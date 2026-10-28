हॉलीवुड में बजा ‘रामायण’ का बिगुल, विदेशी फैंस से लेकर ब्लॉगर्स तक...LA में दिखा ग्लोबल क्रेज

हॉलीवुड में ‘रामायण’ की खास स्क्रीनिंग में कौन-कौन पहुंचा? विदेशी दर्शकों, हॉलीवुड सितारों और सोशल मीडिया क्रिएटर्स की मौजूदगी ने भारतीय महाकाव्य की इस फिल्म को अंतरराष्ट्रीय मंच पर चर्चा में ला दिया.

लॉस एंजिल्स में ‘रामायण’ की खास स्क्रीनिंग में हॉलीवुड हस्तियों और अंतरराष्ट्रीय मेहमानों की मौजूदगी

रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश को देखने के लिए प्रशंसकों में उत्साह

रिक सेगल और अनिप पटेल जैसे सोशल मीडिया क्रिएटर्स की पोस्ट से अंतरराष्ट्रीय चर्चा को मिला बढ़ावा

5 नवंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगा ‘रामायण’ का पहला भाग

‘रामायण’ को लेकर अब चर्चा सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है. रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश की फिल्म को लेकर लॉस एंजिल्स में हुए प्रीमियर की तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं. इनमें हॉलीवुड की हस्तियां, फिल्म देखने पहुंचे दर्शक और सोशल मीडिया से जुड़े कई चेहरे नजर आए. भारतीय महाकाव्य पर बनी फिल्म को लेकर हॉलीवुड में आयोजित इस कार्यक्रम ने एक सवाल भी खड़ा किया है कि क्या ‘रामायण’ भारतीय दर्शकों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय दर्शकों की दिलचस्पी भी खींच पाएगी?

27 अक्टूबर को लॉस एंजिल्स के एकेडमी म्यूजियम ऑफ मोशन पिक्चर्स में फिल्म ‘रामायण’ की खास त्रिआयामी स्क्रीनिंग रखी गई. यह आम दर्शकों के लिए खुला शो नहीं था, बल्कि खास मेहमानों को बुलाया गया था. इसके बावजूद कार्यक्रम से सामने आए वीडियो में कलाकारों को देखने के लिए जुटे प्रशंसक और स्क्रीनिंग में शामिल हुए अलग-अलग क्षेत्रों के लोग चर्चा में रहे.

Okay this gave me CHILLS 🔥 Yash at LA's Academy Museum: "Where you start can never define how far you can go." KGF to a Hollywood premiere, still proudly repping the Kannada industry. That's ROOTED. Will Ramayana conquer the world or is it just hype? #Ramayana #Yash https://t.co/FrfcXOc5lL — The Bollywood Naari (@UnfilteredNari) October 28, 2026

हॉलीवुड के इन चेहरों ने भी देखी ‘रामायण’

प्रीमियर में हॉलीवुड अभिनेत्री जेडा पिंकेट स्मिथ और टेलीविजन होस्ट जोनाथन स्कॉट भी पहुंचे. इनके अलावा अभिनेत्री करेन फुकुहारा, कॉर्बिन माइल्स और गिसेला मारेंगो जैसे नाम भी इस आयोजन में नजर आए. रणबीर कपूर की फिल्म ‘ये जवानी है दीवानी’ में उनके साथ काम कर चुकीं पूर्णा जगन्नाथन भी वहां मौजूद थीं.

भारतीय फिल्म के प्रीमियर में इन चेहरों की मौजूदगी इसलिए अहम है, क्योंकि फिल्म को अंतरराष्ट्रीय दर्शकों के सामने पेश करने की कोशिश की जा रही है. हालांकि, केवल किसी फिल्म के प्रीमियर में हॉलीवुड हस्तियों के पहुंचने से यह नहीं कहा जा सकता कि फिल्म को वहां बड़े पैमाने पर लोकप्रियता मिल गई है. यह जरूर है कि आयोजन ने उसे अंतरराष्ट्रीय मनोरंजन जगत में चर्चा का मौका दिया.

Hollywood influencers & celebs are here !! #Ramayana screening LA https://t.co/aa4QhtOcXd — Dr. BUNNY (@RanbirxHrithik) October 28, 2026

रणबीर और यश को देखकर उत्साहित हुए फैंस

प्रीमियर से सामने आए वीडियो में रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश के लिए प्रशंसकों का उत्साह नजर आया. रणबीर वहां मौजूद लोगों से मिले और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाईं. साई पल्लवी ने भी प्रशंसकों के साथ तस्वीरें खिंचवाईं और ऑटोग्राफ दिए.

यश के पहुंचने पर भी लोगों ने उन्हें आवाज लगाकर चीयर किया. एक वीडियो में प्रशंसकों को रणबीर के लिए ‘आरके’ और यश के लिए ‘रावण’ कहते हुए सुना गया. यश अपनी पत्नी राधिका पंडित के साथ पहुंचे थे. रणबीर और यश के एक-दूसरे से गले मिलने के दृश्य भी सामने आए.

सामने आयी तस्वीरों और वीडियो ने प्रीमियर को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों की दिलचस्पी बढ़ाई. हालांकि, वहां मौजूद विदेशी प्रशंसकों की संख्या कितनी थी और वे किन-किन देशों से आए थे, इसकी कोई पुष्ट जानकारी सामने नहीं आई है. इसलिए इस आयोजन को विदेशी दर्शकों के बीच फिल्म की लोकप्रियता का अंतिम प्रमाण मानने के बजाय उसके अंतरराष्ट्रीय प्रचार का एक हिस्सा कहना ज्यादा सही होगा.

Ramayana Rise of a Legend was spectacular! The visuals, the dances, the music, the action were all colossal. Ranbir Kapoor was sublime, Yash was magnetic. One of this year’s most immersive cinematic experiences. A grand spectacle! #Ramayana https://t.co/cZLeA84rdJ — Aravind_727 (@Aravind727) October 28, 2026

सोशल मीडिया पर भी हो रही है चर्चा

फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर भी बज साफ दिखाई दे रहा है. रिक सेगल, अनिप पटेल और कॉर्बिन माइल्स जैसे नाम इस चर्चा से जुड़े हैं. कॉर्बिन माइल्स प्रीमियर में भी मौजूद थे. सोशल मीडिया क्रिएटर्स की दिलचस्पी किसी फिल्म को नए दर्शकों तक पहुंचाने में मदद कर सकती है, क्योंकि उनके पोस्ट और वीडियो उन लोगों तक भी पहुंचते हैं जो भारतीय मनोरंजन जगत की खबरें नियमित रूप से नहीं देखते.

यहां यह फर्क समझना जरूरी है कि सोशल मीडिया पर किसी फिल्म की चर्चा और उसे देखने के लिए दर्शकों का सिनेमाघरों तक पहुंचना दो अलग बातें हैं. अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि इस आयोजन के कारण विदेशी बाजारों में फिल्म की टिकट बिक्री कितनी बढ़ेगी, फिलहाल प्रीमियर से सामने आए सीन और मेहमानों की मौजूदगी ही इसके अंतरराष्ट्रीय प्रचार की तस्वीर पेश करते हैं.

भारतीय दर्शकों से आगे पहुंचने की कोशिश

फिल्म के निर्माता नमित मल्होत्रा ने लॉस एंजिल्स में स्क्रीनिंग आयोजित करने के पीछे पश्चिमी दर्शकों तक पहुंचने की मंशा जाहिर की. उनका उद्देश्य फिल्म को सिर्फ अमेरिका में रहने वाले भारतीयों तक सीमित रखना नहीं, बल्कि व्यापक दर्शक वर्ग के सामने पेश करना है.

फिल्म की ये रणनीति इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि रामायण की कहानी भारत में पीढ़ियों से सुनी और देखी जाती रही है, लेकिन दुनिया के हर दर्शक के लिए इसका सांस्कृतिक संदर्भ एक जैसा नहीं होगा. फिल्म के सामने चुनौती सिर्फ भव्य दृश्य दिखाने की नहीं, बल्कि कहानी और उसके पात्रों को ऐसे दर्शकों तक पहुंचाने की भी है जो इस महाकाव्य से पूरी तरह परिचित नहीं हैं.

यही वजह है कि लॉस एंजिल्स में हुआ प्रीमियर केवल रेड कार्पेट की तस्वीरों तक सीमित नहीं है. यह फिल्म को भारत से बाहर पहचान दिलाने की कोशिश का हिस्सा भी है. अब यह कोशिश कितनी सफल होती है, इसका अंदाजा फिल्म की रिलीज के बाद ही लगाया जा सकेगा.

अब बॉक्स ऑफिस बताएगा कितनी पहुंची ‘रामायण’

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी ‘रामायण’ के पहले भाग में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी सीता और यश रावण की भूमिका में हैं. सनी देओल हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण के किरदार में नजर आएंगे. फिल्म 5 नवंबर 2026 को रिलीज होने वाली है.

लॉस एंजिल्स के प्रीमियर में हॉलीवुड के चेहरों की मौजूदगी, कलाकारों के साथ तस्वीरें खिंचवाते प्रशंसक और सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो फिल्म के प्रचार के लिए अहम हैं. लेकिन असली सवाल यही रहेगा कि क्या यह दिलचस्पी सिनेमाघरों तक भी पहुंचेगी?

भारत में ‘रामायण’ को लेकर पहले से मौजूद सांस्कृतिक जुड़ाव फिल्म के लिए एक बड़ा आधार है. विदेशों में इसे कितने दर्शक अपनाते हैं, यह कहानी की प्रस्तुति, फिल्म के अनुभव और दर्शकों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा. फिलहाल एलए प्रीमियर ने फिल्म को अंतरराष्ट्रीय मंच पर चर्चा जरूर दिलाई है. अब रिलीज के बाद ही पता चलेगा कि हॉलीवुड में दिखी यह हलचल वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर भी असर डाल पाती है या नहीं.

