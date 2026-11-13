विदेशी बॉक्स ऑफिस पर 'रामायण' का राज! UK-आयरलैंड में रचा इतिहास

रणबीर कपूर और यश की 'रामायण' ने UK-आयरलैंड बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है. जानिए कैसे बनी नंबर 1 भारतीय फिल्म और अमेरिका व IMAX में कौन से रिकॉर्ड बनाए.

भारतीय सिनेमा की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्मों में शामिल 'रामायण' ने अब सात समंदर पार भी अपनी ताकत दिखा दी है. रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश स्टारर इस फिल्म ने ब्रिटेन और आयरलैंड के बॉक्स ऑफिस पर ऐसा इतिहास रचा है, जो इससे पहले कोई भारतीय फिल्म नहीं कर पाई थी. नितेश तिवारी के निर्देशन और नमित मल्होत्रा के प्रोडक्शन में बनी 'रामायण' इन दोनों देशों के वीकेंड बॉक्स ऑफिस चार्ट में पहले नंबर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई है. खास बात यह है कि इससे पहले 'RRR', 'पठान', 'जवान' और 'धुरंधर: द रिवेंज' जैसी बड़ी भारतीय फिल्में भी इस चार्ट में दूसरे नंबर तक ही पहुंच सकी थीं. ऐसे में 'रामायण' की यह उपलब्धि सिर्फ विदेशी कमाई का आंकड़ा नहीं, बल्कि भारतीय फिल्मों की बदलती अंतरराष्ट्रीय पहचान की कहानी भी है.

UK-आयरलैंड में पहली बार नंबर 1 बनी भारतीय फिल्म

'रामायण' ने 6 से 8 नवंबर के ओपनिंग वीकेंड में ब्रिटेन और आयरलैंड के बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की. 'स्क्रीन इंटरनेशनल' के मुताबिक, फिल्म ने 364 सिनेमाघरों से अपने शुरुआती वीकेंड में 17 लाख पाउंड का कारोबार किया. प्रीव्यू शोज की कमाई मिलाकर इसका कुल कलेक्शन 22 लाख पाउंड तक पहुंच गया. इस तरह फिल्म ने ब्रिटेन और आयरलैंड में किसी भारतीय फिल्म की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया.

इससे पहले यह रिकॉर्ड 'धुरंधर: द रिवेंज' के पास था. फिल्म ने इस बाजार में अपने शुरुआती वीकेंड में करीब 16 लाख पाउंड का कारोबार किया था. 'रामायण' ने इस आंकड़े को पीछे छोड़ दिया. वहीं ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट यानी BFI के आंकड़ों पर आधारित एक अन्य रिपोर्ट में फिल्म की ओपनिंग 21.4 लाख पाउंड बताई गई है. दोनों रिपोर्टों में आंकड़ों की गणना का तरीका अलग है, लेकिन इस बात पर सहमति है कि फिल्म ने चार्ट में पहला स्थान हासिल किया और भारतीय फिल्मों के लिए नया रिकॉर्ड बनाया.

यहां गौर करने वाली बात यह है कि भारतीय फिल्मों ने ब्रिटेन और आयरलैंड में पहले भी दर्शकों का अच्छा समर्थन हासिल किया है. एसएस राजामौली की 'RRR', शाहरुख खान की 'पठान' और 'जवान' के साथ 'धुरंधर: द रिवेंज' भी इस बाजार में दूसरे स्थान तक पहुंची थीं. लेकिन नंबर 1 की कुर्सी तक पहुंचने का रिकॉर्ड अब 'रामायण' के नाम है.

जापानी और हॉलीवुड फिल्मों के बीच भी दिखाई ताकत

'रामायण' की इस उपलब्धि को और खास बनाती है इसके सामने मौजूद अंतरराष्ट्रीय फिल्मों की चुनौती. इसी वीकेंड जापान की चर्चित फ्रेंचाइजी फिल्म 'गॉडजिला माइनस जीरो' भी ब्रिटेन और आयरलैंड में रिलीज हुई थी. इसके अलावा 'वाइल्ड हॉर्स नाइन' जैसी अंतरराष्ट्रीय फिल्में भी सिनेमाघरों में मौजूद थीं.

'रामायण' ने इन फिल्मों के बीच अपनी जगह बनाते हुए बॉक्स ऑफिस चार्ट में पहला स्थान हासिल किया. 'स्क्रीन इंटरनेशनल' के आंकड़ों में जापानी फिल्म 'गॉडजिला माइनस जीरो' दूसरे स्थान पर रही. वहीं BFI पर आधारित दूसरी रिपोर्ट में फिल्मों की रैंकिंग में अंतर दिखाई देता है. इसलिए अलग-अलग फिल्मों की पोजिशन के बजाय सबसे अहम तथ्य यही है कि दोनों रिपोर्टों में 'रामायण' पहले नंबर पर रही.

ब्रिटेन और आयरलैंड जैसे बाजारों में हॉलीवुड और यूरोपीय फिल्मों की मजबूत मौजूदगी रहती है. ऐसे बाजार में भारतीय पौराणिक कथा पर आधारित फिल्म का पहले नंबर पर पहुंचना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है. इससे भारतीय कहानियों की अंतरराष्ट्रीय पहुंच और बड़े पर्दे पर उनके लिए बन रहे दर्शक वर्ग की ओर भी ध्यान जाता है.

अमेरिका में भी बनाया भारतीय फिल्मों के लिए नया रिकॉर्ड

'रामायण' का जलवा सिर्फ ब्रिटेन तक सीमित नहीं है. अमेरिका और कनाडा यानी नॉर्थ अमेरिका में भी फिल्म ने शानदार प्रदर्शन किया है. 11 नवंबर को प्रकाशित ट्रेड रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने अपने पहले सोमवार को करीब 13.7 लाख डॉलर की कमाई की. यह किसी भारतीय फिल्म के लिए नॉर्थ अमेरिका में पहले सोमवार का सबसे बड़ा कलेक्शन बताया गया है.

इससे पहले यह रिकॉर्ड 'धुरंधर: द रिवेंज' के नाम था, जिसने अपने पहले सोमवार को करीब 11.4 लाख डॉलर कमाए थे. इसके बाद 'दंगल' का करीब 9.96 लाख डॉलर और 'डंकी' का करीब 9.41 लाख डॉलर का आंकड़ा आता है. इस तरह 'रामायण' ने सोमवार के कारोबार में इन फिल्मों को पीछे छोड़ दिया.

इस उपलब्धि की एक और खास बात है कि फिल्म ने यह प्रदर्शन सामान्य कामकाजी सोमवार को किया यानी यह किसी बड़े त्योहार या छुट्टी के दिन मिलने वाले अतिरिक्त दर्शकों पर ही निर्भर नहीं था. हालांकि, इसे नॉर्थ अमेरिका के पहले सोमवार का रिकॉर्ड कहना ज्यादा सटीक होगा, न कि पूरे विदेशी बाजार का रिकॉर्ड.

IMAX में भी भारतीय सिनेमा की बड़ी उपलब्धि

'रामायण' की अंतरराष्ट्रीय सफलता में IMAX फॉर्मेट का योगदान भी महत्वपूर्ण रहा है. फिल्म ने दुनियाभर में IMAX स्क्रीन से करीब 60 लाख डॉलर की कमाई की. यह किसी भारतीय फिल्म की अब तक की सबसे बड़ी ग्लोबल IMAX ओपनिंग बताई गई है.

इसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि IMAX जैसी प्रीमियम स्क्रीन पर फिल्म देखने के लिए दर्शकों को सामान्य टिकट से ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है. इसके बावजूद फिल्म ने इस फॉर्मेट में अच्छा कारोबार किया. फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने के लिए दर्शकों की दिलचस्पी और प्रीमियम थिएटर फॉर्मेट में इसकी शुरुआत भारतीय सिनेमा के लिए एक अहम संकेत है.

ग्लोबल रिलीज में Sony Pictures की अहम भूमिका

'रामायण' की अंतरराष्ट्रीय पहुंच बढ़ाने में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन रणनीति की भी बड़ी भूमिका है. भारत के बाहर फिल्म का वितरण Sony Pictures संभाल रहा है. इससे फिल्म को कई विदेशी बाजारों में स्थापित थिएटर नेटवर्क और वितरण व्यवस्था का लाभ मिला है.

फिल्म की विदेशी रिलीज एक साथ सभी देशों में नहीं की गई, बल्कि अलग-अलग चरणों में बाजारों तक पहुंचाई जा रही है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचार अभियान भी रिलीज से पहले शुरू हो गया था. CinemaCon में प्रचार, सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में ट्रेलर की प्रस्तुति और विदेशों में कलाकारों से जुड़े कार्यक्रम इसी रणनीति का हिस्सा रहे.

किसी भारतीय फिल्म को विदेशी बाजारों में बड़े स्तर पर रिलीज करने के लिए सिर्फ अच्छी कहानी या स्टारकास्ट काफी नहीं होती. वहां के थिएटर नेटवर्क, प्रचार, स्क्रीन की उपलब्धता और दर्शकों तक पहुंचने की रणनीति भी उतनी ही जरूरी होती है. 'रामायण' के मामले में Sony Pictures का अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क इस लिहाज से अहम साबित हुआ है.

रामायण की कहानी का अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन

'रामायण' की विदेशी सफलता को समझने के लिए इसकी कहानी के सांस्कृतिक महत्व को भी देखना होगा. रामायण सिर्फ भारत तक सीमित महाकाव्य नहीं है. दक्षिण-पूर्व एशिया के कई देशों में भी इसकी अलग-अलग सांस्कृतिक और कलात्मक परंपराएं मौजूद हैं. इंडोनेशिया, थाईलैंड और कंबोडिया जैसे देशों में रामकथा से जुड़े नृत्य, नाटक और पारंपरिक कला रूप आज भी देखे जाते हैं.

ऐसे में इस कहानी पर बड़े बजट और आधुनिक तकनीक के साथ बनी फिल्म को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेश करना एक दिलचस्प प्रयोग है. हालांकि, विदेशी बॉक्स ऑफिस की सफलता को सीधे विदेशी दर्शकों की रामायण के प्रति रुचि का प्रमाण नहीं माना जा सकता. इसके लिए दर्शकों की प्रतिक्रियाओं और अलग-अलग देशों के बाजारों का अध्ययन भी जरूरी है.

फिलहाल 'रामायण' ने ब्रिटेन और आयरलैंड में नंबर 1 बनने के साथ भारतीय सिनेमा के लिए एक नया रास्ता जरूर खोला है. अमेरिका में पहले सोमवार का रिकॉर्ड और IMAX की बड़ी ओपनिंग ने इसकी अंतरराष्ट्रीय मौजूदगी को और मजबूत किया है. अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में फिल्म की कमाई किस स्तर तक पहुंचती है. इतना तय है कि भारतीय सिनेमा की रामकथा ने इस बार विदेशी सिनेमाघरों में भी अपनी मजबूत दस्तक दी है.