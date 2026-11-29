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रामायण नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली विदेशी फिल्मों की ऑल टाइम टॉप-10 लिस्ट में शामिल हो गई है. जानें कमाई के मामले में इससे आगे हैं कौन-कौन सी फिल्में...
Ramayana North America Box Office: नमित मल्होत्रा की फिल्म 'रामायण पार्ट 1' बॉक्स ऑफिस पर लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है. यश और रणबीर कपूर स्टारर इस फिल्म ने अब नॉर्थ अमेरिका में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. फिल्म ने यहां से 30.09 मिलियन डॉलर की कमाई की है. इसके साथ ही यह नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली विदेशी फिल्मों की ऑल टाइम टॉप-10 लिस्ट में शामिल हो गई है.
नॉर्थ अमेरिका में विदेशी फिल्मों की कमाई के मामले में 'रामायण पार्ट 1' ने कई मशहूर फिल्मों के बीच अपनी जगह बनाई है. फिल्म ने नॉर्थ अमेरिका में 30 मिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर एक नया बेंचमार्क सेट किया है. यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि इससे पहले किसी भारतीय फिल्म ने इस मार्केट में 30 मिलियन डॉलर की कमाई नहीं की थी.
अब तक नॉर्थ अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली विदेशी फिल्में-
नॉर्थ अमेरिका में भारतीय फिल्मों की कमाई का रिकॉर्ड देखें तो हर बड़ी फिल्म ने एक नया मुकाम हासिल किया है. इसकी शुरुआत 'थ्री इडियट्स' से हुई थी. इस फिल्म ने नॉर्थ अमेरिका में करीब 6 मिलियन डॉलर की कमाई की थी. इससे पहले किसी भारतीय फिल्म ने यहां 5 मिलियन डॉलर का आंकड़ा पार नहीं किया था.
इसके बाद आमिर खान की फिल्म 'पीके' ने 10 मिलियन डॉलर की कमाई कर एक नया क्लब खोला. फिर 'बाहुबली 2' ने 15 मिलियन और 20 मिलियन डॉलर के आंकड़े को पार किया. इसके बाद 'धुरंधर 2' ने 25 मिलियन डॉलर का मुकाम हासिल किया. अब 'रामायण पार्ट 1' ने 30 मिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर इस सिलसिले को आगे बढ़ाया है.
बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों की बात करें तो 24 दिनों में 'रामायण पार्ट 1' ने दुनियाभर में शानदार कमाई की है. 28 नवंबर तक के सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म का भारत में ग्रॉस कलेक्शन 1,212.55 करोड़ रुपये और ओवरसीज कलेक्शन 602 करोड़ रुपये रहा है. इस तरह फिल्म का कुल वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 1,814.55 करोड़ रुपये पहुंच गया है.