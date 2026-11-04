रिलीज से पहले ही 'रामायण' का रिकॉर्डतोड़ धमाका! 25 लाख से ज्यादा टिकट बिके, 100 करोड़ पार हुई वर्ल्डवाइड एडवांस बुकिंग

रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश की 'रामायण' रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. एडवांस बुकिंग में 25 लाख से ज्यादा टिकट बिके, दुनियाभर में प्री-सेल्स 100 करोड़ रुपये पार.

रणबीर कपूर की 'रामायण' सिनेमाघरों में दस्तक देने से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर अपनी ताकत दिखाने लगी है. फिल्म को लेकर दर्शकों का उत्साह एडवांस बुकिंग के आंकड़ों में साफ नजर आ रहा है. 5 नवंबर को रिलीज होने जा रही इस फिल्म ने दुनियाभर में एडवांस बुकिंग के जरिए 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. वहीं, भारत में भी फिल्म की टिकट बिक्री 25 लाख के पार पहुंच चुकी है. रिलीज से ठीक एक दिन पहले फिल्म की कमाई 100 करोड़ रुपये के घरेलू आंकड़े के भी बेहद करीब है. खास बात यह है कि इस रेस में सिर्फ रणबीर कपूर का स्टारडम ही नहीं, बल्कि यश की मौजूदगी और भारतीय महाकाव्य रामायण से जुड़ी दर्शकों की भावनाएं भी अहम भूमिका निभाती दिख रही हैं.

भारत में 96 करोड़ के पार पहुंची एडवांस बुकिंग

ट्रेड ट्रैकर Sacnilk के 4 नवंबर की सुबह 7 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक, 'रामायण' ने भारत में पांच दिनों की एडवांस बुकिंग से 96.56 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन दर्ज किया था. इस दौरान फिल्म के 25.65 लाख टिकट बिक चुके थे. हालांकि, इस रकम में सिनेमाघरों की ओर से ब्लॉक की गई सीटें भी शामिल हैं. इन्हें हटा दिया जाए तो वास्तविक एडवांस बुकिंग कलेक्शन 77.31 करोड़ रुपये रह जाता है. वहीं, ब्लॉक सीटें हटाने पर बिके टिकटों की संख्या 20.57 लाख है.

फिल्म की एडवांस बुकिंग में ब्लॉक सीटों का भी अच्छा-खासा योगदान है. इसके बावजूद वास्तविक टिकट बिक्री का आंकड़ा भी काफी बड़ा है. रिलीज से एक दिन पहले बुकिंग जारी रहने के कारण फिल्म के घरेलू प्री-सेल्स में और बढ़ोतरी की गुंजाइश बनी हुई है.

पहले दिन के लिए सबसे ज्यादा क्रेज

फिल्म की एडवांस बुकिंग में ओपनिंग डे सबसे आगे है. 5 नवंबर यानी गुरुवार के लिए 39.35 करोड़ रुपये की ग्रॉस एडवांस बुकिंग दर्ज की गई. ब्लॉक सीटें हटाने पर यह आंकड़ा 33.34 करोड़ रुपये रह जाता है. पहले दिन के लिए करीब 10.11 लाख टिकटों की बिक्री दर्ज की गई थी.

इसके बाद शनिवार यानी 7 नवंबर के लिए 19.68 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग हुई. शुक्रवार के लिए यह आंकड़ा 18.53 करोड़ रुपये रहा. रविवार के लिए 13.23 करोड़ रुपये और सोमवार के लिए 5.78 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग दर्ज की गई.

इन आंकड़ों से साफ है कि दर्शकों का उत्साह सिर्फ पहले दिन तक सीमित नहीं है. शनिवार के लिए भी अच्छी मांग दिखाई दे रही है. हालांकि, रविवार और सोमवार की बुकिंग में अभी पहले तीन दिनों के मुकाबले कमाई का अंतर नजर आता है.

हिंदी के बाद तेलुगु और कन्नड़ में भी मजबूत पकड़

'रामायण' की एडवांस बुकिंग में हिंदी बाजार सबसे बड़ा योगदान दे रहा है. 4 नवंबर को सामने आए आंकड़ों के मुताबिक, हिंदी वर्जन ने करीब 78.88 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग दर्ज की, जो कुल घरेलू बुकिंग का लगभग 82 फीसदी है.

इसके बाद तेलुगु वर्जन का नंबर आता है, जिसने करीब 8.09 करोड़ रुपये की बुकिंग की. कन्नड़ वर्जन से 7.27 करोड़ रुपये, तमिल से 1.84 करोड़ रुपये और मलयालम से करीब 49 लाख रुपये की एडवांस बुकिंग दर्ज की गई.

यह आंकड़ा इसलिए भी अहम है क्योंकि 'रामायण' केवल हिंदी दर्शकों के भरोसे नहीं है. फिल्म को दक्षिण भारतीय बाजारों में भी दर्शक मिल रहे हैं. यश की लोकप्रियता और दक्षिण भारत में उनकी मजबूत फैन फॉलोइंग को देखते हुए तेलुगु और कन्नड़ बाजार की प्रतिक्रिया पर खास नजर रहेगी.

अमेरिका में भी रणबीर-यश की फिल्म का जलवा

भारत के अलावा विदेशी बाजारों में भी 'रामायण' को लेकर अच्छी हलचल है. खासकर उत्तरी अमेरिका में फिल्म की एडवांस बुकिंग चर्चा का विषय बनी हुई है. 4 नवंबर को अमेरिका में फिल्म के पेड प्रीव्यू रखे गए हैं. इन प्रीव्यू के लिए 50 हजार से ज्यादा टिकट बिकने की रिपोर्ट सामने आई थी.

इस प्रदर्शन के साथ फिल्म ने अमेरिका में कई चर्चित भारतीय फिल्मों के प्रीमियर टिकट बिक्री के अनुमानित आंकड़ों को पीछे छोड़ दिया है. इनमें 'एनिमल', 'जवान', 'पुष्पा 2', 'पठान', 'आरआरआर', 'बाहुबली 2' और 'कल्कि 2898 एडी' जैसी फिल्में शामिल हैं. अब इसकी तुलना 'धुरंधर 2' के लगभग 52 हजार टिकटों के अनुमानित आंकड़े से की जा रही है. हालांकि, प्रीमियर टिकटों की संख्या और किसी फिल्म की कुल बॉक्स ऑफिस कमाई दो अलग-अलग चीजें हैं. इसलिए इसे सीधे कमाई का रिकॉर्ड मानना सही नहीं होगा.

आखिर क्यों खास है 100 करोड़ का आंकड़ा?

'रामायण' की दुनियाभर में 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की एडवांस बुकिंग अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है. Sacnilk की 2 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में शुरुआती दिनों की एडवांस बुकिंग और विदेशों में हुई प्री-सेल्स को मिलाकर फिल्म ने यह आंकड़ा पार किया था. विदेशी बाजारों से 40 करोड़ रुपये से ज्यादा की एडवांस बुकिंग आने की बात कही गई थी.

फिल्म के लिए यह शुरुआत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका बजट और निर्माण का पैमाना बेहद बड़ा है. नमित मल्होत्रा के प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म का निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है. इसमें रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण की भूमिका में नजर आएंगे. सनी देओल हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे हैं. फिल्म को दो भागों में बनाने की योजना है. ऐसे में पहले भाग की कमाई और दर्शकों की प्रतिक्रिया का असर आगे की फिल्म पर भी पड़ सकता है.

फिलहाल एडवांस बुकिंग के आंकड़े 'रामायण' के लिए मजबूत शुरुआत का संकेत दे रहे हैं. लेकिन असली परीक्षा सिनेमाघरों में दर्शकों की मौजूदगी और फिल्म को मिलने वाली प्रतिक्रिया से होगी. टिकटों की प्री-सेल्स किसी फिल्म को शानदार ओपनिंग दिला सकती हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर लंबी पारी के लिए दर्शकों की तारीफ और वर्ड ऑफ माउथ भी उतना ही जरूरी होगा. अब देखना होगा कि रणबीर कपूर की 'रामायण' एडवांस बुकिंग के इस उत्साह को बॉक्स ऑफिस पर कितनी बड़ी ओपनिंग में बदल पाती है.

