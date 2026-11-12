सिर्फ 8 दिन में 1000 करोड़ क्लब में एंट्री, रामायण ने तोड़ा बाहुबली-2, RRR और धुरंधर का रिकॉर्ड, रच डाला इतिहास

Ramayana Box Office Collection: 'रामायण' ने 'बाहुबली-2' को पीछे छोड़ते हुए सबसे तेजी से 1000 करोड़ कमाने वाली तीसरी भारतीय फिल्म का रिकॉर्ड बनाया है.

रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश स्टारर फिल्म 'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है. फिल्म ने रिलीज के महज 8 दिनों के अंदर गुरुवार (12 नवंबर 2026) को दुनियाभर में 1000 करोड़ रुपये की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है. इसी के साथ ये भारतीय सिनेमा की 1000 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली 11वीं फिल्म बन गई है.

खास बात ये है कि इतनी बड़ी कमाई करने में फिल्म को सिर्फ 8 दिन लगे. इस मामले में 'रामायण' ने 'बाहुबली-2', 'RRR', धुरंधर और 'जवान' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है. नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म को दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है.

1030 करोड़ रुपये के पार 'रामायण'

'रामायण' ने शुरुआती 7 दिनों में दुनियाभर में करीब 945 करोड़ रुपये का कारोबार किया था. sacnilk के मुताबिक, आठवें दिन फिल्म ने 85 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की. इसी के साथ इसका कुल वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1030 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया.

फिल्म की इस शानदार कमाई के पीछे दिवाली की छुट्टियों का भी बड़ा योगदान रहा है. त्योहार के मौके पर सिनेमाघरों में दर्शकों की अच्छी भीड़ देखने को मिली. इसके अलावा फिल्म को हिंदी के साथ-साथ दूसरी भाषाओं में भी पसंद किया जा रहा है. विदेशों में भी इसे अच्छा रिस्पॉन्स मिला है.

#Ramayana breaches the ₹1000 CR GBOC mark in just 8 DAYS, becoming the FASTEST standalone indian film to achieve this historic milestone! 🔥 A second ₹1000 CR grosser for Yash and Nitesh Tiwari, and the FIRST for Ranbir Kapoor! HISTORY IN THE MAKING! 🚀 https://t.co/lKC0d4SCjz — Films Discourse (@FilmsDiscourse) November 12, 2026

'पुष्पा-2' और 'धुरंधर-2' ही हैं आगे

1000 करोड़ क्लब में पहुंचने के साथ ही 'रामायण' ने सबसे तेजी से ये आंकड़ा पार करने वाली भारतीय फिल्मों की लिस्ट में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है. इस मामले में इससे आगे सिर्फ 'पुष्पा-2' और 'धुरंधर-2' हैं, जिन्होंने महज 7 दिनों में 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा छू लिया था.

प्रभास की 'बाहुबली-2' को इस मुकाम तक पहुंचने में करीब 10 से 11 दिन लगे थे. ऐसे में रणबीर कपूर की फिल्म ने यह उपलब्धि उससे कम समय में हासिल कर ली है. इस लिस्ट में आमिर खान की 'दंगल', एसएस राजामौली की 'आरआरआर', यश की 'केजीएफ चैप्टर-2', रणवीर सिंह की 'धुरंधर-1', शाहरुख खान की 'जवान' और 'पठान' जैसी फिल्में भी शामिल हैं.

रणबीर कपूर के करियर की पहली 1000 करोड़ी फिल्म

'रामायण' की ये सफलता रणबीर कपूर के लिए भी बेहद खास है. ये उनके करियर की पहली फिल्म बन गई है, जिसने दुनियाभर में 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार किया है. इससे पहले उनकी फिल्म 'एनिमल' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन वह 1000 करोड़ के आंकड़े तक नहीं पहुंच सकी थी.

'रामायण' का कुल वर्ल्डवाइड कलेक्शन

सैकनिल्क के मुताबिक, रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' ने 8 दिनों में दुनियाभर में 1,033.55 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. इसमें भारत से फिल्म की कमाई 675.05 करोड़ रुपये रही, जबकि घरेलू बॉक्स ऑफिस पर इसका नेट कलेक्शन 564.60 करोड़ रुपये है.

विदेशी बाजारों में भी फिल्म को शानदार रिस्पॉन्स मिला है. विदेशों से अब तक 358.50 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन हो चुका है. इस तरह फिल्म की कुल कमाई में भारत का योगदान करीब 65 फीसदी और विदेशों का हिस्सा लगभग 35 फीसदी है.

अगले 5 दिनों के लिए बंपर एडवांस बुकिंग

'रामायण' की एडवांस बुकिंग भी शानदार चल रही है. 9वें दिन यानी शुक्रवार के लिए देशभर में फिल्म के 6.61 लाख से ज्यादा टिकटों की एडवांस बुकिंग हुई है. इससे 21.12 करोड़ रुपये की कमाई हुई है, जबकि ब्लॉक सीटों को हटाने पर ये आंकड़ा 16.02 करोड़ रुपये है.

अगले चार दिनों के लिए भी फिल्म के 48,732 शोज में 46.21 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग दर्ज की गई है. इसमें ब्लॉक सीटों को छोड़कर कमाई 36.04 करोड़ रुपये है. हिंदी वर्जन की मांग सबसे ज्यादा है, जबकि तेलुगु और मलयालम में भी बुकिंग बढ़ रही है.

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