4,000 करोड़ का दांव, 40 भाषाओं में रिलीज... क्या पहले दिन ‘पुष्पा 2’, ‘बाहुबली 2’, ‘एवेंजर्स: एंडगेम’ का रिकॉर्ड तोड़ेगी ‘रामायण’?

रणबीर कपूर की ‘रामायण’ का बजट करीब 4,000 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. क्या यह फिल्म पहले दिन ‘पुष्पा 2’ और ‘बाहुबली 2’ जैसे रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? जानिए ट्रेड एक्सपर्ट की राय और बॉक्स ऑफिस के बड़े आंकड़े.

दोनों पार्ट का रिपोर्टेड बजट करीब 4,000 करोड़ रुपये.

करीब 40 भाषाओं में रिलीज की योजना को लेकर चर्चा.

‘पुष्पा 2’ के नाम भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी वर्ल्डवाइड ओपनिंग का प्रमुख रिकॉर्ड.

ट्रेड एक्सपर्ट कोमल नाहटा को भी ‘रामायण’ से बड़ी ओपनिंग की उम्मीद.

Ramayana Box Office Prediction: रणबीर कपूर की ‘रामायण: पार्ट 1’ को लेकर दर्शकों के बीच उत्सुकता है, तो ट्रेड की नजरें इसके बॉक्स ऑफिस पर टिकी हैं. करीब 4,000 करोड़ रुपये के रिपोर्टेड बजट वाले इस दो भागों के प्रोजेक्ट को दुनियाभर में बड़े पैमाने पर रिलीज करने की तैयारी है. फिल्म को करीब 40 भाषाओं में रिलीज किए जाने की खबरें हैं. ऐसे में सवाल है कि क्या ‘रामायण’ पहले दिन कमाई का नया इतिहास रच सकती है? क्या यह ‘पुष्पा 2’ और ‘बाहुबली 2’ जैसी भारतीय फिल्मों के ओपनिंग रिकॉर्ड को चुनौती देगी? ट्रेड एक्सपर्ट कोमल नाहटा को भी इसकी क्षमता पर भरोसा है. उनका कहना है कि विदेशों में बड़ी संख्या में सिनेमाघरों में रिलीज फिल्म की कमाई को नई ऊंचाई दे सकती है.

‘रामायण’ की ओपनिंग पर क्या बोले ट्रेड एक्सपर्ट, कोमल नाहटा?

‘रामायण’ के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ने की संभावना को लेकर जब ट्रेड एक्सपर्ट कोमल नाहटा से सवाल किया गया, तो उनका जवाब था, “Yes, it could and it should!”

ट्रेड एक्सपर्ट कोमल नाहटा के मुताबिक, ‘रामायण’ ऐसा कर सकती है और उसे ऐसा करना भी चाहिए. उन्होंने इसके पीछे वजह बताते हुए कहा, “The sheer number of cinemas abroad can ensure a bigger number. Plus, it is Ramayana we are talking about!”

कोमल नाहटा का कहना है कि विदेशों में बड़ी संख्या में सिनेमाघरों में रिलीज फिल्म की ओपनिंग को बड़ा बनाने में मदद कर सकती है. इसके अलावा, ‘रामायण’ जैसी महाकाव्य पर आधारित कहानी का महत्व भी इसे दूसरी फिल्मों से अलग बनाता है.

हालांकि, कोमल नाहटा ने फिल्म की पहले दिन की कमाई का कोई निश्चित आंकड़ा नहीं दिया है. उन्होंने यह भी नहीं कहा कि फिल्म निश्चित रूप से किसी खास रिकॉर्ड को तोड़ेगी. उनकी राय से इतना जरूर संकेत मिलता है कि फिल्म की व्यापक अंतरराष्ट्रीय रिलीज उसकी ओपनिंग के लिए अहम साबित हो सकती है.

4,000 करोड़ रुपये का बजट, लेकिन कितना है पहले भाग का खर्च?

‘रामायण’ को लेकर सामने आ रहा करीब 4,000 करोड़ रुपये का बजट इसे भारतीय सिनेमा के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में शामिल करता है. लेकिन इस आंकड़े को समझना जरूरी है. रिपोर्टों में यह रकम दोनों भागों के संयुक्त प्रोजेक्ट से जुड़ी बताई गई है. इसे केवल ‘रामायण: पार्ट 1’ का बजट मानना सही नहीं होगा.

नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका निभा रहे हैं. साई पल्लवी माता सीता, यश रावण, सनी देओल हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण के किरदार में नजर आएंगे. फिल्म का निर्माण नमित मल्होत्रा के प्राइम फोकस स्टूडियोज ने किया है.

इतने बड़े बजट वाले प्रोजेक्ट के लिए बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करना महत्वपूर्ण होगा. हालांकि, फिल्म की सफलता का आकलन सिर्फ पहले दिन की कमाई से नहीं किया जा सकता. दोनों भागों पर हुए कुल खर्च, मार्केटिंग, वितरण और दूसरे व्यावसायिक पहलुओं को भी ध्यान में रखना होगा.

40 भाषाओं में रिलीज की तैयारी, ग्लोबल दर्शकों पर नजर

‘रामायण’ को करीब 40 भाषाओं में रिलीज करने की योजना की खबरें सामने आई हैं. फिल्म की ग्लोबल रिलीज के लिए अंतरराष्ट्रीय वितरण व्यवस्था भी तैयार की जा रही है. प्राइम फोकस स्टूडियोज के मुताबिक, विदेशी बाजारों में फिल्म के वितरण की जिम्मेदारी सोनी पिक्चर्स संभालेगी.

इतनी भाषाओं में रिलीज का मकसद फिल्म को अलग-अलग देशों के दर्शकों तक पहुंचाना हो सकता है. इससे भारतीय दर्शकों के अलावा विदेशों में रहने वाले भारतीयों और भारतीय महाकाव्यों में दिलचस्पी रखने वाले लोगों तक पहुंचने का अवसर मिलेगा.

एक बात अहम है. ज्यादा भाषाओं में रिलीज होने का मतलब अपने आप रिकॉर्डतोड़ कमाई नहीं है. इसके लिए फिल्म को पर्याप्त शो मिलने, टिकटों की बिक्री, स्थानीय बाजारों में मांग और दर्शकों की प्रतिक्रिया जैसे पहलुओं पर भी अच्छा प्रदर्शन करना होगा. यही वजह है कि कोमल नाहटा ने भी विदेशों में सिनेमाघरों की संख्या को ओपनिंग के लिहाज से अहम बताया है.

‘पुष्पा 2’ के नाम है भारतीय फिल्मों की सबसे बड़ी ओपनिंग का रिकॉर्ड

भारतीय फिल्मों के वर्ल्डवाइड ओपनिंग-डे कलेक्शन की बात करें, तो अल्लू अर्जुन की ‘पुष्पा 2: द रूल’ सबसे बड़ा बेंचमार्क बन चुकी है. दिसंबर 2024 में रिलीज हुई इस फिल्म ने पहले दिन दुनियाभर में करीब 294 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया था. इससे पहले एसएस राजामौली की ‘आरआरआर’ ने पहले दिन दुनियाभर में करीब 223.5 करोड़ रुपये की कमाई की थी. वहीं, ‘बाहुबली 2: द कन्क्लूजन’ का वर्ल्डवाइड ओपनिंग-डे कलेक्शन करीब 217 करोड़ रुपये बताया गया था.

इन आंकड़ों को देखते हुए ‘रामायण’ के सामने चुनौती बड़ी है. अगर फिल्म पहले दिन दुनियाभर में 300 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन करती है, तो वह ‘पुष्पा 2’ के रिकॉर्ड को पार कर सकती है. हालांकि, फिलहाल इसे एक संभावना के तौर पर ही देखा जाना चाहिए. रिलीज से पहले फिल्म की कमाई का कोई निश्चित आंकड़ा तय करना जल्दबाजी होगी.

‘एवेंजर्स: एंडगेम’ से कितनी बड़ी है तुलना?

जब किसी फिल्म की ग्लोबल पहुंच की बात होती है, तो हॉलीवुड की बड़ी फिल्मों का जिक्र भी स्वाभाविक है. मार्वल की ‘एवेंजर्स: एंडगेम’ ने 2019 में अपने शुरुआती वीकेंड में दुनियाभर में करीब 1.209 अरब डॉलर का ग्रॉस कलेक्शन किया था. उस समय यह किसी फिल्म का सबसे बड़ा ग्लोबल ओपनिंग वीकेंड था.

यहां एक जरूरी अंतर समझना होगा. ‘एवेंजर्स: एंडगेम’ का 1.209 अरब डॉलर का आंकड़ा पहले वीकेंड का है, सिर्फ पहले दिन का नहीं. इसलिए इसकी सीधे ‘पुष्पा 2’ के 294 करोड़ रुपये के ओपनिंग-डे कलेक्शन से तुलना करना सही नहीं होगा.

‘रामायण’ अगर ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर बड़ा रिकॉर्ड बनाती है, तो उसके लिए भारतीय फिल्मों के पहले दिन के कलेक्शन और हॉलीवुड फिल्मों के शुरुआती वीकेंड के आंकड़ों को अलग-अलग आधार पर देखना होगा. दुनिया की बड़ी फिल्मों से तुलना करते समय समान अवधि और ग्रॉस कलेक्शन जैसे समान पैमानों का इस्तेमाल जरूरी है.

क्या ‘रामायण’ पहले दिन 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर सकती है?

फिलहाल इस सवाल का निश्चित जवाब देना मुश्किल है. फिल्म का बजट, बड़े सितारों की मौजूदगी, कई भाषाओं में रिलीज की तैयारी और अंतरराष्ट्रीय वितरण व्यवस्था इसे एक बड़े सिनेमाई आयोजन का रूप देते हैं. लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसका वास्तविक प्रदर्शन रिलीज के आसपास सामने आने वाले आंकड़ों से ही स्पष्ट होगा.

ट्रेड के लिहाज से टिकटों की बिक्री, भारत और विदेशों में शो की उपलब्धता, टिकटों की कीमत, प्रीमियम फॉर्मेट की मांग और दर्शकों की शुरुआती प्रतिक्रिया अहम संकेत होंगे. फिल्म को लेकर चर्चा कितनी टिकटों में बदलती है, यह भी इसकी ओपनिंग तय करने में बड़ी भूमिका निभाएगा.

कोमल नाहटा की राय इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि वह विदेशों में व्यापक रिलीज को फिल्म की कमाई बढ़ाने वाला एक अहम कारक मानते हैं. लेकिन अभी उनके बयान को 300 करोड़ रुपये की पक्की भविष्यवाणी नहीं कहा जा सकता.

फिलहाल ‘रामायण’ के सामने ‘पुष्पा 2’ के करीब 294 करोड़ रुपये के वर्ल्डवाइड ओपनिंग-डे रिकॉर्ड को पार करने की चुनौती है. क्या रणबीर कपूर की यह फिल्म पहले दिन भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ओपनिंग दर्ज कर पाएगी? इसका जवाब फिल्म की रिलीज और शुरुआती बॉक्स ऑफिस आंकड़ों से ही मिलेगा.

