Ramayana First Review Out: ‘Spectacular’ से ‘Mixed Bag’ तक... खराब म्यूजिक पर उठे सवाल, सोशल मीडिया पर कमेंट्स की सुनामी!

रणबीर कपूर की ‘रामायण’ के वर्ल्ड प्रीमियर के बाद सोशल मीडिया पर कमेंट्स की सुनामी. कहीं फिल्म को ‘Spectacular’ बताया गया, तो कहीं संगीत, कहानी और विजुअल्स पर उठे सवाल. जानिए वेंकी रिव्यूज ने क्या कहा.

27 अक्टूबर को लॉस एंजिलिस में हुआ ‘रामायण’ का वर्ल्ड प्रीमियर, सामने आए शुरुआती रिव्यू

रणबीर कपूर के राम और यश के रावण वाले किरदार की तारीफ, भव्य विजुअल्स ने भी खींचा ध्यान

वेंकी रिव्यूज ने संगीत, कहानी की रफ्तार और कुछ विजुअल्स पर उठाए सवाल

सोशल मीडिया पर ‘Spectacular’ से ‘Mixed Bag’ तक प्रतिक्रियाएं, 5 नवंबर को रिलीज होगा पहला भाग

रणबीर कपूर की रामायण का इंतजार सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनियाभर में हो रहा है. फिल्म की भव्यता, स्टारकास्ट और करीब 4000 करोड़ रुपये के बजट को लेकर पहले से चर्चा है. अब 27 अक्टूबर को लॉस एंजिलिस में हुए वर्ल्ड प्रीमियर के बाद फिल्म के शुरुआती रिव्यू सामने आने लगे हैं. सोशल मीडिया पर कहीं इसे ‘Spectacular’ और इस साल के सबसे शानदार सिनेमाई अनुभवों में से एक बताया जा रहा है, तो कहीं इसकी कहानी, संगीत और इमोशनल कनेक्शन पर सवाल उठ रहे हैं. यानी पहली प्रतिक्रिया में फिल्म को लेकर तारीफ भी है और आलोचना भी.

Ramayana Rise of a Legend was spectacular! The visuals, the dances, the music, the action were all colossal. Ranbir Kapoor was sublime, Yash was magnetic. One of this year’s most immersive cinematic experiences. A grand spectacle! #Ramayana https://t.co/cZLeA84rdJ — Aravind_727 (@Aravind727) October 28, 2026

Ramayana Rise of a Legend was spectacular! The visuals, the dances, the music, the action were all colossal. Ranbir Kapoor was sublime, Yash was magnetic. One of this year’s most immersive cinematic experiences. A grand spectacle! #Ramayana https://t.co/MAw7rNaqS1 — Rama's Screen (@RamasScreen) October 28, 2026

‘Spectacular’ से ‘Mixed Bag’ तक कैसी है रामायण?

फिल्म देखने के बाद सामने आए शुरुआती रिव्यू में सबसे ज्यादा चर्चा इसके विजुअल्स, बड़े पैमाने पर की गई प्रस्तुति और कलाकारों के अभिनय की है. एक दर्शक ने फिल्म को ‘Spectacular’ बताते हुए इसके विजुअल्स, डांस, संगीत और एक्शन को भव्य कहा. उन्होंने रणबीर कपूर के अभिनय को ‘Sublime’ और यश को ‘Magnetic’ बताया. उनके मुताबिक, यह इस साल के सबसे ज्यादा प्रभाव छोड़ने वाले सिनेमाई अनुभवों में से एक है.

एक अन्य दर्शक ने फिल्म की तुलना हॉलीवुड की मशहूर फैंटेसी फिल्म ‘The Lord of the Rings’ से की. उनके मुताबिक, रामायण का पैमाना और अनुभव उन्हें उस फिल्म की याद दिलाता है. फिल्म के अंत में आने वाले क्लिफहैंगर ने भी उन्हें चौंका दिया. उन्होंने बताया कि फिल्म खत्म होने पर उनके मुंह से अचानक ‘नहीं!’ निकल गया, क्योंकि कहानी आगे क्या मोड़ लेगी, यह जानने की उत्सुकता बढ़ गई.

First reaction on Ramayana is out 💥 #Ramayana https://t.co/4d6gBOd5ws — Lucif3r. (@Luci_twtz) October 28, 2026

रणबीर कपूर के अभिनय को लेकर भी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. एक दर्शक ने कहा कि रणबीर के राम वाले किरदार ने उन्हें भावुक कर दिया. इस तरह की प्रतिक्रियाओं से साफ है कि फिल्म की भव्यता और रणबीर की भूमिका ने कुछ दर्शकों पर गहरा असर छोड़ा है.

#Ramayana Initial Impressions: A hugely ambitious film mounted on a grand scale, and the effort behind it is clearly visible. The team largely stays true to the Ramayana, but the film leans more on spectacle and action than drama and emotion, leaving parts of the narration feeling flat and even serial like at times. The second half also drags in places because of where Part 1 chooses to end, with limited material stretched out through lengthy action blocks that don’t create much impact Yash as Ravana is the biggest highlight and is superb, especially in his introduction portions. Ranbir Kapoor and Sai Pallavi are solid as Ram and Sita, though the divine aura and emotional weight don’t always fully translate on screen. The visuals are stunning in parts and the money spent is clearly visible, but some scenes still have a noticeable studio/green screen feel with a few cartoonish asuras. The biggest negative, hands down, is the music. For a story like Ramayana, the score has to carry much of the divinity and emotion, but the Indian-Hollywood blend largely backfires and ends up feeling like neither apart from a few scenes. The ambition and scale deserve a lot of applause. Definitely watchable and better than a few recent adaptations, but it falls short of the massive expectations and ultimately feels like a mixed bag with so much more potential. Full review with rating later in my usual style (review embargo) — Venky Reviews (@venkyreviews) October 28, 2026

फिल्म समीक्षक वेंकी रिव्यूज ने बताया फिल्म का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट

इन तारीफों के बीच फिल्म समीक्षक वेंकी रिव्यूज का शुरुआती रिव्यू भी चर्चा में है. उन्होंने फिल्म के बड़े पैमाने और इसे बनाने में की गई मेहनत की तारीफ की, लेकिन साथ ही कई कमियां भी गिनाईं. उनके मुताबिक, फिल्म की महत्वाकांक्षा और भव्यता प्रभावित करती है, मगर हर जगह यह भव्यता कहानी और भावनाओं का साथ नहीं दे पाती.

वेंकी ने लिखा कि फिल्म काफी हद तक रामायण की मूल कथा के साथ चलती है, लेकिन ड्रामा और इमोशन की तुलना में विजुअल स्पेक्टेकल और एक्शन पर ज्यादा जोर दिया गया है. इस वजह से कहानी के कुछ हिस्से फीके लगते हैं और कुछ जगह प्रस्तुति टीवी सीरियल जैसी महसूस होती है.

उन्होंने फिल्म के दूसरे हिस्से की रफ्तार पर भी सवाल उठाए. उनके अनुसार, कुछ जगह कहानी खिंची हुई लगती है. लंबे एक्शन सीक्वेंस भी हर बार उतना प्रभाव नहीं छोड़ते, जितनी उनसे उम्मीद की जाती है. हालांकि, वेंकी ने यह भी माना कि फिल्म में मेहनत साफ दिखाई देती है और इसका पैमाना तारीफ के काबिल है.

#RAMAYANA — EPIC SCALE, MIXED EXECUTION ✅ Grand visuals and massive scale ✅ Yash as Ravana steals the spotlight ❌ Weak music and missing divine aura ❌ Slow second half and flat storytelling ❌ Cartoonish asuras and underwhelming action ❌ Emotional depth falls short A SPECTACLE THAT LOOKS HUGE BUT DOESN’T ALWAYS FEEL EPIC 👀 The ambition is undeniable, but the execution reportedly falls short of the hype. #Ramayana #RanbirKapoor #Yash https://t.co/oGqba8woGe — ft.uea_v (@ftnewsdaily) October 28, 2026

रामायण के संगीत ने किया निराश?

वेंकी रिव्यूज की सबसे कड़ी आलोचना फिल्म के संगीत को लेकर है. उनके मुताबिक, रामायण जैसी कहानी में संगीत सिर्फ बैकग्राउंड का हिस्सा नहीं होता, बल्कि उसे कथा की दिव्यता, भावनाओं और आध्यात्मिक गहराई को सामने लाने में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए. लेकिन ए.आर. रहमान और हंस जिमर के भारतीय और हॉलीवुड संगीत के मेल से तैयार स्कोर को लेकर उनका अनुभव पूरी तरह सकारात्मक नहीं रहा.

वेंकी ने अपने शुरुआती रिव्यू में इसे फिल्म का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट बताया. उनका कहना है कि कुछ दृश्यों को छोड़कर संगीत का यह मिश्रण अपेक्षित असर नहीं छोड़ता. यानी जिस कहानी से भावनात्मक और आध्यात्मिक जुड़ाव की उम्मीद की जाती है, वहां संगीत उस अनुभव को लगातार मजबूत नहीं कर पाता.

यह टिप्पणी इसलिए भी अहम है क्योंकि फिल्म के सकारात्मक रिव्यू में संगीत की तारीफ भी की गई है. ऐसे में शुरुआती प्रतिक्रियाओं में इस पहलू पर एकराय नहीं दिखती. हालांकि, यह अभी शुरुआती प्रतिक्रिया है. फिल्म का पूरा रिव्यू और विस्तृत समीक्षा सामने आने के बाद ही संगीत को लेकर तस्वीर अधिक स्पष्ट होगी.

यश बने सबसे बड़े आकर्षण, रणबीर और साई पल्लवी को भी सराहना

कमियों के बावजूद वेंकी ने कलाकारों के काम की तारीफ की है. उनके मुताबिक, रावण के किरदार में यश फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण हैं. खास तौर पर उनके किरदार की एंट्री वाले दृश्यों में उनका प्रभाव सबसे ज्यादा नजर आता है.

वहीं, रणबीर कपूर और साई पल्लवी को राम और सीता के रूप में उन्होंने अच्छा बताया. हालांकि, उनकी राय में दोनों किरदारों की दिव्यता और भावनात्मक गहराई हर दृश्य में पूरी तरह पर्दे पर नहीं उतर पाती. यही वह बिंदु है जहां फिल्म के बड़े पैमाने और कहानी के भावनात्मक असर के बीच अंतर दिखाई देता है.

वेंकी ने कुछ दृश्यों में ग्रीन स्क्रीन का असर साफ नजर आने और कुछ असुरों के कार्टून जैसे दिखने की बात भी कही. उनके अनुसार, फिल्म के कुछ विजुअल्स शानदार हैं और निवेश साफ दिखाई देता है, लेकिन हर दृश्य एक जैसा प्रभाव नहीं छोड़ता.

सोशल मीडिया पर कमेंट्स की सुनामी, अब रिलीज का इंतजार

वर्ल्ड प्रीमियर के बाद सोशल मीडिया पर रामायण को लेकर प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं. एक ओर इसे भव्य सिनेमाई अनुभव बताया जा रहा है, तो दूसरी ओर संगीत, कहानी की गति और भावनात्मक जुड़ाव को लेकर सवाल उठ रहे हैं. फिलहाल ये प्रतिक्रियाएं फिल्म देखने वाले कुछ लोगों के शुरुआती अनुभव हैं, इन्हें सभी दर्शकों की राय नहीं माना जा सकता.

वेंकी रिव्यूज ने भी अपने शुरुआती विचारों में फिल्म को पूरी तरह खारिज नहीं किया. उन्होंने इसके पैमाने और महत्वाकांक्षा की तारीफ करते हुए इसे देखने लायक बताया, लेकिन साथ ही कहा कि फिल्म उम्मीदों पर पूरी तरह खरी नहीं उतरती और इसमें बेहतर होने की काफी गुंजाइश थी. उन्होंने स्पष्ट किया कि रेटिंग के साथ उनका विस्तृत रिव्यू बाद में आएगा.

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी रामायण में रणबीर कपूर राम, साई पल्लवी सीता और यश रावण की भूमिका में हैं. फिल्म का पहला भाग 5 नवंबर 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाला है. अब देखना होगा कि शुरुआती रिव्यू में मिली तारीफ और आलोचना के बीच फिल्म रिलीज के बाद दर्शकों के दिलों में कितनी जगह बना पाती है.