Ramayana Advance Booking: रणबीर कपूर और यश स्टारर फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' की एडवांस बुकिंग को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.

अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में एडवांस बुकिंग से 14.2 लाख डॉलर की कमाई हुई है (Image- Instagram/@worldoframayana)

फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' रिलीज होने में अभी दो हफ्ते का वक्त बचा है, लेकिन टिकटों की बिक्री ने पहले ही लोगों का ध्यान खींचना शुरू कर दिया है. पर्दे पर भगवान राम के किरदार में रणबीर कपूर और रावण के रूप में यश को देखने के लिए फैंस कितने एक्साइटेड हैं, इसका अंदाजा एडवांस बुकिंग के आंकड़ों से लगाया जा सकता है.

निर्देशक नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही फिल्म 'रामायण' को लेकर भारत ही नहीं, विदेशों में भी चर्चा तेज है. अब सवाल है कि फिल्म भारत में पहले दिन कितनी कमाई कर सकती है और ओवरसीज मार्केट में इसका प्रदर्शन कैसा रहेगा? फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट कोमल नाहटा ने भी फिल्म की ओपनिंग को लेकर बड़ी उम्मीद जताई है.

विदेश में एडवांस बुकिंग से कितनी कमाई?

फिल्म्स डिस्कोर्स पोर्टल की रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'रामायण' को अंतरराष्ट्रीय बाजार में अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. बुधवार (21 अक्टूबर) रात तक अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में फिल्म की एडवांस बुकिंग से 14.2 लाख डॉलर की कमाई दर्ज की गई है. भारतीय रुपये में ये रकम 13 करोड़ रुपये से ज्यादा बैठती है.

करीब एक लाख टिकट बिके

ये आंकड़ा इन चार देशों में उन सभी शो की बुकिंग को मिलाकर बताया गया है, जिनके टिकट बिक्री के लिए उपलब्ध हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, विदेशी बाजारों में अब तक करीब 96,680 टिकट बिक चुके हैं. इससे साफ है कि फिल्म को लेकर भारतीय दर्शकों के साथ विदेश में रहने वाले भारतीयों और दूसरे दर्शकों के बीच भी उत्सुकता है.

भारत में क्या है हाल?

भारत में भी 'रामायण: पार्ट 1' की टिकट बिक्री शुरू होने के बाद शुरुआती आंकड़े सामने आए हैं. TrackTollywood के मुताबिक, फिल्म ने एडवांस बुकिंग में 6.07 करोड़ रुपये से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन दर्ज किया है. रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार तक 453 सिनेमाघरों में 3,560 शो के लिए 1,01,392 टिकट बिक चुके थे.

हिंदी में फिल्म को सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स मिला

फिल्म की कुल ऑक्यूपेंसी 12.8 फीसदी बताई गई है. इसके अलावा, एक शो हाउसफुल हो चुका था, जबकि 85 शो में टिकट तेजी से बिकने की जानकारी दी गई. भाषा के हिसाब से देखें तो हिंदी में फिल्म को सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स मिला है. हिंदी एडवांस बुकिंग से करीब 5.68 करोड़ रुपये की कमाई दर्ज की गई, जबकि कन्नड़ में ये आंकड़ा 38.34 लाख रुपये रहा. तेलुगु में शुरुआती बुकिंग से 76,050 रुपये की कमाई बताई गई.

राज्यों में महाराष्ट्र सबसे आगे है. यहां से करीब 1.83 करोड़ रुपये का एडवांस ग्रॉस कलेक्शन दर्ज किया गया, जो कुल आंकड़े का लगभग 30.1 फीसदी है. दिल्ली में 89.83 लाख रुपये और उत्तर प्रदेश में 73.66 लाख रुपये की बुकिंग हुई. गुजरात, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी टिकटों की अच्छी बिक्री दर्ज की गई है.

पहले दिन 150 करोड़ तक पहुंच सकती है कमाई?

फिल्म की एडवांस बुकिंग और दर्शकों की दिलचस्पी को देखते हुए इसकी ओपनिंग को लेकर बड़े अनुमान लगाए जा रहे हैं. शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, 'रामायण' भारत में पहले दिन करीब 147.4 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर सकती है.

फिल्म ट्रेड एनालिस्ट कोमल नाहटा ने भी इसकी ओपनिंग को लेकर उत्साह जताया है. iwmbuzz.com को दिए बयान में उन्होंने कहा कि वह फिल्म को लेकर काफी उत्साहित हैं और पूरी दुनिया में इसे लेकर जबरदस्त क्रेज है. उनके मुताबिक, भारत में 'रामायण' की पहले दिन की कमाई 100 करोड़ रुपये से ऊपर जा सकती है.

विदेश में कितनी कमाई का अनुमान?

विदेश में एडवांस बुकिंग की रफ्तार को देखते हुए फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट अनुमान लगा रहे हैं कि विदेशों में पहले दिन का कुल कलेक्शन 60 से 70 करोड़ रुपये के बीच रह सकता है, जबकि नॉर्थ अमेरिका के शुरुआती आंकड़ों को देखते हुए इससे भी ज्यादा आंकड़े तक जाने की उम्मीद जताई जा रही है.

'रामायण' की स्टारकास्ट क्या है?

'रामायण' दो हिस्सों में रिलीज होने वाली फिल्म है, जो प्राचीन भारतीय महाकाव्य पर आधारित है. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण की भूमिका निभा रहे हैं. सनी देओल हनुमान, रवि दुबे लक्ष्मण और अरुण गोविल राजा दशरथ के किरदार में नजर आएंगे. इसके अलावा लारा दत्ता कैकेयी, रकुल प्रीत सिंह शूर्पणखा, शीबा चड्ढा मंथरा और अधिनाथ कोठारे भरत की भूमिका निभाएंगे.

कब रिलीज होगी 'रामायण'?

नमित मल्होत्रा इस फिल्म के निर्माता हैं, जबकि इसके विजुअल इफेक्ट्स की जिम्मेदारी DNEG संभाल रहा है. फिल्म में संगीत हंस जिमर और एआर रहमान का है. 'रामायण: पार्ट 1' की दुनियाभर में रिलीज 5 नवंबर 2026 को निर्धारित है. फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज होगी. भारत में 4 नवंबर को पेड प्रीमियर शो भी रखे जाएंगे.

अब सबकी नजर इस बात पर है कि एडवांस बुकिंग से बनी उम्मीदें बॉक्स ऑफिस पर कितनी खरी उतरती हैं. क्या रणबीर कपूर और यश की ये फिल्म पहले दिन 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करेगी और विदेशी बाजार में भी बड़ी कमाई दर्ज करेगी? इसका जवाब फिल्म की रिलीज के बाद ही मिलेगा.

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