4000 करोड़ की 'रामायण' सिर्फ कहानी नहीं, बड़ा सिनेमाई दांव! IMAX से 4DX तक, किस स्क्रीन पर देखें फिल्म?

रणबीर कपूर और यश की करीब 4000 करोड़ रुपये के बताए जा रहे बजट वाली 'रामायण' को IMAX, Dolby Atmos, ScreenX और 4DX जैसे फॉर्मेट में देखने का विकल्प मिलेगा. जानिए किस फॉर्मेट में कैसा होगा अनुभव और आपके लिए कौन-सा रहेगा बेहतर.

रणबीर कपूर और यश की 'रामायण' को लेकर दर्शकों में उत्साह है. फिल्म 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. करीब 4000 करोड़ रुपये के बताए जा रहे बजट वाली इस फिल्म को बड़े पर्दे पर भव्य अनुभव देने की तैयारी है. लेकिन इस बार दर्शकों के सामने एक और सवाल है. फिल्म देखने के लिए कौन-सा थिएटर फॉर्मेट चुनें? IMAX 3D, IMAX 2D, ScreenX, 4DX या Dolby Atmos? आखिर इनमें अंतर क्या है और किस फॉर्मेट में फिल्म देखने का अनुभव सबसे शानदार हो सकता है?

फिल्म की एडवांस बुकिंग और थिएटर विकल्पों के बीच एक दिलचस्प रुझान भी नजर आ रहा है. BookMyShow पर उपलब्ध शो की बुकिंग देखने पर IMAX के टिकटों में सबसे ज्यादा सीटें भरी हुई दिखाई दे रही हैं. इसे IMAX फॉर्मेट के प्रति दर्शकों की दिलचस्पी का संकेत माना जा सकता है. हालांकि, यह पूरे देश की बुकिंग का आधिकारिक आंकड़ा नहीं है और टिकटों की उपलब्धता शहर और शो के हिसाब से बदल सकती है.

फिल्म में आस्था और भक्ति के साथ एक्शन, एडवेंचर और बड़े पैमाने पर तैयार किए गए विजुअल्स भी हैं. ऐसे में थिएटर का चुनाव सिर्फ टिकट की कीमत तक सीमित नहीं रह जाता. नेशनल अवॉर्ड विनर फिल्म क्रिटिक संजीव श्रीवास्तव का मानना है कि आज की पीढ़ी के लिए भारतीय कहानियों को भी उसी सिनेमाई स्केल पर पेश करना जरूरी है, जिस स्केल पर दुनिया भर में बड़ी फिल्में बनाई जा रही हैं. यही वजह है कि 'रामायण' जैसी फिल्म के लिए प्रीमियम थिएटर फॉर्मेट की चर्चा भी अहम हो जाती है.

पहले समझिए, इतनी बड़ी फिल्म के लिए प्रीमियम स्क्रीन क्यों?

संजीव श्रीवास्तव के मुताबिक, रामायण को सिर्फ आस्था और भक्ति की कहानी के तौर पर देखना सही नहीं होगा. इसमें एक्शन और एडवेंचर भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं. उनका कहना है कि आज की युवा पीढ़ी दुनिया भर का सिनेमा देख रही है. ऐसे में भारतीय महाकाव्यों को भी बड़े विजुअल स्केल और आधुनिक सिनेमाई अंदाज में पेश करना जरूरी है, ताकि युवा दर्शक अपनी कहानियों से जुड़ाव महसूस कर सकें.

उनके मुताबिक, आज दर्शक सिर्फ कहानी देखने के लिए सिनेमाघर नहीं पहुंचता, वह बड़े पर्दे पर मिलने वाले विजुअल प्लेजर और तकनीकी अनुभव को भी महत्व देता है. 'रामायण' में बड़े युद्ध, भव्य लोकेशन, VFX और एक्शन-एडवेंचर का पैमाना ऐसा है कि दर्शक इसे सामान्य स्क्रीन के बजाय प्रीमियम फॉर्मेट में देखने का अनुभव लेना चाह सकते हैं. BookMyShow पर IMAX टिकटों की अपेक्षाकृत ज्यादा बुकिंग इसी दिलचस्पी का एक संकेत हो सकती है.

वह टीवी पर दिखाई गई रामायण और बड़े पर्दे पर बनने वाली फिल्म की तुलना को भी सही नहीं मानते. उनके मुताबिक, टीवी सीरियल में कहानी को 76-78 एपिसोड में विस्तार से कहने का मौका था, जबकि फिल्म को सीमित समय में अपनी पूरी दुनिया और कहानी दर्शकों के सामने रखनी होती है. दोनों माध्यमों की जरूरत और प्रस्तुति अलग है.

संजीव श्रीवास्तव का तर्क है कि अगर भारतीय कहानी को दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचाना है, तो उसका सिनेमाई स्तर भी ग्लोबल होना चाहिए. नई पीढ़ी हॉलीवुड की बड़ी फिल्मों और उनके विजुअल अनुभव से परिचित है. ऐसे में भारतीय फिल्ममेकर्स भी चाहते हैं कि हमारी कहानियां तकनीक और भव्यता के मामले में किसी से पीछे न रहें.

1. IMAX 2D और 3D: बड़ी स्क्रीन पर भव्य दुनिया

'रामायण' के लिए IMAX सबसे चर्चित विकल्पों में से एक है. इसकी वजह बड़ी स्क्रीन के साथ फिल्म की IMAX प्रस्तुति भी है. IMAX की आधिकारिक जानकारी में फिल्म को 'Filmed for IMAX' के तौर पर सूचीबद्ध किया गया है. यानी फिल्म को IMAX अनुभव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.

IMAX थिएटर में बड़ी स्क्रीन, खास प्रोजेक्शन तकनीक और विशेष साउंड सिस्टम का इस्तेमाल होता है. इससे बड़े युद्ध, विशाल महल, जंगल और दूसरे भव्य दृश्यों का प्रभाव ज्यादा महसूस हो सकता है. खासकर VFX और बड़े कैनवास वाले दृश्यों को देखने के लिए यह फॉर्मेट आकर्षक विकल्प बन सकता है. हालांकि, हर IMAX थिएटर एक जैसा नहीं होता. स्क्रीन का आकार, प्रोजेक्शन सिस्टम और साउंड की गुणवत्ता थिएटर के हिसाब से बदल सकती है.

अब सवाल है कि IMAX 2D चुनें या 3D? 2D में फिल्म सामान्य रूप से दिखाई देती है, जबकि 3D में तस्वीर में गहराई का एहसास होता है और इसके लिए चश्मा पहनना पड़ता है. अगर आप बड़े पर्दे पर दृश्यों की गहराई और थ्री-डायमेंशनल अनुभव चाहते हैं, तो IMAX 3D चुन सकते हैं. वहीं चश्मे के बिना फिल्म देखने वालों के लिए IMAX 2D बेहतर विकल्प हो सकता है.

एक बात ध्यान रखें. हर IMAX थिएटर में डुअल लेजर प्रोजेक्शन नहीं होता. इसलिए सिर्फ IMAX का नाम देखकर सभी सिनेमाघरों में एक जैसी पिक्चर क्वालिटी की उम्मीद न करें.

2. Dolby Atmos: जब आवाज भी कहानी का हिस्सा बने

'रामायण' में हंस जिमर और ए.आर. रहमान का संगीत है. ऐसे में फिल्म का साउंड अनुभव भी महत्वपूर्ण होगा. Dolby Atmos इसी अनुभव को बेहतर बनाने वाली साउंड तकनीक है. इसमें आवाज को थिएटर के अलग-अलग हिस्सों से इस तरह पेश किया जाता है कि दर्शक को लगे कि वह फिल्म के माहौल के बीच मौजूद है.

मसलन, युद्ध के दौरान हथियारों की आवाज, बारिश, तूफान, भीड़ और बैकग्राउंड म्यूजिक का प्रभाव ज्यादा गहरा हो सकता है. लेकिन यहां एक जरूरी अंतर समझना होगा. Dolby Atmos कोई अलग स्क्रीन फॉर्मेट नहीं है, बल्कि साउंड टेक्नोलॉजी है. सामान्य स्क्रीन पर भी Dolby Atmos की सुविधा मिल सकती है.

वहीं Dolby Cinema एक अलग प्रीमियम थिएटर फॉर्मेट है, जिसमें Dolby Vision की पिक्चर और Dolby Atmos साउंड का संयोजन होता है. इसलिए टिकट बुक करते समय सिर्फ Dolby Atmos लिखा होने और Dolby Cinema होने के बीच का फर्क समझना जरूरी है.

3. ScreenX: सामने के साथ दोनों तरफ भी दिखेगी फिल्म

अगर आप थिएटर में कुछ अलग अनुभव चाहते हैं, तो ScreenX दिलचस्प विकल्प हो सकता है. यह 270 डिग्री का पैनोरमिक अनुभव देता है. इसमें सामने मुख्य स्क्रीन होती है, जबकि थिएटर की दाईं और बाईं दीवारों पर भी चुनिंदा दृश्यों का विस्तार दिखाया जाता है.

यानी फिल्म का संसार सिर्फ सामने की स्क्रीन तक सीमित नहीं रहता. बड़े युद्ध, जंगल, विशाल इमारतों और खुले मैदानों जैसे दृश्यों में यह अनुभव खास हो सकता है. हालांकि, पूरी फिल्म तीनों स्क्रीन पर नहीं दिखाई जाती. साइड स्क्रीन का इस्तेमाल चुनिंदा दृश्यों में होता है.

'रामायण' के लिए ScreenX का विकल्प भी चर्चा में है. यह सुविधा हर शहर और हर थिएटर में उपलब्ध नहीं होती. इसलिए टिकट बुक करने से पहले यह जरूर जांच लें कि आपके चुने हुए सिनेमाघर में ScreenX शो उपलब्ध है या नहीं.

4. 4DX: सीट हिलेगी, हवा और पानी भी महसूस होगा

4DX उन दर्शकों के लिए है जिन्हें फिल्म सिर्फ देखनी नहीं, बल्कि उसके एक्शन और माहौल को महसूस भी करना पसंद है. इस फॉर्मेट में दृश्यों के हिसाब से सीटें हिलती हैं. इसके अलावा हवा, पानी की फुहार और दूसरे पर्यावरणीय इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है.

किसी तेज रफ्तार एक्शन सीन में सीट की हलचल और हवा का असर महसूस हो सकता है. बारिश या तूफान वाले दृश्यों में पानी और हवा के इफेक्ट्स अनुभव को और अलग बना सकते हैं.

लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है. अगर आप फिल्म की कहानी, संवाद, संगीत और भावनात्मक दृश्यों पर पूरा ध्यान देना चाहते हैं, तो लगातार होने वाले इफेक्ट्स आपको विचलित कर सकते हैं. वहीं एक्शन और रोमांच पसंद करने वालों के लिए 4DX मजेदार विकल्प हो सकता है.

5. सामान्य 2D और 3D: बजट में फिल्म देखने का विकल्प

हर दर्शक प्रीमियम थिएटर पर ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहता. ऐसे में सामान्य 2D और 3D शो भी विकल्प हैं. 2D सबसे सीधा और आम अनुभव है. इसमें 3D चश्मे की जरूरत नहीं होती और न ही सीटों की हलचल या दूसरे विशेष इफेक्ट्स होते हैं.

3D में तस्वीर में गहराई का एहसास जुड़ जाता है. अगर आपको बड़े पर्दे पर दृश्यों की गहराई पसंद है, तो सामान्य 3D भी चुन सकते हैं. हालांकि, इसका अनुभव थिएटर की स्क्रीन और प्रोजेक्शन की गुणवत्ता पर भी निर्भर करेगा.

महंगे टिकट का गणित, फायदा किसे?

प्रीमियम थिएटर में टिकट की कीमत सामान्य शो से ज्यादा हो सकती है. लेकिन क्या महंगे टिकट का मतलब सिर्फ दर्शकों पर अतिरिक्त बोझ है? संजीव श्रीवास्तव के मुताबिक, बड़ी फिल्मों के लिए इसका अपना बिजनेस गणित है.

उनका तर्क है कि अगर सामान्य थिएटर में टिकट 400-500 रुपये का है और प्रीमियम फॉर्मेट में यही कीमत 1000 रुपये या उससे ज्यादा पहुंच जाती है, तो कम दर्शकों के आने पर भी कुल कमाई अच्छी हो सकती है. उदाहरण के तौर पर, कम कीमत वाले टिकट पर ज्यादा दर्शकों और महंगे टिकट पर कम दर्शकों के बीच कमाई का अंतर हमेशा उतना बड़ा नहीं होगा, जितना टिकट की कीमत देखकर लगता है.

हालांकि, टिकट की पूरी रकम सीधे मेकर्स के पास नहीं जाती. इसमें थिएटर, डिस्ट्रीब्यूटर और दूसरे हिस्सेदारों का हिस्सा भी होता है. इसके अलावा टिकट की कीमत शहर, सिनेमाघर, शो की मांग और फॉर्मेट के हिसाब से बदलती है. फिल्म का बजट भी अकेले टिकट की कीमत तय नहीं करता.

संजीव श्रीवास्तव के मुताबिक, प्रीमियम फॉर्मेट की मांग के पीछे सिर्फ कमाई नहीं, बल्कि दर्शकों की बदलती पसंद भी है. आज की पीढ़ी बड़े विजुअल अनुभव को महत्व देती है. इसलिए बड़ी फिल्मों के लिए IMAX और दूसरे प्रीमियम फॉर्मेट की जरूरत और मांग दोनों बढ़ रही हैं.

तो 'रामायण' किस फॉर्मेट में देखना बेहतर होगा?

अगर आपकी प्राथमिकता भव्य विजुअल्स, बड़े युद्ध और VFX को बड़े पर्दे पर देखना है, तो IMAX 3D एक मजबूत विकल्प हो सकता है. अगर आप बड़ी स्क्रीन पर बिना 3D चश्मे के फिल्म देखना चाहते हैं, तो IMAX 2D चुन सकते हैं. बेहतर साउंड अनुभव के लिए Dolby Atmos वाला थिएटर देख सकते हैं. ScreenX उन लोगों के लिए है जो पैनोरमिक अनुभव चाहते हैं, जबकि 4DX एक्शन और थिएटर इफेक्ट्स पसंद करने वालों के लिए है.

वहीं अगर आप बजट का ध्यान रखते हुए कहानी और कलाकारों के अभिनय का आनंद लेना चाहते हैं, तो सामान्य 2D या 3D शो भी ठीक रहेगा.

आखिर में सबसे महंगा टिकट हर दर्शक के लिए सबसे अच्छा विकल्प हो, यह जरूरी नहीं. सही फॉर्मेट वही है जो आपकी पसंद, बजट और फिल्म देखने के तरीके से मेल खाता हो. 'रामायण' जैसी बड़ी फिल्म के लिए थिएटर चुनते समय सिर्फ टिकट की कीमत नहीं, बल्कि वहां उपलब्ध स्क्रीन, प्रोजेक्शन और साउंड की जानकारी भी जरूर देख लें.