60,000 स्क्रीन पर रिलीज, एडवांस बुकिंग में बिकी 7 करोड़ से ज्यादा की टिकट, रामायण तोड़ेगी 'अवतार 2' का रिकॉर्ड!

रणबीर कपूर की रामायण को विदेश में एडवांस बुकिंग में शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म की 60,000 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज हो सकती है.

निर्देशक नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही 'रामायण: पार्ट 1' रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हलचल मचाने लगी है. इस माइथोलॉजिकल फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है. फिल्म की विदेशी एडवांस बुकिंग से सामने आए शुरुआती आंकड़े इस बात का संकेत दे रहे हैं कि मेकर्स इसे सिर्फ भारतीय दर्शकों तक सीमित नहीं रखना चाहते, बल्कि पूरी दुनिया में एक बड़ा सिनेमाई अनुभव बनाना चाहते हैं.

विदेशी बाजारों में फिल्म की एडवांस बुकिंग 7.7 लाख डॉलर का आंकड़ा पार कर चुकी है. वहीं, भारत में भी टिकटों की बिक्री शुरू होते ही दर्शकों का रुझान दिखने लगा है. चर्चा इस बात की भी है कि करीब 59,000 स्क्रीन पर रिलीज होने की संभावित योजना के साथ 'रामायण: पार्ट 1' क्या हॉलीवुड की 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी?

विदेश में एडवांस बुकिंग से बंपर कमाई

'रामायण: पार्ट 1' को लेकर सबसे पहले विदेशी बाजारों से बड़ी खबर सामने आई है. फिल्म्स डिस्कोर्स पोर्टल की रिपोर्ट के मुताबिक, सोमवार (19 अक्टूबर 2026) तक अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में फिल्म की एडवांस बुकिंग से कुल 7.7 लाख डॉलर की ग्रॉस कमाई दर्ज की गई है. भारतीय मुद्रा में देखें तो ये रकम करीब साढ़े 7 करोड़ रुपये बैठती है. फिल्म 5 नवंबर 2026 को रिलीज होनी है. इसके पहले 4 नवंबर को पेड प्रीमियर शो भी रखे जाने की जानकारी है. ऐसे में विदेश में आने वाले दिनों में एडवांस बुकिंग के आंकड़ों में और बढ़ोतरी हो सकती है.

भारत में भी शुरू हुई टिकटों की बिक्री

विदेश में शानदार शुरुआत के बीच भारत में 'रामायण: पार्ट 1' की एडवांस बुकिंग फिलहाल सीमित सिनेमाघरों में शुरू हुई है. दशहरे के मौके पर 20 अक्टूबर को टिकटों की बिक्री शुरू तो हुई है, लेकिन देशभर में एक साथ बुकिंग नहीं खुल सकी. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 20 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे तक फिल्म ने भारत में 12.17 लाख रुपये की ग्रॉस एडवांस बुकिंग कमाई दर्ज की थी. उस समय तक सात शहरों के 10 सिनेमाघरों में 44 शो के लिए 2,517 टिकट बिके थे.

शहरों के आंकड़ों पर नजर डालें तो बेंगलुरु 9.02 लाख रुपये की एडवांस बुकिंग के साथ सबसे आगे था. मैसूर से 1.44 लाख रुपये और शिवमोग्गा से करीब 1 लाख रुपये की बुकिंग दर्ज की गई. हालांकि, ये शुरुआती आंकड़े हैं और सीमित सिनेमाघरों में बिक्री के आधार पर सामने आए हैं.

शुरू होने के बाद क्यों अटकी एडवांस बुकिंग?

फिल्म को लेकर दर्शकों की उत्सुकता के बावजूद देश के कई हिस्सों में टिकटों की बिक्री शुरू होने में देरी हुई है. सैकनिल्क की रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसकी एक वजह फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स और सिनेमाघर मालिकों के बीच कमाई के बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बन पाना बताई जा रही है.

रिपोर्ट्स के अनुसार, डिस्ट्रीब्यूटर्स रिलीज के शुरुआती हफ्तों में बॉक्स ऑफिस की कमाई का ज्यादा हिस्सा चाहते हैं, जबकि सिनेमाघर मालिक इस व्यवस्था पर सहमत नहीं हैं. दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी रहने की जानकारी है. इसका असर एडवांस बुकिंग की रफ्तार पर पड़ सकता है. फिल्म की रिलीज में अभी समय होने के कारण उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और सिनेमाघरों में टिकटों की बिक्री शुरू होगी. बुकिंग पूरी तरह कब खुलेगी, इसे लेकर आधिकारिक घोषणा का इंतजार है.

60,000 स्क्रीन पर रिलीज की तैयारी!

'रामायण: पार्ट 1' की सबसे बड़ी खासियत इसकी संभावित ग्लोबल रिलीज योजना है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म के अंतरराष्ट्रीय डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी सोनी पिक्चर्स की योजना विदेश में करीब 51,000 स्क्रीन पर इसे रिलीज करने की है. भारत में लगभग 9,000 स्क्रीन जुड़ने की संभावना भी जताई गई है.

अगर ये योजना अपने अनुमानित पैमाने पर अमल में आती है, तो फिल्म की कुल पहुंच दुनिया भर में 60,000 स्क्रीन से ज्यादा हो सकती है. हालांकि, मेकर्स ने अब तक इस स्क्रीन काउंट की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. इसलिए इसे फिलहाल प्रस्तावित रिलीज योजना के तौर पर ही देखा जाना चाहिए.

पुष्पा 2 और आरआरआर को छोड़ देगी पीछे

भारतीय फिल्मों के लिए ये आंकड़ा काफी बड़ा है. तुलना करें तो अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2: द रूल' करीब 12,000 से 13,000 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी, जबकि एसएस राजामौली की 'आरआरआर' की रिलीज भी इससे काफी कम स्क्रीन पर हुई थी. ऐसे में 'रामायण' की प्रस्तावित पहुंच भारतीय सिनेमा के लिए एक नया बेंचमार्क बन सकती है.

क्या टूटेगा 'अवतार 2' का रिकॉर्ड?

जेम्स कैमरून की हॉलीवुड फिल्म 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' को दुनियाभर में लगभग 52,000 स्क्रीन पर रिलीज किए जाने का आंकड़ा रिपोर्ट्स में सामने आया था. अब 'रामायण' के लिए 60,000 से ज्यादा स्क्रीन की संभावित योजना ने इसकी तुलना हॉलीवुड की बड़ी फिल्मों से शुरू करा दी है. लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है. ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज होने का मतलब अपने आप ज्यादा कमाई या रिकॉर्ड टूटना नहीं होता.

फिल्म की कमाई इस बात पर भी निर्भर करेगी कि कितने दर्शक टिकट खरीदते हैं, सिनेमाघरों में कितनी ऑक्यूपेंसी रहती है और रिलीज के बाद लोगों की प्रतिक्रिया कैसी होती है. इसलिए 'अवतार 2' का रिकॉर्ड टूटने का दावा अभी एक संभावना है, कोई पक्की बात नहीं.

40 भाषाओं में पहुंचेगी भगवान राम की कहानी

प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा का मकसद 'रामायण' को अंतरराष्ट्रीय दर्शकों तक पहुंचाना है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म को 40 भाषाओं में पेश करने की योजना है. इसे IMAX समेत प्रीमियम फॉर्मेट में भी रिलीज किया जाएगा. अलग-अलग भाषाओं के दर्शकों के लिए फिल्म को अधिक सहज बनाने के लिए DNEG की 'ब्रह्मा AI' तकनीक का इस्तेमाल किए जाने की जानकारी है. इसका उद्देश्य डबिंग के दौरान कलाकारों के होंठों की हरकत को संबंधित भाषा के संवादों से बेहतर तरीके से मैच करना है. इससे विदेशी दर्शकों को कहानी देखने का अनुभव ज्यादा स्वाभाविक बनाने में मदद मिल सकती है.

'रामायण: पार्ट 1' की स्टारकास्ट

फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण की भूमिका में नजर आएंगे. सनी देओल हनुमान का किरदार निभा रहे हैं और रवि दुबे लक्ष्मण के रोल में हैं. इस प्रोजेक्ट में भारतीय सिनेमा के कई अन्य चर्चित कलाकार भी शामिल हैं. संगीत के लिए हंस जिमर और एआर रहमान ने साथ काम किया है.

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