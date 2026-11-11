1000 करोड़ के पास रामायण! रिकॉर्डतोड़ कमाई जारी, साउथ डब भाषाओं में सौ करोड़ कमाने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म

Ramayana Box Office Collection: 'रामायण' ने सातवें दिन भारत में सभी भाषाओं को मिलाकर 70.65 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. फिल्म 1000 करोड़ के करीब पहुंच गई है.

Ramayana Movie Box Office Collection Day 7: बॉक्स ऑफिस पर फिल्म 'रामायण' का रथ तेजी से आगे बढ़ रहा है. रणबीर कपूर की इस फिल्म ने रिलीज के महज सात दिनों में ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है, जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है.

नितेश तिवारी के निर्देशन और नमित मल्होत्रा के प्रोडक्शन में बनी 'रामायण' ने बुधवार (11 नवंबर 2026) तक दुनियाभर में 934 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है. अब फिल्म 1000 करोड़ रुपये के आंकड़े से कुछ ही कदम दूर है. फिल्म ने सिर्फ हिंदी बेल्ट में ही नहीं, बल्कि साउथ की चारों भाषाओं में भी शानदार प्रदर्शन किया है. यहां तक कि ये साउथ की डब भाषाओं से 100 करोड़ रुपये नेट कमाने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई है.

बॉक्स ऑफिस पर कायम रहा रामायण का जलवा

Sacnilk के 11 नवंबर रात 10 बजे तक अपडेट किए गए आंकड़ों के मुताबिक, 'रामायण' ने सातवें दिन भारत में सभी भाषाओं को मिलाकर 70.65 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. इसके साथ ही फिल्म की कुल घरेलू नेट कमाई 511.10 करोड़ रुपये हो गई है. वहीं, भारत में फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 611.05 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है.

विदेश में मिल रहा अच्छा रिस्पॉन्स

विदेशों में भी फिल्म को फैंस का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. सातवें दिन ओवरसीज मार्केट से फिल्म ने करीब 25 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया. इससे विदेशों में इसकी कुल कमाई 323.50 करोड़ रुपये हो गई है. घरेलू और विदेशी कारोबार को मिलाकर 'रामायण' का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 934.55 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. अब फिल्म को 1000 करोड़ क्लब में शामिल होने के लिए लगभग 65.5 करोड़ रुपये और कमाने हैं.

TOP 20 HIGHEST GROSSING INDIAN FILMS OVERSEAS – PHASE 1 🔥 #Ramayana continues its impressive overseas run! With $31.72M in just 6 days, it has climbed to the 8th position among India's biggest overseas grossers, surpassing #Pushpa2, #Animal and #Dangal. #DhurandharTheRevenge – $51M #Pathaan – $47.88M #PK – $47.20M #Baahubali2 – $46.98M #Jawan – $46.57M #Dhurandhar – $32.57M #Kalki2898AD – $31.95M #Ramayana – $31.72M🔥 [6 Days] #Dangal – $31.70M #Pushpa2 – $31.55M #Dhoom3 – $31.10M #Animal – $30.70M #Jailer2 – $30M #Padmaavat – $29M #Sultan – $29M #BajrangiBhaijaan – $28.64M #RRR – $27.40M #KGF2 – $27M #Dilwale – $25.60M #Leo – $24.20M Ramayana is expected to cross $60M in its lifetime run 🔥 — Films Discourse (@FilmsDiscourse) November 11, 2026

गुरुवार को होगी 1000 करोड़ क्लब में एंट्री!

गुरुवार के लिए फिल्म की बंपर एडवांस बुकिंग भी हुई है. भारत में करीब 7 लाख टिकट बुक हो गए हैं और कमाई का आंकड़ा 24 करोड़ के आसपास है. विदेश में एडवांस बुकिंग को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. फिल्म गुरुवार को हांगकांग में रिलीज होने वाली है, जहां करीब 4 करोड़ रुपये के टिकट बिक चुके हैं. ऐसे में फिल्म गुरुवार को ही 1000 करोड़ क्लब में एंट्री ले सकती है.

पांचवें दिन हुई थी सबसे ज्यादा कमाई

फिल्म की कमाई का ग्राफ भी काफी दिलचस्प रहा है. 'रामायण' ने पहले दिन 64.85 करोड़ रुपये के नेट कलेक्शन के साथ बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत की थी. दूसरे दिन कमाई घटकर 48.05 करोड़ रुपये रह गई, लेकिन तीसरे दिन फिल्म ने वापसी करते हुए 69.80 करोड़ रुपये कमा लिए.

चौथे दिन रविवार होने के बावजूद फिल्म का कारोबार 56.15 करोड़ रुपये रहा. इसके बाद पांचवें दिन फिल्म ने जबरदस्त छलांग लगाई और 107.50 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. छठे दिन भी फिल्म ने 94.10 करोड़ रुपये कमाए. वहीं, सातवें दिन 70.65 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ.

साउथ की चार भाषाओं में बना दिया ऐतिहासिक रिकॉर्ड

'रामायण' की सबसे बड़ी कामयाबी सिर्फ इसका हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं है. फिल्म ने साउथ इंडियन मार्केट में भी ऐसा कारनामा किया है, जो इससे पहले किसी बॉलीवुड फिल्म के नाम नहीं था. इसके कन्नड़, तेलुगु, तमिल और मलयालम वर्जन ने मिलकर 100 करोड़ रुपये नेट कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है.

Sacnilk के सात दिनों के भाषा के हिसाब से दिए गए आंकड़ों को देखें तो कन्नड़ वर्जन ने 45.70 करोड़ रुपये, तेलुगु ने 35.75 करोड़ रुपये, तमिल ने 20 करोड़ रुपये और मलयालम वर्जन ने 15.65 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. इस तरह इन चारों भाषाओं से फिल्म की कुल कमाई 117.10 करोड़ रुपये हो चुकी है.

इन फिल्मों को छोड़ दिया पीछे

'धुरंधर 2' के साउथ डब वर्जन ने लाइफटाइम करीब 68.54 करोड़ रुपये कमाए थे. वहीं 'वॉर 2' का आंकड़ा 58.96 करोड़, 'जवान' का 57.94 करोड़ और 'एनिमल' का 50.89 करोड़ रुपये रहा था. 'रामायण' ने महज एक हफ्ते में इन सभी फिल्मों के लाइफटाइम साउथ डब कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है.

कन्नड़ भाषा में सबसे ज्यादा पसंद की जा रही फिल्म

चारों दक्षिण भारतीय भाषाओं में कन्नड़ वर्जन सबसे आगे चल रहा है. इसमें यश की लोकप्रियता का भी बड़ा योगदान माना जा रहा है. कर्नाटक में फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. इसके बाद तेलुगु वर्जन का नंबर आता है. तमिल और मलयालम में भी फिल्म ने अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है.

'रामायण' ने पहले ही हफ्ते में बॉलीवुड के लिए एक नया बॉक्स ऑफिस बेंचमार्क तैयार कर दिया है. खासकर साउथ की भाषाओं में मिली कामयाबी ने ये साबित किया है कि अब किसी हिंदी फिल्म की सफलता सिर्फ हिंदी बेल्ट तक सीमित नहीं है. अगर फिल्म की यही रफ्तार बनी रही तो आने वाले दिनों में इसके खाते में कई और बड़े रिकॉर्ड जुड़ सकते हैं.

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