60 मिनट में बिक गईं 1.4 लाख टिकट! रामायण ने पुष्पा, धुरंधर को पछाड़ा, 1000 करोड़ की तरफ बढ़ी रणबीर-यश की फिल्म

Ramayana Box Office Collection: रणबीर कपूर और यश की फिल्म 'रामायण' ने बॉक्स ऑफिस पर नया रिकॉर्ड बनाया है. मेकर्स ने दावा किया है कि एक घंटे में फिल्म की 1.4 लाख टिकटें बिकी हैं.

'रामायण' की बॉक्स ऑफिस पर रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है. रणबीर कपूर और यश की इस फिल्म ने टिकटों की बिक्री के मामले में एक के बाद एक नए रिकॉर्ड बनाने शुरू कर दिए हैं. मेकर्स ने दावा किया कि रिलीज के बाद फिल्म के एक घंटे में 1.4 लाख टिकटें बिकी हैं. इतना ही नहीं, BookMyShow पर लगातार चार दिनों तक हर दिन 10 लाख से ज्यादा टिकटों की बिक्री कर फिल्म ने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

इस उपलब्धि के साथ 'रामायण' ने 'पुष्पा 2', 'कल्कि 2898 AD' और 'धुरंधर 2' जैसी फिल्मों की लिस्ट में जगह बना ली है. पहले रविवार को तो फिल्म ने टिकट बिक्री के मामले में 'धुरंधर 2' को भी पीछे छोड़ दिया. फिल्म की कमाई की बात करें तो Sacnilk के अनुसार, चार दिनों के एक्सटेंडेड ओपनिंग वीकेंड में इसका वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 507 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया. अब फिल्म 'रामायण' की नजर 1,000 करोड़ रुपये के आंकड़े पर है.

एक घंटे में बिक गईं 1.4 लाख टिकटें, बनाया नया रिकॉर्ड

फिल्म की टिकट बिक्री को लेकर 9 नवंबर को 'वर्ल्ड ऑफ रामायण' के आधिकारिक एक्स हैंडल से एक पोस्ट शेयर की गई. इसमें बताया गया कि महज 60 मिनट में फिल्म की 1.4 लाख टिकटें बिक गईं. मेकर्स ने इसे किसी फिल्म के एक घंटे में सबसे ज्यादा टिकट बुक होने का रिकॉर्ड बताया है.

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पोस्ट में दर्शकों का शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें सिनेमाघरों में फिल्म देखने की अपील भी की गई. खास बात ये है कि फिल्म को IMAX समेत कई प्रीमियम फॉर्मेट में रिलीज किया गया है. इन फॉर्मेट में भी दर्शकों की अच्छी दिलचस्पी देखने को मिल रही है.

लगातार चार दिन बिकीं 10 लाख से ज्यादा टिकटें

'रामायण' की लोकप्रियता का अंदाजा BookMyShow के आंकड़ों से भी लगाया जा सकता है. Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म लगातार चार दिनों तक हर दिन 10 लाख से ज्यादा टिकटें बेचने में कामयाब रही. इस उपलब्धि के साथ फिल्म उन चुनिंदा भारतीय फिल्मों में शामिल हो गई है, जिन्होंने लगातार चार दिन ये आंकड़ा पार किया है. इससे पहले 'कल्कि 2898 AD', 'पुष्पा 2', 'कांतारा चैप्टर 1', 'धुरंधर 2' और 'जेलर 2' जैसी फिल्में यह कमाल कर चुकी हैं.

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रामायण बनाम धुरंधर 2

BMS पर 'रामायण' की पहले चार दिनों में फिल्म की कुल 54.76 लाख टिकटें बिकीं. इसमें रिलीज से पहले की एडवांस बुकिंग भी शामिल है. 'धुरंधर 2' से मुकाबले की बात करें तो पहले तीन दिनों तक रणवीर सिंह की फिल्म टिकट बिक्री में आगे थी, लेकिन रविवार को बाजी पलट गई.

गुरुवार को रामायण की 10.20 लाख और धुरंधर 2 की 16.40 लाख टिकटें बिकीं

शुक्रवार को रामायण की 11.60 लाख और धुरंधर 2 की 15.70 लाख टिकटें बिकीं

शनिवार को दोनों फिल्मों की टिकट बिक्री क्रमशः 11.60 लाख और 16 लाख रही

रविवार को रामायण की 10.80 लाख और धुरंधर 2 की 10.40 लाख टिकटें बिकीं

पहले रविवार को 'रामायण' ने 'धुरंधर 2' को करीब 3.8 फीसदी से पीछे छोड़ दिया. हालांकि, कुल चार दिनों की टिकट बिक्री में 'धुरंधर 2' अभी भी आगे है. BMS पर उसकी 82.60 लाख टिकटें बिकी थीं. 'रामायण' 54.76 लाख टिकटों के साथ हिंदी फिल्मों की ओपनिंग वीकेंड लिस्ट में तीसरे नंबर पर है.

भारत में हर दिन कितनी हुई कमाई?

अब फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर नजर डालें तो भारत में भी इसकी कमाई लगातार मजबूत बनी हुई है. Sacnilk के आंकड़ों के मुताबिक, पहले चार दिनों में फिल्म ने भारत में 238.85 करोड़ रुपये नेट कमाए थे. वहीं पांचवें दिन यानी 9 नवंबर को रात 8 बजे तक इसका शुरुआती अनुमान 83.75 करोड़ रुपये नेट था.

दिन के हिसाब से भारत में फिल्म का नेट कलेक्शन इस तरह रहा-

पहला दिन- 64.85 करोड़

दूसरा दिन- 48.05 करोड़

तीसरा दिन- 69.80 करोड़

चौथा दिन- 56.15 करोड़

पांचवां दिन- 93.49 करोड़ (रात 9 बजे तक)

विदेशों में भी रामायण का जलवा

भारत ही नहीं, विदेशी बाजारों में भी फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, पहले चार दिनों में फिल्म ने विदेशों से करीब 222 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया. नॉर्थ अमेरिका में फिल्म ने 12.20 मिलियन डॉलर, ब्रिटेन में 3 मिलियन डॉलर, यूएई में 2.20 मिलियन डॉलर और ऑस्ट्रेलिया में 1.90 मिलियन डॉलर की कमाई की.

इसके अलावा जर्मनी, थाईलैंड, नेपाल, नीदरलैंड और दक्षिण अफ्रीका में भी फिल्म ने अच्छी शुरुआत की. थाईलैंड, नीदरलैंड और दक्षिण अफ्रीका में किसी भारतीय फिल्म की ओपनिंग के लिहाज से नए रिकॉर्ड बनने की बात भी रिपोर्ट में कही गई है.

एक और खास बात यह है कि IMAX फॉर्मेट से फिल्म को दुनियाभर में करीब 6 मिलियन डॉलर की कमाई हुई. इसके साथ ही 'रामायण' ने किसी भारतीय फिल्म की सबसे बड़ी ग्लोबल IMAX ओपनिंग का रिकॉर्ड बनाया. इसके वर्ल्डवाइड ओपनिंग कलेक्शन में IMAX की हिस्सेदारी करीब 11 फीसदी रही.

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507 करोड़ पार, अब 1000 करोड़ पर नजर

चार दिनों के एक्सटेंडेड ओपनिंग वीकेंड में भारत और विदेशों की कमाई मिलाकर 'रामायण' का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 507.20 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. इसमें भारत का ग्रॉस कलेक्शन 285.20 करोड़ और विदेशों से हुई कमाई 222 करोड़ रुपये शामिल है.

इस तरह फिल्म ने रिलीज के शुरुआती चार दिनों में ही 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया. फिल्म के आंकड़े बता रहे हैं कि ये हर रोज 80-100 करोड़ कमा रही है, जो हर दिन बढ़ता जा रहा है. अब दर्शकों और ट्रेड की नजर इस बात पर है कि फिल्म कितनी जल्दी 1,000 करोड़ रुपये के क्लब में पहुंचती है.

26 नवंबर तक जारी रहेगी 'रामायण' की इंटरनेशनल रिलीज

आमतौर पर फिल्मों को दुनियाभर में एक साथ रिलीज किया जाता है, लेकिन 'रामायण' के साथ ऐसा नहीं है. फिल्म को अलग-अलग देशों में चरणबद्ध तरीके से रिलीज किया जा रहा है. अभी कई विदेशी बाजारों में इसकी रिलीज बाकी है. वैरायटी पोर्टल के अनुसार, इसकी अगली शुरुआत 11 नवंबर से इंडोनेशिया में होगी. इसके बाद एशिया, यूरोप और लैटिन अमेरिका के कई देशों में फिल्म दस्तक देगी. इन तारीखों में बदलाव भी संभव है.

फिल्म की इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी सोनी पिक्चर्स संभाल रही है. अलग-अलग तारीखों पर होने वाली रिलीज से फिल्म को शुरुआती वीकेंड के बाद भी विदेशी बॉक्स ऑफिस पर कमाई जारी रखने का मौका मिलेगा.

फिल्म में नजर आए ये सितारे

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण के किरदार में हैं. इनके अलावा सनी देओल हनुमान, रवि दुबे लक्ष्मण और अरुण गोविल राजा दशरथ की भूमिका निभा रहे हैं. फिल्म का संगीत एआर रहमान और हॉलीवुड के मशहूर कंपोजर हंस जिमर ने तैयार किया है.

करीब 4,000 करोड़ रुपये के अनुमानित कुल बजट वाली इस फिल्म को दो हिस्सों में बनाया जा रहा है. पहला पार्ट 5 नवंबर 2026 को रिलीज हुआ है और अब दर्शकों को इसके दूसरे पार्ट का इंतजार है जो 2028 में दिवाली पर सकता है.

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