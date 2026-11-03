‘रामायण’ की स्टारकास्ट में छुपा है हिट फॉर्मूला... नमित-नितेश ने कास्टिंग में खेला सबसे बड़ा दांव! एक्सपर्ट बोले यही तो है मास्टरप्लान

‘रामायण’ में रणबीर कपूर, यश, साई पल्लवी और रकुल प्रीत सिंह की कास्टिंग महज स्टार पावर नहीं, बल्कि अलग-अलग फिल्मी बाजारों तक पहुंचने की रणनीति भी है. जानिए नमित मल्होत्रा और नितेश तिवारी के इस मास्टरप्लान पर ट्रेड एक्सपर्ट की राय.

बड़ी फिल्म बनाने के लिए सिर्फ बड़ा बजट, शानदार VFX और भव्य सेट काफी नहीं होते. फिल्म को ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक पहुंचाना भी उतना ही जरूरी होता है. खासकर तब, जब प्रोजेक्ट ‘रामायण’ जैसा हो, जिसकी कहानी से देश के अलग-अलग हिस्सों के लोग भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं. नमित माल्होत्रा और नितेश तिवारी की इस फिल्म की स्टारकास्ट पर गौर करें तो एक दिलचस्प रणनीति दिखाई देती है. रणबीर कपूर, यश, साई पल्लवी और रकुल प्रीत सिंह जैसे कलाकारों को एक साथ लाने के पीछे सिर्फ बड़े नामों को जोड़ना नहीं, बल्कि अलग-अलग रीजनल मार्केट में अपनी पकड़ बनाने की संभावना भी है. ट्रेड एनालिस्ट अश्विनी कुमार की मानें तो इतनी बड़ी फिल्म के लिए कास्टिंग करते समय बाजार की समझ बेहद अहम होती है. ‘रामायण’ के मामले में भी यही प्लानिंग नजर आती है. अब फिल्म की एडवांस बुकिंग के आंकड़े भी इस बड़े बाजार की संभावनाओं की तरफ इशारा कर रहे हैं.

रणबीर से यश तक, हर स्टार के पीछे अलग ऑडियंस!

‘रामायण’ की कास्टिंग को गौर से देखें तो इसमें एक खास पैटर्न नजर आता है. रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका में हैं. हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में करीब दो दशक का सफर तय कर चुके रणबीर की अपनी मजबूत फैन फॉलोइंग है. रोमांटिक फिल्मों से लेकर एक्शन और इंटेंस किरदारों तक उन्होंने अलग-अलग तरह की भूमिकाओं से अपनी पहचान बनाई है. ऐसे में राम के किरदार में उनका नजर आना हिंदी दर्शकों के लिए फिल्म का बड़ा आकर्षण है.

दूसरी तरफ यश को रावण के किरदार में लेना भी एक बड़ा फैसला है. ‘KGF’ फ्रेंचाइजी के बाद यश की लोकप्रियता सिर्फ कन्नड़ सिनेमा तक सीमित नहीं रही. उनकी पहचान देशभर में बनी है, लेकिन कर्नाटक के दर्शकों के बीच उनका खास प्रभाव है. ऐसे में उनकी मौजूदगी फिल्म को दक्षिण भारत के एक बड़े बाजार से जोड़ती है.

साई पल्लवी की बात करें तो तमिल और तेलुगु सिनेमा में उनकी अपनी मजबूत पहचान है. उन्होंने अपनी अदाकारी और अलग तरह के किरदारों से दर्शकों के बीच जगह बनाई है. फिल्म में वह सीता की भूमिका निभा रही हैं. वहीं रकुल प्रीत सिंह शूर्पणखा के किरदार में नजर आएंगी. रकुल का भी दक्षिण भारतीय सिनेमा से पुराना जुड़ाव रहा है.

यानी फिल्म की स्टारकास्ट में हिंदी और दक्षिण भारतीय सिनेमा के लोकप्रिय चेहरों का ऐसा मेल है, जो इसे अलग-अलग दर्शक वर्गों तक पहुंचाने में मदद कर सकता है. यही वजह है कि ‘रामायण’ को सिर्फ एक हिंदी फिल्म की तरह देखना सही नहीं होगा. इसका लक्ष्य एक बड़े पैन इंडिया दर्शक वर्ग तक पहुंचना है.

कास्टिंग के पीछे सिर्फ स्टारडम नहीं, बाजार का गणित भी!

ट्रेड एनालिस्ट अश्विनी कुमार के मुताबिक, इतनी बड़ी फिल्म बनाते समय कलाकारों की लोकप्रियता और उनके बाजार को भी ध्यान में रखना पड़ता है. हर कलाकार की अपनी ऑडियंस होती है. किसी की पकड़ हिंदी बेल्ट में मजबूत होती है, तो किसी की लोकप्रियता दक्षिण भारतीय बाजार में ज्यादा होती है. ऐसे में अलग-अलग क्षेत्रों के लोकप्रिय कलाकारों को एक फिल्म में लाने से उसके दर्शक वर्ग का दायरा बढ़ सकता है.

‘रामायण’ के मामले में यही बात दिलचस्प है. यश की लोकप्रियता कर्नाटक में फिल्म को लेकर उत्सुकता बढ़ा सकती है. साई पल्लवी की मौजूदगी तमिल और तेलुगु दर्शकों के बीच आकर्षण पैदा कर सकती है. वहीं रणबीर कपूर हिंदी बाजार में फिल्म का बड़ा चेहरा हैं. रकुल प्रीत सिंह की क्षेत्रीय सिनेमा में पहचान भी फिल्म के लिए अतिरिक्त कनेक्शन बनाती है.

यहां एक बात समझना जरूरी है कि किसी कलाकार की लोकप्रियता सिर्फ उसके सोशल मीडिया फॉलोअर्स या फिल्मों की संख्या से नहीं मापी जाती. असली बात यह है कि किसी क्षेत्र में उसका नाम दर्शकों को सिनेमाघर तक लाने की कितनी क्षमता रखता है. बड़ी फिल्मों में इसी लोकप्रियता का व्यावसायिक इस्तेमाल किया जाता है. अश्विनी कुमार की ट्रेड एनालिसिस भी इसी तरफ इशारा करती है.

यश सिर्फ रावण नहीं, कर्नाटक में फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर भी!

‘रामायण’ की रीजनल मार्केट रणनीति का सबसे दिलचस्प उदाहरण इसके डिस्ट्रीब्यूशन प्लान में दिखाई देता है. फिल्म को दक्षिण भारत में एक ही डिस्ट्रीब्यूटर के भरोसे नहीं छोड़ा गया है, बल्कि अलग-अलग राज्यों के लिए अलग कंपनियों को जिम्मेदारी दी गई है.

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में दिल राजू की Sri Venkateswara Creations फिल्म का वितरण करेगी. कर्नाटक में यश की कंपनी Monster Mind Creations को जिम्मेदारी मिली है. तमिलनाडु में Think Studios और केरल में E4 Entertainment फिल्म को रिलीज करेगी. वहीं उत्तर भारत में धर्मा प्रोडक्शंस और भारत के बाहर Sony Pictures वितरण संभाल रही है.

इस पूरी व्यवस्था में सबसे दिलचस्प बात यश का कनेक्शन है. वह फिल्म में रावण की भूमिका निभाने के साथ-साथ कर्नाटक में इसके वितरण से भी जुड़े हैं. रिपोर्टों के मुताबिक, दक्षिण भारत के वितरण की रणनीति और अलग-अलग क्षेत्रों के डिस्ट्रीब्यूटर्स के चयन में भी उनकी अहम भूमिका रही है.

यानी यश का जुड़ाव सिर्फ पर्दे पर रावण बनने तक सीमित नहीं है. वह एक कलाकार, प्रोड्यूसर और अपने घरेलू बाजार में डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर की भूमिका में भी हैं. किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए यह एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक कनेक्शन है.

‘टॉक्सिक’ से समझिए कास्टिंग का पूरा गणित

रीजनल मार्केट को ध्यान में रखकर कास्टिंग करने की रणनीति नई नहीं है. अश्विनी कुमार ने इस संदर्भ में यश की फिल्म ‘टॉक्सिक’ का उदाहरण भी दिया. उनके मुताबिक, उस फिल्म की कास्टिंग में भी अलग-अलग बाजारों को ध्यान में रखने की कोशिश दिखाई दी थी. नयनतारा और कियारा आडवाणी जैसे कलाकारों के जरिए अलग-अलग दर्शक वर्गों तक पहुंच बनाने की योजना थी.

लेकिन यहां एक बड़ा फर्क समझना जरूरी है. लोकप्रिय कलाकारों को जोड़ लेने भर से कोई फिल्म सफल नहीं हो जाती. अगर कहानी और फिल्म की प्रस्तुति दर्शकों को पसंद नहीं आती, तो बड़ी स्टारकास्ट भी उसे बॉक्स ऑफिस पर नहीं बचा सकती. ‘टॉक्सिक’ का उदाहरण इसी बात को समझाता है कि कास्टिंग की रणनीति और फिल्म की अंतिम कामयाबी दो अलग-अलग बातें हैं.

‘रामायण’ के सामने भी यही चुनौती होगी. इसके पास बड़ी स्टारकास्ट है, एक ऐसी कहानी है जिससे देश के अलग-अलग हिस्सों के लोग भावनात्मक रूप से जुड़े हैं और इसे बड़े पैमाने पर बनाया गया है. लेकिन इन सभी खूबियों को बॉक्स ऑफिस की सफलता में बदलने के लिए फिल्म का दर्शकों से जुड़ना जरूरी होगा.

एडवांस बुकिंग में दिखने लगा रीजनल मार्केट का दम

फिल्म की रिलीज से पहले अब इसके बॉक्स ऑफिस आंकड़े भी चर्चा में हैं. 3 नवंबर को सामने आई रिपोर्टों के मुताबिक, ‘रामायण’ की ओपनिंग वीकेंड की वर्ल्डवाइड एडवांस बुकिंग 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है. इसमें भारत के साथ विदेशी बाजारों की प्री-सेल भी शामिल है. वहीं 2 नवंबर तक की रिपोर्ट में भारत की एडवांस बुकिंग लगभग 45.35 करोड़ रुपये ग्रॉस बताई गई थी, जिसमें ब्लॉक सीटें भी शामिल थीं.

ट्रेड एक्सपर्ट अक्षय राठी ने फिल्म की ओपनिंग को लेकर अनुमान जताया है कि हिंदी वर्जन पहले दिन 50 से 65 करोड़ रुपये तक का कारोबार कर सकता है, जबकि दूसरी भाषाओं से 45 से 50 करोड़ रुपये तक आने की संभावना है. उन्होंने कर्नाटक से ही 35 से 40 करोड़ रुपये के योगदान की संभावना जताई है. यह अनुमान बताता है कि फिल्म की ओपनिंग में दक्षिण भारतीय बाजार की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है.

हालांकि, एडवांस बुकिंग के आंकड़े और ओपनिंग डे का वास्तविक कलेक्शन अलग-अलग चीजें हैं. टिकटों की बिक्री के साथ रिलीज के दिन दर्शकों की संख्या, शो की उपलब्धता और फिल्म को मिलने वाली प्रतिक्रिया भी मायने रखेगी. फिर भी शुरुआती आंकड़े फिल्म की व्यापक बाजार पहुंच की तरफ इशारा जरूर करते हैं.

100 करोड़ की ओपनिंग का दांव, क्या इतिहास रचेगी ‘रामायण’?

भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की पहले दिन की कमाई का रिकॉर्ड पहले से मौजूद है. ‘पुष्पा 2’, ‘RRR’, ‘बाहुबली 2’, ‘KGF 2’ और ‘धुरंधर 2’ जैसी फिल्मों ने यह आंकड़ा पार किया है. ऐसे में ‘रामायण’ के लिए चुनौती किसी अनछुए रिकॉर्ड को छूने की नहीं, बल्कि इस बड़े क्लब में अपनी जगह बनाने और उससे आगे निकलने की होगी.

अक्षय राठी के अनुमान के अलावा ट्रेड ट्रैकर रमेश बाला ने भी फिल्म की घरेलू ओपनिंग को लेकर 120 करोड़ रुपये तक की संभावना जताई है. हालांकि ये दोनों ही ट्रेड अनुमान हैं, वास्तविक कलेक्शन नहीं. फिल्म का बजट और इसके साथ जुड़ी उम्मीदें भी काफी बड़ी हैं. ऐसे में सिर्फ शानदार ओपनिंग ही काफी नहीं होगी, बल्कि आने वाले दिनों में दर्शकों का साथ मिलना भी जरूरी होगा.

फिल्म को 5 नवंबर को हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और अंग्रेजी में रिलीज किया जाना है. दिवाली के आसपास का लंबा फेस्टिव वीकेंड भी इसके पक्ष में जा सकता है. अलग-अलग भाषाओं में रिलीज और क्षेत्रीय सितारों की लोकप्रियता इसे व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुंचने का मौका देती है.

नमित-नितेश की जोड़ी का असली मास्टरस्ट्रोक

कुल मिलाकर ‘रामायण’ की सबसे दिलचस्प बात सिर्फ इसकी विशाल स्टारकास्ट नहीं है. रणबीर कपूर, यश, साई पल्लवी और रकुल प्रीत सिंह जैसे कलाकारों के साथ फिल्म का क्षेत्रीय डिस्ट्रीब्यूशन प्लान भी एक बड़े बाजार को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. एक तरफ कलाकारों के जरिए अलग-अलग दर्शक वर्गों तक पहुंचने की कोशिश है, तो दूसरी तरफ हर क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर मजबूत वितरण व्यवस्था बनाई गई है.

अश्विनी कुमार की ट्रेड एनालिसिस से इस रणनीति को समझने में मदद मिलती है. वहीं फिल्म की मौजूदा एडवांस बुकिंग और वितरण से जुड़े नए तथ्य इस बात को और मजबूत करते हैं कि ‘रामायण’ की योजना सिर्फ एक हिंदी ब्लॉकबस्टर बनाने तक सीमित नहीं है. नमित माल्होत्रा और नितेश तिवारी इसे देश के अलग-अलग बाजारों और अंतरराष्ट्रीय दर्शकों तक पहुंचाने की तैयारी में हैं. अब इस कास्टिंग और बाजार की रणनीति को दर्शकों का कितना साथ मिलता है, इसका जवाब 5 नवंबर को सिनेमाघरों में मिलेगा.