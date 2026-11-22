Ramayana Day 17 Box Office Collection: फिल्म रामायण ने 17 दिनों में 900 करोड़ रुपये का इंडिया नेट कलेक्शन पार कर लिया है. यह भारत की तेजी से कमाई करने वाली तीसरी फिल्म बन गई है.

Ramayana Day 17 Box Office Collection: नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म 'रामायण: राइज ऑफ अ लीजेंड' बॉक्स ऑफिस पर लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है. फिल्म 5 नवंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. शानदार एक्टिंग, दमदार एक्शन सीन्स और कमाल के वीएफएक्स ने फिल्म को ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया.

'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर 900 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हो गई है. फिल्म ने कम दिनों यानि 17 दिनों में यह जबरदस्त आंकड़ा हासिल किया है. फिल्म ने भारतीय सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में अपनी पकड़ को मजबूत कर ली है.

17 दिनों में 900 करोड़ के पार पहुंची 'रामायण'

Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, 17वें दिन यानी शनिवार को जबदस्त रिस्पॉन्स देखने को मिला है. शनिवार को भारत में 27.40 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. फिल्म का घरेलू नेट कलेक्शन 906.90 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. रामायण ने केवल 17 दिनों में 900 करोड़ रुपये के क्लब में एंट्री कर ली है. शुक्रवार को फिल्म ने 15.75 करोड़ रुपये की कमाई की थी.

तेजी से 900 करोड़ कमाने वाली तीसरी फिल्म

फिल्म 'रामायण' ने कमाई की रफ्तार के मामले में भी नया रिकॉर्ड बना दिया है. Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में 900 करोड़ रुपये इंडिया नेट कलेक्शन तक पहुंचकर तीसरी सबसे ज्यादा तेजी से कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हो गई है. इससे पहले अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2: द रूल' और रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' ने ये आकंडा पार किया था.

17वें दिन की कुल कमाई कितनी हुई?

'रामायण' ने शानिवार (21 नवंबर) 17वें दिन में भारत में ग्रॉस कलेक्शन 1,084.12 करोड़ रुपये हुआ. दुनियाभर में 1,616.70 करोड़ रुपये की कमाई हुई. फिल्म के हिंदी वर्जन ने अब तक सबसे ज्यादा ज्यादा कमाई की है.

भाषा नेट कलेक्शन हिंदी 20.25 करोड़ रुपये मलयालम 2.75 करोड़ रुपये तमिल 2 करोड़ रुपये कन्नड़ 1.75 करोड़ रुपये तेलुगु 75 लाख रुपये

फिल्म ने दुनियाभर में की तबड़तोड़ कमाई

'रामायण' का दुनियाभर में भी जलवा देखने को मिल रहा है. फिल्म ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 1600 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 1,616.70 करोड़ रुपये है. फिल्म को भारत के साथ-साथ दुनियाभर से भी लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.

900 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली फिल्में

900 करोड़ के क्लब में बहुत सी फिल्म है, लेकिन 17 दिन में ये आंकड़े तक पहुंचने वाली ये 3 फिल्में है इसमें पहला नाम 'पुष्पा 2: द रूल' का है, जिसने रिलीज के 11वें दिन कुल कलेक्शन 900 करोड़ रुपये का किया था और धुरंधर 2 ने भारत में 13 दिन में 900 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था और रामायण ने ये आंकड़ा 17 दिन में पूरा किया है.

