Ramayana Advance Booking Price: 325 से 3,170 रुपये में बिक रहे टिकट, देखें दिल्ली NCR-मुंबई-कोलकाता-चंडीगढ़ की प्राइस की लिस्ट

3D, IMAX, और 4D और प्रीमियम से रिक्लाइनर सीट के हिसाब से रामायण फिल्म के टिकट का प्राइस अलग-अलग शहरों में अलग-अलग है.

'रामायण: द राइज ऑफ अ लीजेंड' के वर्ल्डवाइड दो लाख से ज्यादा एडवांस टिकट बिक चुके हैं और सिलसिला अभी जारी है. रामायण फैंस के लिए अच्छी बात यह है कि इंडिया में भी एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है, 3D, IMAX और 4D स्क्रीनिंग्स सभी की टिकट धड़ल्ले से बिक रहे हैं. 5 नवंबर को दिवाली के मौके पर मूवी रिलीज होनी है और इस दिन के लिए ज्यादातर थिएटर में सीटें बुक हो चुकी हैं.

अगर आप भी 3D, IMAX, और 4D स्क्रीन पर रणबीर कपूर और यश को राम और रावण के अवतार में देखना चाहते हैं, तो जल्दी टिकट बुक कर लीजिए. उससे पहले यह जान लीजिए कि आपके शहर के थिएटर में क्या प्राइस है. टिकट का प्राइस शो टाइम, स्क्रीनिंग फॉर्मेट, सीट कैटेगरी, प्रीमियम फॉर्मेट्स और रिक्लाइनर के हिसाब से अलग-अलग हैं.

दिल्ली-एनसीआर

सुबह 9 बजे 3डी स्क्रीनिंग के लिए साढ़े तीन सौ रुपये से साढ़े चार सौ के आस-पास के टिकट हैं, जबकि दोपहर के शो साढ़े पांच सौ रुपये तक के हैं. चाणक्यपुरी पीवीआर ईसीएक्स में सुबह 9 बजे का शो 338.98 रुपये से 406.78 रुपये तक का है, जबकि 11.45 बजे के शो के टिकट का रेट 474.58 रुपये से 559.32 रुपये तक का है. इसमें जीएसटी शामिल नहीं है.

Book My Show पर नोएडा के सुपरप्लेक्स मॉल ऑफ इंडिया में रामायण के चार शो हैं. 3डी शो का सुबह 11.30 बजे का टिकट 980 रुपये से 1224 रुपये तक का है. 980 रुपय में आगे की तरफ का टिकट है, जबकि रिक्लाइनर सीट्स का प्राइस 1224 रुपये है, इनमें जीएसटी शामिल नहीं है. दोपहर 3.35 बजे के शो में क्लासिक सीट का टिकट 980 रुपये और रिक्लाइनर सीट का टिकट 1224 रुपये का है. शाम के 7.40 बजे और 11.45 बजे के शो का टिकट प्राइस भी सेम है.

नोएडा के ही सुपरप्लेक्स लॉजिक्स मॉल में IMAX 3D शो का सुबह 10.30 बजे के शो का टिकट 870 रुपये से 1770 रुपये तक का है. 870 रुपये में क्लासिक सीट है, जबकि रिक्लाइनर टिकट का प्राइस 1770 रुपये है. वहीं, आईमैक्स शो दोपहर 2.45 बजे का है, जिसमें यही प्राइस हैं. शाम को 6.40 और रात का 10.45 के शो का रिक्लाइनर टिकट 1770 का है, जबकि क्लासिक सीट का टिकट 920 रुपये का है.

दिल्ली के सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल में सुबह आठ बजे के शो की सोफा स्लाइटर सीट का प्राइस 680 रुपये, पिक्चर परफेक्ट का 830, एक्सट्रा लेगरूम का टिकट 830 रुपये और रिक्लाइनर का टिकट 1150 रुपये का है. वहीं, 11.40 बजे के शो में सोफा स्लाइडर टिकट 820 रुपये, पिक्चर परफेक्ट 1010 रुपये, एक्स्ट्रा लेगरूम 1010 रुपये और रिक्लाइनर का टिकट 2250 रुपये का है. यहां दोपहर 3.45 बजे के टिकट का प्राइस 1100 रुपये, 1350 रुपये, 1350 रुपये और 2400 रुपये है. शाम के सात बजे के शो में सोफा स्लाइडर सीट का प्राइस 1200 रुपये है, जबकि बाकी सीट्स का प्राइस बाकी शो जितना ही है, जबकि रात को 11 बजे के शो में रिक्लाइनर सीट 2200 रुपये, एक्स्ट्रा लेगरूम 1350 रुपये, पिक्टर परफेक्ट 1350, और सोफा स्लाइडर टिकट 1100 रुपये का है.

दिल्ली में यहां है सबसे सस्ता टिकट

दिल्ली में सबसे सस्ता टिकट नेहरू प्लेस के INOX कोको-कोला IMAX पारस में है. सुबह सात बजे के शो में 550 रुपये और 700 रुपये तक के टिकट हैं. 10.40 बजे के शो में सबसे आगे वाली सीट का प्राइस 650 रुपये, 700 रुपये और 900 रुपये तक के टिकट प्राइस हैं. दोपहर 2.45 बजे के शो के टिकट प्राइस 750, 800 और 1000 रुपये हैं. शाम 6.50 बजे के शो के टिकट के प्राइस भी यही हैं, जबकि रात 10.55 बजे के शो के टिकट का प्राइस अलग-अलग सीट के हिसाब से 750, 900 और 1000 रुपये है.

गुरुग्राम के पेप्सी पीवीआर एंबिएंस मॉल में सुबह 8 बजे से रात 11.55 बजे तक रामायण फिल्म के पांच शो हैं. 8 बजे के शो का टिकट प्राइस 850, 920 और 1050 रुपये है. अगला शो 11.40 बजे है, उसमें भी सेम टिकट प्राइस हैं. दोपहर 3.45 वाले शो में 1200 रुपये है. शाम को 7.50 बजे के शो में भी 1200 रुपये का टिकट है, जबकि रात को 11.55 बजे के शो में 1,100 और 1,200 रुपये का टिकट है.

मुंबई

मुंबई में रामायण के एडवांस टिकट बुकिंग प्राइस 1200 रुपये, 1300, 1680, 2400 से 3100 रुपये तक है. 3D, IMAX, और 4D और रिक्लाइनर और प्रीमियम सीटों के हिसाब से अलग-अलग रेट पर टिकट बुक हो रही हैं. नवी मुंबई के सिनेपॉलिस सीनेक्सस सीवुड्स, थाणे के सिनेपॉलिस लेक शोर, बोरिवली के INOX मेगाप्लेक्स स्काई सिटी मॉल और मलाड के INOX मेगाप्लेक्स इनऑर्बिट में यही प्राइस है. लॉअर परेल मुंबई के पीवीआर आइकॉन फोनिक्स पल्लाडियम में रिक्लाइनर टिकट 3,170 रुपये का है.

बाकी शहरों में क्या हैं टिकट प्राइस?

कोलकाता में 3D, IMAX 3D, 3D स्क्रीन X में रामायण के टिकट का सबसे कम प्राइस 360 रुपये और हाइएस्ट 2200 रुपये तक है. रिक्लाइनर सीट का रेट 660, 1350, 1530, 1800, 1900 और 2200 रुपये तक है. वहीं, चंडीगढ़ में 460 रुपये से 1000 रुपये तक के टिकट बिक रहे हैं. पुणे में 360 रुपये से 2,800 रुपये तक के प्राइस पर रामायण की लोग टिकट बुक कर रहे हैं. बेंगलुरु में 950 रुपये, अहमदाबाद में 450 रुपये से 920 रुपये तक के टिकट हैं और चेन्नई में 325 रुपये से 380 रुपये तक के टिकट हैं.



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