग्रॉस कलेक्शन 526.50 करोड़ रुपये पहुंच गया है. विदेशों में भी फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, जहां से इसने करीब 297 करोड़ रुपये कमाए हैं. फिल्म का कुल वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 823.50 करोड़ रुपये हो गया है.

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