Ramayana Collection: एक ही दिन में 2 लाख टिकट की बिक्री, 7 करोड़ की कमाई, धुरंधर से अभी भी पीछे रणबीर की रामायण

रामायण की एडवांस टिकट बुकिंग के मामले में दिल्ली-एनसीआर सबसे आगे है. यहां अब तक 19,913 टिकट बिक चुके हैं.

'रामायण: राइज ऑफ अ लीजेंड' की बुधवार (21 अक्टूबर, 2026) से भारत में एडवांस टिकट बुकिंग शुरू हुई थी और पहले दिन में फिल्म 7.26 करोड़ रुपये की कमाई कर चुकी है. 115 से ज्यादा शहरों में 3,707 शो के लिए 1.29 लाख टिकट बिके हैं. ट्रेड वेबसाइट Sacnilk के अनुसार 8 शो हाउसफुल हैं, जबकि बाकी शो फिलहाल 15 परसेंट भरे हुए हैं. वर्ल्डवाइड भी 2 लाख से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं और 13 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. लोगों में रामायण को लेकर जिस तरह का उत्साह है, उसे देखकर लग रहा है कि आने वाले समय में फिल्म कमाई के नए रिकॉर्ड बनाएगी. फिलहाल की बात करें तो फर्स्ट डे बुकिंग के मामले में रणबीर कपूर की रामायण रजनीकांत की जेलर-2, रणवीर सिंह की धुरंधर-2 और यश की टॉक्सिक से पीछे है.

धुरंधर 2: द रिवेंज

रणवीर सिंह की धुरंधर-2 मार्च में रिलीज हुई थी और फर्स्ट एडवांस बुकिंग में फिल्म ने 51.60 करोड़ रुपये का ग्रॉस और 43 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था. फर्स्ट डे के लिए फिल्म के 11, 294 शो के लिए टिकट की बिक्री हुई थी. धुरंधर-2 ने कुल 1,108 करोड़ रुपये की नेट कमाई की थी. ओपनिंग डे पर 102 करोड़ रुपये, पहले वीकेंड में 443 करोड़ रुपये और पहले हफ्ते में कुल 649 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था. हिंदी वर्जन से 99 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.

टॉक्सिकः अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स

यश, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया और नयनतारा की 'टॉक्सिकः अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' इसी साल जुलाई में रिलीज हुई थी. रिलीज से पहले ही फिल्म ने एडवांस बुकिंग से जमकर कमाई कर ली थी. टॉक्सिक ने 73.43 करोड़ रुपये की कमाई की थी, अकेले Book My Show पर डेढ़ से 2 लाख टिकट बिके थे. फर्स्ट डे पर फिल्म ने 120 करोड़ रुपये का ग्रॉस और 101.10 करोड़ रुपये की नेट कमाई की थी.

जेलर-2

15 अक्टूबर को रजनीकांत की जेलर-2 रिलीज हुई थी और इसकी रिलीज पहले ही फर्स्ट डे 17,615 शो की 19.60 लाख टिकट बिक गई थीं, जिससे फिल्म ने 41.48 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया. हालांकि, पहले हफ्ते में फिल्म 600 करोड़ क्लब में शामिल नहीं हो सकी है. पहले दिन 59,70 करोड़ रुपये, दूसरे दिन 37.10 करोड़ रुपये, तीसरे दिन 47.25 करोड़ रुपये, चौथे दिन 55.85 करोड़ रुपये, छठे दिन 46.80 करोड़ रुपये, सातवें दिन 28.15 करोड़ रुपये और आठवें दिन यानी 22 अक्टूबर को अब तक 6.56 करोड़ रुपये की कमाई कर चुकी है.

रामायण की एडवांस टिकट बुकिंग में सबसे आगे दिल्ली-एनसीआर

5 नवंबर, 2026 को दिवाली के मौके पर रामायण दुनियाभर के थिएटर्स में रिलीज होगी, भारत में एडवांस बुकिंग के मामले में दिल्ली एनसीआर सबसे आगे है. नोएडा, दिल्ली और गुरुग्राम में 19,913 टिकट बिक चुके हैं. 782 शो की बुकिंग में1.82 करोड़ रुपये की ग्रॉस कमाई अब तक हो चुकी है, जबकि कमाई के मामले में महाराष्ट्र टॉप पर है. 982 शो की टिकट बुकिंग से अब तक 1.99 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन हुआ है.

दिल्ली और महाराष्ट्र के बाद गुजरात में 327 शो, कर्नाटक में 84, तेलंगाना में 65, पश्चिम बंगाल में 202, राजस्थान में 216, पंजाब में 244, उत्तर प्रदेश में 177 और मध्य प्रदेश में 168 शो की बुकिंग हुई है. गुजरात में अब तक का ग्रॉस कलेक्शन 50.36 लाख रुपये, कर्नाटक में 42.88 लाख रुपये, तेलंगाना में 40.38 लाख रुपये, पश्चिम बंगाल में 36.85 लाख रुपये, राजस्थान में 26.85 लाख रुपये, पंजाब में 26.64 लाख रुपये, उत्तर प्रदेश में 26.51 लाख रुपये और मध्य प्रदेश में 19.30 लाख रुपये दर्ज किया गया है.

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