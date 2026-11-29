रामायण नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली विदेशी फिल्मों की ऑल टाइम टॉप-10 लिस्ट में शामिल हो गई है. जानें कमाई के मामले में इससे आगे हैं कौन-कौन सी फिल्में...

नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 10वीं विदेशी फिल्म बनी रामायण. (Image: World of Ramayana)

Ramayana North America Box Office: नमित मल्होत्रा की फिल्म 'रामायण पार्ट 1' बॉक्स ऑफिस पर लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है. यश और रणबीर कपूर स्टारर इस फिल्म ने अब नॉर्थ अमेरिका में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. फिल्म ने यहां से 30.09 मिलियन डॉलर की कमाई की है. इसके साथ ही यह नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली विदेशी फिल्मों की ऑल टाइम टॉप-10 लिस्ट में शामिल हो गई है.

नॉर्थ अमेरिका में विदेशी फिल्मों की टॉप-10 लिस्ट में रामायण

नॉर्थ अमेरिका में विदेशी फिल्मों की कमाई के मामले में 'रामायण पार्ट 1' ने कई मशहूर फिल्मों के बीच अपनी जगह बनाई है. फिल्म ने नॉर्थ अमेरिका में 30 मिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर एक नया बेंचमार्क सेट किया है. यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि इससे पहले किसी भारतीय फिल्म ने इस मार्केट में 30 मिलियन डॉलर की कमाई नहीं की थी.

अब तक नॉर्थ अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली विदेशी फिल्में-

क्राउचिंग टाइगर (ताइवान)– 128 मिलियन डॉलर

लाइफ इज ब्यूटीफुल (इटली)– 57 मिलियन डॉलर

गॉडजिला माइनस वन (जापान)– 57 मिलियन डॉलर

गॉडजिला माइनस जीरो (जापान)– 56 मिलियन डॉलर

पैरासाइट (साउथ कोरिया)– 53 मिलियन डॉलर

हीरो (चीन)– 53 मिलियन डॉलर

इंस्ट्रक्शन नॉट इंक्लूडेड (मेक्सिको)– 44 मिलियन डॉलर

पैंस लेब्रिंथ (मेक्सिको)– 40 मिलियन डॉलर

एमीली (फ्रांस) – 33 मिलियन डॉलर

रामायण पार्ट 1 (भारत) – 30.09 मिलियन डॉलर

भारतीय फिल्मों के लिए नॉर्थ अमेरिका में ऐसे खुलते गए नए बॉक्स ऑफिस क्लब

नॉर्थ अमेरिका में भारतीय फिल्मों की कमाई का रिकॉर्ड देखें तो हर बड़ी फिल्म ने एक नया मुकाम हासिल किया है. इसकी शुरुआत 'थ्री इडियट्स' से हुई थी. इस फिल्म ने नॉर्थ अमेरिका में करीब 6 मिलियन डॉलर की कमाई की थी. इससे पहले किसी भारतीय फिल्म ने यहां 5 मिलियन डॉलर का आंकड़ा पार नहीं किया था.

इसके बाद आमिर खान की फिल्म 'पीके' ने 10 मिलियन डॉलर की कमाई कर एक नया क्लब खोला. फिर 'बाहुबली 2' ने 15 मिलियन और 20 मिलियन डॉलर के आंकड़े को पार किया. इसके बाद 'धुरंधर 2' ने 25 मिलियन डॉलर का मुकाम हासिल किया. अब 'रामायण पार्ट 1' ने 30 मिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर इस सिलसिले को आगे बढ़ाया है.

24 दिनों में 1,814 करोड़ रुपये से ज्यादा का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों की बात करें तो 24 दिनों में 'रामायण पार्ट 1' ने दुनियाभर में शानदार कमाई की है. 28 नवंबर तक के सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म का भारत में ग्रॉस कलेक्शन 1,212.55 करोड़ रुपये और ओवरसीज कलेक्शन 602 करोड़ रुपये रहा है. इस तरह फिल्म का कुल वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 1,814.55 करोड़ रुपये पहुंच गया है.

